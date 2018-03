DHA YURT BÜLTENİ-13

Bodrum'u sarsan kaza; Belediye Başkan Yardımcısı denize uçan otomobilde öldü/EK

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobiliyle denize düşerek yaşamını yitiren Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ için belediye binası önünde tören düzenlendi. Altındağ'ın Bodrum Belediyesi binasındaki makam odası çiçeklerle donatıldı, koltuğuna fotoğrafı konuldu. Belediye binası önünde düzenlenen törene; Kaymakam Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, belediye başkan yardımcıları Kemal Orman ve Taner Uslu, meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, yönetim kurulu üyeleri, İzmir Vali yardımcısı olan eski Bodrum Kaymakamı Cumhur Güven Taşbaşı, Altındağ'ın eşi Nagihan Meryem Altındağ, oğlu Yiğit Altındağ annesi Hatice Altındağ, babası Mustafa Altındağ yakınları ve yaklaşık 3 bin Bodrumlu katıldı.

"İSMAİL'İM BELEDİYEYE BÖYLE Mİ GELECEKTİN"

Altındağ'ın cenazesinin getirilip, belediye binası önüne konulması sırasında eşi Nagihan Meryem Altındağ'ın, "İsmail'im çalıştığını belediyeye böyle mi gelecektin" diyerek gözyaşları içerisinde haykırması, yürekleri dağladı. Nagihan Meryem Alıtndağ'ı, Başkan Kocadon gözyaşları içerisinde sarılarak teselli etmeye çalıştı. Nagihan Meryem Altındağ ise eşinin cenazesi üzerine kapanarak, gözyaşları içerisinde dakikalarca ağladı.

"İSMAİL KARDEŞİM NESLİ TÜKENMİŞ GÜZEL BİR İNSANDI"

Gözü yaşlı olan zaman zaman hıçkırıklara boğularak konuşma yapan Kocadon, "O'nun yokluğunu doldurmak çok zor. İsmail kardeşimi 55 yılının 45 yılı tanıdım. Çocukluğumuz birlikte geçti. Bodrum'a birlikte hizmet ettik. İlk defa, bu kadar doğuma ve ölüme inanan bir insan olarak, koydu bana bu ölüm. Ama yapacak bir şey yok. Kardeşim, İsmail'in ani ölümü tüm Bodrum'u üzüntüye boğdu. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Koca Allah'ımızın takdiridir. Sözün üstüne söz söyleme lüksümüz de yoktur. O iyilikleri ile kişiliği, saygınlığı güleryüzü, dürüstlüğü ile gerçekten nesli tükenmiş güzel bir insandı. Kimseye kızmazdı, kendisine kızanlara sitem edenlere 'O da bizim kardeşimiz' der geçerdi. Nasıl bir güzelliktir bu. İlçemize 15 yıl belediye başkanlığı son 5 yılda başkan yardımcılığı olarak hizmet etti. Ömrünü hizmete adamış dostum, kardeşimdi. Kendisinden ailesinden çok personelini düşünürdü, personelinin maaşı iki gün geç yatsa uyuyamazdı. Bodrum O'nun gülen yüzünü hizmetlerini asla unutmayacak. Böyle güzel ve değerli bir insanın kaybının büyük acısını ve üzüntüsünü çekiyoruz" dedi. Altındağ için düzenlenen tören dualarla son buldu. Cenazesi buradan, helallik alınmak üzere Yalıçiftlik Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Altındağ, ikindideAşağı Yalı Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra toprağa verilecek.

Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 22 bin civciv telef oldu

Elazığ merkeze bağlı Kavaktepe köyündeki tavuk çiftliğinde çıkan yangında 22 bin civciv telef oldu.

Bugün saat 14.00 sıralarında, Kavaktepe köyündeki tavuk çiftliğinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çiftlikten dumanların çıktığını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, çiftlikte bulunan 22 bin civcivin telef olduğu bildirildi. Söndürme çalışmalarının ardından çevrede bazı canlı kalan cicivlerin olması dikkati çekti.Jandarma, yangın ile ilgili inceleme başlattı.



Karabük'te 'Milli birlik ve bütünlüğe destek' yürüyüşü

Karabük'te, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, 'Milli birlik ve bütünlüğe destek' yürüyüşü düzenlendi.

Ergenekon Mahallesi'ndeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden başlayan yürüyüşe, öğrenci, öğretmen, personel olmak üzere yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen kalabalık "Her Türk asker doğar', 'Vatan sana canım feda', Ne Mutlu Türküm diyene', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atarak Askerlik Şubesi önüne yürüdü. Burada İl Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Albay Tekin Nemlioğlu tarafından karşılanan kalabalık İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra Kemal Güneş Caddesi'nde yürüyüş sona erdi. Burada İstiklal Marşı okunduktan sonra öğrenciler, şiirlerini okuyup kahramanlık türkülerini seslendirdi. Okul Müdürü Adnan Taşlıyan,"97 yıl önce milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kaleme alıp kahraman ordumuza ithaf ettiği İstiklal Marşımızın kabul edildiği bu kutlu günde bizde Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve tüm personeli, Zeytin Dalı Harekatı'nda cansiparane çarpışan kahraman ordumuza kanımızla, canımızla tam destek vereceğimizi vurgulamak için buradayız. Biz bu vatan için bayrak için her zaman ölürüz. En kutsallarımızdan olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizdir. Hep beraber bayrağa, vatana, millete sahip çıktığımızı gösteriyoruz. Endüstri Meslek Lisesi gençliğiyiz biz. Her daim bu vatan için bu bayrak için şehit olmaya hazırız. Yiğitlik özümüz, şudur sözümüz; Memleketin meselesi meslek lisesi. Bizim meselemiz vatan sevdası. Kansa kan, cansa can biz her zaman hazırız. Yeter ki sağolsun vatan"dedi.

Fotoğrafçılar ve kuş gözlemciler cennete akın etti

SAMSUN'da Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası'nda gri başlı kızkuşu (Vanellus cinereus) dün ilk kez görülerek fotoğraflandı. Bu kuşun Türkiye'nin içinde olduğu, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Kafkasları da kapsayan batı palearktik bölgesi olarak adlandırılan bölgede ilk kez görüldüğü belirtildi. Bu haberin duyulması üzerine bir çok kuş gözlemcisi ve doğa fotoğrafçısı gri başlı kızkuşunu görmek için bölgeye akın etti.

Türkiye ve dünyanın en önemli sulak alanlarından biri olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma kapsamında gelen doğa fotoğrafçılarından oluşan ekip Türkiye'de ilk defa görülen bir kuşun fotoğrafını çekmeyei başardı. Yaban hayatı uzmanı, rehber fotoğrafçı Emin Yoğurtcuoğlu, Doğu Çin ve Doğu Rusya, Japonya ve Taylant, Vietnam ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde de görülen gri başlı kızkuşunu (Vanellus cinereus) ilk defa Türkiye'de fotoğrafladı. Bu kuşun Türkiye'nin içinde olduğu, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Kafkasları da kapsayan batı palearktik bölgesi olarak adlandırılan bölgede ilk kez görüldüğü belirtildi. Bu haberin duyulması üzerine bir çok kuş gözlemcisi ve doğa fotoğrafçısı gri başlı kızkuşunu görmek için bölgeye akın etti. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, bu kuşun kaçak yapılardan arındırılıp tekrar doğaya kazandırılan bir bölgede görülmesinin kendilerini ayrıca sevindirdiğini söyleyerek "Bölgede bir çok kaçak yapı yapılmış ve bu da doğal yapıyı tahrip etmişti. Bizde Büyükşehir Belediyesi olarak doğayı tekrar kendisine kazandırmak için 2016 yılında 319 binayı yıktık. Bu binaları yıktıktan itibaren doğa kendisini yeniledi. Yıkılan binaların molozlarından tepeler oluşturup üzerlerini toprak ile kapladık. Yenilenen bu bölgede bir çok bitki türü oluşurken kuş türleri de ortaya çıkmaya başladı. UNESCO süreci devam ederken en güzel fotoğrafları çekelim diye yeni bir çalışma başlatmıştık. Ekibimiz bölgede çalışma yaparken Türkiye'de ilk defa görülen bir kuş türünü fotoğrafladılar" dedi. Yaban hayatı uzmanı, rehber fotoğrafçı Emin Yoğurtcuoğlu, cuma gününden bu yana Kızılırmak Deltası'nda çalışma yaptıklarını söyleyerek "Alandaki değişimleri fotoğraflıyoruz. Bu çalışmalar sırasında gri başlı kızkuşu ile karşılaştık. Bu kuş Türkiye için yeni bir tür. Türkiye'de 483 kuş türü var deltamızda 355 tanesi kaydedilmişti. Bu tür Türkiye için yeni tür ama Türkiye'nin içinde olduğu, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Kafkasları da kapsayan batı palearktik bölgesi için de ilk oldu. Türkiye tarihi içerisinde elde edilmiş en önemli kayıtlardan verilerden bir tanesi bu. Bunun kaçak yapılaşmanın yıkılıp doğaya yeniden kazandırıldığı bir bölgede bu kuşun görülmesi ise tıpkı bir hediye gibi. Doğanın ne kadar hızlı geri döndüğünü kanıtlayan bir olay bu. Bu kuşun fotoğraflanması hem Türkiye'de hem de Avrupa'da çok heyecan yarattı. Türkiye'nin bir çok şehrinden gelen 20-25 kişi bu gün bölgede kuşu görmek için bekliyor. Ayrıca Avrupa'dan da gelmek isteyen çok kişi var" dedi.

'Şehrim 2023 Otobüsü' Van'da

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nca başlatılan proje kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uğurlanan 'Şehrim 2023 Otobüsü', Van'a getirildi.

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nca hayata geçirilen 'Şehrim 2023' projesi kapsamında hazırlanan otobüslerden biri, Van'a getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uğurlanan otobüs, kent merkezindeki Beşyol Meydanı'na çekildi. Vanlılar, otobüse yoğun ilgi gösterdi. Görevliler tarafından merak edip, meydana gelenlerden kentin sorunları ile 2023'ten beklentilerini yazmaları istendi. Otobüsün yanında form doldurup, görevlilere teslim eden bir kent sakini, "Van, Doğu'nun incisi ve en güzel şehirlerinden biri. Hızla gelişen şehrimizin geleceğe dair beklentileri çok. Bunlar sırasıyla eğitim, sağlık ve ulaşım. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından uğurlanan bu otobüsün, ilimize gelmesini önemsiyoruz. Umarım, burada dile getirdiğimiz beklentilerimiz, 2023 yılına girmeden yerine getirilir ve ilimizin daha da kalkınmasına vesile olur" diye konuştu.

