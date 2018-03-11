DHA YURT BÜLTENİ-13

1)DEV GEMİ İKİNCİ KEZ KARADAN TAŞINDI

TÜRKİYE'de karadan yürütülen en hacimli gemi olan Akşemseddin gemisi, İznik Gölü'nde vinçle sudan alınarak yüklendiği araçla karayolundan Gemlik Körfezi'ne getirildi. Gemi 2 yıl önce de aynı yolla Gemlik Körfezi'nden İznik Gölü'ne nakledilmişti. Gemlik Körfezi'nden alınarak karadan İznik Gölü'ne getirilen ve Türkiye'nin karadan yürütülen en hacimli gemisi olan Bursa Deniz Otobüsleri AŞ'ye (BUDO) ait Akşemsettin Gemisi, İznik Gölü'nde düzenlenen Orhangazi-İznik arası seferlerin ilgi görmemesi üzerine satıldı. Marmaris'te faaliyet gösteren bir firmaya satılan Akşemseddin Gemisi, İznik Gölü'nün Orhangazi ilçesi Gölyaka Mahallesi sahilinde vinçle karaya çıkarılarak özel araca konuldu. 81 kişilik kapalı, 74 kişilik açık bölüm olmak üzere toplam 155 yolcu kapasiteli, 7,5 metre genişlik, 50 ton ağırlık ve 30 metre uzunluğa sahip Akşemseddin Gemisi'nin İznik Gölü'nden Gemlik körfezine nakli gece saat 03.00'te başladı. Gölyaka'dan hareket eden Akşemseddin Gemisi'nin nakli sırasında Orhangazi-İznik güney yolu ve Bursa-İstanbul karayolunun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER

Goldhofer SPMT adı verilen hidrolik modüler dorseye yüklenen geminin taşınması sırasında Bursa Büyükşehir Belediyesi, polis, asker, UEDAŞ ve taşıma firmasından yaklaşık 50 personel görev aldı. Bazı bölgelerde elektrik kabloları kesildi, bazı trafik levhaları da söküldü.

DEV GEMİYİ GÖRENLER ŞAŞIRDI

Akşemseddin Gemisi'nin Bursa- İstanbul karayoluna çıkmasından sonra trafik ekipleri, sürücüleri sık sık uyardı. Bazı araç sürücüleri Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunu kullanırken, bazıları ise geminin geçişini izledi. Karayolunda devasa büyüklükte gemiyi gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir çok kişi AkşemseddinGemisi'nin naklini cep telefonları ile görüntüledi.

20 KİLOMETRE YOL 10 SAATTE GEÇİLDİ

Akşemseddin Gemisi'nin İznik Gölü kıyısından gece başlayan kara yolculuğu 10 saat sürdü. Gemlik'e ulaştıktan sonra ekipler son ölçümleri yaparak gemi denize bırakılacağı bölgeye getirildi. 700 tonluk vinç yardımıyla kaldırılan gemi ardından denize bırakıldı.

"KARADAN TAŞINAN EN HACİMLİ GEMİö

Geminin taşınma işini yürüten Aydın Vinç firması sahiplerinden Muhammet Aydın, Akşemseddin Gemisi'nin yükseklik, uzunluk ve tonaj olarak Türkiye'de karadan taşınan en hacimli gemi olduğunu söyledi.

MARMARİS'E GÖNDERİLECEK

İznik Gölü'nde yeterli talep olmaması nedeniyle satışı yapılan ve Gemlik'te denize indirilen Akşemseddin Gemisi'nin deniz yoluyla Mudanya'ya gideceği, ardından da satın alan turizm şirketine teslim edilmek üzere Marmaris'e gönderileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Geminin gece yola çıkması,

-Yolda önlemler, geminin Gemlike varışı, suya indirilişi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),()-

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2)ANKARA'DA CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

ANKARA'da İlknur Ç. (23) adındaki genç kadın, Perşembe günü cezaevinden izinli çıkan eşi Feyzi Ç. (26) tarafından 4 yaşındaki kızının gözleri önünde hunharca bıçaklanarak öldürüldü. Olay, dün akşam Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi 527 Sokak üzerine yaşandı. Sigara kaçakçılığından dolayı tutuklu bulunduğu Sincan Açık Cezaevinden Perşembe günü izinli çıkan Feyzi Ç., eşi İlknur Ç. ile buluşarak bir süre otomobille dolaştılar. Daha sonra Keçiöeren’deki evlerine gelen çift bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Çıkan tartışma sonrası Feyzi Ç. eline geçirdiği bir bıçakla eşini birçok kez bıçakladı. Ardından Feyzi Ç. korkunç cinayete şahit olan 4 yaşındaki kızını alarak otomobiline götürdü. Fakat eşinin ölmediğinden şüphelenen Feyzi Ç. tekrar eve çıkarak bir kez daha İlknur Ç.'yi defalarca bıçaklayarak öldürdü. Polis, talihsiz genç kadının vücudunun çeşitli yerlerinde 15 ayrı bıçak izine rastladı.

Olay sonrası kızını kayınvalidesine teslim eden Feyzi Ç. polisi arayarak teslim oldu. İlknur Ç.'nin cenazesi ise Ankara Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Sokaktan görüntü

-Evin binasından görüntü

-Evin dış kapısından görüntü

Mustafa TURAPOĞLU-ANKARA/

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3)UĞUR DÜNDAR'IN İMZA GÜNÜNDE ŞAŞIRTAN MİSAFİR

GAZETECİ Yazar Uğur Dündar, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde okuyucularıyla bir araya gelip, son kitabı 'O Halde Biz Anlatalım'ı imzaladı. Dündar'ın imza gününe, Susurluk Çetesi davasında tutuklanıp tahliye olan, eski özel harekat polisi Ercan Ersoy da katıldı.

Gazeteci Yazar Uğur Dündar, Kırmızı Kedi Yayınevi'nden son çıkan 'O Halde Biz Anlatalım' kitabını, kitapevinin Karşıyaka'daki şubesinde okuyucuları için imzaladı. İzmirliler, Uğur Dündar'ın imza gününe büyük ilgi gösterdi, uzun kuyruklar oluşturdu. Dündar, tüm okuyucularına kitabını imzaladıktan sonra, hepsiyle fotoğraf çektirdi. İzmir'de gördüğü ilgi için teşekkür eden Dündar, şöyle konuştu: "Karşıyaka'ya her geldiğimde heyecanlanıyorum. İzmirliler bizi, gerek Halk Arenası programında, gerekse Müjdat Gezen'in tiyatrolarında hiç yanlız bırakmadı. Biz Karşıyaka'ya sanki bir aile ziyareti yapar gibi geliyoruz."

Kitabının ilk 30 binlik baskısının tükenmek üzere olduğunu belirten Dündar, yeni baskının yolda olduğunu açıkladı. Dündar, kitaplarından bugüne kadar sağladığı tüm geliri sadece eğitime katkı amacıyla değerlendirdiğini belirterek, "Halk Kitap'tan çıkan kitaplarımı, bankada hiç bekletmeden, yani hiç faiz çalıştırmadan mezun olduğum Vefa Lisesi Mezunları Derneği'ne veriyorum. Böylelikle yoksul çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunuyorum" dedi. İmza gününe, 90'lı yıllarda Uğur Dündar'a düşman olan ve kamuoyunda 'Susurluk Çetesi' olarak bilinen davada tutuklandıktan sonra 2013 yılının Temmuz ayında tahliye olan, emekli özel harekat polisi Ercan Ersoy da katıldı. Dündar, bir zamanlar Ersoy'un kendisini öldürmek isteyen grupla birlikte hareket ettiğini belirterek, "Namuslu gazeteci olursanız, size dost olmayanlar bile böyle imza gününüze gelir ve hiçbir şeyden korkmanıza gerek kalmaz" dedi.

Dündar ve Ersoy, birlikte fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü

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- Kuyruktan görüntü

- Dündar'ın kitapları imzalamasından görüntü

- Dündar ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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4)MUHTARDAN TEMİZLİK KAMPANYASI

HAKKARİ'nin Bağışlı Köyü muhtarı Selahattin Aydın, köylerine gelen misafirlerin çöp kokusundan rahatsız olmaması için, temizlik kampanyası başlattı. Muhtar Aydın, "Toplum olarak misafirperver bir halkız. Köyümüz, hemen hemen her gün misafir ağırlıyor. Gelen misafirlerin çöp kokusundan rahatsız olamamaları için temizlik çalışması başlattık" dedi.

Hakkari'ye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Bağışlı köyü girişine gelişi güzel atılan çöpler, köy muhtarını harekete geçirdi. Muhtar Selahattin Aydın'ın organizasyonuyla bir araya gelen köylüler, çöp yığınlarının bulunduğu bölgede temizlik çalışması yaptı. Köylüler, yaptığı temizlik kampanyasını da cep telefon kamerasıyla çekerek kaydetti. Bağışlı Köyü Muhtarı Selahattin Aydın, dışarıdan köylerine gelen misafirlerin çöp kokusundan rahatsız olmamaları için böyle bir kampanya başlattıklarını belirterek, "Köyümüz hemen hemen her gün misafir ağırlıyor.Gelen misafirlerin çöp kokusundan rahatsız olamamaları için köy sakinlerimizle birlikte böyle bir kampanya başlattık. Bundan sonra bunu aya bir yapacağız. Yaptığımız bu kampanya umarım diğer çevre köylere de örnek olur" dedi.

Görüntü Dökümü

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CEP TELEFON KAMERASI

-Bağışlı Köyü Muhtarı Selahattin Aydın ile röportaj

-Muhtar konuşurken arkasında çöp toplayan köylüler

-Temizlik kampanyasını katılan bir köylü ile röportaj

-Çöp toplayan köylüler

BOYUT:275 MB

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, ()-

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5)DOĞU PERİNÇEK: ŞEKER FABRİKALARININ SATILMASI, TÜRKİYE'NİN VÜCUDUNUN SATILMASIDIR

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, şeker fabrikalarının özelleştirilme kapsamına alınmasına ilişkin "Sümerbank, Etibank, kömür ocakları ve diğer kamu iktisadi teşekküllerinden sonra şeker fabrikalarının satılması, Türkiye'nin vücudunun satılmasıdır. Bunlar, cumhuriyetin kurduğu temellerdir" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Burdur'da partisi tarafından düzenlenen 'Şeker fabrikaları vatandır, vatan satılmaz' konulu söyleşiye katıldı. Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nun amfi bölümünde partililere hitap eden Perinçek, "Bizim zamanımız geldi. Kimin zamanı, Türk milletinin, Türk devrimciliğinin, Türk milli devrimciliğinin, Atatürkçülüğün, Türkiye emekçilerinin zamanı geldi. Niçin? Çünkü bu sistem bitmiştir. 1945'ten bu yana Atatürk devrimini tahrip ede ede kurdukları bu sistem, bitmiştir. Bu sistem Türkiye'yi borca batırdı. Türkiye, borç batağında çırpınıyor. Bu sistem, sadece devleti borca batırmadı; bu sistem, milleti borca batırdı" diye konuştu.

'TÜRKİYE VÜCUDUNU SATMA NOKTASINA GELDİ'

Turgut Özal'la birlikte bir sistem kurulduğunu kaydeden Perinçek, "Pencereleri, kapıları açıyoruz; dünya ekonomisiyle bütünleşiyoruz. Dünyayla rekabet edeceğiz, gümrükleri kaldırıyoruz. Ürünlerimizi Avrupa'ya, ABD'ye, Japonya'ya, Afrika'ya, Asya'ya satacağız; dediler. Şimdi ne oldu? Kapıdan, pencereden filler girdi. Kuyruklarını sallıyorlar. Çarşılarımız şangır şangır devriliyor. Tarımımız büyük ölçüde üretim yapma yeteneğini kaybetti. Bunlar yüzünden sanayimize ağır darbeler indirdiler. Borçlana borçlanan Türkiye, vücudunu satma noktasına geldi. Sümerbank, Etibank, kömür ocakları ve diğer kamu iktisadi teşekküllerinden sonra şeker fabrikalarının satılması, Türkiye'nin vücudunun satılmasıdır" dedi. Doğu Perinçek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Şeker fabrikalarının satılması sanayi üretimine darbedir. Başbakan vadediyor. Ben onun vaatlerini kayda aldım, saklıyorum. Geçmişte de özelleştirmelerde hep aynı nakarat söylendi. Buraların kapıları kapanmayacak dendi. Peki niye özelleştiriyorsun? O süreçlerde özelleştirilen KİT'lerin çoğunluğunun kapısına kilit vuruldu. Bu özelleştirme sonuç itibariyle o fabrikaların kapısına kilit vurulmasına yol açacak. Çalışanlar kapının önüne atılacak. O sözlerini saklıyorum. Yarın onun gözünün önüne koyacağız. Bu özelleştirmenin sonuçları sanayiye, istihdama darbedir, işsizimiz artacak. Tarıma darbe, hayvancılığa darbedir. Halk sağlığına, kültüre darbedir. Cumhuriyet ekonomisi kamu iktisadi teşekkülleri aynı zamanda modernleşme, çağdaşlaşma, uygarlık getiren, kültürel aydınlanmanın çok önemli kurumlarıdır."

Görüntü Dökümü

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- Salondan detay

- Doğu Perinçek'in konuşması

386 MB /// 06.24ö

Haber- Kamera Mesut MADAN/BURDUR, ()