DHA YURT BÜLTENİ-13

Öldürülen Ecem'in babasından idam isteği



KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 5 Ocak'ta ortadan kaybolan ve ormanlık alanda toprağa gömülü cansız bedeni bulunan Ecem Balcı'nın (17) babası Gökhan Balcı, sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine yayın yasağını kınamak ve olayını unutturmamak amacıyla araç konvoyu düzenledi.

Gölcük'te, Ecem Balcı, 5 Ocak günü ortadan kaybolmasının ardından, kızını bulamayınca bunalıma giren annesi Esra Ercömert, 14 Ocak'ta gittiği Kandıra'nın Kaltalkayası mevkisindeki kayalıklardan denize atlamış ve 2 gün sonra cansız bendeni, denizde bulunarak, toprağa verilmişti.

Daha sonra kayıp olan Ecem'i bulmak için soruşturmayı derinleştiren polis, şüpheli Süleyman Kara'yı cezaevinden çıkararak, ifadesini alıp, yakınlarını da gözaltına almıştı. Süleyman Kara'nın ifadesi doğrultusunda, cesedi ormanlık alanda gömüldüğü yeri itiraf etmesinin ardınan Ecem Balcı'nın Gölcük'te ormanlık alanda gömülü cesedi bulunmuştu.

Baba Gökhan Balcı, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı açıklamayla kızının ölümüne sessiz kalınmamasını isteyerek, yayın yasağının kaldırılmasını talep ederek kızının öldürülmesini unutturmamak için araçlarla konvoy yapma çağrısında bulunmuştu.

Gökhan Balcı, aracının arka camına kızının fotoğrafını yapıştırarak, 'Onlar rahatlıkla öldürebilir ve gömebilir. Ama benden susmamı istiyorlar. Susmayacağım kızım için adalet istiyorum. Unutma unutturma' yazdırdı

'İDAMIN ÇIKARTILMASINI İSTİYORUM'

Acılı baba Gökhan Balcı yayın yasağını kınamak Ecem Balcı olayını unutturmamak için konvoy düzenlediğini söylereken , "Olayın başından bu yana sürekli kızımın Süleyman Kara tarafından kaçırılmış olacağını hatta hayati tehlikesi olduğunu söylemiştim. Nihayet söylemlerim doğru çıktı. Fakat bu sefer de yayın yasağı koydular.Adalete olan inancımdan dolayı susuyorum ama kimse kızım Ecem'i ve onun gibi hayata yeni adım atmış çoçuklarımızın unutulmaması için düzenlediğimiz konvoyla Ecem ve Ecem gibi çocuklarımızın yaşatılan acı sonu tekrar yaşanmaması adına biran önce idamın çıkarılmasını istiyorum. Ülkemizde böyle olaylar çok yaşanmaktadır, Devletimiz bir gecede yasa değiştiriyor ve bende bu idam yasasının da böyle kötü niyetli olanlar için bir an önce çıkartılmasını bu kişilerinde ağır bir ceza ile sonlandırılmasını istiyoruz, bir de anne ve babaların daha duyarlı olmalarını istiyorum, çocuklarını herkese emanet etmesinler daha sonra üzülmesinlerö dedi.

100’E YAKIN ARAÇ KONVOYA KATILDI

Gölcük’te meydana gelen üzücü olaydan sonra baba Gökhan Balcı kızının ölümden sonra alınan basın yayın yasağının kaldırılması konusunda düzenlediği konvoya sevenleri dostları büyük ilgi gösterirken yaklaşık 100’e yakın araç konvoya katıldı, Konvoy Denizevler mahallesinde başlayarak Gölcük Çarşı merkezi Değirmendere sahilin ardından tekrar Gölcük Denizevler sahilinde sona erdi.

HABER-KAMERA:Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli)

Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da (2)

BAKAN SARIEROĞLU: 2019'DA DOSTLARA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU SALACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Malatya Kadın Kolları 5'inci Kongresi'ne katıldı. Terör örgütlerinin yaptığı sığınak ve yapıların herkesçe göründüğünü belirten Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Açılan tünelleri, toplanan silahları, para desteklerini. Bunların hepsini topladığımız zaman bunun ne anlama geldiğini biz Türkiye olarak çok iyi biliyoruz. Bunlara izin vermeyeceğiz. Ülkemize karşı hiçbir tehdidin karşısında boyun eğmeyeceğiz. Başkomutanımız, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la dimdik güçlü bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. 2019 dostlara güven düşmana korku salacağımız bir dönemdir. Bundan sonra hiç bir algı operasyonu yapılamayacağının, noktasının konulacağı bir seçimdir. Cumhurbaşkanımız seçimle gelen ilk Cumhurbaşkanıdır. 2019'da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de ilk başkanını seçeceğiz. Devlet ve milletin yıllardır hayalini kurduğumuz tam manasıyla bütünleşeceği bir seçimdir. Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin ilk başkanını yapacağımız seçimdir."

Bakan Tüfenkci ise, 15 Temmuz'da 11 kadının şehit olduğunu belirterek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi. Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmaktan dolayı gururlu olduklarını ifade ederek, "Bir milatla karşı karşıyayız. Yeni bir tarih yazılıyor. Bu tarihi de AK kadrolu gençlerimiz, bacılarımız yazıyor. Biz 2019'da inşallah o miladı birlikte geçeceğiz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacağız inşallah. Kimler için taşıyacağız? İşsizlerimiz, hanım kardeşlerimiz, yaşlılarımız, engellilerimiz ve bu millet için taşıyacağız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA

Tribündeki annelerden Afrin'deki Mehmetçiğe destek

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde U-15 takımları arasında oynanan maçı tribünden izleyen futbolcuların anneleri, Afrin'de savaşan askerler için atkı, bere ve eldiven ördü.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor U-15 takımı ile Bitez Pedasa U-15 takımları arasında oynanan maçta anneler de örgü örerek Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de savaşan askerlere destek verdi. Bodrum Şehir Stadı'nda oynanan maça ellerinde yün ve şişler ile gelen anneler, hem çocuklarını destekledi hem de çeşitli renklerde atkı, bere ve eldiven ördü. Anneler, "Yeşil- Beyaz ördük sevdamızı" diyerek tezahürat yaptı, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye slogan da attı. Örülen atkı ve berelerin, Hatay'a götürülerek sınır kapısındaki askeri birliğe teslim edileceği öğrenildi.

Annelerden Berna Akdemir, "Afrin'deki askerlerimizin üşümemesi için böyle bir etkinlik yapıyoruz. Onların yaptıkları yanında bizim bu yaptığımız az bile" dedi.

Hem çocuğunun maçını izleyen hem de örgü ören Arzu Kayhan da, "Afrin'deki askerlerimiz üşümesin diye dualarla onlara kendi ellerimiz ile atkı ve bere örüyoruz. Maç yapan çocuklarımız var. Hem çocuklarımızı izliyoruz hem de ellerimizle askerlerimize örgü örüyoruz. Dualarımız askerlerimizle, Allah'a emanet olsunlar. İnşallah sağsalim ailelerine dönerler. Gurur duyuyoruz askerlerimizle. Bu çorbada bizim de biraz tuzumuz bulunduysa çok mutluyuz" diye konuştu.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Altyapı Aile Birliği Temsilcisi İbrahim Tarım, "Aile Birliği'ndeki bütün annelerimiz, çocuklarının antrenmanlarında ve maçlarında Afrin'de savaşan askerlerimiz için atkı, bere ve eldiven örmeye başladı. Bodrumspor olarak satın alınan değil de annelerimizin ellerinden örülmüş olan ürünlerin daha değerli olacağını düşünüyoruz. Afrin'deki askerlerimiz ile birlikte olduğumuzu göstermek için bu etkinliği düzenledik. Etkinliğimiz yankı uyandırdı. Çocuğu olmayan anneler bile örgü örmeye başladı. Buraya gelemeyip de evlerinde ören annelerimiz de var. Bodrum'un sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını askerlerimiz ile birlikte yatıp birlikte kalktığımızı fark ettirmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Burada örülen örgüleri önümüzdeki hafta Hatay'a götürüp sınır kapısındaki askeri birliğe teslim edeceğiz" dedi.

Bakan Arslan: Terör örgütünün isminin ne olduğu önemli değil

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozmak isteyen odakların bazen direkt bazen de maşalar marifetiyle eyleme geçtiğini belirterek, "Terör örgütünün isminin ne olduğu önemli değil. Bir gün PKK olur, bir gün FETÖ olur, bir gün YPG olur, bir gün PYD olur, bir gün DHKPC olur. İsmi önemli değil" dedi.

Güç Birliği toplantısının 8'incisine katılmak üzere Van'a gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, toplantının ardından AK Parti İl Başkanlığı'na giderek partililerle buluştu. Bakan Arslan burada yaptığı konuşmada, ülkedeki kardeşliği bozmak isteyenlerin olduğunu söyleyerek, "Her insana aynı derecede saygı, hoşgörü göstermek ve kardeş olduğumuzu unutturmadan bir arada yaşamak var. Ne yazık ki bu kardeşliğimizi bozmak isteyen, kardeşler olarak bizi birbirimize düşürmeye çalışanlar var. Dün de, bugün de var, yarın da olacak; bundan hiç şüphe yok. Bazen direkt yapacaklar, bazen de maşalar marifetiyle yapacaklar. Bazen 15 Temmuz'da olduğu gibi hain terör örgütü ve onun elebaşı FETÖ ve yandaşları marifetiyle yapmaya çalışacaklar. Bazen de bugün olduğu gibi terör örgütü marifetiyle yapacaklar. Terör örgütünün isminin ne olduğu önemli değil. Bir gün PKK olur, bir gün FETÖ olur, bir gün YPG olur, bir gün PYD olur, bir gün DHKPC olur. İsmi önemli değil" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNİ İSTEMİYORLAR'

"Neden Türkiye bu kadar hedefte, neden bu kadar Türkiye ile uğraşıyorlar, neden bu Türkiye'nin büyümesini istemiyorlar, neden bu terör örgütlerini ve maşalarını kullanıyorlar?" diye sözlerine devam eden Bakan Arslan, şöyle dedi:

"Geçmişte de Türkiye Cumhuriyeti vardı, geçmişte de bu hainlere destek veren ve kullanan yapılar vardı. Ama Türkiye Cumhuriyeti bu kadar hedefte değildi. Türkiye dış güçler tarafından bu kadar hedef alınmamıştı. Dış güçler onların isteklerine ve beklentilerine göre davranan bir Türkiye'ye ve bir yönetim anlayışına alışık olduğu için hep öyle devam etsin istediler. Ama ne zaman ki sizin güçlü desteğinizle AK Parti her gün büyüdü, güçlendi ve sadece kendi insanının değil, dünyadaki mazlumların ve mağdurların menfaati neyi gerektiriyorsa ona göre davrandı. İşte kıyamet orada koptu. Çünkü baktılar ki geçmişte onların menfaati neyi gerektiriyorsa ona göre davranan bir Türkiye ve bölge varken, şimdi tam tersine kendi insanının, memleketinin hakkını öncelikleyen, komşularındaki dost ve akrabalarının menfaatini öncelikleyen, dünyadaki Müslümanların menfaatini öncelikleyen bir Recep Tayyip Erdoğan var. İşte o zaman dediler ki Türkiye güçlenmemeli."

Bakan Arslan konuşmasının ardından partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

-----------------------------

Marmaris'e satılan Akşemsettin Gemisi gölden çıkarıldı, TIR'a yüklendi

2015 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce Gemlik Körfezi’ne, oradan da karadan taşınarak İznik Gölü’ne indirilen Akşemsettin Gemisi, Büyükşehir Belediyesi’nin satış kararı alması nedeniyle İznik Gölü’nden çıkarıldı. Gemi bu gece saat 03.00’de 96 tekerlekli özel bir çekici ile Orhangazi Gölyaka’dan Gemlik Körfezi’ne taşınarak suya indirilecek. Gemi daha sonra deniz yolu ile Marmaris’e götürülecek.

2015 yılında dönemin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe tarafından İznik Gölü’ne kazandırılan ve gölde gezi gemisi olarak 2 yıldır hizmet veren Akşemsettin Gemisi, Altepe’den görevi devralan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın satış kararı almasıyla Marmaris’te hizmet veren Yeşil Marmaris Turizm Şirketi’ne satıldı.

GEMİ İZNİK GÖLÜ’NDEN ÇIKARILDI

Satışı yapılan Akşemsettin Gemisi, Orhangazi’de Gölyaka Sahilinde yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonunda sudan çıkarılarak 96 tekerlekli özel bir araca yüklendi. 100 tonluk özel bir vinç ve yaklaşık 20 kişilik bir ekibin yaptığı çalışmalar sonrasında gemi önce Orhangazi sahilindeki iskeleden Gölyaka sahiline getirildi. Burada dalgıçlar tarafından gövdesinden kalın iki halatla bağlanan gemi daha sonra vinçle kaldırılarak özel araca yerleştirildi.

GECE YARISI GEMLİK KÖRFEZİNE DOĞRU YOLA ÇIKACAK

İznik Gölü’nden çıkarılarak özel bir taşıma aracına yerleştirilen Akşemsettin Gemisi, bu gece saat 03.00’e kadar Gölyaka yolu üzerinde bekletilecek. Trafiğe kapatılan Akharem Kavşağı ile Gölyaka Mahallesi arasındaki yolda gece saat 03.00’de yola çıkarılacak olan gemi yaklaşık 20 kilometrelik yolda karadan taşınacak. Geminin karadan taşınacak olmasından dolayı Gölyaka ile Karsak Boğazı arasında yol trafiğe kapatılacak. Sabah saatlerinde Karsak Boğazına ulaşması beklenen geminin taşınması sırasında, Yalova-Bursa yolunun Karsak Boğazı- Gemlik bölümü Bursa istikametinde trafiğe kapatılacak. Bursa istikametine doğru gitmek isteyen araçlar Karsak Boğazından Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na yönlendirilecek. Geminin pazar günü öğleden sonra Gemlik Körfezi’ne ulaşması bekleniyor. Körfezde suya indirilecek olan gemi Marmaris’e götürülecek.

TBMM Başkanvekili Aydın: Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok

BATMAN'da AK Parti'nin siyaset akademisine katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın, Zeytin Dalı Harekatı'nın Cerablus ve Afrin'deki Kürtler'in huzuru için yapıldığını belirterek, "İster sınırlarımız içerisinde, ister Cerablus'ta ister Afrin'de olsun, bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok. Onların da huzuru için bu operasyonu yapıyoruz" dedi.

AK Parti Batman il teşkilatının siyaset akademisinin açılışına katılan TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, son süreci değerlendirdi. Batman Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan TBMM Başkanvekili Aydın, "Bugün de gördük bölgeye bahar gelmiş, gerçekten bahar gelmiş. Her açıdan bahar gelmiş, bahar ile birlikte huzur gelmiş, bu huzur iklimini yine sürdürecek bizleriz. Türkiye artık birileri tarafından yönetilmediği için rahatsızlar. Türkiye aslına döndü, ondan rahatsızlar. Artık yüzde 40 ila 45'le iktidar olunmuyor. İktidar artık yüzde 50 artı 1, bu yüzde 50 artı 1'i vermemek için görüyorsunuz, değil mi? Dünya alem nasıl çalışıyor. Niye bu kadar hedefe koymuşlar Recep Tayyip Erdoğan'ı? Niye AK Parti bu kadar hedefte? Niye Türkiye'yi hedefe koymuşlar? Çünkü arı kovanına artık çomak sokuyoruz. Çünkü artık yardım alan, dilenen bir ülkeden, bugün dünyada en çok yardım eden ülke konumuna geldik" dedi.

Terörle mücadeleye de değinen TBMM Başkanvekili Aydın, Türkiye'yi terör örgütleri ile terbiye edilmeye çalışdığını belirterek, şöyle konuştu:

"İçerden, dışarıdan rahat durmuyorlar. Türlü türlü oyunlar, tezgahlar alfabede artık harf kalmadı. Terör örgütleriyle terbiye etmeye çalışıyorlar. Suriye meselesini niçin bugüne kadar bitirmediler. Hedef yine Türkiye. Suriye üzerinden Türkiye'yi vurmaya çalışıyorlar. Teröre karşıyız diyenler 11-12 bin kilometreden gelip de terör örgütüne silahlar dolusu silah taşıyanlar asıl hedefin Türkiye olduğunu belki gizliyorlar ama bizler farkındayız. Suriye ile ne alakası var. Binlerce kilometre öteden gelenlerin Türkiye'ye söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Çünkü biz bölgenin huzuru ve barışı için Türkiye'nin selameti için bugüne kadar nasıl terörle mücadele ettiysek, bundan sonra da edeceğiz. İster sınırlarımız içerisinde ister Cerablus'ta, ister Afrin'de, bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok. Onların da huzuru için bunları yapıyoruz. Terör örgütlerinden bizim bölgemiz çok çekmedi mi? Sur'da, Silopi'de, Cizre'de ve Yüksekova'da o hendekler niye kazıldı. Yatırım gelmesin, hizmet gelmesin, bölge gelişmesin, bu bölgenin çocuklarına eğitim gelmesin diye uğraşıyorlar. Bugünde gördük. Bölgeye bahar gelmiş, gerçekten bahar gelmiş, her açıdan bahar gelmiş, bahar ile birlikte huzur gelmiş, bu huzur iklimini yine sürdürecek bizleriz."

Gazeteci Ahmet Şık ile Murat Sabuncu'nun tahliye kararını da değerlendiren Aydın, "Evet, Türkiye bir hukuk devletidir. Her şeyden önce kuvvetler ayrılığından bahsediyoruz. Yasama, yürütme, yargı. Yargı kendi içinde işini yapıyor. Yargı bağımsızdır ve yargının verdiği kararlardır. Dolayısıyla yargının kararına hepimiz bir şekilde saygı duyması gerekiyor. Dolayısıyla bu karara çok fazla katılan, katılmayan olabilir ama netice itibarıyla hukuk devletinde mahkemelerin bağımsızlığı söz konusudur. Bu arada yargının verdiği karara da herkesin saygı duyması gerekiyor. Şimdi nasıl tahliye bir yargı kararıysa, tutukluk haline devam etmek de yargı kararıdır. Dolayısıyla karar lehimize çıktı, farklı eleştirirsiniz, aleyhinize çıktı, farklı eleştirirsiniz bunu doğru bulmuyorum. Bu karara katılıp katılmamak da herkes serbest ama mahkemenin her açıdan vereceği karar herkesi bağlıyor. Herkesin saygı duyması gereken bir karardır. Yani tahliyeye yönelik karara nasıl saygı duyuluyorsa, tutuklunun devamına yönelik kararlara da yine mahkemenin kendi içinde bağımsızlığı gereği vermiş olduğu kararlardır. Anayasa'nın ilgili yasası açıktır, yargıya kimse talimat veremez ve hiç bir merci de yargı kararlarını uygulamaktan men edilemez. Dolayısıyla saygı duyulacak bir karardır. Mahkemenin kararıdır. Kendi bağımsızlığı içerisinde verdiği bir karardır. Her iki kararı da mahkemeyi bağlar, tarafları bağlar" diye konuştu.

Baraj gölünde tekne alabora oldu: 1 kayıp (2)

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Artvin'in Borçka ilçesindeki Muratlı baraj gölünde teknenin alabora olması sonucu kaybolan Muhammet Ay (50) için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Alabora olan tekneden son anda atlayan ve yüzerek kıyıya çıkmayı başaran Ekrem Aydın’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, aynı teknede yer alan ve suda kaybolan Muhammet Ay için de arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olay üzerine AFAD ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Hopa ilçesinden bölgeye sevk edilen 4 deniz polisi de tüple dalarak arama yaptı. Çok sayıda bölge sakini ile jandarma ekipleri de göl çevresinde arama çalışmalarına eşlik etti. Olayı haber alan kayıp Muhammet Ay’ın akrabaları ve aile fertleri de nehir kenarına gelerek arama çalışmalarını izleyerek gözyaşı döktü. Çalışmalar, bölgede etkili olan rüzgâr nedeniyle derede güçlükle sürüyor.

