DHA YURT BÜLTENİ-13

Mehmet Akif’in torunu Argon: Çanakkale ruhu var, 15 Temmuz’da bizzat gördüm

MİLLİ şair Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon, Kayseri’de öğrencilerle bir araya geldi. Argon, “Umut ediyorum ki bir gün Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı Safahat okullarda ders kitabı olsun. Bir devletin ilerlemesi ancak ilim ve fenle oluyor ve çalışmakla oluyorö dedi. 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili de konuşan Argon, “Çanakkale Ruhu diye bir şey var. Hakikaten bunu 15 Temmuz’da bizzat gördüm. Çünkü içlerindeydim. Asımlar o gün meydana çıktıö dedi.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon, Talas Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Program saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra kürsüye gelen ve öğrencilere, “Benim ismim Selma Anne. Çocuklar bana 2010 sonundan beri bu ismi taktılar. Bu da beni çok mutlu ediyorö diyen Argon, Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı Safahat kitabının okullarda ders olmasını çok istediği belirtti. Argon, “Umut ediyorum ki Safahat bir gün okullarda ders kitabı olsun. Bir devletin ilerlemesi ancak ilim ve fenle oluyor ve çalışmakla oluyor. Asım, Safahat’ın en önemli bölümlerinden biridir. Köse İmam Ali Şevki Hoca’dır aslında. Hiç evlenmemiştir çocuğu da yoktur. Ama o kadar sever ki dostunu ona bir oğul yaratır. Asım gibi bir evlat verir. Bir simge yaratır. Biraz da Mehmet Akif’in kendisidir Asım. Yapmadıklarını yapamadıklarını ona yaptırmak ister. Onun için Asım erkek olarak düşünmeyin gençliğin simgesidir. Hakikaten bunu 15 Temmuz’da bizzat gördüm. Çünkü içlerindeydim. Asımlar o gün meydana çıktı. İyi ki çıktılar. Hep soruyorlardı; Mehmet Akif’i anlıyor mu gençler? Asım oldular mı? O gün olmuşlardı. Her yerde ağızların Mehmet Akif’in dizeleri vardı, İstiklal Marşı vardı, ellerinde tek bayrakları vardı. Darbe oluyor ve tankın önüne bir insan yatıyor. Nasıl olur böyle bir şey? Kadınları itiyorlar, kadınlarımız hiç korkmuyorlar. Genç yaşlı herkes oradaydı. İnsan orada başına ne gelir düşünmüyor. Birlik olmanın güzelliğini orada gördük çok şükür. Dedemin dediği gibi ‘Allah bu millete bir daha ne İstiklal Marşı yazdırsın ne o günleri bize göstersin’ Çünkü sordukları zaman diyor ki hasta yatağında, ‘Tekrar yazılması düşünülüyor ne dersiniz?’ dediklerinde hasta yatağından kalkmış doğrulmuş demiş ki; ‘Onu ben dahi yazamam. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Çünkü onu yazmak için tekrar o günleri yaşamak gerekir. Ve ben böyle bir şey istemiyorum’ der.ö şeklinde konuştu. Konuşmasında öğrencilere seslenen Argon, “Çocuklar sizlere çok iş düşüyor. Biz zamanın Asımları olabildik mi? Bilmiyorum. Aynaya bakmak lazım, ama sizlere çok büyük görev düşüyor. Birlik ve beraberliğin önemini 15 Temmuz’da anladıysanız, bunu sizden sonra gelenlere de anlatacaksınız. Çünkü Osmanlı’da fitne ve fesatla uçuruma yuvarlanmıştırö dedi. Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazma süreci ve yaşadıkları konusunda da bilgi veren Argon, “Çanakkale Ruhu diye bir şey var. Ben oraya gittiği zaman inanın ki hissediyorum. Çanakkale Ruhu Yenikapı’da da vardı, 15 Temmuz’da da vardı. Ben de bizzat gördümö dedi. Ersoy’un Çanakkale’de zafer kazanıldığını duyunca duygulanıp, ağladığını ifade eden Argon, “Dedem Mehmet Akif Ersoy, o günlerde İstiklal Marşı için kendisine verilen 500 altını şehit aileleri ve gazilerimizin meslek sahibi olmaları için açılan bir kuruma bağışlamıştırö diye konuştu. Program sonunda Talas İlçe Kaymakamı Zekeriya Güney, Argon’a günün anısına çiçek ve Kur’an-ı Kerim hediye ederek, “Süleymanlı Mahallemizde en ücra köşedeki okullarımızdan birine gelerek bizlerle birlikte oldunuz çok teşekkür ediyorumö ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

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-Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon'un okula gelişi

-Öğrencilerle konferansta bir araya gelmesi ve açıklamaları

-Detaylar

Haber: Cafer ZENGİN / KAYSERİ ()

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Polis ile öğretmenin düğününde, TOMA gelin arabası oldu

BİNGÖL'ün Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hüseyin Ertop ile Karlıova Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Gülden Sıla Çelik'in dünya evine girdiği düğünde, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da balonlarla süslenerek gelin arabası oldu.

Polis memuru Hüseyin Ertop ve öğretmen Gülden Sıla Çelik'in düğününde TOMA aracı gelin arabası olarak süslenerek sirenlerle çarşı merkezinde tur attı. Genç çiftlerin düğün töreninde onları yalnız bırakmayan Karlıova Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler ise düğün konvoyuna zırhlı araçlarla eşlik etti. Siren sesleri arasınsa ilçe merkezinde gezen düğün konvoyuna vatandaşlar da olumlu tepki verdi. Karlıova Belediyesi'nde nikahı kıyılan çiftler, bol bol fotoğraf çekerek TOMA ile şehir turu atma anını lümsüzleştirdi.

Polis memuru Hüseyin Ertop, TOMA aracının toplumsal olaylara müdahale aracı olarak bilindiği için iyi bir imajı olmadığını hatırlatarak, "Aslandı her ne kadar TOMA aracı toplumsal olaylara müdahalle ettiği için pek iyi izlenim bırakmasa da, müdahale sonrası bir çok ölümlü olayın önüne geçiyor. Biz de eşim ile birlikte aldığımız kararla, toplumun gözünde TOMA aracımıza iyi bir imaj vermek için ve mesleğimi çok sevdiğim için nikahımıza TOMA aracıyla gitmeyi tercih ettik. Çünkü TOMA aracı aşkımız kadar büyük bir öneme sahip. Bu yüzden tercih ettik" dedi.

Görüntü Dökümü

-Gelin ve damat TOMA aracında

-TOMA ile şehir turu

-Damat polis memuru Hüseyin Ertop'un konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), ()-

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Kayseri’de Roma Dönemi'ne ait kral mezarı bulundu (2)

VALİ KAMÇI İNCELEME YAPTI

Kayseri'nini merkez Melikgazi ilçesinde bağlı Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde bulunan oto yıkama dükkanının bahçesinde yapılan kaçak kazıda, Roma Dönemi'ne ait kral mezarı bulundu. Polis ekiplerinin ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçundan yakaladığı Veli Uçar’a (42) ait dükkanda mahkeme kararıyla yapılan aramada, 1700 yıl öncesine ait lahit bulundu.

Vali Süleyman Kamçı ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular olay yerinde incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Vali Kamçı, “Emniyet Müdürlüğümüzün çalışması neticesinde burada lahit bulundu. Lahidi büyük bir başarıyla buldular. Lahdin Roma Dönemi'ne ait olduğu söyleniyor. Bundan yaklaşık 1700 yıl öncesine ait bir lahit. Sanki bir yer altı şehri gibi, mezarlık gibi, bilemiyorum ne olduğunu henüz" ifadelerini kullandı.

Bölgeyi kontrol altında tutacaklarını belirten Vali Kamçı, “Emniyet teşkilatımızın görevlileri burada nöbet tutacak. Yarın lahitin kapağı hızlı bir şekilde açılacak. Önemli bir eser olduğunu düşünüyoruz. 1700 yıl önce demek ki burada bir medeniyet varmış. O medeniyetin kalıntısı olarak bu lahdi arkadaşlarımız buldu. Ben Emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Böyle başarılı bir çalışmada tarihimize ışık tutacak bir eseri gün yüzüne çıkardıkları için teşekkür ediyorum. Kültür Bakanlığımızın yetkilileri burada, il müdürümüz, müze müdürümüz burada. Dolayısıyla burada çıkacak eserler bizim tarihimize ışık tutması açısından yararlı olacakö diye konuştu.

Vali Kamçı, lahitin yarın saat 12.00'de açılacağını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-olay yerinden genel görüntü

-Vali Süleyman Kamçı'nın konuşması

-Lahit mezardan genel görüntü

-Genel detay

Haber: Şeyda AŞATIR Kamera:Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,)

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KAFER SAFRA DA ÖZGÜRLEŞTİ

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında TSK ve ÖSO, Cinderes'in Afrin'in güzergahındaki Kafer Safra köyünü de teröristlerden temizleyip özgürleştirdi.

Haber: İbrahim MAŞE, Yılmaz BEZGİN / HATAY ()

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Horasan'da mal paylaşımı dehşeti: Ağabeyini ve 4 yeğenini öldürdü- Yeniden



ERZURUM'un Horasan ilçesinde, Ak Parti eski ilçe başkanı olan İlhami Yılmaz, mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı ağabeyi ve 4 yeğenini tabancayla kurşun yağdırarak öldürdü, ağabeyinin 3 torununu da yaraladı. Olay sonrası oğulları ile kaçan İlhami Yılmaz, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yakalandı.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Horasan ilçesisi, Nene Hatun Caddesi'nde meydana geldi. İlhami Yılmaz, kereste sattığı işyerine gelen bir yeğeni ile mal paylaşımı yüzünden tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre yeğeni, İlhami Yılmaz'ın başına kül tablasıyla vurunca kavga çıktı. Bu sırada oğlunun kavga ettiğini öğrenen İlhami Yılmaz'ın ağabeyi Hacı Mehmet Yılmaz, diğer 3 oğlu ve genç yaştaki 3 torunuyla olay yerine geldi. Toplam 8 kişinin üzerine gelmesiyle İlhami Yılmaz, belindeki tabancayı çekip, kurşun yağdırmaya başladı. İlhami Yılmaz'ın ağabeyi Hacı Mehmet Yılmaz, yeğenleri Adem, Ömer, Bahattin ve İbrahim Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirirken, Hacı Mehmet Yılmaz'ın 3 torunu ise yaralandı. Hafif şekilde yaralanan İlhami Yılmaz ise iki oğlu ile birlikte kaçtı.

OĞULLARI İLE KAÇARKEN YAKALANDI

Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İlçede ve hastane önlerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, İlhami Yılmaz'ın yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, iki oğlı ile birlikte kaçan İlhami Yılmaz'ı Horasan'a 35 kilometre uzaklıktaki Sarıkamış'ın Karaurgan mevkiinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan Yılmaz ve 2 oğlu, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. İlhamı Yılmaz ve oğullarının sorgusunun devam ettiği belirtildi.

BABA VE OĞULLARIN CENAZESİ ERZURUM'A GETİRİLDİ

Yaralanan 3 torunun hastanede tedavileri sürerken, İlhami Yılmaz'ın öldürdüğü ağabeyi Hacı Mehmet Yılmaz ile oğulları Adem, Ömer, Bahattin ve İbrahim Yılmaz'ın cesetleri, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

2 YIL ÖNCE PKK'LILAR KAÇIRMIŞTI

Öte yandan İlhami Yılmaz, 10 Haziran 2016 tarihinde Horasan'da terör örgütü PKK adına eylem yaptıkları iddia edilen 5 kişi tarafından kaçırılmıştı. Bu dosyada müşteki olan Yılmaz'ı kaçıran 4'ü tutuklu 5 sanık geçen günlerde Erzurum'da görülen davada 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 16'şar yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cinayetin yaşandığı yer

Toplanan kalabalık

Polisler

Kereste dükkanı

Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, ()

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17 ildeki FETÖ operasyonu şüphelileri Kahramanmaraş'ta



KAHRAMANMARAŞ merkezli 17 ilde, dün, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli, kente getirilip, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli 17 ilde, 21 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; muvazzaf 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 6 üsteğmen ile açıkta olan ve meslekten ihraç edilmiş 2 yüzbaşı ile 6 üsteğmen olmak üzere toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinde görevli olan ve örgütün 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullandığı öne sürülen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.

Kahramanmaraş'a getirilen şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler hastaneden çıkarılırken, bir vatandaş, "Gelsin de kurtarsın siz FETÖ'cü hocanız" diye seslenerek tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis midibüsü

- Şüphelilerin midibüsten indirilmeleri

- Hastaneye götürülmeleri

- Vatandaşın şüphelilere tepki göstermesi

- Hastaneden çıkarılmaları

- Polis midibüsüne bindirilmeleri

- Midibüsün gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Manisa'da 4 gündür kayıp gencin cesedi kanalda bulundu

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 4 gündür kayıp olan 17 yaşındaki Muhammed Arık, evine 200 metre mesafedeki, kurumuş olan DSİ sulama kanalında ölü bulundu.

Şehzadeler'in Akpınar Mahallesi'nde, TBMM 85. Yıl Çok Programlı Lisesi'nin arkasındaki, DSİ'ye ait sulama kanalı yakınından bugün saat 17.00 sıralarında geçen bir kişi, kanalın içinde hareketsiz bir erkek olduğunu gördü. İhbar üzerine olan yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kanalın içerisindeki kişinin öldüğünü tespit etti. Ölen kişinin, 5 Mart'tan beri kayıp olan ve cesedinin bulunduğu yere 200 metre mesafede oturan 17 yaşındaki Muhammed Arık olduğu belirlendi. Arık'ın öldüğünü duyup olay yerine gelen aile fertleri büyük üzüntü yaşadı, sinir krizi geçirdi. Fenalaşanlara, 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Arık'ın cesedi, olay yerine gelen savcının incelenmesini ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Arık'ın vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden detay görüntü

- Ölen Muhammet Arık'ın fotoğrafı

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

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MERYEMEYN KÖYÜ ÖZGÜRLEŞTİ

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) teröristlerden arındırmak için operasyon başlattığı Afrin’in Meryemeyn köyü de teröristlerden temizlenip özgürleştirildi.

Haber: SURİYE ()

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Bakan Özhaseki: IŞİD diye bir şey yok

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terör örgütü IŞİD'ın bazı ülkeler tarafından üretilen projeli bir örgüt olduğunu belirterek, "IŞİD diye bir şey yok. İslam tarihi boyunca mezhepler vardır. İçinde IŞİD'in yeri yok. Tasavvufi akımlar vardır, içinde IŞİD'in yeri yok. Ne bu peki? Uyduruk bir örgüt. Kendi uydurdukları proje bir örgütü oraya koydular, onu bahane ederek geliyorlar." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Karaman 1. Çevre Çalıştayı'na katılmak için Karaman'a geldi. İlk önce Karaman Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret eden Bakan Özhaseki, sonra Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde düzenlenen çalıştaya geçti.

FABRİKA KİRLİLİĞİNE TEPKİ

Bakan Özhaseki, fabrikaların yol açtığı kirliliğe tepki gösterdi. Fabrikaların akşam saatlerinde arıtma tesislerini kapattıklarını; ancak bunun bakanlık olarak 7 gün 24 boyunca takip edildiğini hatırlatan Bakan Özhaseki, "Bir taraftan insanlar kirletiyor. Bir taraftan vahşi şekilde üretilen atıklar var, o üretimden dışarı atılan bir kısmı zehirli, bir kısmı kimyasal atıklar, asıl tehlikeli onlar. Kocaman fabrika çok elektrik yakıyor diye, akşam saat 20.00'de elektriğin fişini çekiyor, arıtma tesisini çalıştırmıyor. Kirlilikte dışarı veriliyor. El insaf arkadaşlar. Güya akşam saat 17.00'den sonra memurlar gelmez diyorlar. Ne kurtardık kardır diyorlar. 7/24 izleniyorlar. Dünyada her şey para mı?" dedi.

AK PARTİ DÖNEMİNDE HAK NAMANI İDDİA ETTİKLERİ NE VARSA VERİLDİ

Terör örgütü PKK'ya değinen Bakan Özhaseki, "Bir tarafta PKK gibi bela, önce hak arama mücadelesi gibi çıktı; fakat Ak Parti döneminde hak namına iddia ettikleri ne varsa verildi. Hapishanelerde işkence yok. İsim koyamıyorlardı, koyuyorlar. Türkü söylemiyorlardı, söylüyorlar. Yatırım yapılmıyordu, yapılıyor. Şimdi teröristlerin yakıp, yıktığı yerleri ben tek tek yapıyorum. Hala silah ne? Bizim yavrularımızı vurmak ne? Hangi dünya ülkesinde kaldı böyle bir şey. "dedi.

Terör örgütü IŞİD'in bir proje ürünü olduğunu ifade eden Özhaseki, şunları söyledi:

"Medeni dediğimiz ülkeler hala destekliyor. Suriye'de niye olduklarını sormayacak mıyız? Sınırınız mı ortak, kültürünüz mü, sormayacak mıyız? Katiller ordusuna silah vermeye niye devam ediyorsunuz? Efendim IŞİD'e odaklanalım, konsantrasyonumuzu bozmayalım. Aklımızla, zekamızla alay ediyorlar. Ne IŞİD'ı? IŞİD diye bir şey yok. İslam tarihi boyunca mezhepler vardır. İçinde IŞİD'in yeri yok. Tasavvufi akımlar vardır, içinde IŞİD'in yeri yok. Ne bu peki? Uyduruk bir örgüt. Kendi uydurdukları proje bir örgütü oraya koydular, onu bahane ederek geliyorlar. Onu yok etmek için geliyorlar. Önce bir alan açtılar. Ne büyük IŞİD'miş Suriye ve Irak'ın yarısını aldı götürdü adamlar. Şimdi ne oldu peki? Yavaş yavaş çekiliyorlar. 5 bin, 10 bin kilometre öteden niye geldiniz buraya? Biz bunları sormayacak mıyız? 'Demokrasi ve insan haklarını geliştirmek için buradayız. Yapmayın ya, hangi ülkeye demokrasi götürdünüz sormayacak mıyız bunları? Gözyaşı, ayrılık götürrüler. Asrın başında cetvelle çizdikleri ülkeler coğrafyasını şimdi şehir şehir bölüyorlar, sonra kavim kavim, sonra da mezhep mezhep bölecekler. "

Görüntü Dökümü

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- Bakan Özhaseki'nin ziyaretlerinden detay

- Bakan Özhaseki, açıklama

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ()

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