DHA YURT BÜLTENİ-13

1)SALDIRIDA YARALANAN SURİYELİ KADIN, REYHANLI'YA GETİRİLDİ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Cinderes beldesine bağlı Dir Belut köyünde, teröristlerin saldırısı sonucu ismi açıklanmayan bir kadın yaralandı. Yaralı kadın, Türkiye'den giden sağlık görevlileri tarafından evinde yapılan ilk müdahalenin ardından köyden tahliye edildi. Yaralı kadın, ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedaviye alındı.

Haber-Kamera:İbrahim MAŞE-Yılmaz BEZGİN-HATAY

KILIÇDAROĞLU'NDAN CİNSİYET KOTASI İÇİN KADINLARA MÜCADELE ÇAĞRISI (2)

2)KILIÇDAROĞLU'NDAN SÜRPRİZ ZİYARET

Cumuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen ve Türkiye genelinde kadın muhtarların katıldığı 8 Mart etkinliğinin ardından, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret etti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürpriz ziyareti, Büyükşehir Belediyesi'nde de hareketliliği arttırdı. Başkan Kocaoğlu, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. Konuklarını makamında ağırlayan Kocaoğlu, misafirlerine çay, gevrek ve peynir ikram etti. Ziyaret basına kapalı olarak yaklaşık 15 dakika sürdü. Bir süre Büyükşehir Belediyesi'nde mola veren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere belediyeden ayrıldı. Kocaoğlu da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu uğurlamak için İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na gitti.

Haber: Umut KARAKOYUN -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR

3)HDP'Lİ ERTAN: BİZ KADINLAR KENDİ TARİHİMİZİ, KENDİ KADERİMİZLE YAZIYORUZ

VAN'da, Valiliğin izniyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, HDP ve DBP il başkanlıklarının düzenlediği etkinlikle kutlandı. Kutlamalarda HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, "Bizlere dayatılan avcıların ölüm çukurlarıdır, bizlere dayatılan sessiz kalmamız, köle olmamızdır. Bize dayatılan sistemin tamamı, biat kültürüne dayalıdır. Ama artık biz kadınlar kendi tarihimizi, kendi kaderimizle yazıyoruz" dedi.

Maraş Caddesi'ndeki Musa Anter Parkı önüde yapılan kutlamaya HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ve Milletvekiliği düşürülen eski Siirt Milletvetili Besima Konca, HDP ve DBP'li yöneticilerin yanı sıra yaklaşık 500 kişi katıldı. Kutlamaya katılanlar, 3 ayrı polis barikatından geçtikten sonra kutlama alanına girebildi.

ARTIK ERKEK İKTİDARI YIKILMAYA MAHKUMDUR

HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınlar olarak baskılara, zulme, şiddete hayır diyeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Rehin tutuldukları için bugün aramızda bulunamayan çok değerli arkadaşlarımız var. Yüreğimiz onlarla. Bu alanda sevgili Figen Yüksekdağ şahsında bütün tutuklu milletvekili, belediye başkanları ve kadın yoldaşlarımıza burdan selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bugün bu alanda sizlere seslenmesi gerekirken, tam 490 gündür demir parmaklıkların soğuk duvarların ağırladığı sevgili Figen Yüksekdağ'a selam olsun. Bir Afrika atasözü der ki; 'aslanlar kendi tarihini yazmadıkça, bizler avcıların hikayelerini dinlemek zorunda kalırız.' Evet, bugün bize yaşatılan tam da budur. Okullarda, sosyal hayatta, evde, bizlere tarih diye öğrettikleri, erkeklerin yazdığı şiddet kültüründen başka bir şey değildir. Bizlere dayatılan avcıların ölüm çukurlarıdır, bizlere dayatılan sessiz kalmamız, köle olmamızdır. Bize dayatılan sistemin tamamı biat kültürüne dayalıdır. Ama, artık biz kadınlar kendi tarihimizi, kendi kaderimizle yazıyoruz. Bugün dünyanın dört bir yanında binlerce, milyarlarca kadın şiddete, taciz ve tecavüze karşı alanlanda. O yüzden bilelim ki; yalnız değiliz. Evde yalnız değiliz, sokakta yalnız değiliz ve bu ülkede yalnız değiliz. Artık erkek iktidarı yıkılmaya mahkumdur. Üzerinde yaşadığımız topraklarda hiçbir zaman kadınlara özgürlük tanınmadı."

BATIDA AK PARTİLİ, DOĞU'DA KAYYUM OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYORLAR

Ak Parti iktidarını eleştiren Ertan, hiçbir dönemin bu kadar karanlık ve can yakıcı olmadığını kaydederek, "Bize dayatılan eve kapanmamız ve kaç çocuk doğurmamızdır. Bunlar Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da, Konya'da karşımıza AKP olarak çıkarken, Van'da, Mardin'de, Diyarbakır'da kayyum olarak çıkmaktadır. Her gün televizyonlarda sözde din adamları fetva üzerine fetva vererek yaşantımızı belirliyorlar, sokaktaki saldırganlığı kışkırtıyorlar. O yüzden bir arada durmaya, birlikte hareket etmeye ihtiyacımız var. Bunların yaşattıkları, dayattıkları çürümüş bir toplumu hatırlatıyor" dedi.

Daha sonra tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve Milletvekili Sabahat Tuncel'in mesajları okundu. Kutlamalar, kürt sanatçıların verdiği konserle devam etti.

Behçet DALMAZ- Arif KARAKAŞ/VAN

4)KADINLAR KIRMIZI BALONLARI MOR İĞNELERLE PATLATTI

ANTALYA'da kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kırmızı balonları mor iğnelerle patlattı.Muratpaşa Belediyesi Bayındır Parkı'nda, öldürülen kadınların isimlerinin yazıldığı Al Yazma Anıtı önünde 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Etkinliğin ön sıralarında kadınlar yer alırken, erkekler arka sıralarda etkinliği izledi. Belediye, Antalya'da yaptıkları çalışmalar ve örnek hayatlarıyla gündeme gelen kadınları plaketle ödüllendirdi. Plaket alanlar arasında bir trafik kazasında yaralanan ve felç kalan, kimliği belirlenemeyen 'Umut' adlı gence yıllarca bakan Gülsüm Kabadayı da yer aldı. Kabadayı, plaket alırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Mesajlar içeren dövizler taşıyan kadınlar, belediyenin dağıttığı kırmızı balonları da ellerindeki mor iğnelerle patlattı.



Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA

5)KENTİN SOKAKLARI İBRAHİMOĞLU'NA EMANET

ANTALYA'nın sokakları, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür Yardımcılığına atanan Ümran İbrahimoğlu'na emanet.

Toplum Destekli Şube Müdürüyken Asayiş Şube Müdürlüğü'nde Yunuslar, Güvenlik Timleri ve Asayiş ekiplerinin başına getirilen Ümran İbrahimoğlu, başarıları ile adından söz ettiriyor. Üzerinde üniforması ile zaman mefhumu gözetmeden başarıyla görev yapan Ümran İbrahimoğlu, görevi sırasında halkın ilgisiyle yoğun karşılaştığını belirtti. İbrahimoğlu, vatandaşlara güven, suçlulara korku veren bir yönetimle görev yapmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bize duymuş oldukları güven duygusunun vermiş olduğu cesaretle 7 gün 24 saat aralıksız görev yapıyoruz. Bu uğurda canlarını bir an bile düşünmeden feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta kadın meslektaşlarımızın olmak üzere, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ülkemizin birlik ve bütünlüğü için canımızı vermeye her zaman hazırız."

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA

6)MANİSA'DA 130 ÖĞRENCİDEN 'ZEYTİN DALI' KOREOGRAFİSİ

MANİSA'nın Yunusemre Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla okul bahçesinde 130 kişi ile 'Zeytin Dalı' yazısı oluşturdu. Ardından Mehmetçikler için dua eden öğrenciler, Afrin'deki askerlere moral dolu mesajlar iletti.

Yunusemre Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, Afrin'de görev yapan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla okul bahçesinde 'Zeytin Dalı' koreografisi etkinliği yaptı. Okul bahçesinde toplanan çeşitli sınıflardan 130 öğrenci, gruplar halinde dizilerek 'Zeytin Dalı' yazısını ortaya çıkardı. Öğretmenler ise Zeytin Dalı yazısının ortasında Türk bayrağı açtı. Koreografi sırasında Mehter Marşı çalınarak öğrenciler coşturuldu.

Zeytin Dalı koreografisinin ardından öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Afrin'deki Mehmetçikler için dua etti.

"HER ZAMAN YANLARINDA OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İSTEDİK"

Okul Başkanı 10. sınıf öğrencisi Rümeysa Yavaş, etkinliği Afrin'deki Mehmetçiğin yanında olduklarını göstermek için yaptıklarını belirterek, "Bu konuda bize destek olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Türk askerlerimizin gücünü ve kahramanlıklarını gördükçe gururlanıyoruz. Onların her zaman yanında ve destekçisiyiz. Madden yanında olmasak da, manevi olarak dualarımızla yanlarında olmaya çalışıyoruz. İnşallah dualarımızı hissediyorlardır. Kahraman askerlerimizin sağlıklı bir şekilde geri dönmelerini temenni ediyoruz. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERDEN AFRİN'E MESAJLAR

Zeytin Dalı koreografisine katılanlardan bir grup öğrenci, Afrin'deki Mehmetçiğe mesajlar gönderdi. 5. sınıf öğrencisi Fatma Zehra Bilgin, "Onları çok seviyorum. Bize haklarını helal etsinler. Onlarla gurur duyuyoruz" dedi. 9. sınıf Emine Ayrancı ise, "Allah yar ve yardımcıları olsun. Bütün İmam Hatipliler olarak daime arkalarında destekçiyiz. Onlar hem bizim ağabeylerimizi hem bizim kardeşlerimiz. Allah onlardan binlerce kez razı olsun" dedi. 10. sınıf öğrencisi Senanur Söğüt, etkinliğin Mehmetçiğe moral vereceğine inandığını ifade ederek, "Onlara her zaman dualarımızla yardımcı oluyoruz. Onlara bir nebzede destek olmak amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. İnşallah onlara bu etkinliğimiz çok iyi moral olmuştur" dedi. 10. sınıf öğrencisi Zeynep Aydemir ise, "Biz onlara, onlar da Allah'a emanet. Onları çok seviyorum. Allah yardımcıları olsun" diyerek Mehmetçiğe mesaj gönderdi.

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA

7)KADINLAR 'ÇOCUK İSTİSMARI SUÇTUR' EYLEMİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir grup kadın, erkeklerin de destek verdiği etkinlikle 'Çocuk istismarı suçtur. Sesimi duy' adlı eylem yaptı.CHP Marmaris Kadın Kolları öncülüğünde '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' kapsamında 'Çocuk istismarı suçtur. Sesimi duy' adlı eylem düzenlendi. İYİ Parti İlçe Kadın Kolları ile 13 sivil toplum kuruluşunun üyeleri, ellerinde 'Minik bedenlerin sesi ol', 'İstismar ihlaldir', 'Kadınların, hayvanların ve çocukların maruz kaldığı şiddet aynıdır' yazılı dövizler eşliğinde Kordon Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı'na yürüdü. Grup, 1 kilometrelik yürüyüş ardından meydana gelerek sessizce bekledi. İlk olarak CHP'li kadınlar, Atatürk Anıtı'na üzerinde zincirlenmiş kelebek figürlü çelenk koydu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Siyah elbiselerle katılımın olduğu eylemde, ellerde siyah balon ve dövizlerle bir süre seslikten sonra "Çocuk istismarlarına dur de", "Şiddete hayır" ve "Kadına kalkan eller kırılsın" sloganları atıldı. Erkekler de eyleme destek verdi.

"BURUK KUTLAMA YAPIYORUZ"

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü buruk kutladıklarını söyleyen CHP İlçe Kadınlar Kolları Başkanı Nurten Erbay, "Dünya'nın ve Türkiye'nin kanayan yarası olan çocuk istismarına biz kadınlar olarak yeter diyoruz. Bizler, el ele vererek sorunların çözüleceğine inanmaktayız. Bilmeliler ki biz kadınlar çocuklarımıza güvenli ortamlar sağlanıncaya kadar, çocuk gelinlerin olmaması, çocuklara ve kadınlara şiddet, tecavüz gibi olayların önüne geçmek için tüm gücümüzle mücadele vereceğiz. Bu şiddetlerin önüne geçmek için önce ailede ardından eğitimde bilinçlendirmek için var gücümüzle savaşmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı geleceğimiz çocukları korumak için tüm kadınlar seferber olduk. Şiddete dur demenin zamanı geldi geçiyor" dedi.

CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü ise, "Her türlü şiddetin önüne geçmek için kadınlar ile birlikte seferberlik hali gibi tek yürek olmak zorundayız" dedi.

Grup, çalan İzmir Marşı'nı birlikte söyleyerek, alkışlarla tempo tuttu. 1 saat süren eylem, polisin yoğun güvenliği altında sessizce sona erdi.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla)

8)SAMSUN’DA ÜRETEN KADINLAR AMAZON ÇARŞISINDA BULUŞTU

SAMSUN’da üreten kadınlar, ‘Samsun Amazon Çarşı’ adı altında ürünlerini sergiledi.

Samsun’da girişimci ve üretici kadınlar, ‘Çorbada tuzumuz, ekonomide sözümüz var’ sloganıyla Samsun İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde ‘Samsun Amazon Çarşı’sında ürünlerini sergiledi.

8-10 Mart tarihleri arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da açık olacak olan etkinlikte Samsun ve ilçelerdeki kadınlar ürettikleri ürünleri kamuoyunun beğenisine sunup, satışlarını gerçekleştirecekler.

Etkinlik öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, “Kadın anne, kız kardeş, çocuğumuz, ablamız, eşimizdir. Ayrıca dünyadaki insanların yarısıdır. Diğer yarısı da doğuranlarımız. Son zamanlarda kadınlar şiddet ile anılmaya başladı. Buda çok üzücü bir boyut ama bugün önemli bir günö dedi.

Samsun’un 2011 yılından beri ‘Kadın Dostu Kent’ olarak anıldığını belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, “Bu çerçevede ilimizde örnek çalışmalar yapılıyor. Bugün ilimizde üreten kadınların dikkat çekmesi, onların desteklenmesi, onların yüreklendirilmesi anlamında Amazon Kadın Çarşısını açıyoruz. Artık kadın erkek eşitliğini tartışmıyoruz. Biz artık kadınların yaşadıkları mağduriyetleri gidererek, onları hayatın her aşamasına katmak ve onlardan her anlamda mutlu etmek için çalışmak zorundayız. Ülkemizin yaşamakta olduğu kalkınma serüveninde kadın erkek ayrımı gözetmeden herkesin yapacağı şeyler vardır. O anlamda kadınların üretimden geri kalması, kesinlikle geri kalmış toplumların ölçütüdür. Türkiye her anlamda kendini geliştiren bir ülke olarak kadını ile erkeği ile hayatın her alanını genişleyen bir gelişme katediyor. Ülkemiz özellikle son yıllarda sosyal güvenlik anlamında mesafeler kat etti. Özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulması Türkiye açısından önemlidir. Bakanlığımız kadınlar, gençler, çocuklar ve engelliler ile ilgili bir dizi çalışmalar yapıyor. Onların haklarını ve yaşam kalitesini arttırmak için çok ciddi çalışmalar yapıyor. Hatta bu konuda Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerini geçmiş durumda. Biz onlardan çok daha iyi yaşlılarımıza, kadınlarımıza, engellilerimize imkanlar veriyoruzö diye konuştu.Konuşmaların ardından Samsun Amazon Çarşısı’nın açılışı gerçekleşti. Açılışın ardından Vali Kaymak ve eşi Emine Kaymak stantları tek tek gezerek üretim yapan kadınlardan bilgiler aldılar.

Etkinlikte kadınlar 25’i gıda olmak üzere 80’i de el sanatları olmak üzere toplam 105 stant açtı.



Haber-Kamera: GÖKHAN İÇKİLLİ-SAMSUN

9)REYHANLI’DA ANNELERDEN MEHMETÇİK’E YEMEK

HATAY’ın Reyhanlı İlçesi’nin Pınarbaşı mahallesinde anneler, Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli Mehmetçik için birbirinden lezzetli yemekler yaparak askeri yetkililere teslim etti.Reyhanlı’nın Pınarbaşı Mahallesi’nde anneler, aralarında dolmak, sarma, dövme, pilav, kuru fasulye, ıspanaklı ve biberli ekmekleri hazırladı ve sabah saatlerinde de büyük kazanlarda pişirdi. Annelerin birbiri ile yarış yaparcasına yemek hazırladıkları Pınarbaşı Mahallesi’nde 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları da atan anneler hazırladıkları yemekleri muhtar ve mahalleli gençlerle birlikte askeri araca yükleyerek operasyonda görevli Mehmetçik’e gönderdi.

