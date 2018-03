DHA YURT BÜLTENİ-13

İZMİR'İN AMAZONLARI

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinde görev yapan kadınlar, can ve mal güvenliğinden ulaşım ve temizliğe kadar yaşadıkları kentin her alanına güç veriyor, renk katıyor. Kadın itfaiyeciler ateşte yürürken, bakım mühendisleri ellerinde takım çantalarıyla metro ve tramvayın raylarını onarıyor, kadın zabıtalar, yakın dövüş eğitimi de alarak kendilerine savunmayı öğrenirken kadın şoförleri otobüs direksiyonunda görenler artık şaşırmıyor.

Onlar İzmir’in her köşesinde, en zorlu işleri üstleniyor, mağduriyet öyküleriyle değil güç, cesaret, beceri ve başarılarıyla ön plana çıkıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin farklı iş kollarında görev yapan kadınlar, hemcinslerine örnek oluyor. Kimi cesaretle alevlerin içine dalıyor, kimi 120 tonluk trene hükmederek her gün binlerce kişiyi sevdiklerine ulaştırıyor. Kimi ise Türkiye’nin günlerce konuştuğu şampiyonları yetiştiriyor.

ATEŞE YÜRÜYEN KADINLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kadın itfaiyecilerini Türkiye 'ateşe yürüyen cesur kadınlar' olarak tanıdı. Yangınlara müdahale eden kahraman itfaiyecinin bir ‘kadın’ olduğunu ancak görevi sona erince fark eden İzmirliler, çoğu zaman hayranlık ve şaşkınlığı bir arada yaşadı. Ateşler arasından geçip 30 metrelik itfaiye merdivenine tırmanan, 50 kilo ağırlığa karşılık gelen ve beş bar basınçla su sıkan yangın hortumlarını rahatlıkla kullanabilen kadın itfaiyecileri, tıpkı erkek meslektaşları gibi zorlu eğitimlerden geçiyor. Her gün yeni ve tehlikeli bir macera onları beklese de, göreve başlamadan önce makyajlarını yapmayı asla ihmal etmiyorlar. 5 yıldır itfaiyede görev yapan Hülya Ercan, şunları söyledi:

"Daha önce hiç kadın itfaiyeci hiç görmediğim için kadın itfaiyecilerin olduğunu bile bilmiyordum. Bu mesleği yapmak hayalim değildi ama çocukluğumdan beri hareketli ve farklı bir meslek yapmak istemiştim. İnsanların hayatına dokunmak ve onlara yardım eli uzatmak istemiştim. Bugün ise aklınıza gelebilecek her türlü yangın, insan-hayvan kurtarma, trafik kazası, intihar gibi vakalara müdahale ediyorum. ‘Kadından itfaiyeci olur mu hiç’ tarzında çok söylem duyduk. Bu işin altından nasıl kalkabilirsin dediler, erkek işi o onu yapamazsın dediler ama kadının her yerde olması gerektiğini her işi yapabileceğini göstermiş oldum. Kadınlar her alanda olmalı. Hala daha da yeni tanıştığım birine mesleğimi söylediğimde çok şaşırıyor. ‘Gerçekten yangına gidiyor musun?’ diye soruyorlar. Kadının böyle bir iş yapabileceğine inanamıyorlar ama biz buradayız ve bu işi yapıyoruz."

RAYLARIN SULTANLARI

Her gün İzmir’in 180 kilometrelik hafif raylı sistem araçlarında sürücü olarak görev yapan kadın vatmanlar, hem metro hem de tramvayda sık sık karşımıza çıkıyor. Aslında bu işin görünen kısmı. Tramvay tamirinden kataner hattının bakımına, hatta validatör cihazının onarılmasına kadar raylı sistemin her aşamasına kadın eli değiyor. Rayların sultanları dikkat, düzen ve güleryüzleriyle kent ulaşımına renk katıyor. Tramvay kullanmak kadar bakım çalışmalarının da zor yanlarının olduğunu ve çok fazla dikkat gerektirdiğini belirten kadınlar, İzmir'in demir yollarına hükmediyor. Tramvay sürücüsü Emine Ambarcı, altı ay teorik ve pratik eğitim aldıklarını, yolcuların kendilerine sempati duyduğunu belirterek, "Çevremiz ve ailemiz şaşırdı önce şaşırdı ama daha sonra hepsi bu duruma alıştı. Bu mesleği seçme sebebim hem hayalim hem de çok merak uyandıran bir iş olmasıydı. Aslında yaptığım meslek doğrultusunda kadınların da bu alanda olabileceğini göstermiş oldum. Mesleğimiz çok zorlu, dikkat ve özveri gerektiriyor. İzmir, metro aracı sürücü koltuğunda kadın görmeye alışkın bu yüzden tramvayı kullanırken bizi gördüklerinde de artık şaşırmıyorlar. Erkek, kadın çocuk, tüm yolcular bize sempati ile yaklaşıyor. Çocuklar el sallıyor. Sevdiğim işi yapıyorum. Ailem ve çevrem benimle gurur duyuyor" dedi.

TAKIM ÇANTASIYLA GÖREV BAŞINDA

Metronin ilk mekanik bakım mühendisi olan Bahar Aksu, eline takım çantasını alıp tramvayın tamirini yaptığında erkeklerin 'Siz ne yapıyorsunuz. Oturun biz yaparız' gibi yaklaşımlarla karşılaştığını belirterek, "İşin içine girmeye başladıkça hep birlikte, birbirimizden çok şey öğrenerek çalışmaya başladık. Tramvayın her bölümünde kadın çalışan bulmanız mümkün. Bu durum bana göre İzmirli kadınının özgüven yüksekliğinin bir sonucu. İzmir, çok modern bir kent. Her şeyden önce burada insanlar çok kibar" dedi. Bakım Mühendisi Tuğçe Tiriç, raylı sistemler mühendisliği bölümünü bitirdiğini, Katanerden tramvay hattına, trafo merkezine, validatör cihazına kadar olan her şeyin kontrolünü yapabildiğini dile getirerek, "Bu cihazların bakım ve onarımını yaparken hiçbir zorluk çekmiyorum. Şu an yaptığım işten çok memnunum. Sürekli hatta gezerek İzmirlilerin ulaşımının aksamaması için gönülden çalışıyoruz. Eğer gece tramvay hattında sarı bir araç görüyorsanız, bilin ki o tamir işlerinde ve içinde ben varım. Kataner tellerinin bakımını sadece gece yapabiliyoruz" diye konuştu.

GÜÇLÜ KADIN ZABITA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan çok sayıdaki kadın zabıta da, erkek meslektaşlarından geride kalmadan görevlerini layıkıyla yerine getiriyor. Sahada kimi zaman seyyar satıcılarla, kimi zaman dilencilerle karşı karşıya geliyor, sıklıkla da tehlikeler yaşayabiliyorlar. Ama iyi bir eğitim ve biraz da kadın duyarlılığı sayesinde zorlukların üstesinden gelmeyi başarıyorlar. 11 yıldır zabıta memuru olan Sema Çiçekdağ, yakın savunma teknikleri, öfke kontrolü ve mevzuat eğitimi aldıklarına dikkat çekerek, "Görevimiz 24 saat esasına göre, hafta tatili, bayram tatili, hafta sonu tatili olmadan çalışmayı gerektiren bir meslek. Şehrin en ücra köşelerinden kent merkezlerine kadar her yerde faaliyet gösteriyoruz. Kentin her noktasını tanıyoruz. Sokak sokak, mahalle mahalle değil, insanıyla muhtarıyla, çocuğuyla, satıcısıyla, esnafıyla, yerel hizmetleriyle, parkıyla her şeyiyle kenti yakından tanıyoruz. Bu bizi sosyal yaşantımızda daha etkin bir birey yapıyor" dedi.

KADIN ŞOFÖRLER İŞ BAŞINDA

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kadın çalışanları arasında şoförler de var. Kent trafiğinde profesyonelce direksiyon sallayan Sıla Gökbulut ve Özlem Yıldırım onlardan sadece ikisi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 1 yıldır çalışan Sıla Gökbulut, araba kullanmanın kendisi için bir tutku olduğunu belirterek, "Ben de tutkumu mesleğe dönüştürdüm. Arkadaşlar ilk arabaya bindiklerinde şaşırıyorlar ama hepsi alıştı. Görev süresince İzmir’in tüm ilçelerini tek tek geziyoruz. Beni erkek meslektaşlarımdan ayıran en önemli özellik ise çocuklarım arabadayken nasıl araç kullanıyorsam, görev süresince de çocuklarıma davrandığım biçimi sergiliyorum. Günümüzde kadınlar trafikte artık daha etkin. Eskisi gibi değil; otobüs şoförü de var, traktör şoförü de" dedi.

Çöp taksisini kullanan Özlem Yıldırım, sabahları çok erken saatlerde gün ışımadan sahaya inip çöpleri topladığını, sahada 38 kadın çalışan olduğunu anlattı ve "Çok erken saatlerde kalkıp İzmir’i pırıl pırıl, tertemiz bir hale getirmek için çaba sarf ediyoruz. Kadına gerçekten sahip çıkan bir kent burası. Kadın eli değdiği zaman İzmir daha da güzelleşiyor" dedi.

BU REKOR ZOR KIRILIR

Sualtı Ragbi Federasyon Kupası'nda 13 sezondur şampiyonluğu kaptırmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kadın sporcularının başarısının ardında yine bir kadın var. Henüz 5 yaşında bir çocukken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulu öğrencisi olarak girdiği havuzdan bugün antrenör olarak çıkan Didem Özdem, bu alandaki rakipsizliğini takımına kazandırdığı sayısız başarı ve rekorlarla kanıtladı:

"Genelde erkeklerin antrenörlük yaptığı bir dal su altı ragbisi. Eğer gerçekten bir işi severek yaparsanız, önünüze ne kadar engel çıkarsa çıksın her işin üstesinden gelirsiniz. Kadınlar her zaman daha sorumluluk sahibi, daha disiplinli. Ben takımımızın uzun süredir rakipsizliğini de bu başarıya bağlıyorum. Ayrıca kadın milli takımının yüzde 85'ini de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sporcuları oluşturuyor. Bu da benim için büyük bir gurur verici bir şey."

Haber: İZMİR, ()

POLİSE MOTOSİKLET VE ARAÇ TAKVİYESİ

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü hizmetine 20 otomobil, 30 motor ve motosiklet katıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün ihtiyaçlarının giderilerek hizmet kapasitesinin ve hizmet standardının yükseltilmesi amacıyla alınan 20 otomobil ve 15 motor ile 15 motosikletin teslimi için Uncalı Hizmet Binası yerleşkesinde tören düzenlendi. Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Emniyet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından bütçesi karşılanan 20 hizmet aracı, bir kısmı Kepez Emniyet Hizmetleri Geliştirme Derneği tarafından alımı yapılan 30 motor ve motosikletin hizmete sunumu için tören düzenlediklerini söyledi. Emniyet teşkilatı olarak geniş bir bölgede görev yaptıklarını kaydeden Uzunkaya, "İl genelinde 1237 aracımız mevcut. Araç filosu her geçen gün yaşlanıyor. 2018 itibariyle 1-5 yaş grubundaki araçlarımızın yüzdesi 35. Oysa bir önceki yıl aşağı yukarı yüzde 53 aracımızın yaşı 1-5 grubundaydı. 6-10 yaş arası araç oranımız ise yüzde 36. Bu da bir önceki dönemde yüzde 32'ydi. 11 yaş üzeri araç yüzdemiz geçen sene yüzde 15 iken şu an yüzde 29'a çıktı. Günün 24 saatinde görev yapan ve diğer vatandaş aracına göre kullanım yüzdesi asgari 3 kat daha fazla olan emniyet araçların yıpranma ve yorulma oranlarını baz aldığımızda, filomuzun mutlaka gençleştirilmesi gerekir" diye konuştu.

Törenin ardından yapılan duayla kurban kesildi. Uzunkaya, kurban kanını motosikletleri ve otomobilleri kullanacak personelin alınlarına sürdü. Tören, araçların görev yerlerine hareket etmesiyle sona erdi.

CİNDERES BOMBALANIYOR

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Cinderes bölgesindeki terör örgütü hedefleri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar tarafından ateşe altına alındı. Bombalanan hedefler imha edilirken, yükselen duman Reyhanlı'dan da görüldü.

CERABLUS'TA BOMBALI ARAÇLA SALDIRI: 8 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan ve 'Fırat Kalkanı Harekatı'yla teröristlerden arındırılan Cerablus'ta, polis merkezi yakınında bombalı araçla düzenlenen saldırıda 1'i yerel polis, 6 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

'Fırat Kalkanı Harekatı'yla teröristlerden arındırılan Cerablus kent merkezindeki polis merkezi yakınında bugün öğleden sonra patlama meydana geldi. Teröristlerin bomba yüklü aracı infilak ettirmesiyle meydana geldiği belirlenen patlamada, biri Cerablus yerel polisi olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 10'un üzerinde kişi ise yaralandı. Yaralılar, bölgeden tahliye edilerek hastanelerde tedaviye alındı.

Yerel kaynaklar, saldırının terör örgütü PKK/ PYD tarafından yapıldığı ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

ÖLÜ SAYISI 8 OLDU

Cerablus'ta, polis merkezi yakınında, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralananlardan 2 kişi daha hayatını kaybetti. Saldırıda ölenlerin sayısı, 8'e yükseldi.

GAZİANTEP-

İLKOKUL ÖĞRENCİSİNİN ÖLÜMÜNDE 'MAVİ BALİNA' İDDİASI

BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi E.A. (10), evlerinin çatı katında kendisini tavana iple asarak canına kıydı. E.A.'nın, 'Mavi Balina' adlı oyundan etkilenerek intihar ettiği iddia edildi.

Olay, kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan İvrindi ilçesine bağlı kırsal Soğanbükü Mahallesi'nde cumartesi günü saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Soğanbükü Müdafaa-i Hukuk İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi E.A., yakınları tarafından iki katlı evlerinin çatı katında tavana iple asılı halde bulundu. Yakınları tarafından çağrılan sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, E.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuğun, 'Mavi Balina' adlı oyundan etkilenerek intihar ettiği iddia edildi. E.A.'nın cenazesi, Bursa'da yapılan otopsinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aileyi ve mahalle sakinlerini yasa boğan olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kendisine ait bir cep telefonu bulunmayan E.A.'nın ağabeyi B.A. ile babası Özay A.'ya ait cep telefonlarına ve dizüstü bilgisayara inceleme yapmak üzere el koydu.

Acılı baba Özay A., oğlunun psikolojik bir sorunu olmadığını, köy yaşamı içerisinde normal hayatını sürdürdüğünü söyledi. Özay A., çok üzgün olduklarını belirterek, "Bu olay nasıl başımıza geldi bilmiyorum. Bir oyundan bahsediliyor" dedi.

Mahalle sakinleri de E.A.'nın ölümünden duydukları üzüntüyü ifade ederken, çocuğun bir oyun oynadığını duyduklarını belirtti.

HAYVAN HIRSIZLIĞI ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ

İZMİR'in Bergama ilçesinde, hayvan hırsızlığı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 184 küçükbaş hayvan ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bergama ve Kınık'ta çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan soruşturma sonunda, İ.A. yönetimindeki 35 MNF 46 plakalı otomobili Aliağa ilçesinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 10 hayvan küpesi, 2 hayvan pasaportu ve 1 hayvan nakil belgesi ele geçirildi. İ.A. gözaltına alındı.

Hırsızlık olaylarının organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, soruşturmayı derinleştirdi. Bergama'daki Kurtuluş Mahallesi'nde, çalıntı hayvanların tutulduğu bir çiftlik olduğunu belirleyen ekipler, geçen pazar günü operasyon düzenledi. Şebekenin lideri olduğu belirlenen T.B. ile şüpheliler İ.K., H.K., İ.B., C.P. ve T.B.'nin adreslerine de eşzamanlı operasyonlar düzenlendi, 6'sı da gözaltına alındı. Toplamda 4 ev ve 1 hayvan çitliğinde yapılan aramalarda, çalıntı oldukları tespit edilen 184 küçükbaş hayvan, 4 kümes hayvanı,1 LCD televizyon ve 1 video kamera ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden T.B. , İ.A , H.K.,T.B ve İ.K. çıkarıldıkları mahkeme tutuklanarak Bergama Cezaevine gönderildi. C.P. ve I.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SINIRA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Kilis'e, askeri sevkiyat devam ediyor. Kente ulaştırılan tank ve obüsler ile personelin yer aldığı askeri konvoy, sınır hattındaki karakollara yönlendirildi.

YAĞMURLARIN ARDINDAN ÇANAKKALE BOĞAZI İKİ RENK

ÇANAKKALE'de etkili olan yağmurun ardından dağlardan akarak Sarıçay'la denize dökülen çamurlu sular, Boğaz'da denizin rengini değiştirdi. Deniz, Anadolu yakasında bulanırken, Avrupa yakasında ise su mavi kaldı.

Çanakkale'de birkaç gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından, dağlardan akan yağmur suları, Sarıçay'la denize döküldü. Sarıçay'la denize dökülen sular, kuvvetli lodosun etkisiyle Boğaz'ın Çimenlik Kalesi ve kordon boyu bölümünde denizin rengini değiştirdi. Boğaz'ın, Çanakkale ile Kilitbahir köyü arasında kalan bölümünde deniz çift renge büründü. Avrupa yakasında su mavi kalırken, Anadolu yakasında ise deniz bulandı. Denizin rengini görenler şaşkınlık yaşadı.

