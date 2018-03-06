DHA YURT BÜLTENİ-13

Odunpazarı Belediyesi'nden kadın çalışanlarına 8 Mart'ta yarım gün izin

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, belediyedeki kadın çalışanlara öğleden sonra izin vereceklerini açıkladı.

Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapmasında Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Kent Konseyi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kadınları, Eskişehir Eğitim ve Öğretimi Destekleme Derneği, Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği ile Yunus Emre Lions Kulübü tarafından Hamamyolu Caddesi'nde basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'un yanı sıra ellerinde süpürge olan çok sayıda kadın temizlik işçisi katıldı. Başkan Kurt, burada yaptığı konuşmada, "Bugün, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle etkinliklerin bir kısmına başlıyoruz. Bir farkındalık yaratalım istiyoruz. Kadını- erkeği eşit olan, hak ve hukuku öne çıkaran bir toplum yaratmak istiyoruz. Bu nedenle de emekçi kadınlarımızın gününü kutluyoruz. Yarın, öbür gün ve ondan sonraki gün de devam edecek. Önemli olan birlikte olmak, dayanışma içerisinde olmak ve hak talebinde bulunmaktır" dedi.

'KADIN ÇALIŞANLARA ÖĞLEDEN SONRA TATİL'

Dünya Kadınlar Günü'nde, Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan tüm kadınlara öğleden sonra izin vereceklerini de duyuran Başkan Kurt, "Biz çalışan kadınlarımızın tamamına 8 Mart günü öğleden sonra izin veriyoruz. Tatil yapmalarını sağlayacağız. Bu belki de Türkiye'de ilktir ama böyle de olmalıdır. 8 Mart eğer bütün dünyanın kadınları için bir gün olarak kutlanacaksa emekçi kadınlarımızın hiç değilse o gün izin yapmasının doğru olacağını düşündük. 8 Mart'ta Odunpazarı Belediyesi'nde öğleden sonra hiçbir kadın çalışmıyor" diye konuştu.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nde memur, işçi ve sözleşmeli olarak yaklaşık 350 kadının çalıştığı belirtildi.

Görüntü dökümü:

-Basın açıklamasına katılan kadınların,

-Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kadınlarla birlikte,

-Kazım Kurt'un konuşması,

-Kazım Kurt'un 8 Mart'ta kadın çalışanara tatil konusunda saçıklamada bulunması,

-Kurt'un kadınlara hediye paketlerini dağıtmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

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BOTAŞ yüzer depo projesine emeği geçenlere plaket

HATAY'da İskenderun Deniz Nakliyecileri Derneği Dörtyol BOTAŞ terminalinde hizmete alınan dünyanın en büyük yüzer deposu FSRU gemisini devreye girmesinde emeği geçenlere plaket verdi.

BOTAŞ Bölge Müdürlüğünde düzenlenen törene BOTAŞ Bölge Müdürü Ahmet Ulutaş, BOTAŞ Liman Başkanı Hüseyin Demir, BOTAŞ Baş Pilot Kaptan Haluk Akın, İskenderun Deniz Nakliyecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yener ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Dernek Başkanı Adnan Yener, Dünyanın en büyük depolama kapasitesine sahip FSRU gemisinin hizmete girmesinin bölge ve ülke için çok önemli olduğunu söyledi. Yener, ülkemizin en stratejik sanayi ve ekonomi açısından çok önemli bir yeri olan tesisin açılmasıyla çevresinde yeni tesislerin açılmasına yol açacaktır diyerek şunları söyledi:

"Böylesine yoğun gemi trafiği olan bölgemizde 1977 yılından bu yana ülkemizin en seçkin pilotları ile dünyanın en büyük tankerleri ile büyük tonajlı gemilerin yapmış oldukları riskli ve bir o kadarda büyük tecrübe ve deneyim gerektiren liman hizmetlerini kusursuzca gerçekleştirerek Ülkemizin diğer liman ve tesisleri için örnek teşkil etmiştir. Ülkemize bölgemize katma değeri olacağına inandığımız Dörtyol LNG tesislerine ilk geminin yanaştırılmasıyla tesisin bölgeye kazandırılmasından dolayı dernek olarak teşekkür etmek istiyoruzö dedi.

İskenderun Nakliyeciler Derneği olarak, BOTAŞ Bölge Müdürü Ahmet Ulutaş, BOTAŞ Liman Başkanı Hüseyin Demir ve BOTAŞ Baş Pilot Kaptan Haluk Akın’a plaketleri verildi.

BOTAŞ Bölge Müdürü Ahmet Ulutaş, Dörtyol LNG tesislerinde devreye alınan dev yüzer depo FSRU gemisi projesinin her kesimden destek gördüğünü belirterek “Plaketi başta Enerji Bakanlığımız ve Bölge Müdürlüğümüz adına alıyorum. Proje eğer başarıya ulaşmışsa, bundan dolayı ülkemize katkı sağlayacaksa, bunda hepinizin, hepimizin payı var. bu plaketi kurumum ve tüm Çukurova adına alıyorum. Çünkü Çukurova’mıza katılan bu tesis, dünyada da adı geçecek bir tesis. BOTAŞ Dörtyol ile tutumunda bir değişiklik yok, petrol hatları devam ederken, temiz enerji olan doğalgazın da ülkemize kesintisiz bir şekilde ulaşması için arz güvenliği açısından bu tesis çok önemliydiö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- İskenderun Nakliyeciler Dernek başkanı konuşması

- Kaptana plaket, kaptanın konuşması

- BOTAŞ liman başkanına plaket ve konuşması

- BOTAŞ bölge müdürü ne plaket ve konuşması

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ / İSKENDERUN (Hatay), ()

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Dalaman'a şehit ateşi düştü (2)

MÜZİK DİNLERKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Uzman Onbaşı Fuat Demir (24), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Acı haber şehidin Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ailesine ulaştı.

1 Mart tarihinde, Afrin kırsalında Hac Bilal Köyü Kel Tepe bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan, 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 13 askerden biri olan Uzman Onbaşı Fuat Demir, bugün saat 11.00 sıralarında tedavi gördüğü Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.

Acı haber, Muğla'nın Dalaman ilçesinde oturan yakınlarına ulaştı. Şehidin babası Enver Demir ve annesi Zeynep Demir'in ise Ankara'da bulunduğu belirtildi.

Şehidin naaşının bugün saat 18.00'de Dalaman Devlet Hastanesi'ne getirileceği, yarın da öğlende kılınacak cenaze namazı sonrası Gürleyik Mahallesi'ndeki Naldöken Mezarlığı'nda törenle toprağa verileceği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Fuat Demir'in, müzik dinlerken kendi çektiği görüntüleri ortaya çıktı. Yorgun olduğu ve esnediği gözlenen Demir'in, 'Seni unutsam bekler miydim hiç', 'Gel gel', 'Sınırımız gökyüzü', 'Aşkın mevsimi olmaz ki' şarkılarını cep telefonundan dinleyerek, ritim tutup, eşlik ettiği görüldü.

Öte yandan şehidin tek katlı baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şehidin kendini çektiği görüntü

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

Haber- Kamera: Ercan KAYLI, Cavit AKGÜN / DALAMAN (Muğla), ()

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Artvinli gelin, nikâhta damattan akıllı cep telefonu istedi



ARTVİN'de, müftülere nikâh kıyma yetkisinin verilmesinin ardından İl Müftü Vekili Muhammed Aydın ilk resmi nikâhı kıydı. Nikâhta gelin Bahar Durmuş (24), nikâh akdi nedeniyle erkeğin kadına ödediği veya ödemeyi taahhüt ettiği bedel olan 'mehir' için damat Fetullah Karagülle'den (24), akıllı telefon istedi. Gelinin talebi davetlileri gülümsetti. Damat da eşinin isteğini "Ne isterse kabulümdür. Yeter ki mutlu olalım" diye karşıladı.

Ardanuç ilçesinde oturan Bahar Durmuş ile Adıyaman'da müezzinlik yapan Fetullah Karagülle, müftülere de resmi nikâh kıyma yetkisi de veren Nüfus Hizmetleri Yasası'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, Artvin İl Müftülüğü'ne başvurarak burada kıyılacak nikâhla dünyaevine girmek istediklerini bildirdi. Başvurunun kabul edilmesi üzerine genç çift için İl Müftülük binasında yer alan nikâh salonunda tören düzenlendi.

MÜFTÜLÜKTE İLK RESMİ NİKÂH

Artvin'de müftülükçe kıyılan ilk resmi nikâh töreni, Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından evlendirme dosyası ile salona gelen İl Müftü Vekili Muhammed Aydın, belediye memurlarının giydiği cübbeyle şahitler huzurunda yönetmelikte yazılan merasim metnini okuyarak 'Evet' yanıtı aldığı çifte, evlenme kütüğünü imzalattı. Aydın daha sonra aile cüzdanını verdiği çifte Kuran'ı Kerim de hediye etti. Genç çifte mutluluklar dileyen Aydın, Artvin'de müftülük olarak ilk resmi nikâhı kıydıklarını ifade etti. Aydın, evliliğin insanın hayatındaki dönüm noktalarından birisi olduğunu dile getirerek, bu yolda ilk adımı atan çifte evliliğin İslam dinindeki önemini anlatan bir konuşma yaptı. İl Müftü Vekili Muhammed Aydın, çifte en az 3 çocuk yapmaları tavsiyesinde bulundu.

GELİN CEP TELEFONU İSTEDİ

Tören sonrası gelin Bahar Durmuş, nikâh akdi nedeniyle erkeğin kadına ödediği veya ödemeyi taahhüt ettiği nikâh bedeli olan 'mehir' için ilginç bir istekte bulundu. Gelin Durmuş, 'mehir' olarak damattan yaklaşık 6 bin lira değerinde akıllı cep telefonu istedi. Gelinin talebi salondaki davetlileri gülümsetti. Damat Karagülle de eşinin bu isteğini kabul ederek "Ne isterse kabulümdür. Yeter ki mutlu olalım" diye karşılık verdi. Karagülle, resmi ve dini nikâhın bir arada ve müftülükte kıyılmasından da son derece mutlu olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Nikah töreni

Yaşanan dialog

Salondan görüntüler

Detaylar

HABER KAMERA: Adem GÜNGÖR / Artvin ()

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Minik öğrenciler askerler için çorap aldı

KARABÜK'te, 100. Yıl Anaokulu öğrencileri, harçlıkları ile aldıkları çoraplar ve yaptıkları resimleri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe gönderdi.

100. Yıl Anaokulu öğrencileri harçlıkları ile Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için çoraplar aldı. Çoraplar paketlerin içerisine konulurken, öğrenciler resimler de yaptı. Okulda düzenlenen törende, öğrencilerin aldıkları çoraplar ve duygularını yansıttıkları resimlerin bulunduğu paket, okul müdürü Aişe Yatmaz tarafından Afrin'e gönderilmek üzere Karabük Vali Yardımcısı Abdülhalim Can'a teslim edildi. Can, öğrencilere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Öğrencilerden, resimlerden detay

-Resim ve çorapların bulunduğu kolinin Vali Yardımcısına verilmesi

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Siverek'te kütüphaneye Afrin şehidinin adı verildi

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Yumrutepe İlk ve Ortaokulundaki oluşturulan kütüphaneye, 'Zeytin Dalı Harekâtı’nın ilk şehidi piyade astsubay üstçavuş Musa Özalkan'ın ismi verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Okuma Yazma Seferberliği'ne destek amacıyla ilçeye bağlı Yumrutepe kırsal mahallesinde bulunan ilk ve ortaokulu bünyesinde kütüphane oluşturuldu. Kütüphaneye 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın ilk şehidi olan piyade astsubay üstçavuş Musa Özalkan'ın ismi verildi. Tamamlanan kütüphane, düzenlenen törenle açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, "Okulumuza böyle bir kütüphane kazandırdıkları için, böyle güzel bir isim verdikleri için öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tabela ve okul

- Türk bayraklı tişört giyen öğrenciler

- Kütüphanenin açılışı

- Kitap okuyan çocuklar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)



