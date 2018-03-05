DHA YURT BÜLTENİ - 13

Dereye uçan otomobilin sürücüsü öldü



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, dereye uçarak sulara gömülen otomobilin sürücüsü 60 yaşındaki Rıfat Karaman hayatını kaybetti.

Kaza saat 21.30 sıralarında, Ereğli Çiğdemli Köyü yakınlarında meydana geldi. Rıfat Karaman yönetimindeki 67 EC 313 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye uçtu. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil ve kurtarma ekipleri geldi. Yağmur nedeniyle debisi yükselen derede sulara gömülen otomobile yaklaşmakta güçlük çekildi. Kaza yerine gelen vincin halatı balık adamların yardımıyla otomobile bağlandı. Vinçle yukarı çıkarılan otomobilden sürücü çıkarıldı. Yapılan kontrolde Karaman'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Karaman'ın cesedi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Aracın sular içindeki görüntüsü

-Kurtarma çalışması

-Aracın sudan çıkartılması

-Cesedin incelenmesi

-Kaza yerinden detay

- İtfaiye müdürü Muhammet Ali Ateş ile röportaj

SÜRE: (6.17) - BOYUT: (376 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),()

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Sobayı tutuştururken elinden düşürdüğü kibrit 2 evi yaktı



KARABÜK'te, Hasan Misoğlu, sobayı yakmak istediği sırada elinden düşürdüğü kibrit, kendi evi ile bitişiğindeki akrabasının evinin yanmasına neden oldu.

Yangın gece saatlerinde, Yeşil Mahalle Ayyüce Sokak'ta Hasan ve oğlu İsmail Misoğlu'nun yaşadığı evde çıktı. Hasan Misoğlu, sobayı yakmak istediği sırada elinde yanan kibriti halının üzerine düşürdü. Hasan Misoğlu ve yan odadaki oğlu alevleri söndürmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Büyüyen alevler bitişikteki akrabaları Mustafa Türe'nin evine de sıçradı. Mustafa Türe itfaiyeye haber verirken dayısı Hasan ve yeğeni Hüseyin Misoğlu ile birlikte dışarıya çıktı. Dumandan etkilenen Hasan Misoğlu, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gelen itfaiye ekipleri, dar sokak ve hatalı araç parkları nedeniyle alevlere güçlükle müdahale etti. Vatandaşlar da bitişikteki evin çatısından alevlere su sıkarak söndürme çalışmalarına yardım etti. Mustafa Türe, söndürme çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi.

Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri evden çıkardığı gaz kaçıran mutfak tüpünü kalabalığın yanına getirdi. Vatandaşlar 'Tüp patlayacak şimdi' diye tepki gösterdi. Bir vatandaş tüpü alıp koşarak bölgeden uzaklaştırdı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken, 2 ev kullanılamaz hale geldi.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTILAR

Bu sırada çevrede toplananlardan bazıları yangını ve söndürme çalışmalarını sosyal medyadan canlı yayın yaparken, bir kadın ise alevleri gösteren görüntülü konuşma yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangın (cep telefonu görüntüsü)

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması

-İtfaiye erinin yangından çıkardığı mutfak tüpünü getirmesi, vatandaşın tepkisi ve tüpü götürmesi

-Mustafa Türe'nin konuşması

-Vatandaşların itfaiye hortumuyla su sıkması

-Vatandaşların sosyal medyadan canlı yayın yapması, görüntülü konuşması

SÜRE:(03.56) - BOYUTU:(437 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,()

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