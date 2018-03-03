DHA YURT BÜLTENİ-13

Bitlis'te husumetli aileler barıştı

BİTLİS’in Tatvan ilçesindeki Kaçmaz ve Taş aileleri arasında 1 yıl önce bir kişinin ölümüyle başlayan husumet, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ve kanaat önderlerinin girişimi sonucu barışla noktalandı.

Ailelerin barıştırılması için düzenlenen törene, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Ak Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, İl Müftüsü Faysal Geylani, kurum amirleri, STK temsilcileri, husumetli aileler ve vatandaşlar katıldı. Tatvan’daki bir otelin toplantı salonunda gerçekleşen barış töreninde konuşan Vali Ustaoğlu, İslam dininin barış ve kardeşlik dini olduğunu söyledi. Ustaoğlu, ülkenin geçirdiği bu kritik süreçte kardeşliğe ve birliğe ihtiyaç olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"İlimizde sosyal bir kangren olarak yıllardır süren bu tip problemlerin çözümü noktasında gösterilen ilgi ve alaka, buna çok ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Mensubu bulunduğumuz din, barış ve kardeşlik dinidir. Dinimizin emri olan kardeşliğe ve huzura katkı sağlamak adına herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Ülkemizin geçirdiği bu kritik süreçte birliğe, dirliğe ve kardeşliğe en fazla ihtiyacımız olan şu günlerde, bunları bir kenara bırakmamız gerekiyor. Bir evladını kaybeden Kaçmaz Ailesi'ne göstermiş olduğu fedakârlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemizin Kurtuluş Savaşı gibi mücadele verdiği şu günlerde bizim tek vücut olarak kenetlenmemiz gerekiyor. Bu bölge zaten 40 yıldır terörden çekiyor. Bir de bu tip sosyal problemlerle, acılarla uğraşıyor. Yeni nesillere bırakacağımız çok daha güzel şeylerin olması gerekiyor. Bizim şu an kahramanca mücadele veren askerlerimiz bir bir şehadete yürüyor. Bedrin aslanları gibi her birinin şehadet şerbetine ulaştığı yiğitlerimiz var. Onlar bu ülkenin huzuru ve güvenliği için mücadele veriyor. Bizim de bu tür yerel problemlerin çözümünde elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor."

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise kan davalarının ve cinayetlerin İslam dininde yeri olmadığını belirterek, "Bazen öfkemizi kontrol edemediğimiz için hesabını yapamadığımız hadiselerle karşılaşıyoruz. Bu tür hadiseler ilçemizde yaşandıkça üzüntü içinde olmamıza sebep oluyor. Bugün burada şeytan ve dostlarını sevindirmemek için barış merasimi düzenledik. Bu barışta en büyük emeği Kaçmaz Ailesi'ne borçluyuz. Hayrın tarafı olduklarını dile getirerek barışa adım attılar. Bu anlamlı günü bize yaşatan ailelerimize ve barışa selam olsun" dedi.

Konuşmaların ardından iki aile üyeleri tokalaştıktan sonra barış yemini ederek Kuran-ı Kerim'in altından geçti. İki ailenin bir araya gelip fotoğraf çektirmesiyle tören sona erdi.

Görüntü Dökümü

- Kur'an-ı Kerim okunması

- Katılanlardan detaylar

- Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy'un Konuşması

- Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nun konuşması

- Dua edilmesi

- Tarafların Kur'an-ı Kerim'in altından geçmeleri

- Kucaklaşmalar

- Detay Görüntüler

Haber-Kamera. Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()

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Bakan Yılmaz: Afrin'de yedi düvelle mücadelemiz var (2)

KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİ AÇTI

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz daha sonra Sivas Belediyesinin Kentsel Dönüşüm Ofisinin açılışına katıldı. Açılışta Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, Belediye Başkanı Sami Aydın, il protokolü ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

Bakan Yılmaz burada yaptığı konuşmada kentsel dönüşümün amacının bir ihya hareketi olduğunu ve insana daha güzel binalar kazandırmak olduğunu söyledi. İnsanların binalar arasında ezilmemelerini istediklerini kaydeden Yılmaz, "Bunun için de özellikle bizim gibi Selçuklu şehri olan Sivas'ta dikey değil yatay mimarinin olmasını savunuyoruz. Komşuluk kültürü ancak yatay mimarilerle mümkündür. Bu nedenle kültürümüzün korunmasını, kentsel dönüşümde de olmazsa olmaz unsuru olarak görüyoruz. Şehirlerimizi çocuklara, gençlere, yaşlılara, kadınlara, engelli engelsiz bütün vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap verecek şekilde yapılmasını planlanmasını istiyoruz. Çevre düzeni planları ülkenin yüzde yüzünde tamamlandı. Şu anda tarım alanı neresi, konut alanı neresi, ova neresi, özel çevre koruma alanı neresi, sulak alan neresi tamamı belli. Türkiye'nin en önemli ihtiyacı biz iktidara geldiğimizde konuttu. Büyük bir konut seferberliği başlattık. Kısa bir süre içerisinde sadece belirli şehirlerde değil Türkiye'nin her köşesinde konut projelerini hayata geçirdik. Temelini attığımız her eserle insanımızın yaşam kalitesini artırdık. Şehirlerimizin standartlarını da yükselttik. İşte bugün burada bu projenin başlattığımız projeyle de Sivas'ın standardını yükseltiyoruz. Küçük Sanayi Sitesi önceden Sivas'a hizmet veriyordu. Ama biraz önce gördük ki bu artık Sivas'a yakışmıyor. Gördük ki bu artık insanımıza yakışmıyor. Gördük ki burada insanca bir hizmet üretilebilmesi mümkün değil. İnşallah dev projelerle ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz. Bu çerçevede birçok eseri Sivas'a da kazandırdık. Bugün de binaları yeniden yapmak için ihya girişimini başlatıyoruz. Daha sağlıklı alanlar oluşturmak için çalışıyoruz" dedi.

Konuşmalar sonrası Bakan Yılmaz ve beraberindekiler Kentsel Dönüşüm Ofisininin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Yılmaz ardından Sivas Belediyesine ait Bahtiyar Bostan Özgecan Hanımlar Kültür Merkezi ile Kadı Burhanettin Kuran Kursunu ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

-Programdan görüntüler

-Bakan Yılmaz'ın açıklaması

-Ofisin açılışı ve gezilmesi

-Ziyaretlerden görüntüler

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

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CHP'li Koç: Bu olsa olsa şeytan ittifakıdır



CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Ak Parti-MHP ittifakını eleştirerek, "Bu olsa olsa bir şeytan ittifakıdır. Bakın şeytan bile bunları görse kesin emekliliğini ister. 'Artık bu dünyada bana görev alanı kalmadı' der. 'Beni emekli edin, ihtiyaç yok dünyada. Yeni şeytanlar geldi' der. Akılları sıra böyle bir süreç yaşamaya çalışıyorlar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcılar Haluk Koç, Faik Öztrak ve Seyit Torun, Kırklareli Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma törenlerine katıldı. Atatürk Spor Salonu'ndaki programa genel başkan yardımcılarının yanı sıra Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, bölge milletvekilleri ile belediye başkanları katıldı. Salonda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun videolu mesajı yayınlandı. Kılıçdaroğlu mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin yaşadığı olağanüstü koşullar nedeniyle Kırklareli'ne yapacağım ziyareti üç kez ertelemek zorunda kaldık. Umarım Kakava Şenlikleri'nde hep birlikte olacağız. Kırklareli Belediyemiz son derece başarılı bir belediye, iki temel özelliği var. Birincisi hiçbir ayırım yapmadan bütün Kırklareli halkına hizmet sunmuş olması. İkincisi yaptığı her harcamanın hesabını Kırklareli halkına vermiş olması. Bu nedenle Kırklareli Belediyemizi yürekten kutluyorum. Yaptığı ve yapacağı yatırımlar için de kendilerine başarılar diliyorum. Belediyemiz yeni bir otogar yapıyor. Yaptığı otogar ay-yıldız şeklinde, adını 'Atatürk Otogarı' olarak koyuyor. Bütün Kırklarelili kardeşlerimize hayırlı olsun. Geldiğimizde yine belediyemizin yaptığı Atatürk Evi'ni ziyaret edeceğim. Kırklareli halkıyla kucaklaşacağız."

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise Afrin şehitlerini anarak, başsağlığı diledi. Terörün karşısında olduklarını kaydeden Kesimoğlu, "Terör kimden gelirse gelsin karşısındayız. Terörle kan dökenler umarım ve dilerim, döktükleri kanda boğulurlar. Artık şehit istemiyoruz. Artık şehit vermek istemiyoruz. Sayın Genel Başkanımız bugün bizlerle beraber olacaktı. Tabii ki ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunlarla Ankara'da görevinin başında olması gerektiği için aramıza görüntüleriyle geldi. Ayrıca Genel Başkanımız bir operasyon geçirdi. Kendisine sağlık gönderiyoruz. Çünkü CHP'nin Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ihtiyacı var. Bu güzel ülkemizin CHP iktidarına ihtiyacı var" dedi. Kesimoğlu, Kırklareli Belediyesi olarak hizmet ürettikleri sırada çok defa engellendiklerini iddia etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da belediyelerin Ak Parti iktidarı tarafından engellendiğini öne sürüp, "Dün 8 şehidimizi toprağa verdik, 13 yaralımız var. Gerçekten bu ülkede hepimiz yataklarımızda rahat uyurken, onlar ülkemizin güvenliği için mücadele ediyorlar. Bizim belediyelerimiz gerçekten büyük özveri ile çalışıyorlar, yoktan var ediyorlar. Her türlü dayatmaya ve ön kesmeye rağmen, her yatırım yapmak istediklerinde, bizim belediye başkanlarımız parayı, projeyi düşünmüyor. 'Acaba hükümet benim önümü nasıl keser, beni engeller, ben de bunu nasıl aşarım?'; onu düşünüyor" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da hükümeti eleştirerek, "CHP'nin kimseden alacağı yerlilik, millilik dersi yoktur. Ama öyle görüyorum ki yerlilik, millilik adına bu hükümetin bu ülkenin insanlarına vereceği ciddi hesaplar vardır. Bugün belediyemizin yaptığı kadın dayanışma merkezini açıyoruz. Benim belediyelerim kadına böyle sahip çıkıyor. Diğer taraftan dönüp bakıyoruz ortada bir cinsel istismarla ilgili yasal düzenleme var. Cinsel istismarla ilgili suçu 12 yaşının altında mı ağırlaştıralım, yoksa 15 yaşının altında mı ağırlaştıralım diye son derece adice bir tartışma ceryan ediyor. Biz belediye eliyle devlet eliyle kadına, çocuğa sahip çıkıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk zamanında yapılmış Köy Enstitüleri var. Bugün bakıyorum bir sürü okulda protokoller imzalanıyor. Kiminle? Cemaatlerle, dini vakıflarla imzalanıyor. Bunlar okullara sokuluyor. Biz çocuklarımızı devlete emanet ediyoruz, onlar cemaatlere vakıflara emanet etmeye çalışıyorlar" dedi.

'ŞEYTAN İTTİFAKI'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ise Ak Parti ve MHP arasındaki seçim ittifakını eleştirerek şöyle dedi:

"Kendilerine milli diyorlar, yerli diyorlar. Ben kendime, partime yaptığımız mücadeleye, sizlerin duruşuna, ebediyete uğurlamış olduğumuz büyüklere karşı küfür edilmiş hissediyorum. Sizlerin duygularını tercüme etmeye çalışıyorum. Bunlar kendilerine 'yerli ve milli' diyorlar. Bir ittifak kurdular, 'çıkar ittifakı'. Siyaseten bir parti bir diğer partiye iltica ediyor. 'Ben bittim, tükendim' diyor, 'kıvranıyorum artık, götüremiyorum' diyor, 'senin kuyruğuna takılayım da bir hülle yapalım, nasılsa parmak sayısı bizde, şu yüzde 10 işini aşalım, ben koltuğumu koruyayım. Senin de bana vereceğin görevi yapayım. Böyle idare edelim' diyor. Bu olsa olsa bir şeytan ittifakıdır. Bakın şeytan bile bunları görse kesin emekliliğini ister. 'Artık bu dünyada bana görev alanı kalmadı' der. 'Beni emekli edin, ihtiyaç yok dünyada. Yeni şeytanlar geldi' der. Akılları sıra böyle bir süreç yaşamaya çalışıyorlar. Yani kendi başına yüzde 9 almış bir parti barajı geçemeyecek. Yüzde 4-5-6 neyse alan ama ittifak diye bu 'şeytan ittifakı'nın içine giren milletvekili çıkaracak, Meclis'e girecek. Eğer gerçekten bu ülkede temsilde hakkaniyet varsa, Anayasa Mahkemesi dediğimiz üst yargı kurumu bunu eğer kanunlaşırsa temelden bozar. Eğer varsa diyorum ne yazık ki bütün yargı kurumları siyasi iktidarın talimatıyla hareket eden hale getirildi bugün Türkiye'de. Bakıyorsunuz dillerinde bir tekerleme, 'Bu CHP, PKK ile işbirliği yapıyor. Bu CHP teröre destek veriyor'. Dakika başı bunları duyuyorsunuz. Gazeteci onda, meydan onda, seyirci onda, saha onda, televizyon onda. Dakika başı sabahtan akşama kadar böyle bir yafta yapıştırmaya çalışıyorlar."

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkan Yardımcıları Haluk Koç, Faik Öztrak, Seyit Torun ile beraberindeki milletvekilleri, belediye başkanları, Kırklareli Belediyesi tarafından yapılan tesislerin toplu açılışını yaparken, aralarında ay-yıldız şekilli şehir otogarının da bulunduğu bazı tesislerin de temelini attı.

Görüntü Dökümü:

-Programın yapıldığı salon

-Genel Başkan yardımcılarının gelişi

-Salon ve protokol üyeleri

- Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun konuşması

-Seyit Torun'un konuşması

-Faik Öztrak'ın konuşması

-Haluk Koç'un konuşması

-Salondakilerden detay

-Partililer ve Türk bayrakları

-Temel atma ve açılış programı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/KIRKLARELİ,()-

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Narkotik köpeği Rona'ya ilgi

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde yeni oluşturulan 'Narkotim' ekibi tarafından bir alışveriş merkezinde kurulan stantta ebeveynlere ve çocuklara uyuşturucudan korunmaya ilişkin kapsamlı bilgiler aktarıldı. Etkinlikte, Narkotim ekibinin operasyonlarda kullandığı 'Rona' adlı köpek ilgi odağı oldu.

Merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde kurulan stantta, Bursa Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekibi tarafından, uyuşturucu kullanımına karşı vatandaşların alacağı tedbirler ve çocuklarını nasıl korumaları gerektiğine ilişkin bilgiler verildi. Narkotim ekipleri, standın çevresini saran ebeveynlere, çocuklara ve vatandaşlara 'Çocuğumun uyuşturucu kullandığından şüpheleniyorum, kullandığını fark etim, ne yapmalıyım?' başlıklı broşürleri dağıttı. Etkinliğe, Narkotim ekibinin operasyonlarda kullandığı 'Rona' adlı köpek de getirildi. Uyuşturucu tacirlerinin zula tabir ettikleri yerlerde gizledikleri uyuşturucuların yerini tespit eden 'Rona' ilgi odağı oldu.

Ekipler, diğer alışveriş merkezlerinde de stant kurularak halkın uyuşturucuya karşı bilinçlendirilmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vatandaşların bilgilendirilmesi

-Narkotik köpeği Rona'ya büyük ilgi

-Detaylar

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ()

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