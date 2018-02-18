DHA YURT BÜLTENİ-13

2 Asker şehit oldu

Akçakale’de sele kapılan zırhlı askeri araç, bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü sualtı dalgıç ekibi ve itfaiye ekiplerinin arama çalışmasıyla akşam bulundu. Sel suyuna kapılan zırhlı personel aracına yaklaşık 15 metre mesafede ise çamura saplanmış 2 askerin naaşları bulundu. Ekipler tarafından çıkarılan 2 şehidin cenazesi, olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:GAZİANTEP,()

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Konya'ya şehit ateşi düştü



Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, nöbet değişimine giden 4 askerin içinde bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, şiddetli sağanak sonucu taşan dere suyuna kapılıp, devrildi. Askerlerden 2'si, araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, suya kapılıp şehit olan 2 askerden Sözleşmeli Er Esat Ertaş'ın memleketi Konya'nın Doğanhisar ilçesindeki baba evine ateş düştü.

2'nci Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı 4'ncü Bölük'ten nöbet değişimi için Yeşiltepe Karakolu'na gitmek üzere yola çıkan 4 askerin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, sağanak yağış nedeniyle taşan dere suyuna kapıldı. Askerlerden 2'si, devrilen askerî araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, diğer 2 asker ise sel suyuna kapılıp gözden kayboldu. Sel sularında boğulup şehit düşen 2 askerin naaşı, yapılan arama çalışması sonucu bulundu. Şehit olan askerlerden Sözleşmeli Er Esat Ertaş'ın acı haberi memleketi Konya'nın Doğanhisar ilçesi Başköy Mahallesi'ndeki çiftçi babası Ayhan Ertaş ile boşanan annesi Durmuşe Başdemir'e askeri yetkililer tarafından verildi. Ertaş'ın şehit düştüğünü öğrenen yakınları eve akın etti. 4 kardeş olan şehit Ertaş'ın, cenazesinin yarın ikindi namazının ardından Başköy Mahallesi'nde düzenlenecek dini ve askeri törenin ardından defnedilmesi bekleniyor.



Haber:KONYA, ()

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AB Bakanı Çelik, taciz mağduru çocuğun ailesini ziyaret etti/EK

ŞEHİT ANNESİNİ ZİYARET ETTİ

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, geçen hafta Adana'da tacize uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğunun Hatay'ın İskenderun'daki ailesinin ardından Adana'ya gelerek özel halk otobüsü şoförünün hakaretine mağruz kalan şehit annesi Zübeyde Tura ve eşi Ahmet Tura'yı ziyaret etti.

Bakan Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile birlikte Bingöl- Elazığ Karayolu'nda 24 Mayıs 1993 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen silahsız 33 askerden biri olan Mehmet Tura'nın annesi Zübeyde Tura ile babası Ahmet Tura'nın merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından basın mensuplarna açıklamada bulunan Bakan Çelik, "Biliyorsunuz teyzemiz ve amcamız, şehit annesi, şehit babasıdır. Teyzemizi belediye otobüsünde bir olay yüzünden saygısız birisi üzmüştü, kendisini ziyaret ettik. İstenmeyen bir olay. Hiçbir şekilde memleketimizin insanına yakışmayan bir olay ama maalesef böyle bir şey olmuştu. Teyzemiz çok olgun birisi, devletine milletine dua ediyor. 1993 yılında evladını kaybetmiş, hala aynı duayı sürdürüyor. Biz de bir duasını alalım, gönlünü alalım diye buraya geldik, sağ olsun o da bize dua etti" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Şehit annesi Zübeyde Tura ve eşi Ahmet Tura'nın evinin dış görüntüsü

- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in gelişi

- Bakan Çelik'in makam otomobilinden inip, vatandaşlarla selamlaşması

- Bakan Çelik'in, Tura çiftinin evine girmesi

- Bakan Çelik'in ziyaret sonrası açıklamada bulunması

Süre: 01'23" Boyut: 84,3 MB

Haber - Kamera: ADANA, ()

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Bakan Soylu: Bu operasyon da bir merhamet operasyonudur

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na değinerek, "İşte bugün Zeytin Dalı operasyonunu yapıyoruz. Evlatlarımız, bu kiralık katilleri bertaraf etmek için büyük bir mücadele içindeler ve büyük bir başarıyla da bu operasyonu sürdürüyorlar. Esas itibarıyla bu operasyon da bir merhamet operasyonudurö dedi.

Öğle saatlerinde memleketi Trabzon’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valiliğini ziyaret ederek Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantısına katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Soylu, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nun dün vefat eden ablası Havva Azal’ın Çaykara ilçesinde düzenlenen cenaze törenine de katıldı. Bakan Soylu, Hacımüftüoğlu’na ve yakınlarına taziyelerini iletti.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL ADINA YAPILACAK YETİMHANEYE DESTEK

Bakan Soylu daha sonra, akşam saatlerinde bir otelde, Trabzon İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Somali’de inşa edilecek geçen yıl Maçka ilçesinde PKK'lıların erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül adını taşıyacak yetimhane için düzenlediği yardım kampanyası yemeğine katıldı. Yemekte, şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’de yer aldı.

'OPERASYONLAR SÜRÜYOR'

Burada bir konuşma yapan ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda değinen Bakan Soylu şunları söyledi:

“Biz bütün bu sıkıntılı mücadeleyi sadece manevi değerlerimize yaslanarak veriyoruz ve bunların en önemlilerinden biri de şehadet anlayışımızdır. İşte onun için bu yetimhanenin ismi Eren Bülbül’dür. Bu meseleyi sadece basit bir ‘İsim verelim gönül alalım’ meselesi olarak görmeyin. Eren’in şahadeti hem karşımızdaki hainliğin boyutunu göstermektedir, hem de bu milletin bütün neferleriyle bu meselede bir şuur sahibi olduğunu göstermektedir. İşte bugün Zeytin Dalı Operasyonu'nu yapıyoruz. Evlatlarımız, bu kiralık katilleri bertaraf etmek için büyük bir mücadele içindeler ve büyük bir başarıyla da bu operasyonu sürdürüyorlar. Esas itibarıyla bu operasyon da bir merhamet operasyonudur. Orada esir alınmış, 2012’den beri işgal altında olan yaklaşık 500 bin insanın yaşadığı bir yeri kurtarmaya ve bize yönelik tehditleri bertaraf etmeye çalışıyorlar. İşte tabloyu görüyorsunuz. Bize akıl verenler, ‘Bizim orada ne işimiz var, bunların burada ne işi var’ diye kara bir propagandayı yürütenler, bu tabloyu iyi okumalıdır. Güney sınırımızdaki bütün namlular Türkiye’ye çevrilmiş durumdadır. Buna kayıtsız kalmak, ancak bu ülkenin geleceğini düşünmeyen, siyasetini millete yaslayamayan, millî olamayan ve birilerinin pohpohlamasına aldanan ahmakların işidir."

SURİYE'DEN 1 MİLYON 309 BİN ÇOCUK GELDİ

Suriye’deki iç savaş sonrası buradan Türkiye’ye 1 milyon 309 bin çocuk geldiğini belirten Bakan Soylu şöyle devam etti: “2016 rakamlarına göre dünyada 400 bin yetim var ama 12 milyondan fazla çocuk mülteci veya sığınmacı konumunda yaşıyor. 23 milyon kadar çocuk da kendi ülkesi içinde yerinden edilmiş veya göçmen konumundadır. Afrika’da çocuk savaşçı olarak savaştırılan çocukların sayısı on binlerle ifade ediliyor. Evet, çocuk savaşçı 9-10 yaşlarında çocuklar, anne babadan, aileden mahrumlar. Eğitiliyorlar, boynunda Kalaşnikoflarla savaştırılıyorlar. Birileri hala buralara vicdanlarını mühürleyerek silah satıyor, darbeler ve iç savaşlar organize ediyor. Suriye savaşı nedeniyle bugüne kadar Türkiye’ye gelen çocuk sayısı 1 milyon 309 bindir. Bu demektir ki bu aziz millet, o kara propagandaya itibar etmeyip bu kadar çocuğun hayatını kurtarmıştır. 284 bin 777 çocuk da bu topraklarda doğdu. 20 bin 429 Suriyeli öğrenci üniversitelerimizde, 669 bin 780 öğrenci ise Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda eğitim almaktadır. Çarpıcı bir rakam, Suriye iç savaşı nedeniyle 10 bin çocuk, kendisine refakat edebilecek tüm yakınlarını kaybetmiş durumda. Yani ne ana var, ne baba. Bu rakamları şunun için verdim: Bu aziz milletin vicdanının nasıl büyük bir iş başardığını, neden Somali’de bu yetimhaneyi yapmanın bize yakıştığını göstermek istedim."

GERİ KALAN PARAYI TOPLADI.

Başlatılan kampanyada 550 bin liraya mal olacak yetimhanenin 200 bin liralık kısmının toplandığını öğrenen Bakan Soylu, bunun üzerine paranın geri kalan 350 bin lirasını ise salondan topladı. Bakan Soylu, kürsüden seslendiği işadamları arasında pay ederek paranın kalan kısmını toplamış oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kampanya yemeğinden görüntüler

-Bakan Soylu konuşma

-Detaylar

HABER KAMERA: Fatih TURAN/TRABZON,()

