DHA YURT BÜLTENİ-13

Adalet Bakanlığı'ndan o avukata şuç duyurusu (3)

ŞEHİT ÖZALKAN’A DAVA AÇAN SERKAN SAÇAN: OLAYLAR BENİM BİLGİM DIŞINDA GELİŞTİ

Astsubay Musa Özalkan'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep ettiği idda edilen davacı Serkan Saraç, icra takibinin kendi bilgisi dışında avukatı tarafından başlatıldığını öne sürdü.

Saraç, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan ve Musa Özalkan ile 2009 yılında yaşadıkları trafik kazası ve şehit olduktan sora başlatılan icra takibi yenilenmesiyle ilgili süreçlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Trafik kazasında benim arabamda Musa’nın arabası da kiralıktı. Musa kendi arabasının masrafını karşıladı, ben de kendi arabamın masrafını karşıladım. Ondan sonra benim masraflarım karşılanmadığı için tazminat davası açtık. Dava 21 ay önce tamamlandı. 21 aydır da avukatım Musa'nın maaşına icra koydu. Benim maaşıma da Musa'nın avukatı icra koydu. 21 aydır maaşlarımızdan para kesiliyordu. Ben Musa ile sürekli konuşuyordum. Musa ‘anlaşalım’ diyordu ve ben de ‘anlaşalım’ diyordum. Musa'ya dava açtım ama her zaman telefonda kendisiyle görüşüyordum. Avukat 21 aydır aldığı parayı kendi dosya masrafı olarak kullanıyor. Ben oradan bir kuruş bile almadım. Bolu'da olduğunu biliyordum, Afrin’e gitmiş. Şehit olduğunu, bir gün sonra öğrendim. Musa'nın ailesiyle de avukatıyla da görüştüm. Yalnız benim sonranda öğrendiğim bir şey var; benim vekaletim avukatımda olduğu için avukatım şehit olduğunu duyar duymaz icra dairesine gitmiş arabasına ve ailesine verilecek şehit parasına icra yenilemesi yaptırmış. Bunlar benim bilgim dışında oldu. Sonradan öğrendim ben bunu. Şehidimizin abisi beni aradı. Yanıma helallik için geldiler, ben helalleştim. O zaman da avukatımın parasını da verdiler. Ankara'ya gittiler. Abisiyle konuştuklarıma Yerköy Cumhuriyet Savcısı da şahit."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Serkan Saçan'ın konuşması

Haber:Harun GÖKÇEOĞLU/YERKÖY, (Yozgat) ()

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Çaykur Genel Müdürü Sütlüoğlu'ndan 'günah' iddiasına cevap: Bu bir komploydu



Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, hakkında 'bayan spor takımlarına destek vermenin günah' olduğunu söylediği yönünde ortaya atılan iddialarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Sütlüoğlu, "Akşam bir yalan ortaya atıldı, sabah bunu yapanlar tarafından yalanlandı. Bu bir komploydu ve ayaklarına dolandıö dedi.

Çaykur Genel Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenleyen Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu, hakkında bir karalama kampanyası yapıldığını belirterek kendisi ve üzerinden kuruma zarar verilmeye çalışıldığını söyledi. Bunu yapanların büyük vebal ve ihanet içerisinde olduğunu ifade eden Sütlüoğlu "Maalesef bu kampanya Rize’den başlatıldı. Ahlaksızca ve seviyesizce buradan başlayan kampanya dalga dalga bütün Türkiye’ye yayıldı. Arkamızdan maalesef dolaplar çevriliyor. Yalan üzerine haberler bina ediliyor. Bir insanın önce ne yaptığına eserlerine bakacaksınız. Bir insan hakkında bir şey söyleyeceğiniz zaman bu bunu yapar mı yapmaz mı diye bir düşüneceksin. Hele hele gazeteci tabir edilen toplumu doğru bilgilendirmek gibi ahlaki mükellefiyeti olan kişilerin buna daha çok dikkat etmesi gerekir. Akşam bir yalan ortaya atıldı. Sabah yapanlar tarafından yalanlandı. ‘Yalancının mumu yatsıya kadar yanar’ diye atasözü var. Bunların yalanı akşamdan sabaha kadar devam etti. ‘Biz yalan söyledik. Böyle bir şey söylemedi' diye açıklama yaptılar" dedi.

'BU BİR KOMPLOYDU'

İddianın dayandırıldığı kulüp başkanının 7 ay önce kendisine geldiğini anlatan Sütlüoğlu, şöyle dedi: "Bizden yardım talep ettiler. 'Bu kurum benim şahsi malım değil, 80 milyonun malıdır' dedim. Verdiğimiz reklamın mutlaka karşılığının olması lazım. Çünkü bu bir reklam parasıdır. Sizin takımınızın böyle bir özelliği var mı, yok mu? Bunu değerlendirmemiz gerekir' demiştim. Bunu takımın başkanı son açıklamasında eksik olsa da söyledi. Yaklaşık 6 aydan uzun bir süre önce bu konuşmayı yapmıştık. Sonrasında Amatör Spor Kulüpler Federasyonu, 'Yardımı bize yapın. Biz tüm amatör kulüplere dağıtalım' dedi. Biz de bunu kabul ettik ve bütçeyi artırarak federasyona yardım yapmaya karar verdik. İddiada bulunan kadın futbol takımı da bu yapının içerisinde. Yapının içerisinde olan bütün takımlar bu parayı alıyor. Yalan üstüne yalan. Katmerli yalan kuyruklu yalan diye tabir ettikleri bir şey. Bu bir komploydu ve ayaklarına dolandı.ö Bu yalanı söyleyenlerin kamuoyu önünde özür dilediklerini ifade eden Sütlüoğlu "Mesleki sorumluluklarını hiçe sayan, haberin kaynağını araştırmadan, süreci takip etmeden, bu yalanı gündeme getiren, yargısız infazla kamuoyunu yanıltan, yanlış algı uyandıran sözde gazeteci ve habercileri kınıyor ve süreci yargıya taşıyacağımızı belirtmek istiyorumö ifadelerini kullandı. Basın açıklaması ardından Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Başkanı Ali Çelik ve yönetim kurulu katkılarından dolayı Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu’na plaket takdim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Genel Müdür Sütlüoğlu'nun açıklaması

-Plaket verilmesi

Haber:Aytekin KALENDER/RİZE, ()

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Elazığ'da şüpheli paket paniğe neden oldu

Elazığ kent merkezinde, bir otobüs durağınının yanındaki bankta unutulan çanta, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından fünye ile patlatıldı. Çantanın içinden ders kitapları çıktı.

Merkez Zübeyde Hanım caddesi üzerindeki bir otobüs durağının hemen dibinde, şüpheli bir sırt çantası gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak sırt çantasına fünye yerleştirdi. Zübeyde Hanım caddesi, araç ve yaya trafiğine kapatıldıktan sonra fünye ile patlatılan sırt çantasından ders kitapları çıktı. Patlama sonrası Zübeyde Hanım caddesi yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinin güvenlik şeridi çekmesi

-Şüpheli çantaya fünye yerleştirilmesi

-Şüpheli çantanın patlatılması anı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, ()

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Düğün evinde küçük kıza cinsel istismara kalkışan komşu çıktı (EK)

EVE MOLOTOFLA SALDIRDILAR

Düğün evinde uyuyan 3 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanıp, il dışında bir cezaevinde hücreye kapatılan Sedat Keser'in evine, küçük kızın yakınları molotof ve taşla saldırdı. Evi yakmak isteyen öfkeli yakınlar, polis ekiplerince güçlükle sakinleştirildi. Ekiplerin, Keser'in evinin önünde 24 saat boyunca nöbet tutacağı belirtildi. Ailecek psikolojilerinin bozulduğunu söyleyen küçük kızın teyzesi Semiha Ö., "Yatak odasında, çıplak halde görünce, başına ekmek tahtasıyla vurduk. Kızımız, ameliyattan çıktı. Tek isteğimiz, bu cani idam edilsin" dedi. Anne Türkan Ç. ise olayın ardından psikolojik tedaviye alındı. Küçük kızın, ayrıca olay günü gelin ve damat ile dans ederken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

'YAPTIĞIMDAN PİŞMANIM'

Öte yandan ayakkabı boyacılığı ve hurdacılık yapan Sedat Keser, polise verdiği ifadesinde, "Ben davetli olmadığım halde düğüne gittim. Bu sırada alkollüydüm. Odada bizden başka kimse yoktu. Olayı gerçekleştirdim. Kız, olay sırasında ağlıyordu. Bu sırada başkaları, odaya girdi ve beni dışarı çıkarıp, karakola götürdüler. Yaptığımdan pişmanım" dedi

Haber:ADANA,()

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İş yerindeki tartışma cinayetle bitti

Kahramanmaraş'ta Erkan B., iş yerinde bilinmeyen nedenle tartıştığı Metin Kuloğlu'nu (49) tabancayla öldürüp kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Vakıf Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan B. ve Metin Kuloğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan B., tabancayla Kuloğlu'na ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülen Metin Kuloğlu, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan Erkan B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis araçları

- Olay yeri

- Mermi ve kovanlar

- Polisin inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 71 MB

Haber-Ömer KOÇ - Kamera: KAHRAMANMAMARAŞ,()

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Edirne Belediyesi personeli Mehmetçiklere kan bağışladı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da olduğu belediye personeli Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek olmak için kan bağışında bulundu.

Edirne Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek vermek için Kızılay'ın işbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenledi. Edirne Belediyesi Eski Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen kampanyada Belediye Başkanı Recep Gürkan, Belediye Başkan Yardımcıları Çiğdem Gegeoğlu, Selçuk Çakır, Hakan İşcan, Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ve Hüsnü Güler ile belediye personeli kan bağışında bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için hain terör örgütlerine karşı çok ciddi bir harekat yürüttüğünü ifade eden Başkan Gürkan, "Elbette bu harekat hem milletimizin birliğini, beraberliğini; can ve mal güvenliğini korumak için hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet payidar kalması için yapılıyor. Bu bağlamda Mehmetçiğimiz, kınalı kuzularımız hain terör örgütüne karşı kahramanca mücadele ediyor. Maalesef 2 gün önce 11 şehit verdik. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için gözünü kırpmadan canını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum, ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Vatanın korunması sırasında Mehmetçiğimizin ciddi şekilde kana ihtiyacı var. Bizde Edirne Belediyesi olarak başkanından tüm personeline kadar, milli gururumuz olan Kızılay ile birlikte bugün bir kan bağışı kampanyası düzenledik. 'Mehmetçiğe kanımız feda' diyerek, kan bağışı kampanyası yapıyoruz" diye konuştu. Afrin'de görev yapan Mehmetçiklerin kan ihtiyacı için Edirne'deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini, fabrikaları, sendikaları Kızılay'a kan vermeye davet eden Gürkan, "Allah Mehmetçiklerimizin yanında yer alsın; ayağına taş değdirmesin. İnşallah bu harekat vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak için başarılı olacak ve tüm ana kuzularımız, tüm Mehmetçiklerimiz burunları bile kanamadan ailelerine, vatanına, ülkelerine geri dönecektir. Kanlarımız Mehmetçiğe feda olsun. Vatanımız sevdamız, Mehmetçik canımız" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kan bağışında bulunanlar

-Kızılay ekibi

-Başkan Gürkan'ın açıklaması

-Kan verenler

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()



