DHA YURT BÜLTENİ-13

Kilis'te kaza: 2'si polis, 3 yaralı

Kilis'te, trafik polisi ekip otomobili, başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 2'si polis memuru, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde hastane kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 27 RB 321 plakalı otomobil ile 79 A 5934 plakalı trafik polisi ekip otomobili, kavşakta çarpıştı. Çarpışmayla refüje çıkan araçlarda 2'si polis, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Olay yeri

- Kaza yapan otomobiller

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 84 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,()

==============================================

Şehit polisin adı Eskişehir'deki kütüphaneye verildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2015 yılında şehit olan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Yavaş'ın isminin verildiği kütüphane, Eskişehir'in Alpu ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda açıldı.

Alpu Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törene şehidin özel harekat şubesinde görevli polis memuru eşi Ayşe Yavaş, kızı Zülal Yavaş, oğlu Ahmet Yavaş, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Alpu Kaymakamı Ömer Özbay, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Alpu Belediye Başkanı Rafet Demirtaş ve Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ile davetliler katıldı. Eskişehir Emniyet Müdürü Dinç, törende yaptığı konuşmada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen okullarda, 'Zenginleştirilmiş Kütüphane Projesi'nin uygulamaya konulduğunu, kütüphanelere de şehitlerin isimlerinin verildiğini söyledi. Dinç, "Bu proje kapsamında, Alpu ilçemizde bulunan Atatürk İlkokulu'na şehit polis memurumuz Mustafa Yavaş'ın isminin verildiği kütüphane kurularak, öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Burada amacımız, her ne kadar çocuk ve gençlerimizin okuma alışkanlığı kazanmaları ve eğitimin desteklenmesi olsa da vatanını, milletini canı pahasına savunurken, şehit düşen kahramanlarımızın isimlerinin ve aziz hatıralarının da belleklere kazınarak, unutulmamalarını sağlamaktır" diye konuştu. Şehit polis memuru Mustafa Yavaş'ın eşi Ayşe Yavaş ise "Burada bulunmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Eşim için yapılan kütüphanede emeği geçen herkese, çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızla birlikte eşimle zaten gurur duyuyorduk. Ömrümüzün sonuna kadar bu gururu taşıyacağız" dedi. Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Tütüncü, şehit polis memuru Mustafa Yavaş'ın eşi Ayşe Yavaş'a Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim verdi.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Okul içerisindeki kütüphanenin,

-Polislerin öğrencilere hediyeler dağıtması,

-Şehidin eşi ve çocuklarının görüntüsü,

-Şehidin eşi Ayşe Yavaş'ın konuşması,

-Emniyet Müdürü Engin Dinç'in konuşması,

-Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü'nün şehidin eşine Kuran-ı Kerim ve çerçeveli bir bayrak vermesi

-Kütüphanenin açılış kurdelesinin kesilmesi

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ALPU,(Eskişehir),()



==============================================

Emekli büyükelçi Nabi Şensoy toprağa verildi

İzmir'de evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede yaşamını yitiren Türkiye'nin Washington eski büyükelçisi 73 yaşındaki Nabi Şensoy, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy, geçen çarşamba gecesi evinde kalp krizi geçirdi. Yakılarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından eski büyükelçi ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şensoy, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şensoy için bugün ikindide, Alsancak Hocazade Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene eşi Gülgün Şensoy, ağabeyi Melih Şensoy, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, CHP eski Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, eski Başkaban Yardımcısı ve eski Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın ile çok sayıda seveni katıldı. İkindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından eski büyükelçi için helallik alındı. Türk bayrağına sarılı tabutunun cenaze arabasına konulan Şensoy, ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NABİ ŞENSOY KİMDİR?

Nabi Şensoy 25 Mayıs 1945'te İstanbul'da doğdu. İngiliz Erkek Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 1970´te ETÜD Dairesi'nde aday meslek memuru olarak başladığı diplomatlık yaşamında ve bürokraside çok sayıda görev üstlendi. 1990-1995'te Madrid, 1998-2002'de Moskova, son olarak da 2006-2009'da Washington Büyükelçiliği gibi kritik görevlerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Cenazeden görüntü

- Cenazeye katılanlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

=============================================

Tunceli'de kamu kurumlarında Açık Kapı Projesi Hayata Geçirildi

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilmek üzere hazırlanan açık kapı projesi, Tunceli'de bugün düzenlenen törenle hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan ve bütün kamu kurumlarında uygulanmasına karar verilen açık kapı projesi, Türkiye'de Tunceli'nin de aralarında bulunduğu 22 ilde uygulanmaya başlandı. Vali Yardımcısı Akın Zor, Kültür Müdürlüğünde uygulamalı bilgilendirme ile kamu kurum temsilcilerine anlattı. Daha sonra Vali Tuncay Sonel'in ilk olarak Hükümet Konağı girişine kurulan masaya oturmasıyla vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Hükümet Konağı'na gelen ve resmi kurumlarda işlerini haletmek, sorunlarına çözüm bulmak isteyen vatandaşlar, ilk olarak açık kapı masasına uğrayıp, burada görüş aldı. Açık kapı projesi ile vatandaşla bire bir, güler yüzlü ve sıcak bir şekilde iletişim kurma, sorunların dinlenerek çözümüne ilişkin yol gösterilmesi, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin en aza indirilmesi, vatandaşın taleplerinin elektronik ortamda alınarak, en kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor. Açık kapı mamasında, güler yüzlü, iletişim sıkıntısı çekmeyen personelin yanısıra bir de psikolog görev yapacak. Hükümet konağı girişine yeni kurulan açık kapı masası ve açık kapı odalarının açılışını yapan Vali Sonel, burada yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'nun verdiği talimatlarla, bakanlığımız bünyesinde açık kapı projesine başlamış durumdayız. Biz de Tunceli olarak kısa sürede açık kapı projesiyle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Geçtiğimiz ay kamu kurumlarımızda tatlı diliyle, gülen yüzüyle vatandaşlarımıza ilgisiyle ön plana çıkan 5 arkadaşımızla bir ekip oluşturduk. 5 arkadaşımız açık kapıda görev yapacak. Vali Yardımcımız Akın Bey'in de koordinasyonuyla kısa sürede valiliğimizin girişinde bu güzel mekan oluşturuldu. Vatandaşımız kamu kurumlarımıza çok rahatça gelecek, kendimize, anamıza, babamıza ailemize nasıl davranmak istiyorsak, bütün kurumlarımızla müdürümüzden, en altaki personeline kadar, vatandaşımıza tatlı dille, güler yüzle, ilgiyle karşılanacak. Vatandaşımızın işlerinin en kısa sürede en iyi şekilde çözümlenmesi için gereken çalışmalar yapılacak. Eğer hakikaten olmayacak bir işse de, vatandaşımıza çay ikram edilecek, ona olmadığına dair açıklamasını yapacak. Çünkü dediğim gibi kendimize, ailemize, yakınlarımıza nasıl davranılmasını istiyorsak, öyle davranılacak. Olur ya vatandaşımız belki bir kelime fazla söyler, onu sabırla dinleyeceğiz ve o vatandaşımızın işini en iyi şekilde görmek için ve onun duasını almak için hep beraber uğraşacağız. Vali Tuncay Sonel'in konuşmasından sonra acık kapı görevlileri, projenin işleyişi hakkında törene katılanlara bilgi vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Açık kapı masanından görüntü

-valinin tören için alana gelmesi

-valinin konuşması

-Acık kapı projesi çalışanlarının valiye bilgi vermeleri

-hatıra fotoğraf çekimi

-açık kapı masasına gelen bir kadının düşüncelerini aktarması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()

=============================================

Yolcu camından girip kurtardılar

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü, bayan sağlık personeli, sol arka kapının camından girerek müdahalede bulunarak araç içerisinden çıkardı.

Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı kırsal Gökçeyazı Mahallesinde murat Karaaslan idaresindeki 42 AIG 28 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, takla atarak yaklaşık 2 metrelik şarampole düşüp, yan olarak durdu. Araç içerisinde sıkışan Karaaslan’ı yoldan geçen diğer araç sürücüleri bir yandan konuşturup, bir yandan moral vermeye çalıştı. Çevrede toplanan vatandaşlar tarafından haber verilen polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekibinde görevli bayan personel, yan dönen aracın kırılan sol arka kapı camından içeri girerek, Karaaslan’a ilk müdahaleyi yaptı. Çevrede bulunan vatandaşlar ve olay yerine gelen ekipler ise yan duran aracın devrilmemesi için tuttular. Karaaslan, görevliler ve vatandaşlar tarafından sürücü kapısının camından çıkarılarak sedyeye konuldu. 2 metrelik şarampolden güçlükle çıkarılan ve toptancılık yaptığı öğrenilen Karaaslan, Balıkesir Devlet Hastanesine götürüldü. Karaaslan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-Olay yerinden genel ve detay görüntü.

-Sağlık ekiplerin müdahalesi ve görevlinin araç içerisine girişi

-Sedyeyle şarampolden götürülüşü

-Ekiplerden detaylar

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), ()