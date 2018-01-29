DHA YURT BÜLTENİ-13

240 belediye çalışanı Afrin'e gitmek için dilekçe verdi

Sakarya Serdivan Belediyesi'nde çalışan 240 kişi, 'Zeytin Dalı' harekatına katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi.

Serdivan Belediyesi'nde çalışan 240 kişi 'Zeytin Dalı' harekatına destek verdi. Belediye çalışanları Adapazarı Askerlik Şubesi'nin önünde toplandı. Ellerinde Türk bayrakları olan belediye çalışanları 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'Her Türk asker doğar' şeklinde sloganlar attı. Kalabalık grup adına konuşan Serdivan Belediyesi İşçi Temsilcisi Sezgin Kurt, sınır ötesinde mücadele eden Mehmetçiğin yanlarında olduklarını belirterek, "Suriye Afrin'de görev yapmakta olan kardeşlerimizin, askerlerimizin yanında olmak için bugün buraya askerlik şubesine geldik. Serdivan Belediyesi çalışanları olarak, devletimiz bilsin ki askerlerimizin yanındayız. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Allah inananlara her zaman sağlık sıhhat versin. İslam dünyasının lideri olan Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu yolda, gitmiş olduğu hedefe gözümüzü kırpmadan gideceğimizi bilmelerini isteriz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bizleri bu soğuk havada, bizler için çarpışan kahramanlarımızın yanında olmak için buradayız. 240 kişiyiz, 240 tane dilekçemiz var" diye konuştu.

Sezgin Kurt işçiler adına üzerinde 'Zeytin Dalı Operasyonuna gönüllü olarak katılmak istiyorum' ifadesinin yer aldığı 240 adet talep dilekçesini askeri yetkililere teslim etti. Askerler daha sonra çay ikramında bulundukları işçilerle sohbet ederken, kalabalık ikramın ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Askerlik şubesinin önünde işçilerin slogan atması

-Açıklama

-Askerlerin ikramda bulunması

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),()

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Yeniden askerlik için dilekçe verdiler

Ardahan'da vatandaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek olmak adına gönüllü olarak yeniden askerlik yapmak için dilekçe verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'na Ardahanlı vatandaşlardan destek geldi. Askerlik şubesinin önünde toplanan bir grup vatandaş, yeniden askerlik için dilekçe verdiler. Ellerinde Türk Bayrakları ile gelen vatandaşlardan Salih Topçu, "Mehmetçik'in ebetteki bize ihtiyacı yok. Onların yanında bu milletin var olduğunu söylemek istiyoruz. TSK’nın Afrin bölgesinde yapmış olduğu operasyona gönüllü olarak katılmak istediğimizi arz ettik . Ne zaman nerde, havada, karada nerede görev yapmak gerekiyorsa orada olmak istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Askerlik şubesi önündeki vatandaşlardan görüntü

-Salih Topçu isimli vatandaşın konuşması ve şiiri

-Vatandaşların dilekçeleri yetkililere vermesi

Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN ()

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Konyalı reklamcılardan, 'Zeytin Dalı Harekatı'na, 'Bir mermi de bizden' kampanyası

Konya Reklamcılar Derneği üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için, 'Kızıl Elma yolunda bir mermi de bizden' kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 26 dernek üyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı hesabına para yatırdı.

Konya Reklamcılar Derneği üyeleri bugün, bir bankaya gelerek, Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için kampanya başlattıklarını açıkladı. 'Kızıl Elma yolunda bir mermi de bizden' adlı kampanya kapsamında 26 üyenin bir araya gelip maddi olarak destek olmaya çalıştığını ifade eden dernek başkanı Osman Yavuz, "Afrin operasyonu, biz bugün bu meydanda rahat konuşabilelim, Anadolu ve İslam coğrafyasının tamamında ezanlar susmasın diye yapılıyor. Afrin operasyonu, Suriye'de PKK'nın, PYD'nin, DEAŞ'ın, YPG'nin zulmettiği Suriye halkı için yapılıyor. Bizde Afrin operasyonunda devletimizin yanındayız. Dernek üyelerimizin katkılarıyla maddi desteğimizi, asli olan manevi desteğimize ekleyeceğiz. Topladığımız nakdi Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı hesabına yatıracağız. Bu bir bağıştır." dedi.

Başkan Yavuz, daha sonra bankaya girerek, 26 dernek üyesi tarafından bağışlanan parayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı hesabına yatırdı.

Görüntü Dökümü :

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- Reklam derneği üyelerinden detay

- Dernek başkanı Osman Yavuz açıklama

- Osman Yavuz'un para yatırması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA,()

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Şehitler için mevlit

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yemek sektöründe faaliyet gösteren bir kişi şehitler için mevlit okutup 500 kişiye döner ikramında bulundu.

İşadamı Ahmet Tınak (52) Mithatpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan işyerinde şehitler için mevlit okutup ardından güvenlik güçlerine ve vatandaşlarda 500 kişilik döneri ücretsiz olarak dağıttı.

Mevlide Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Aksoy, MHP Tarsus İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur, Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Muhittin Borlukan, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Vatan topraklarını savunurken şehit olan ve TSK'nin Suriye topraklarında Afrin'e yönelik başlattığı operasyonda şehit olan askerler için mevlit okuttuğunu belirten Ahmet Tınak, "Bu günlerde birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Ordumuzun morale ihtiyacı var, amacımız hem onlara moral kaynağı olmak hem de şehitlerimize buradan bir Fatiha göndermektir, bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Yenilen yemeğin ardından yapılan dualar şehirlere ve teröristler ile mücadele tüm güvenlik güçlerine armağan edildi.

Görüntü dökümü

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-Mevlit için davet pankartı

-İşyerinin önündeki caddeye asılan dev Türk bayrağı

-İşyerine asılan Türk bayrakları

-Kuran-ı Kerim okunması

-Polislerin duaya eşlik etmesi

-Katılımcılardan görüntü

-Dua edilmesi

-Döner ikramı



(SÜRE: 02'32") (BOYUT: 154 MB)

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin),()

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Dolandırıcılar altınların yarısını saklayınca, arkadaşları tarafından kaçırıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden telefonla aradıkları Ankara'da oturan bir kadına kendilerini polis olarak tanıtıp, 1 kiloya yakın ziynet eşyasını alan Y.K. ile İ.G., altınların yarısını saklayıp kalanını 5 arkadaşlarıyla paylaştı. Kadını yeniden arayan 5 kişi, kendilerine eksik altın getirdiklerini fark ettikleri Y.K. ile İ.G.'yi kaçırıp, ailelerinden 200 bin lira fidye istedi. Seri numaraları alınarak yolda tabelanın altına bırakılan parayı almak isteyen 5 kişi ile onları kaçırdığı 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

Akçakale'de yaşayan Y.K. ile İ.G., Ankara'da oturan ve ismi açıklanmayan bir kadını telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak, bir soruşturmada adının geçtiğini, yardım için paraya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Kadın, şüphelilerin verdiği adrese 1 kiloya yakın altını bıraktı. Şüpheliler, kadının bıraktığı altınları alıp, Şanlıurfa'ya döndü. Altınların yarısını saklayan Y.K. ve İ.G. birlikte hareket ettikleri F.U., S.U., M.U., T.A. ve Y.A.'ya, 500 gram altın aldıklarını söyledi. Ankara'daki kadını yeniden arayan ortaklar, konuşma sırasında Y.K. ile İ.G.'nin kendilerine eksik altın getirdiğini fark etti. 5 kişi, Ankara'dan altın getiren 2 arkadaşlarını kaçırıp, ailelerinden 200 bin lira fidye istedi.

Ailelerin durumu bildirmesiyle harekete geçen polis, seri numaralarını aldıkları 40 bin lira parayı Şanlıurfa- Akçakale Karayolu'ndaki bir tabelanın altına bıraktı. Polis, parayı alan dolandırıcıların Akçakale'ye bağlı Bulutlu ve Büyüktaş mahallelerinde gizlendiklerini tespit etti. Ekipler, iki mahalledeki belirlenen adreslere düzenlediği operasyonla kaçırılan Y.K. ve İ.G. ile onları kaçıran F.U., S.U., M.U., T.A. ve Y.A.'yı yakaladı. Altın ve seri numaraları alınan paralara el konulurken, ikisi kaçırılan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ekipler, olaya karışıp kayıplara karışan 8 kişinin de yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 22 MB

Haber-Kamera: ŞANLIURFA,()