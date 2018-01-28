DHA YURT BÜLTENİ-13

Reyhanlı'ya roket düştü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Bayır mahallesindeki bir evin bahçesine roket düştü. Ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı olayda fenalık geçiren vatandaşlara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Güvenlik güçleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı..

Görüntü Dökümü

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-Roket düşen evden görüntü

-Vatandaşlardan örüntü

-genel ve detay

Haber:HATAY,()

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'OBÜS' topları aralıklarla ateşlendi

Hatay'ın Hassa ilçesi Suriye sınırında konuşlanan 'OBÜS' topları, terör hedeflerini aralıklarla vururken, sınır birliklerine takviye tanklar sevk edildi. Sabah erken saatlerde başlayan aralıklı top atışları, Hassa ilçe merkezinden duyulurken, vurulan hedeflerden yükselen dumanlarda görüldü. Ayrıca sınır birliklerine takviye tanklarda gönderildi. Erken saatle başlayan askeri hareketlilik gün içerisinde yerini sessiz bekleyişe bıraktı.

Görüntü Dökümü

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-Vurulan hedeflerden ylükselen dumanlar

-Sınırda tankların görüntüsü

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Erhan TEKTEN-Emrah GÜL/HATAY,(HASSA),()

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TBMM Başkanı Kahraman:Büyük ülkeyiz, lokomotif bir ülkeyiz, güçlü bir devletiz

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, dün geldiği Mardin'de temaslarına devam etti. Bir otelde STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Kahraman, daha sonra Birlik Vakfı Mardin Şubesi'nin açılışına katıldı. Öğlen namazını tarihi Kasımiye Medresesi’nde kılan Kahraman, Gençlik Merkezini ziyaret etti. Kahraman, Türkiye'nin büyük bir coğrafyaya karşı mesuliyeti olan bir ülke olduğunu söyledi.

Dün geldiği Mardin'de temaslarını sürdüren TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, TBMM İdare Amiri ve Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Valisi Mustafa Yaman, 22'nci dönem Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, Artuklu Kaymamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas ve il protokolü eşlik etti. İlk olarak bir otelde STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Kahraman, basına kapalı yapılan toplantının ardından Birlik Vakfı Mardin Şubesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

"BÜYÜK ÜLKEYİZ, LOKOMOTİF BİR ÜLKEYİZ, GÜÇLÜ BİR DEVLETİZ"

Burada bir konuşma yapan Kahraman, sivil toplum kuruluşlarının milli ve manevi meselelerde omuz omuza vererek çalışması gerektiğini belirterek, "Büyük ülkeyiz, lokomotif bir ülkeyiz, güçlü bir devletiz. Gönül coğrafyamız çok geniş. Hudutlarımız 800 bin kilometre kare olarak gözükse de biz çok büyük bir coğrafyaya karşı mesuliyeti olan bir devletiz. Bu mesuliyetin icabını da elhamdülillah yerine getiriyoruz. Gençliğe ehemmiyet verilmesi lazımdır. Gençlik, her ülkenin geleceğidir ve her ülkenin birinci meselesi de eğitimdir, maariftir. Ağaç yaşken doğrulur ve öyle büyür. Onun gibi gençlerimizi doğru, istikameti tam bir şekilde yetiştirmemiz lazımdır. Fikri faaliyetler insanların ruhuna hitap eder. Elbisesi, ayakkabısı fiziki şartları mühim değil, mühim olan ruhtur, kalptir, manaya olan bağlılıktır."dedi.

"ÜLKEYİ BÖLDÜRMEYİZ, BAYRAĞIMIZI İNDİRMEYİZ"

Mardin’in milli meselelerde ve manevi sahalarda fevkalade uyanık ve değerli bir şehir olduğunu ifade eden Kahraman, "Ülkenin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var. Biz ülkeyi böldürmeyiz, bayrağımızı indirmeyiz. Bizim bayrağımız diğer bayraklar arasında bir farklık gösterir. Bazı bayraklar gibi pijama değildir. Renkler bölme hedefidir, buna müsaade etmeyiz ve etmeyeceğiz. Ham hayaller peşinde olanlar olabilir, bu yanlıştır. Niye bölünelim, niye öteleyelim? Birlik ve bütünlük içerisinde olacağız ve bölünmeyeceğiz."diye konuştu. Birlik Vakfı Mardin Şubesi’nin açılışının ardından öğle namazını kılmak için tarihi Kasımiye Medresesi’ne geçen Kahraman, medrese hakkında bilgi aldı. Medrese ziyaretinin ardından Gençlik Merkezine geçen Kahraman, daha sonra özel uçakla Ankara’ya geçti.

Görüntü Dökümü:

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- STK'larla toplantıdan görüntü

- Birlik Vakfından görüntü

- Kahraman'ın açıklaması

- Ödül ve hediyelerin verilmesi

- Alınan güvenlik önlemleri

- Medreseyi gezmesi

Haber - Kamera:Nezir GÜNEŞ/MARDİN,()

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Afrin'de yaralanan Adanalı asker ameliyat oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Adanalı Uzman Çavuş Hasan Alçı, Hatay Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Adana'nın Tufanbeyli İlçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Hasan Alçı, TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısında gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralandı. Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alçı, ameliyat edildi. Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, ameliyat edilen Hasan Alçı'yı ziyaret etti. Sosyal paylaşım sitesi üzerinden bir açıklama yapan Ergü, şunları söyledi: "Afrin'de yaralanan kahraman askerimiz Hasan Alcı'yı Hatay Devlet Hastanesi başhekimiyle birlikte yoğun bakımda ziyaret ettim. Ameliyatı başarılı tamamlandı. Bizzat gördüm, doktorlardan bilgi aldım. Çok şükür durumu iyi, hayati tehlikesi yok. Yoğun bakımda. Aynı pusuda şehit olan 2 aziz şehidimize Allah'tan rahmet, yaralanan diğer 10 kahraman gazimize de acil şifalar diliyorum." Öte yandan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için konvoy düzenledi. Araçlarını Türk bayrakları ve zeytin dalları ile donatan binlerce vatandaş, kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi üzerinde seyretti. Yüzlerce araçla konvoya katılan vatandaşlar, Mehmetçiğe moral verdi. Kentin genelindeki ev ve iş yerlerine de Türk bayrakları asılırken, Reyhanlılar birlik ve beraberlik mesajları verdi. Çevredeki vatandaşların da alkışlarla destek verdiği konvoy, turun ardından olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Türk bayrakları asılı yüzlerce araçtan görüntü

- Araçlarda ellerinde zeytin dalları ile slogan atan vatandaşlar

- Detaylar

SÜRE:02'00"

Haber-Kamera:İbrahim MAŞE-Ferhat DERVİŞOĞLU-Hasan DÖNMEZ/REYHANLI,(Hatay),()