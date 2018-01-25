DHA YURT BÜLTENİ-13

Afrin'den Azez'e havanlı saldırı

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 2 havan mermisi, saat 19.15'te Azez İlçe merkezindeki boş araziye düştü. Gürültüye meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Haber:KİLİS,()



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Obüs atışlarını seyrediyorlar

Zeytin Dalı Harekatı'nın 6. gününde, terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin kırsalındaki mevzileri obüs ve top atışlarıyla ateş altına alındı. Operasyon kapsamında sınırdaki birliklere askeri araç takviyesi yapılırken, bölgede yaşayan vatandaşlar da operasyonu evlerinden izliyor. Suriye sınırına 4 kilometre uzaklıktaki Hassa'nın Mazmanlı Köyü, Kanlıören Mezrası'nda köylüler obüs ve top atışlarını evlerinin balkonundan takip ediyor. Bir obüsten yapılan atışları cep telefonu kameralarıyla çeken köylülerin heyecanlı konuşmaları da dikkat çekiyor.

Görüntü dökümü:

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-Obüs atışları

-Vatandaşların konuşmaları

-Suriye sınırından görüntü

-Genel ve detaylar

Haber:Erhan TEKTEN/HATAY,()



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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da sınır bölgesinde inceleme yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nın 6'ncı gününde Hatay’daki Harekat Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte bugün akşam saatlerinde Ankara’dan Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay’daki Harekat Merkezi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in de refakat ettikleri kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beraberindeki heyetle birlikte Harekat Merkezi’ndeki 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi almakta olduğu kaydedildi. Sürpriz ziyaret nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beştepe’de Başbakan Binali Yıldırım’ı kabulünün de ertelenmiş olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Harekat Merkezi'nden detay görüntüler

- Merkez önünde bekleyen asker ve korumalar

- Konvoyun çıkışı

Haber - Kamera: Ramazan ÇELİK/ HATAY, ()

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Feyzioğlu:Şimdi DAEŞ'ten temizlendiği söylenen yerlerden PKK saldırıyor

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Zeytin Dalı Operasyonu'nun merkezlerinden Kilis'te baroyu ziyaret etti. Feyzioğlu, Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu'yla basın toplantısı düzenledi. Kilis'in huzurunun Türkiye'nin, Kilis halkının Hatay halkının huzuru olduğunu söyleyen Feyzioğlu, "Kilis'in büyük bir ızdırap içinde yaşadığını, can güvenliğinin kalmadığını tüm kamuoyuna duyurmak adına daha önce buraya geldik. Yıkılan evleri de gezdik. Şimdi DAEŞ'ten temizlendiği söylenen yerlerden PKK saldırıyor. Müttefikimiz olması gereken batılı güçler tarafından PYD diye pazarlanmaya çalışılıyor" dedi.

"PKK VE PYD AYNI YAPININ PARÇASIDIR"

Hukukçu olarak net açıklama yapmaları gerektiğini ve PKK ile PYD'nin bağlı bulunduğu yapının kongragel olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, "PKK ve PYD aynı yapının parçalarıdır. TSK Afrin'e girmiştir. Kahraman ordumuzun muzaffer olması için milletçe arkasında durmak zorundayız. TSK'nın burada öncelikleri elbette vardır. Bunun titizlikle planlandığından ben eminim. Bunlardan birisi Afrin'in mümkün olan en az şehitle alınmasıdır. TSK dünyada bunu yapabilecek az sayıda ordudan birisidir. Bu imkan ve kabiliyetleri test edilmiştir. Başaracağından kuşkumuz yoktur. İkinci önceliği orada yerel halka ağırlığı kürt etnik kökenli halka en ufak zarar gelmemesini temin edecektir. Sivillere en az zarar geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"MİLLİ DUYGULARIMLA SORUYORUM: BU HAREKATIN POLİTİK HEDEFİ NEDİR ?"

Fırat Kalkanı Harekatı'nda sağlanan başarının Zeytin Dalı Harekatı'nda da elde edileceğini söyleyen Metin Feyzioğlu, konunun siyasi boyutuna da değindi. Feyzioğlu, "Şu soruyu en milli duygularla vatansever ve milliyetçiyim diyen herkesin önünde sormak istiyorum. Bu harekatın politik hedefi nedir? Bu bizi ilgilendirmektedir. Askerimizin canının tehlikeye atıldığı halkın canının tehlikeye atıldığı askeri harekette politik hedef nedir. Hedef buraya ÖSO'yu yerleştirmekse bunu bir vatandaş olarak kabul etmediğimi herkese duyuyorum. ÖSO'nun can güvenliği sağlanacak diye Türk askerinin canı tehlikeye atılamaz. Önce yapılması gereken güvenli bölge tesis edip sivillerin güvenliğini sağlamak ardından da 2010 yılında olduğu gibi iyi ilişkiler kurduğumuzu Suriye hükümetiyle tekrar dostluğun yollarını aramak olmalıdır. Bunun yollarını ararken Suriye liderinin halkına eziyet etmemesini de önlemek zorundayız. Suriye vatandaşı olan hiç kimseye eziyet etmemesini, hepsini kucaklamasını Türkiye olarak sağlamak durumundayız" diye konuştu.

MEKTUP YAZAN AYDINLARA SERT ÇIKTI

Metin Feyzioğlu son olarak milletvekilleri operasyonla ilgili mektup yazar aydınlara sert eleştirilerde bulunark şunları söyledi: "O mektubun adresini değiştirin. Kandil'e gönderin. Kilis'e bombalar yağdıran Reyhanlı'ya bombalara yağdıran Kandil'e o mektubu yazın. TSK meşru savunma hakkını kullanmaktadır. Buna kararlı olan devletini milletvekillerine savaş istemiyoruz mektubu yazmayınız. Aydın olmak bu değildir. Üzüldüm bu mektubunuza. Bu mektubun muhatabı bir eli yağda bir balda olan Kandil'deki uyuşturucu baronlarına yazın. İnsanları acımasızca ölüme gönderen emperyal güçlerin maşalarına yazın. O zaman hepiniz gerçek aydın gibi görelim."

Görüntü Dökümü

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-Metin Feyzioğlu'nun açıklamaları

-Genel ve detay

Haber: KİLİS,()

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Ensesinden vurulan servis şoförünün yasak aşk cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Mehmet Ateş'in, trafik kazası yaralısı olarak getirildiği hastanede ensesinden tabancayla vurularak öldüğünün ortaya çıkması üzerine şüpheli olarak gözaltına alınan eşi ve yeğeni tutuklandı.

İskenderun'da bulunan özel bir hastaneye trafik kazası yaralısı olarak getirilen servis sürücüsü 34 yaşındaki Mehmet Ateş'in ensesinden ateşli silahla yaralandığı belirlendi. Yoğun bakıma alınan Ateş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ateş'in vurulduğu kazanın meydana geldiği İsmet İnönü Mahallesi'nde geniş çaplı araştırma yaptı. Ateş'in kullandığı 34 AZ 6066 plakalı servis minibüsünün çalışır halde bulunduğu ve iki araca çarpıp durduğu belirtildi. Olay yeri inceleme ekipleri, araçta mermi girişi tespit etti.



EŞİ VE YEĞENİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı genişleten polis,ensesinden vurularak öldüğü anlaşılan Mehmet Ateş'in yakın çevresi üzerine odaklandı. Ateş’in eşi Z.A. ile yeğeni V.K. ile ağabeyi H.A'yı gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada Z.A. ile V.K.'nın arasında aşk yaşadığı ortaya çıktı. Cinayeti de 'yasak aşk' yüzünden işlediği iddia edildi. Mehmet Ateş’in öldürülmesi ile ilgili 3 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

TABANCAYI TOPRAĞA GÖMDÜLER

Bu arada polis şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yaptığı araştırmada bahçede gömülü olarak bir tabanca ile evlerde 5 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Adliyeye çıkan 3 çocuk annesi Z.A. ile yeğen V.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü

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- Cinayet zanlılarının adliyeye getirilmesi

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Haber - Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()







