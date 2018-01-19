DHA YURT BÜLTENİ-13 

Ağzını çorapla kapattığı 16 yıllık eşine bıçakla işkence etti

GAZİANTEP'te işsiz İlhan K. (38), 16 yıllık eşi Neslihan K.'yi (34), gece evde ağzını çorap tıkayarak kapattıktan sonra yumruklayıp, defalarca bıçakladı. İlhan K., mutfağa başka bir bıçak almaya giderken üst kattaki ablasının evine kaçan 4 çocuk annesi Neslihan K., kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Gözaltına alınan ve şizofreni hastası olduğu iddia edilen İlhan K., tutuklandı.

Olay, geçen hafta Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. 3 yıl önce şizofreni teşhisi konulan İlhan K., akşam saatlerinde evinde eşi Neslihan K. ile tartıştı. İlhan K., tartışmanın ardından evden ayrılırken Neslihan K. ise 2'si kız, 4 çocuğuyla aynı odada uyudu. Gece yarısı eve dönen İlhan K., eşini yanına çağırdı. İlhan K. yanına gelen Neslihan K.'yi mutfaktan aldığı bıçakla tehdit ederken, çığlıklarının duyulmaması için ağzını çorap tıkayarak kapattı. Kadın kaçmaya çalışırken, İlhan K., önce yumrukladığı Neslihan K.'yi ardından defalarca bıçakladı. Vücudunun birçok yerinden aldığı yaklaşık 40 bıçak darbesiyle yaralanan Neslihan K., eşi, başka bir bıçak almak için mutfağa gittiği sırada odadan çıkıp, üst katta oturan ablası Emine K.'nın evine kaçtı.

Kanlar içinde kalan Neslihan K., ablasının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Neslihan K., ardından Şahinbey Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Polis tarafından gözaltına alınan İlhan K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 KARDEŞ, 3 KARDEŞLE EVLİ

Hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Neslihan K. ile ablaları Şirin ve Emine'nin 3 kardeşle evli olduğu öğrenildi. İlhan K.'nin ağabeyi Mehmet K., kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu ve tedaviyi reddettiğini ileri sürerek, "3 yıldır psikolojik sorunu vardı. Doktora zorla götürdük. Doktor şizofreni teşhisi koydu kendisine fakat tedaviye yanaşmadı. 'Beni zehirliyorlar' dedi. Biz de zorla götüremedik doktora. Götürmeye çalıştık ama götüremedik. Karısına şiddet uyguluyordu. 3 sene içerisinde mahkemeye verdik, doktora götürdük, olmadı olmadı. Devlet bir şey yapamadı, ben devletten şikâyetçiyim. Sabah işe gittim, ondan sonra duydum" dedi.

'BEN YAPMADIM, BANA YAPTIRDILAR' DEMİŞ

Emine K. ise İlhan K.'nin, kız kardeşi Neslihan K.'nin ağzını çorapla kapatarak işkence yaptığını ifade ederek, "Sürekli şiddet uyguluyordu. Bacım çocuklarıyla odada yatıyordu. Gece saat 03.00'te çocuklarının yanından kendi yattığı odasına çağırmış. Bağırmaması için ağzına çorapla kapatmış. Kaynım mutfağa başka bir bıçak almaya giderken bacım kaçmış. Üzerinde hiçbir şey yoktu bacımın, hep yaraydı. 'Ben yapmadım, bana yaptırdılar' demiş" diye konuştu.

'DAMA ÇIKAR, MEHDİYİM BEN, DERDİ'

Olayı haber alıp köyden gelen İlhan K.'nin annesi Fatma K. de "3 yıldır böyleydi. Dama çıkardı, 'Mehdiyim ben' derdi. Ben duyup köyden geldim. Şeytanlar demiş ki 'Öldür, yoksa seni öldüreceğiz.' Kaç kere hocaya götürdük" ifadelerini kullandı.

Kızının eşinin şiddetine maruz kalmasına tepki gösteren Mehmet K. da damadının cezalandırılmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olayın yaşandığı ev

- Mehmet Kaya'nın konuşması

- Emine Kaya'nın konuşması

- Fatma Kaya'nın konuşması

- Ailenin çocukları

- Şahinbey Hastanesi

- Ailenin hastanede bekleyişi

- Çiftin fotoğrafları

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

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Drenaj kanalına düşen kedi kurtarıldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yağmur suyu tahliye kanalına düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Obagöl Mahallesi'nde hayvanseverlerin beslediği ve 'Bella' adını verdiği sokak kedisi yağmur suyu tahliye kanalına düştü. Kanalda çıkarak su tahliye borusunun üzerine çıkan kedi, yukarı çıkamadı. Sağanak yağış nedeniyle kanalın su seviyesinin gittikçe yükselmesi nedeniyle akıntıya kapılma tehlikesi yaşayan kediyi fark edenler, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çabalarına rağmen kediyi bulamadı. Ekiplerin ayrılmasında sonra kediyi fark edenler bu kez Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinden yardım istedi. AKUT ve itfaiye ekipleri tekrar bölgeye gelerek kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla kanala inen ekipler, kediyi bulunduğu yerden alarak akıntıya kapılmaktan kurtardı.

Hayvanseverler kediye su ve mama verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- AKUT ekiplerinin gelişi

- Ekiplerinin mahsur kalan kedinin olduğu bölgeye ip yardımıyla inmesi

- Genel ve detay görüntüler

- İtfaiye ve AKUT ile kediyi kurtarmasından görüntü

- Kedinin özgürlüğüne kavuşmasından görüntü

Haber: Engin ANAK- Kamera: ANTALYA-)

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Öğrenciler, karnelerini Bakan Arslan’ın elinden aldı

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, memleketi Kars'ta, Kağızman İmam Hatip Lisesi’ndeki karne dağıtım törenine katıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, sabah saatlerinde geldiği Harakani Havaalanı’nda, Kars Valisi Rahmi Doğan, Belediye Başkan Vekili Turan Ünsal, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, protokol üyeleri ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Arslan, Kağızman İmam Hatip Lisesi’nde karne dağıtım törenine katıldı. Karnelerini Arslan'ın elinden alan öğrencilerin heyecanlı olduğu görüldü. Öğrencilerle karne dağıtım töreninde bir süre sohbet eden Bakan Arslan, cep telefonuyla aradığı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın öğrencilere hitaben yaptığı konuşmayı dinletti. Bakan Yılmaz, yarıyıl tatili için önerilerde bulunduğu öğrencilerin başarı dolu ömür geçirmelerini temenni etti.

Karne dağıtım töreninin ardından cuma namazını İzzet Aras Camii’nde kılan Bakan Arslan, PTT Kağızman Şubesi’nin açılışını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bakanın öğrencilerle konuşmsı

Milli Eğitim Bakanı ile cep telefonu konuşması

Bakanın cami açılışı

Haber-Kamera: İlhami TURAN/ KAĞIZMAN, (KARS, ()

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Başsavcı Güre: Tek tıp kıyafetler geldi, uygulama için yönetmeliği bekliyoruz (2)

YILDA 1000 CİNSEL İSTİSMAR DOSYASI GELİYOR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'nin 2017 yılını değerlendirdiği basın toplantısında savcılığa intikalm eden cinsel istismar dosyaları ile ilgili soruyu yanıtlayan Cumhuriyet Başsavcı vekili Mesut Pektaş, yılda ortalama bin cinsel istismar dosyasının Adliyeye intikal ettiğini söyledi. Başsavcı vekili Pektaş, "Cinsel istismar ile ilgili yılda yaklaşık bin dosya geliyor. Şu anda dertdest 500 tanesi devam ediyor. Diyarbakır'da yıllık bin tane cinsel istismar, taciz, telefon ile taciz dahil, fiziki müdahale olmayan cinsel istismar dosyaları geliyor. Toplam 65 bin soruşturma dosyasının yaklaşık binini cinsel istismar dosyaları oluşturuyor"dedi.

Görüntü Dökümü:

-Başsevcı vekilinin soruya yanıt vermesi

Haber-Kamera: DİYARBAKIR ()

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Işık İkizoğlu'nun öldürülmesi davasına devam edildi

İZMİR'in Dikili ilçesinde geçen mayıs ayında, boşandığı eşi 32 yaşındaki Işık İkizoğlu'nu başına çekiçle vurarak öldüren 58 yaşındaki Y.C.K.'nın (Yahya Cengiz Küçük) Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasi istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşma öncesi Dikili Kadın Platformu tarafından davayla ilgili basın açıklaması yapıldı.

9 yaşında kızı ile Dikili'de yaşayan Işık İkizoğlu ile Antalya'dan gelen eski eşi Y.C.K., geçen mayıs ayında bir kafeteryada buluştu. Aralarında çıkan kavganın ardından Işık İkizoğlu, eski eşinin yanından ayrılıp dövüldüğünü söyleyerek polise şikayette bulundu. İfadesi alınan İkizoğlu'na, götürüldüğü adli tabiplikte 'darp izine rastlanmadı' raporu verildi. Işık İkizoğlu evine dönerken, polis Y.C.K.'yi aradı ancak bulamadı. Y.C.K., öğleden sonra eski eşi Işıl İkizoğlu'nun, Duygu Sitesi'ndeki evine geldi. O sırada kızları okulda olan ikili yeniden tartıştı. Işık İkizoğlu'nu başına çekiçle vurarak öldüren Y.C.K., polisi arayıp, teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Y.C.K., tutuklandı. Y.C.K., hakkında Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Y.C.K., avukatı Emin Us, öldürülen Işık İkizoğlu'nun annesi Füsun İkizoğlu, ablası Başak İkizoğlu ve avukatları Yüksel Peker, davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli, İzmir Barosu avukatları Gülce Mutoğlu Kılavuz ve Rahile Horzum katıldı. Duruşmada tanıklar dinlendi. Mahkeme heyeti, tanıkların ifadelerinin ardından dosyadaki eksikliklerinin giderilmesi ve sanık Y.C.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

DURUŞMA ÖNCESİNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Dikili Kadın Platformu tarafından duruşma öncesinde Bergama Atatürk Meydanı'nda davayla ilgili basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, 'Erkek adalet değil gerçek adalet' yazılı pankart açılıp, 'Işıklar sönmesin', 'Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz', 'Tacize, tecavüze, kadın cinayetlerine hayır' ve 'Kadın katliamına son' yazılı dövizler taşındı. Yapılan basın açıklamasının ardından Işık İkizoğlu'nun ablası Başak İkizoğlu da kardeşi için yazdığı şiiri okudu.

Ardından kalabalık Adliye'ye geçerek duruşmayı izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Işık İkizoğlu'nun fotoğrafı

-Sanık Y.C.K.'nın fotoğrafı

-Öldürülen Işık İkizoğlu'nun ablası Başak İkizoğlu ile röp.

-Duruşma öncesi Dikili Kadın Platformu'nun Atatürk Meydanı'nda kadın cinayetlerini protesto etmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Oben ULU / BERGAMA (İzmir), ()

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Malatya'da 172 bin 41 öğrenci karne aldı

MALATYA'da 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasıyla 172 bin 41 öğrenci karne aldı.

Hasan Varol İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Ali Kaban, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve birlikte katıldı. Öğrencilere karnelerini veren Vali Kaban, yarıyılın eğitim camiasına, çocuklara hayırlar getirmesini dileyerek, "Güzel bir kar yağışıyla birlikte bütün yurtta güzel bir güne uyandık. Bir karne tatiline gidilecek, bu arada hakikaten çocuklara bir türlü kar tatili verememiştik. Karne tatiliyle birleşmiş oldu karne tatili. Çocuklarımız bu 15 gün içerisinde hem bu yarı dönemin yorgunluğunu atacaklar aynı zamanda bu sene sınavcı olanlar belli bir sorumluluk duygusuyla gene o heyecanı yaşayarak bu 15 günü geçirecekler ama çocuklarımızdan bu hususta en önemli talebimiz önemli olan kendilerinin hissiyatıdır. Eğer bu dinlenmeyi gerektiriyorsa dinlenecekler, yok ben çalışmak istiyorum diyene de bizim diyecek bir şeyimiz yok. Asıl olan çocuklarımızın önceliğidir. Onların kendilerini ikinci döneme daha hazır bir şekilde ailelerle birlikte hazırlayıp yeni bir döneme heyecanla başlamalarının sağlanmasıdır" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Kaban ve protokol üyeleri öğrencilere karnelerini verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Karne dağıtımı

- Öğrencilerden görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-)

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Niğde öğrenciler kar engeli tanımadı

NİĞDE’de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmesine rağmen, öğrenciler tatili dinlemeyerek okullara karne almak için akın ettiler.

Niğde’de dün gece başlayan kar yağışı sonrası Niğde Valiliği tarafından okullar tatil edildi. Ancak tatili dinlemeyen öğrenciler okullara giderek karnelerini aldı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, okulların tatil olmasına rağmen karne almaya gelen Selçuk İlkokuluna karne dağıttı. Vali Şimşek, Niğde'de 385 okulda 72 bin öğrencinin karne aldığını belirterek şunları dedi: "Eylül ayında başlamış olduğumuz 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının bugün itibariyle yeni yılını tamamlamış durumdayız. Bugün itibariyle öğrencilerimiz 15 günlük tatile girdiler. İlimizde yaklaşık 385 okulumuzda yine yaklaşık 72 bin öğrencimiz var. Tabi bu bir tatil dönemi, aynı zamanda da bir değerlendirme dönemi. Öğrencilerimizin derslerinden uzaklaştıkları, bir anlamda farklı şeyler yaptıkları ve beyinlerini dinlendirdikleri bir dönem. Bir taraftan da bir kendilerini değerlendirme dönemi. İyi oldukları derslerin, kötü oldukları derslerin farkına varıp ikinci döneme de o şekilde hazırlanmak için bir fırsat. Bu dönemde ben öğrencilerimize bol bol dinlenmelerini, derslerden uzak kalmalarını ve kendi gönüllerince vakit geçirmelerini diliyorum. Anne babaların da yine öğrencilerimize ders çalışma bakısı yapmamalarını, onlarla farklı şeyler yapmalarını, mesela çocuklarını sinemaya götürebilirler. Velilerle öğrencilerimiz bol vakit geçirebilirler. Akranlarıyla oynayabilirler daha çok sosyal faaliyetlerin içinde bulunabilirler. Bu anlamda faaliyetlerin yapılmasını, öğrencilerimizin derslerden biraz uzak kalmalarını tavsiye ediyorum. Tabi yine bu arada öğrencilerimiz fırsat buldukça da kitap okumalarını öğrencilerimize tavsiye ediyorum"

Görüntü Dökümü

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-Karne almaya gelen öğrencilerden görüntü

-Öğretmenin okul bahçesinde karne vermesi

-Vali Yılmaz Şimşek’in okulu ziyaret ederek öğrencilere karne vermesi

-Detay görüntüler

-Vali Şimşek’in açıklaması

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,()

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Lösemi hastası Hakan, karnesini evinde aldı

MALATYA'da evde eğitim gören yürüme engelli ve lösemi hastası Hakan Gönültaş, karne sevincini evinde yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Evde Eğitim Hizmeti' programından faydalanan 7'nci sınıf öğrencisi Hakan Gönültaş, Vali Ali Kaban, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Battalgazi Kaymakamı Abdulkadir Duran tarafından Özalper Mahallesindeki evinde ziyaret edildi.

Vali Ali Kaban, Hakan'ı evinde hem ziyaret ettiklerini, hem de karnesini vermeye geldiklerini belirterek, "Küçük bir törenle öğrencilerimize karnelerini verdik. Fakat bazı kardeşlerimiz, evlatlarımız da bu fırsatı bulamıyorlar, Hakan'da onlardan birisi. Evinde eğitim almak durumunda. Bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda bu imkanlar yoktu. Hakikaten sağlanan son dönemlerdeki bu fırsat çok büyük bir fırsattır. Bu anlamda öğretmenlerimizde büyük bir özveriyle gelip çocuklarımızın okula gelme imkanı olmayan çocuklarımızın eğitim almaları hususunda çok büyük fedakarlık yapıyorlar. Evde eğitimi sağlayan öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Hakan evladımızda hakikaten çok başarılı bir kardeşimiz. Bu anlamda ilimizde gerçekten başarıyla geçtiğimiz yılda devletin burslu sınavlarını kazanmak gibi hakikaten büyük bir başarı göstermiş bir kardeşim. Bugün burada kendisi hem ziyaret ettik. Hem karnesini, hem de Takdir Belgesi verdik" dedi.

Hakan Gönültaş'ın babası Hikmet Gönültaş ise oğlunun iyi olmasını, ayağa kalkıp yürümesini isteyerek, "Büyüteyim, evlendireyim başka hürmetini göreyim başka bir şey istediğim yok. Allahtan başka ne isteyeyim. Varım, yoğum, bir tanem, nazlım bir dediğini iki etmeyiz. Allah herkese evlat nasip etsin" şeklinde konuştu.

Karnesini, evinde Vali Kaban'dan alan Hakan Gönültaş da "Ben elimden geleni yaptım. Sadece elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalıştım ve bursluluk sınavını kazandım. Aynı zamanda taktir kazandım. Bunda bana yardım eden hem öğretmenime, hem de sayın valimize çok teşekkür ediyorum" şelinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gönültaş ailesinin evi

- Valinin öğrenciye karnesini vermesi

- Vali Ali Kaban'ın konuşması

- Hikmet Gönültaş'ın konuşması

- Hakan Gönültaş'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-)

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