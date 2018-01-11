DHA YURT BÜLTENİ-13

Şemdinli'de 150 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi



Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Tekeli Köyü ilk ve Ortaokulu'na giden 150 öğrenci, öğle yemeği sonrası rahatsızlanınca okul yetkilileri tarafından çağrılan ambulanslar ve okul servisleriyle hastaneye kaldırıldı.

Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Tekeli Köyü İlk ve Ortaokulu'na giden öğrenciler, öğlen yemeği sonrası rahatsızlandı. İshal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine okul idarecileri 112 ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine öğrenciler okula gelen ambulans ve okul servisleriyle Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin yedikleri öğle yemeği ile ilgili açıklama yapılmazken, hastanede tedavi gören öğrencilerin genel olarak sağlık durumların iyi olduğu belirtildi. Yaşanan olayın ardından da ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman'ın okul idarecilerini ve milli eğitim yetkililerini çağırarak konuyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ambulansların gelişi

-Öğrencilerin ambulanslardan inişi

-Hastaneye götürülüşü

-Detaylar

-Öğrenci velileri

-Tedavi ediliken

-İlçe Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman'ın öğrencileri ziyaret etmesi

-Hastane binası

Haber: Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ(Hakkari), ()

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Aldığı yakıtın parasını öderken 300 bin liralık altını çalındı

İstanbul'dan Bursa’daki kuyumculara satmak amacıyla 300 bin lira değerinde yaklaşık 2 kilogram altın getiren toptancı 42 yaşındaki Rıza Biçer, yakıt almak için girdiği istasyondaki markete ödeme yapmaya gittiğinde kimliği belirsiz 2 kişi aracın camını kırıp arka koltuktaki altınları çaldı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Yalova Yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 34 PF 3308 plakalı aracıyla Bursa’ya 300 bin lira değerinde yaklaşık 2 kilogram altın getiren Rıza Biçer, yakıt almak için benzin istasyonuna girdi. Benzin aldıktan sonra Kuyumcular Çarşısına gitmeyi planlayan Rıza Biçer aldığı yakıtın parasını ödemek için markete girdi. Bu sırada plakası kapatılan ve içinde sürücüyle birlikte 2 kişi bulunan gri renkli bir otomobil Rıza Biçer’in otomobilinin yanına yanaştı. Arabadan inen bir kişi sert bir cisimle aracın arka camını kırıp altınların içinde olduğu çantayı aldı. 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinden parmak izi ve araç lastiği izi alarak soruşturma başlattı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay ani guvenlik kameras

-Polis ekiplerinin inceleme yapması

-Altınları çalınan Rıza Biçer’in görüntüsü

-Detaylar

SÜRE: 1 dakika 46 saniye

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

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Balıkesir'de yabancı iş adamlarına yatırım fırsatları anlatıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Balıkesir'i ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Libya, Suriye, Fas ve Moritanya'dan gelen 30 yatırımcıya, bir otelde brifing verdi.

Brifinge, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Balıkesir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Balıkesir Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Koordinatörü Mehmet Zahit Doğdu, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Candan Şahin, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri, Balıkesirli iş adamları katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir'in odak şehir olduğunu, cazibe merkezi haline geldiğini ve yatırımcıların acele etmesi gerektiğini vurguladı. Kafaoğlu kentin maden, tarım, hayvancılık, konut, turizm ve sanayi alanında yatırım için kaçırılmaz fırsat olduğunu belirterek, konuklara şöyle seslendi: "Balıkesir; tam anlamıyla yaşanacak huzurlu bir şehir. Balıkesir'de yatırım yapmak, pozisyon almak isteyen acele etmeli. Çünkü Balıkesir Büyükşehir olduktan sonra keşfedildi. Tanıtımını, reklamını, lansmanını yapamamışız. Bundan sonra, işadamları, bürokratlar, sivil toplum örgütleriyle birlikte Balıkesir'in önemini, taşıdığı değerleri, hak ettiği yeri alma noktasında hep birlikte yapacağız. Bunu başardığımızda '10' numara plakası gibi 10 numara bir il olacak. Şu anda ekonomik büyüklükte 16'ncı, 17'nci sıradayız. Balıkesir artık odak bir şehir. Tüm otoyolların kesiştiği bir şehir. Dünyadaki en büyük yatırımlarından birisi olan İstanbul-İzmir Otoyolu Balıkesir'den geçiyor. Yine Çanakkale Boğaz Köprüsü'nden sonra yapılacak otoyol Balıkesir'den geçiyor. Tren ulaşımımız, limanlarımız var. 2 havalimanı olan nadir illerden birisiyiz. Bu kadar güzellikleri, bu kadar ulaşım imkanları olan ile yatırım yapmak tabii ki cazip. Tarım ve hayvancılık hiç ölmeyecek sektör. İnsanlar var olduğu müddetçe, nüfus arttıkça tarım ve hayvancılık, yeme-içme hiç son bulmayacak, her dönemde ekonomik olarak varlığını devam ettirecek. Balıkesir'in denizi var, jeotermal enerjisi var, yüzde 47'si ormanlarla kaplı dağları var. Burası yatırım yapılabilecek, yaşanılabilecek bir cazibe merkezi." Yeni geliştirdikleri 'mutlu ve huzurlu şehir' sloganıyla ilgili de bilgiler veren Başkan Kafaoğlu, istatistiklere bakıldığında asayiş olayları noktasında Türkiye'deki illerin arasında sorunu olan en az illerden birisi olduklarını söyledi. Kafaoğlu, şöyle konuştu:

"İşsizlik oranının Türkiye ortalamasının altında olduğunu görüyoruz. Balıkesir'i dünyaya ve İslam ülkelerine nasıl tanıtabiliriz, yatırımcıları nasıl çekebiliriz diye gerçekleştirdiğimiz ilk gayretimiz, ilk mütevazi çalışmamız. 20 iş adamının geleceğini belirtmiştim, fakat 7 ülkeden 30 işadamı geldi. Her birisi bizim gönül coğrafyamızdan, bizim inançlarımızdan, Müslüman ülkelerden. Ciddi sermayeleri var. İslam ülkeleri bir araya gelebilse, sermayelerini ve güçlerini birleştirebilse, birbirleriyle ticaret yapabilse, hiç kimse Müslüman ülkelere yan bakamaz, onlarla ilgili bir takım planlar yapamaz."A AK Partili Zekai Kafaoğlu, birliğe, beraberliğe, güçlerini birleştirmeye ihtiyaç duyduklarınıanlatırken şunları söyledi: "Bir araya gelebildiğimizde Birleşmiş Milletlerden kararı nasıl çıkarabildiğimizi hep beraber gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızı meclis konuşmasında dinledik. Henüz Birleşmiş Milletlerden karar çıkmadan, Trump'ın böyle bir niyeti olduğu zaman yaptığı bir konuşmaydı. ABD bu kararı aldığında İslam İşbirliği Teşkilatını topladı, alınan kararları Birleşmiş Milletler'e taşıdı. ABD'nin Kudüs konusunda tek taraflı almış olduğu kararı Birleşmiş Milletler de red ettirdi. Bu birlik ve beraberliğimiz siyasi konularda olduğu gibi, ekonomide, yatırımda, ticarette, sosyal ve kültürel faaliyetlerimizde de olmalı." Başkan Kafaoğlu'nun konuşmasının ardından Ekonomi Bakanlığı Yatırım Uzmanı Alican Kahya, doğrudan yatırımlara sağlanan kolaylıklar hakkında bakanlığın desteklerini anlatırken, Yatırım Uzmanı Ferdi Yayla ise Ekonomi Bakanlığı'nın yabancı yatırımcılara verdiği teşvikleri anlattı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz, Balıkesir hakkında sinevizyon eşliğinde detaylı bilgiler aktardı, yabancı yatırımcıların sorularını yanıtladı. Moritanyalı iş adamı Muhammed Abdurrahman madencilik alanında yatırım yaptığında, çalıştırabileceği yerli ve yabancı teknik eleman ve işçi oranlarını, maden arama sırasında ne gibi kolaylıklar sağlandığını, çevreye verilen zararın kaldırılmasının yatırımcı tarafından yapılıp yapılmayacağını, ücretsiz arazi verilip verilmediğini sordu. Sanayi Müdürü Mehmet Ali Aşuk, Abdurrahman'a yatırım konusunda bazı desteklerin verildiğini, istihdam konusunda yetkinin Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığında olduğunu belirtirken, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Candan Şahin ise, çevreye verilen zararın yatırımcı tarafından izole edileceğini kaydetti. Moritanyalı iş adamı Muhammet Ali ise balıkçılık konusunda Türkiye'deki şirketlerle işbirliği yapmak istediklerini arzu ettiklerini ifade etti. Suudi yatırımcı Nasr Alataibi, sağlık turizmiyle ilgili destekleri, istihdamdaki doktorların yerli yabancı oranlarını, izin işlemlerinin nasıl yapıldığını, belediye ve devletin ücretsiz arazi tahsis edip edemeyeceğini sordu. Diğer iş adamları ise 'Arapça kurs verecek yatırım yapılabilir mi?' sorusuna cevap ararken, bir başka yatırımcı, Balıkesir'in tanıtımının neden geç yapıldığına dikkat çekti. Yatırımcıların sorularını, Balıkesir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Balıkesir Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Koordinatörü Mehmet Zahit Doğdu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz ile Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yanıtladı. Yabancı iş adamları, brifing sonrası Edremit Körfezini ziyaret etti.

Görüntü dökümü

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-Başkan Zekai Kafaoğlunun konuşması

-Genel Sekreter Mehmet Gürbüz'ün konuşması

-Brifing salonundan detay görüntü.

-Yabancı yatırımcıların sorularından görüntü.

Haber-Kamera: Hilmi DUYAR/BALIKESİR, ()

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Sağlıkta performans ve kalite kongresi

Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi başladı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından Beldibi Mahallesi'nde bir otelde "7'nci Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi" düzenlendi. Kongreye Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper Cihan, Uluslararası Sağlıkta Kalite Derneği (ISQua) Temsilcisi Mike Durkin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu katıldı. Kongrenin açılışında konuşan Sağlık Müsteşarı Eyüp Gümüş, Türkiye'nin sağlık ihtiyaçları doğrultusunda özgün bir model olarak 2003'te başladığı yolculuğuna devam ettiğini söyledi. 2003'ten bugüne dek birçok sorunu çözdüklerini aktaran Gümüş, vatandaşın memnuniyet oranını yüzde 39'dan yüzde 75.5'e çıkardıklarını belirtti. Gümüş, geçen yıl Isparta, Yozgat, Mersin ve Adana şehir hastanelerini açtıklarını hatırlatarak, "Bu yıl yeni şehir hastanelerini de açacağız. Bunların başında Kayseri, Eskişehir ve Elazığ geliyor. Toplam 40 bin yataklı 32 şehir hastanemizi tamamlayacağız. 2019'a kadar hemen hemen yüzde 90'ını bitirmiş olacağız" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GÜCÜ YAVAŞ YAVAŞ OLUŞMAYA BAŞLADI'

Türkiye'nin sağlık sektöründe gelecekte parlayan yıldız olacağına inandığını anlatan Gümüş, hem hastanelerdeki hizmetlerle hem de aile hekimliği sisteminin güçlendirilmesiyle bunun başarılacağını kaydetti. Türkiye'nin 1 milyona yakın sağlık ordusu olduğunu kaydeden Gümüş, "Bu ordu Türkiye'ye yetiyor. Birçok ülke de 'gelin bizim sağlık hizmetlerimizi siz sağlayın' diyor. Neden? Çünkü artık Türkiye'nin gücü yavaş yavaş oluşmaya başladı. Her türlü sağlık sunumunu gerçekleştirebiliriz. 27 bin sağlık personeli alacağız. Yaklaşık 55 bin kişi sağlık ordumuza katılacak. Ocak ayının sonuna doğru yeni hemşirelerimizi sorun yaşayan hastanelere göndereceğiz. Hızlı şekilde hemşirelik yükünü azaltacağız" diye konuştu. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper Cihan, 2003'ten bu yana sağlıkta dönüşümün ilk aşamasında Türkiye'nin gösterdiği hızlı başarıya dikkati çekti. DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, zamanlı, güvenli ve tekli tedavi sunulmasının tüm hastaların hakkı olduğunu belirterek, hastalıklar ve teknolojik inovasyon sebebiyle sağlık hizmetlerinin önceki yıllarda büyük değişimler gösterdiğini kaydetti. ISQua Temsilcisi Mike Durkin, yapılan çalışmalar dolayısıyla sağlık yöneticilerine teşekkür etti.

Kongre 13 Ocak'ta sona erecek.

Görüntü dökümü

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-Sağlık Bakanlığı logo

-Protokolden detay

-Salondan detay

-Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş'ün konuşması

-Salondan detay

-Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper Cihan'ın kısa konuşması

-Sağlık Bakanlığı Müsteşarına verilen belge detayı

(04:52 dakika ve 297 MB)

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), ()

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Tavuk dünyası yatırımlarında 2018'de de hız kesmeyecek

Yeme içme sektörüne farklı bir lezzet getiren Tavuk Dünyası, İzmir'de Forum Bornova AVM'de restoran açtı. Tavuk Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faralyalı da, 2012 yılında İstanbul Maltepe'de ilk restoranı açan zincirin 144 restorana ulaştığını belirterek, mağaza sayısını 3 yılda 240'ın üzerine ciroyu da 1 milyar liranın üzerine taşımayı hedeflediklerini böylelikle toplam istihdamın da 6 binin üzerine çıkacağını ifade etti.

Kurulduğu 2012 yılından beri hızlı ve başarılı büyümesini sürdüren Tavuk Dünyası, yeni restoranını Forum Bornova AVM'de açtı. Tavuk Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faralyalı'nın da katıldığı basın buluşmasında Tavuk Dünyası CEO'su Volkan Mumcu, açıklamalarda bulundu. 2017 yılını Türkiye'nin farklı şehirlerinde açtığı 38 yeni restoranla tamamladıklarını söyleyen Mumcu, "Kesintisiz büyümeyle 36 şehirde 144 restorana ulaştık. Tavuk Dünyası, yıl bitmeden İzmir'deki yatırımlarına da bir yenisini ekledi. Tavuk Dünyası Forum Bornova'da hizmete açtığı yeni restoranıyla birlikte İzmir'deki lezzet noktalarının sayısını 6'ya çıkardı. Çok seçkin bir yeme-içme alışkanlığına sahip İzmirli konuklarımızı, şimdi de Forum Bornova'da açılan yeni restoranımızda ağırlamaya başladık. Şu anda İzmir'de her ay yaklaşık 60 bin konuğumuzu ağırladığımız 6 restoranımızla hizmet veriyoruz. Ancak İzmir bizim için yatırımlarımız açısından önemli bir şehir. Bu kapsamda da 1-2 yıl içinde yapılacak yeni yatırımlarla birlikte İzmir'de 12 restorana ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

"FARK YARATTIK"

Ayrıcalıklı konseptiyle yeme-içme sektöründe fark yarattıklarını da söyleyen Volkan Mumcu, "Farklı lezzetleri ve konseptiyle yeme-içme sektörüne yepyeni bir soluk getiren markamız, sektörde de kendine yeni bir kulvar açtı. Müşterilerimizi çok özel reçetelerle hazırlanmış ve uluslararası ödüllere de sahip lezzetlerimizle, kendilerini rahat ve keyifli bir restoran atmosferinde, üstelik de 'uygun bir fiyatla ağırlıyoruz. 2017 yılında gerek müşterilerimiz gerek yatırımcılarımızın bize gösterdiği ilgiyle birlikte, hızlı büyümemizi sürdürdük. Kapılarını açtığımız 38 yeni restoranımızla beraber 2017'yi, yüzde 60'lık bir ciro büyümesi ve 340 milyon TL'ye ulaşan ciromuz ile kapattık. Düzce, Edirne, Zonguldak, Erzurum, Batman, Ordu ve Mersin'de açtığımız ilk şubelerimizle bu bölgelerdeki konuklarımızı da ödüllü lezzetlerimizle buluşturmaya başladık. Ocak başında 2018'in ilk yatırımı olarak Kocaeli'nde açılan restoranımızla birlikte şu anda Türkiye'de 36 farklı şehirde 144 restoranı ile hizmet veren bir markayız" dedi.

"EN YÜKSEK CİROLU RESTORANIMIZ İZMİR'DE"

Türkiye'de en çok ciro yapan restoranlarının da İzmir'de olduğunu vurgulayan Volkan Mumcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kadar kısa sürede İzmirli konuklarımızın bu derece sevdiği ve tercih ettiği bir marka olmak bizler için gerçekten de gurur verici. Şu anda var olan restoranlarımızda 150 kişi hizmet veriyor. Yeni yatırımlarımız kapsamında açılacak restoranlarımızla bu sayıyı 300'e çıkaracağız. Yapacağımız yeni yatırımlarla bölge ekonomisi ve istihdamına katkımızı artıracak olmak bizler için aynı zamanda heyecan verici. Önümüzdeki dönemde de İzmirli konuklarımızı hem ödüllü lezzetlerimizle buluşturmaya hem de sunduğumuz rahat ve keyifli restoran atmosferiyle kendileri için en seçkin lezzet ve sosyalleşme noktaları olmayı sürdürmeyi amaçlıyoruz."

"HAYALİMİZ TÜM DÜNYADA BAŞARI HİKAYESİ YAZMAK"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tavuk Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faralyalı da, ilk şubenin 2012 yılında İstanbul Maltepe'de açıldığını belirterek bugün 144 restoranda hizmet verildiğini, 5.5 yıl gibi kısa sürede ayda 1.5 milyon misafir ağırladıklarını Edirne'den Van'a Batman'a kadar restoranlarını hızlı bir şekilde açtıklarını söyledi. Faralyalı, "Sektöre önemli yenilikler getirdi, 49 santimetre uzunluğunda büyük tabak, hesaplı olması, lezzete özen göstermesiyle, ödül kazanan lezzetleriyle tüketicisinin kalbini hızla fethetti. 144 mağazamızı, 3 yılda 240'ın üzerine çıkarmak istiyoruz. Ciromuzu da 1 milyar liranın üzerine taşımayı hedefliyoruz. Böylelikle de toplam istihdamın da 6 binin üzerine çıkması demek" dedi. Hırslarının sadece Türkiye'de var olmak değil dünyaya da açılmak olduğunu vurgulayan Ahmet Faralyalı, "Keşiflere açık bir konsept. İşimizi en iyi şekilde yapmayı sündürüp dış dünyada da açılmak istiyoruz. Rusya'da restoranlarımızı açtık. Ortadoğu ve diğer ülkelerde araştırmalarımız sürüyor. Hayalimiz dünya çapında başarı hikayesine çevirmek. Çünkü müşterimiz Tavuk Dünyası'nda, her şeyden önce muhteşeme lezzeti ödüllü efsane lezzetleri buluyor. Kendini iyi hissedeceği ortamda buluyor. Uygun fiyata buluyor" dedi.

Görüntü dökümü

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- Konuşmalardan görüntü.

- Restorandan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahet BEKTAŞ / İZMİR ()