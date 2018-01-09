DHA YURT BÜLTENİ-13

1)İNSANLIK DERSİ VEREN AMBULANS ŞOFÖRÜ AÇIKLAMASIYLA TAKDİR TOPLADI

MANİSA'da, 2 yıl önce kangren yüzünden her iki bacağı da kesilen, kalp rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanenin dönüşünde, araç girmeyen çamurlu yolda 72 yaşındaki Muzaffer Tumlu'yu sırtına alarak evine kadar taşıyan ambulans şoförü Çetin Karamanlar, sadece görevini yerine getirdiğini, yine olsa aynı şeyi yapacağını söyledi. Tumlu ise Karamanlar'ın herkese insanlık dersi verdiğini belirterek, teşekkür etti. Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesi Şehzadeler Sokak 2 numadaki tek odalı evde eşi 68 yaşındaki Meryem Tumlu ile birlikte yaşam mücadelesi veren 72 yaşındaki Muzaffer Tumlu, geçen perşembe günü kalp rahatsızlığı yaşadı. Tumlu, 112 ambulansıyla Saruhanlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Tumlu, tekrar ambulansla evine götürülmek istendi. Tumlu'nun Selimşahlar Mahallesi'ndeki sokağına giren 112 ambulansı, altyapı çalışması sebebiyle oluşan çamurdan dolayı hastanın evine kadar ilerleyemedi. Çamur sebebiyle sedyeyle taşınamayan Tumlu'yu, ambulans şoförü Çetin Karamanlar, sırtına alarak, evindeki yatağına kadar götürdü. Ambulans şoförünün hastayı sırtında taşıdığı anlar, yanındaki sağlık çalışanı arkadaşı tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşmasıyla birlikte ambulans şoförü Çetin Karamanlar'a teşekkür ve tebrik mesajları yağdı.

"KENDİSİNDEN ALLAH RAZI OLSUN"

İki yıl önce kangren olması sebebiyle iki bacağı kesilen ve yürümeyen Tumlu, Karamanlar'ın herkese insanlık dersi verdiğini ifade etti. Tumlu, "Kalp rahatsızlığım var. İki yıl önce de iki ayağım kangren olduğu için kesildi. Tekerlekli sandalye ile hayatımı sürdürüyorum. Olay gecesi rahatsızlandım. Sonra telefon açtım ve ambulansla beni Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Orada tedavi gördükten sonra sabah evime tekrar ambulansla geri döndüm. Mahallemizdeki altyapı çalışması sebebiyle ambulans oturduğum eve kadar giremedi. Sonra biraz ileride durdu. Ardından ambulans şoförü, beni sırtına alarak çamurun içerisinde evime, yatağıma kadar getirdi. Allah kendisinden bin kere razı olsun. İnsanlığın ölmediğini herkese gösterdi" diye konuştu.

Tumlu'nun eşi Meryem Tumlu ise, ambulans şoförüne teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Ambulans şoförü çamurların içerisinde eşimi sırtına alarak yatağına kadar getirdi " dedi.

"YANIMDAKİ ARKADAŞIM OLAYI GÖRÜNTÜLEMİŞ"

Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 21 yıldır görev yaptığını ifade eden ambulans şoförü Çetin Karamanlar, "Evinin sokağına geldiğimizde büyük bir çamur deryasını olduğunu gördük ve aracın batabilme ihtimaline karşı ağır ağır ilerlemeye devam ettik. Evinin yakınına geldiğimizde çamurlar deryası olan sokağın bir köşesine ambulansı yanaştırdım. O sıra yanımdaki arkadaşım cep telefonu ile yine çamurları görüntülemeye başladı. Hastanın eve sedye ile götürülmesi mümkün olmadığı için omzuma aldım. Çamur içerisinde hastayı omzumda eve götürdüğüm sırada arkadaşım beni de cep telefonuna kayıt etmiş. Sonra bu görüntüleri sosyal medyada paylaşmış. Herkesten teşekkür telefonları almaya başladım" dedi.

"YİNE AYNISINI YAPARIM"

Görüntüler sayesinde sağlık çalışanlarının zor şartlar altında nasıl görev yaptığını gösterdiklerini ifade eden Karamanlar, "Hasta olaydan sonra çok memnun oldu. Bana çok teşekkür etti. 'Senin yaptığını kimse yapmaz' dedi. Ama mesleğimiz icabı görevimi yerine getirdiğimiz normal bir olay. Bu olay arkadaşımın sosyal medyada paylaşmasıyla gün yüzüne geldi. Ancak bu görevimiz. Aynı olayla bir daha karşılaşırsam yine aynısı yapacağım" diye konuştu.

SAĞLIK-SEN'DEN PLAKET

Ambulans şoförü Karamanlar'ın fedakarca gösterdiği davranıştan dolayı Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa İrğat, ambulans şoförüne teşekkür plaketi takdim etti. Memur-Sen Manisa İl Temsilciliği'nde düzenlenen plaket töreninde konuşan Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa İrğat, "Çetin Karamanlar gerçekten insanlık için örnek bir davranış sergilemiştir. Bu şekilde sağlık çalışanlarının görevlerini yerine getirirken, kutsal bir görevi yerine getirdiklerini görmüş olduk. Sağlık çalışanlarının zor şartlar altında da olsa fedakarca çalışmaktan çekinmediğini bir kez daha gözler önüne serdiler. Yaptığımı bu fedakarca davranışından dolayı hizmet anısı olması amacıyla plaket takdim ettik" dedi.

Plaketi teslim alan Karamanlar ise sağlıkta şiddete değinerek, "Sağlıkla şiddet ile ilgili kimi zaman başımıza bir takım olaylar geldi. Sağlık çalışanlarımıza uygulanan sözlü veya fiili şiddete karşı cezaların yeterli olmadığını kanısındayız. Bu konudaki yaptırımların daha ağır olması konusunda ilgili bakanlığımızdan destek bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Muzaffer Tumlu'nun evinin dışından ve içinden detay görüntüler

- Muzaffer Tumlu ve Eşi Meryem Tumlu'nun kısa açıklamaları

- Ambulans şoförü Cetin Karamanlar'ın açıklaması

- Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa İrğat'ın açıklaması

- Ambulans şoförüne plaket takdim edilirken detaylar

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU / MANİSA,()

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2)BODRUM'DA FUHUŞ OPERASYONU: 6'SI KADIN 9 GÖZALTI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 6 kadın ile fuhuşa aracılık ettikleri ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yapıldığı belirlenen bir otel ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, geçen 7 Ocak akşamı Gümbet ve Bitez mahalllerindeki otellere fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda fuhuş yaptıkları belirlenen 3'ü Rus, 3'ü Kırgızistan uyruklu 6 kadın ile kadınmarı fuhuşa zorladıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda fuhuş yapıldığı belirlenen ve daha önce 3 kez daha operasyon düzenlendiği belirtilen 16 odalı bir apart otel (Ege Apart Otel), hakkında tutanak tutuldu. Otel ertesi gün zabıta ekipleri tarafından 14 bin lira para cezası kesilip, bir aylığına mühürlendi.

BODRUM'A YILBAŞI KUTLAMASI İÇİN GİTMİŞLER

Fuhuş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 34 yaşındaki, Kırgızistan uyruklu Ulviye Rahmanova, kendisini yakalayan polislere iki ay önce turist gezdirmek için ülkesinden İstanbul'dan geldiğini belirtip, "Yılbaşında tatil için arkadaşlarımla Bodrum'a geçtim. Kaldığım otel ve eğlence mekanlarında çok iyi ağırlandım. Üstelik çok cömert insanlar vardı. Gecede 10 bin TL kazanmaya başlayınca Bodrum'da kalmayla karar verdik. Hem eğleniyorduk hem para kazanıyorduk. Kimse bizi fuhuşa zorlamadı. Ülkemizde 3 yılda kazandığımız parayı 10 günde kazandık, sınır dışı edilsek de yine Bodrum'a geliriz. Burayı çok sevdik, yaptığımızın suç olduğunu bilmiyorduk. Polis gelince şaşkına döndük, güzel para kazanıyorduk" dediği öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından fuhuş yaptığı tespit edilen 6 kadın sınır dışı edilmek üzere Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne, fuhuşa aracılık ettikleri ileri sürülen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Fuhuşyaptığı belirlenip gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınların görüntüsü

-Fuhuşa aracılık ettiği ileri sürülen şüphelilerin görüntüsü

-Mühürlenen otelin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

( Haber: Yaşar ANTER -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM, )

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3)ANAMUR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 20 GÖZALTI

MERSİN'in Anamur ilçesinde jandarma ve polisin eş zamanlı yaptığı uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, narkotik köpeklerle önceden belirlenen adreslerde arama yaptı. Operasyona, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü narkotik ekipleri zırhlı araçlarla destek verdi. İskele, Yıldırım Beyazıt, Karalarbahşiş, Bozdoğan ve Çarıklar Mahalleleri başta olmak üzere birçok adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, 20 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolü ardından mahkemeye sevkedilecek.

Görüntü Dökümü

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- Araçlar ve zırhlı araçlar Jandarmadan çıkarken

- Polis ve Jandarma

- Zırhlı araçlar jandarmadan

- Operasyon bölgelerinden genel görüntüler

- Süre ve MB'yi vereceğim

SÜRE: 02:00 BOYUT: 24 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()

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4)İZMİR'İN TRAFİK SORUNU RAYLI SİSTEMLE ÇÖZÜLECEK

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kentte sadece sabah ve akşam değil günün her saatinde yaşanan trafik sıkışıklığı sorununa çözüm için hazırladığı ulaşım master planını açıkladı. Senaryo 2030 yılında kentin nüfusu 6 milyon 200 bin, araç sayısı 1 milyon 443 bin, yolcu sayısı 10 milyon 242 bin kişi öngörülerek çizildi. Hedef, özel otomobil kullanımını yüzde 29'dan yüzde 20'ye indirmek, toplu taşım kullanımını yüzde 39'dan yüzde 53'e çıkarmak. Bu amaçla raylı sisteme ağırlık verilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, hükümet tarafından projelendirilen Körfez Geçişi Projesi'nin master planda yer almamasını "Ulaşım master planını yapan bilim insanları 2030 projeksiyonunda Körfez Geçişi'ni uygun bulmuyorsa, fizibıl bulmuyorsa, biz onu birilerinin gönlü olsun diye master planına koyamayız" dedi. Kocaoğlu, altı aydır Başbakan Binali Yıldırım'dan randevu istediğini ancak alamadığını da söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Master Planını Ulaşım Planlama Şube Müdürü Mert Yaygel, 20 Ağustos 2015 tarihinden bu yana hazırlanan Ulaşım Master Planını belediyede düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Planın omurgasını raylı sistem oluşturdu. İZBAN'ın kısa vadede kuzeyde Aliağa OSB ve Bergama'ya, güneyde ise Ödemiş- Tire'ye kadar uzatılması, metronun Buca ve Narlıdere hatlarının tamamlanması, tramvayın Karşıyaka- Çiğli uzatmasının yapılması hedeflendi. 2030 yılına İzmir'de 50 kilometre raylı sistem, 350 kilometre bisiklet yolu, 110 adet kavşak yapılacak. Deniz ulaşımının geliştirilmesi için iskele sayısı 11'den 17'ye, hat sayısı 10'dan 21'e çıkarılacak. İskelelere yaya erişimi güçlendirilecek, iskeleler besleme hatları ile desteklenecek böylelikle denizyolu sefer sayısı 3 kat, deniz ulaşımında yolcu sayısı ise 4.5 kat artırılacak. Mavişehir, Güzelbahçe, Urla, Balıklıova, Karataş ve Salhane'ye iskele yapılacak.

"KÖRFEZ GEÇİŞİ PLANDA YOK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Hükümet'e yönelik sitemlerini de dile getirdiği konuşmasında Halkapınar- Otogar metro hattı ile Buca hattının yapımı için destek istediklerini ancak 8 yıldır gelişme olmadığını belirterek, "Gerekiyorsa İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi olanakları ile bu 4.5 kilometrelik hattı seve seve yapar" dedi. Kocaoğlu, Mavişehir iskelesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aylardır onay beklediklerini de vurguladı.

Kocaoğlu, master planda hükümetin projelendirdiği Körfez Geçişi'nin yer almadığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Hükümetin İzmir’e yapılan bir yatırımında biz belediye olarak çok hayati bir şey yoksa karşı çıkmıyoruz. Karşı çıkmamak ayrı projenin önünü açmaya çalışmak ayrı. Bu belediyenin uzlaşıyla iş yapma yoludur. Bu ayrı bir şeydir. Ulaşım master planını yapan bilim insanları 2030 projeksiyonunda Körfez Geçişi'ni uygun bulmuyorsa, fizibıl bulmuyorsa, biz onu birilerinin gönlü olsun diye master planına koyamayız. Bilim derse ki koy, memnuniyetle koyarız. Bilim demezse ki uygun değildir ona göre hareket ederiz. Biz akla ve bilime inanırız. Master planına konulmaması bu planının bilimsel bir vesika olmasını güçlendirir. Bizim duruşumuz merkezi hükümetin yapacağı bir yatırımın desteklenmesinden yanadır. İkisinin birbirine karıştırmak doğru değildir. Farklı amaçlar içermek güdüsüyle yapılmaktadır."

"BU FAİZ ORANLARINI İZMİRLİ'YE ÖDETMEM"

Kocaoğlu, faiz oranlarındaki yükseklik nedeniyle Buca ve Narlıdere metro hatlarının yapımının faiz oranları düşünceye kadar bekleneceğini belirterek, şunları söyledi:

"Ülkemiz dış politikada, ekonomide belli sıkıntılar yaşıyor. O atmosfer bizim metrolarımız için uluslararası piyasalardan bulduğumuz kredilerin maliyetlerini arttırıyor. Bize dokunan kısmı bu. Yatırımlarımın son dönemdeki kredi maliyetlerinin, yani faizinin artmasından dolayı şu anda gerçekten ciddi bir darboğazda olduğumuzu söylemek istiyorum. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi tıkanmış değil. Belediyemiz şu anda dünya finans çevresinin 'borçlanabilir' dediği rakamın beşte birindedir. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir bir finans politikasıyla ilerlemesi için bizim kredinin normalleşmesini, kredi faiz oranlarının düzelmesini beklemek gibi bir derdimiz var. Bu fiyatlar aşırıdır. Popülist davransam kaçsa kaç alırım krediyi vururum kazmayı ama 14 senedir popülist davranmadım. Çünkü bu kredi oranlarını İzmir’e ödetmek istemiyorum. Onun için Buca ve Narlıdere metro hatları belli bir müddet, yani faizler normale inene kadar yavaş gidecektir."

BAŞBAKAN'LA 6 AYDIR GÖRÜŞEMİYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, Narlıdere metrosunun 200 milyon Euro'ya mal olacağını belirterek bir finans kuruluşunun belediyeye yüzde 1,34 Euro'luk net faizli kredi önerdiğini bunun için kuruluşun İller Bankası ile protokol yaptığını bu paranın İller Bankası’nın kasasında olduğunu bu krediyi kullanmak için de 110 milyon Euro için İller Bankası’na belediye olarak başvurduklarını anlattı. Kocaoğlu, İller Bankası Genel Müdürü'nün bu kredinin kentsel dönüşümde kullanılacağını ifade ettiği için krediyi alamadıklarını dile getirdi. Kocaoğlu, tekerlekli yolcu taşımacılığında maliyeyitn 3 TL, raylı sistemde 1 TL olduğunu raylı sistemi artırırak yapılacak 2 TL tasarrufla ana para ve faizi ödeyebileceklerine dikkat çekerek bunun için Başbakan Binali Yıldırım'ın Ramazan ayının sonundan bu yana sürekli randevu talep ettiğini ancak randevu alamadığını söyledi.

"İZBAN'DA SIKIŞIKLIĞINI NEDENİ SİNYALİZASYON ddy YAPMIYOR"

İZBAN'da en önemli sorunun Devlet Demiryolları'nın yapması gereken sinyalizasyon olduğunu, bu nedenle sefer sayısının artırılamadığını öne süren Kocaoğlu, "İZBAN'de hükümetle yüzde 50 ortağız. Bu hatta çağın gereklerine uygun sinyalizasyon yok. Bunu Sayın Başbakan da biliyor, TCDD de biliyor. Tren seferlerinin sıklaşması için modern bir sinyalizasyon yapılması gerekiyor. Olaya başladığımız 2005’ten beri TCDD’nin görevi budur, protokolde vardır. Ancak ihalesine bile çıkılmamıştır. Yük trenleri gece çalışacak, yolcu trenleri aktarma yapacak, acilen yeniden sinyalizasyon değişecek. Bize en çok gelen şikayet İZBAN’ın sıkışıklığıdır. Bu hattı bu kadar para harcandıktan sonra potansiyelini iki misline çıkartıp, yolcu sayısını da 700 bine neden çıkartmayalım? Bunun kime ne faydası var, anlamış değilim. Her şey hazır. Bu proje Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir kamu kurumu ile bir yerel yönetimin yaptığı dünyaya örnek bir projedir. Ödül almıştır. Böyle bir projenin kapasitesinden yararlanmamak kime ne fayda sağlar" dedi.

FOTOĞRAF

KUTU

PLAN NELERİ ÖNGÖRÜYOR?

Ulaşım Ana Planı kapsamında raylı sistemlerde önümüzdeki 15 yılda mevcut 153 km'lik şebekeye 312 km daha ekleyerek 465 km'lik bir raylı sistem ağı oluşturulması planlanıyor. Mevcut inşaat ihale süreci devam eden Narlıdere hattı ile yakında inşaat ihalesine çıkılacak Buca-Üçyol hattının hemen devamında Sarnıç-Gaziemir-Eskiizmir-Çankaya-Basmane-Yenişehir hattı ile Buca hattının Üçyol'dan Konak-Alsancak-Halkapınar-Bayraklı yönündeki devam hattının proje süreçlerine başlanarak, öncelikli yatırım programına dahil edilecek. Bu şebekenin en önemli omurgası İZBAN'ın kuzeyde Bergama'ya güneyde ise Tire, Ödemiş, Bayındır ilçelerimize kadar uzatılması planlar dahilinde. Ancak gelecekteki talebi karşılayabilmek için mevcut hat üzerinde İZBAN ile konvansiyonel hat işletmelerinin ayrıştırılması, İZBAN'ın başka sistemler ile çakışmadan çalışabilmesi İzmir için kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak gösteriliyor. İZBAN ile aynı hattı kullanan yük hattının ayrılması durumunda mevut durumda 10 dakika sefer sıklığıyla saatte maksimum 10-13 bin yolcu taşıyabilen İZBAN'ın 3 dakika bir sefer yaparak saatte 40 bin yolcuya ulaşabileceği öngörülüyor. Bundan sonra kısa vadede raylı sistem şebekesinde öncelikle Karşıya Tramvayı'nın Mavişehir bağlantısının tamamlanması ile Çiğli -AOSB ve Katip Çelebi Üniversitesi uzatmasına başlanması amaçlanıyor. Mevcut metro hattının da batıda Narlıdere uzatması ve doğuda Evka3-Bornova uzatması için kısa sürede inşaatına başlanması hedefleniyor. Kısa vadedeki bir diğer en önemli yatırım ise yeni onaylanan Buca-Üçyol metrosu olacak.

İZMİR/

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5)ÖĞRENCİLERİN OLUŞTURDUĞU ÇİPURA FİGÜRÜ GUİNNESS'E GİRDİ



MUĞLA'nın Milas ilçesinde, geçen 18 Mayıs'ta 2 bin 791 öğrencinin Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için oluşturduğu 'çipura' figürü, 'En kalabalık balık figürü' olarak tescilendi.

Milas'ta, geçen 18 Mayıs'ta ilki düzenlenen Uluslararası Milas Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce organize edilen etkinlik, Milas Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirildi. İlçedeki liselerde öğrenim gören gençler, kendilerine verilen barkod numaralarını okutarak alana girdi. Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural'ın işaretiyle 2 bin 791 öğrenci, 5 dakika boyunca hareketsiz durarak 'çipura' figürü oluşturdu. Prof. Dr. Orhan Kural, 'Dünyanın en kalabalık balık figürü' rekor denemesinin başarıya ulaştığını kaydetti. Nihai karar geçen 7 Ocak'ta İngiltere'deki Guinness yetkilileri tarafından tescillendi. Büyük sevinçle karşılanan karar dün Prof. Dr. Kural tarafından Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ulaştırıldı.

1. Uluslararası Milas Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği'nin, çocukların beslenmesinde büyük yeri olan balık tüketiminin artırılması ve Milas'ın marka değerinin yükseltilmesi için düzenlendiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, "Festivalde, öğrenciler tarafından oluşturulan çipura figürü 'En kalabalık balık figürü' rekoru olarak resmen tescillendi. Bu karar resmi sitede de yayınlandı. Milas'a ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun" dedi.

FOTO

Yaşar ANTER/MİLAS (Muğla), ()-

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6)ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SAYISI 1.5 MİLYONU AŞTI

TÜRKİYE'de 283 bin çalışan olmak üzere özel güvenlik sertifikasına sahip kişi sayısı 1 milyon 556 bin 250'ye ulaştı. Çalışan özel güvenlik sayısı polis sayısını geçmesi ve kolluk hizmetlerinin tamamlayıcısı olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca özel güvenlik görevlileri Türkiye genelinde eğitime alındı.Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı verilerine göre Türkiye'de 1435 güvenlik şirketi ile 444 özel güvenlik eğitim kurumu bulunuyor. Özel güvenlik sertifikası bulunan kişi sayısı ise 1 milyon 556 bin 250. Bunlardan 1 milyon 58 bin 626'sı özel güvenlik kimlik kartı alırken, aktif çalışan sayısı 283 bin 431. Bu rakam, 270 bine yakın emniyet personeli sayısından da fazla. Bunlar, 95 bin 577 noktada görev yaparken, 291 kişinin de korunması da özel güvenlikler tarafından yapılıyor.

Kolluk hizmetlerinin tamamlayıcısı olan özel güvenlik görevlilerinin bilgi, beceri, tecrübe ve sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması, kolluk kuvvetleriyle ilişkinin geliştirilmesi, güvenlik tedbirleri ve özel güvenlik hukuku alanlarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla eğitime alınıyor. Bu eğitimlerden biri de Kahramanmaraş'ta gerçekleştiriliyor. Polis Başmüfettişleri 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Cengiz Kırmızıgül ve 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Ay tarafından verilecek eğitim 3 gün sürecek.

ÖZEL GÜVENLİK BİR İHTİYAÇ OLDU

Cengiz Kırmızıgül, 2006 yılında özel güvenlik şube müdürü olduğunu ve o yıl Türkiye'de çalışan özel güvenlik sayısı 180 bin civarındayken bu rakamın 280 bini geçtiğini söyledi. Kırmızıgül, güvenliğin bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Devletin temel görevlerinden birinin de güvenlik olduğunu ifade eden Kırmızıgül, şöyle konuştu:

"Ama gerek eğitim, gerek adalet, gerek sağlık gibi birimlerde de devletimiz zaten elinden geleni yapıyor. Güvenlikte de tabii ki polis ve jandarma gibi kolluk birimlerimiz var ama artık ülke nüfusu, insanların topluca yaşadığı alanlar o kadar çok genişledi ki 20 yıl önceki şehrinizin yoğunluğuna baktığınızda o zamanki halimizle şimdiki halimiz arasında çok ciddi bir fiziki farklılık var. Devlet de doğal olarak bunların hepsine yetişemiyor. Dolayısıyla özel güvenlik de buradaki ihtiyaçtan dolayı devreye girmiş oldu."

Görüntü Dökümü

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- Saygı duruşu

- İstiklal Marşı'nın okunması

- Cengiz Kırmızıgül'ün eğitim vermesi

- Salondan detaylar

(Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 269 MB