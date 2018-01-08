DHA YURT BÜLTENİ-13

Çobanbey Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu

Kilis'in Elbeyli ilçesinde, bakanlık tarafından 'A' sınıfına dönüştürülen Çobanbey Gümrük Müdürlüğü'nde TIR kuyruğu oluştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca geçen ay 'A' sınıfı gümrük kapısı haline getirilen Çobanbey'de, transit yük taşımak için gelen TIR'lar uzun kuyruk oluşturdu. Elbeyli- Gaziantep yolunda bekleyen TIR sürücüleri, 3 gündür kuyrukta olduklarını söyledi. Bir TIR sürücüsü, "Buraya gümrük kapısı açılması çok iyi oldu; ama işlemler, ağır yürüdüğü için perişan oluyoruz. Lokanta olmadığı için yemek temin etmede sıkıntı çekiyoruz. Lavabo ihtiyacımızı karşılayamıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çobanbey Sınır Kapısı

- TIR kuyruğu

- TIR şoförleri ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 380 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,()

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Terörden aranan 1 kişi, askerlik yaptığı birliğinde gözaltına alındı



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve 2013 yılında PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı tespit edilen 1 kişi, askerlik yaptığı Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gözaltına alındı.

Hakkari Valiliği, polis ekiplerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttüğünü belirtti. Valilik, çalışmalar kapsamında; Yüksekova'da 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve 2013 yılında PKK/KCK bölücü terör örgütünün kırsal alan kadrosuna katıldığı tespit edilen 1 kişinin, bugün Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda zorunlu askerlik hizmetini yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Haber: HAKKARİ, ()

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Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olduğu patlama davasında komutanlara hapis cezası (2)

Afyonkarahisar'da 2012 yılında 25 askerin şehit olduğu, 8'i asker 11 kişinin yaralandığı mühimmat deposu patlamasına ilişkin Afyonkarahisar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, tutuksuz sanıklar; dönemin Bölük Komutanı Binbaşı Ali Duran ile Afyonkarahisar 500'üncü İstihkâm Ana Depo Komutanlığı 4'üncü Mühimmat Bölge Komutanı emekli Kıdemli Albay Veysel Özbay 13 yıl 4'er ay, eski Üsteğmen Tuncay Aydın ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Afyonkarahisar'daki Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'nda yapılan mühimmat sevkiyatı sırasında 5 Eylül 2012 tarihinde meydana gelen patlamada 2'si astsubay, 2'si uzman, 21'i er olmak üzere 25 asker şehit oldu, 4'ü asker 8 kişi de ağır yaralandı. Olayın ardından Eskişehir Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde dava açıldı. Kanun hükmünde kararnameyle askeri mahkemelerin kapatılmasının ardından davanın, Afyonkarahisar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmesine karar verildi. Tutuksuz sanıklar eski Üsteğmen Tuncay Aydın, Binbaşı Ali Duran ve emekli Kıdemli Albay Veysel Özbay'ın yargılandığı ve geçen yıl 24 Ekim'de ilk duruşması yapılan davanın bugün görülen üçüncü ve son duruşmasında sanıklar hakkında karar çıktı.

SAVCI MÜTALAA VERDİ

Duruşmaya sanıklardan Tuncay Aydın ile şehit aileleri ve tarafların avukatları katıldı. Mütalaa veren savcı 'bilinçli taksirle ölüm ve yaralamaya neden olma' suçlamasıyla açılan davada sanıkların tutuklanmalarını ve en ağır cezayı almalarını talep etti. Son sözü sorulan sanık Tuncay Aydın, "Suçsuzum, benim olayda bir kusurum yoktur. Böyle bir olayda nasıl öngörüde bulunabilirdim bunu anlayamıyorum. Beraatımı istiyorum" dedi. Diğer sanıklar adına da avukatları savunma yaptı ve beraat talep etti. Daha sonra mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Yaklaşık 1 saatlik aranın ardından devam eden duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan sanıklar Veysel Özbay ile Ali Duran'a 16 yıl, Tuncay Aydın'a ise 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 8 yıl hapis cezası verdi. Heyet duruşmadaki iyi halleri dolayısıyla Özbay ve Duran'ın cezasını 13'er yıl 4'er ay, Tuncay Aydın'ın cezasını ise 6 yıl 8 aya düşürdü.

Karar sonrası salonda bulunan şehit annesi Satı Ergenç, "Ciğerim yanıyor" diye gözyaşı döktü. Ergenç'i salonda bulunanlar sakinleştirmeye çalıştı. 112 ekiplerinin müdahale ettiği kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'TUTUKLANMALARINA KARAR VERİLDİ'

Duruşma sonrası şehit aileleri karara tepki gösterdi. Şehit ailelerinin avukatlarından Sevgi Karaca, "6 yıldır süren dava bugün neticelendi. Sanıklardan Veysel Özbay ve Ali Duran 13'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükümle birlikte tutuklanmalarına karar verildi. Diğer sanık ise adli kontrol şartıyla yurt dışı yasağı getirildi. Hükmen tutuklanmasının reddine karar verildi. Daha fazla ceza verilmesini isterdik ama yine de 6 yıl sonra da olsa adil bir karar oldu diyebilirim" dedi.

'İÇİMİZ RAHAT DEĞİL'

Şehit Tolga Taştan'ın babası Ali Taştan ise "'Adalet mülkün temelidir' derler ama geç gelen bir adalet bu. Geç de olsa, içimiz rahat edecek mi etmeyecek ancak askerimiz ve polisimiz için ön bir karar olduğuna inanıyorum. Bu kararın hiçbir zaman bozulmamasını istiyorum. İyi hal diye bir karar hakime bırakılıyor ama bu işin iyi hali yoktur. İyi hal derken ben şehit ailesi olarak 6 yıldır mahkemelere gelirken sanıklar neden halen mahkemelere gelmiyor. Şehit anne ve babaları olarak içimiz rahat değil. Çünkü bizler birer evlat verdik" diye konuştu.

'BELİRLİ BİR ORANDA MUTLU ETMİŞTİR'

Şehit onbaşı Fikret Düger'in babası Zekayi Fırat Düger, kararın bir devlet ayıbı olduğunu ileri sürdü. Düger, şöyle dedi: "Bugün burada bir sonuç alınmıştır ancak ben bu kararı devletin ve yürütmenin bir ayıbı olarak görüyorum. 25 kişinin şehit olduğu yerde hiçbir araştırma yapılmamış ve incelenmeden böyle bir karar verilmiştir. Bizim verdiğimiz dilekçelere cevap bile verilmemiştir. Bu olayın FETÖ ile ilişkisi var mıdır, yok mudur araştırılmamıştır. Başka bir yerle ilişkisi var mıdır, devlet terörü müdür, terör müdür, sabotaj mıdır hiçbir şey incelenmeden sivil yargı böyle bir karar vermiştir. Bu bizi belirli bir oranda mutlu etmiştir. Bu ceza alanlar piyon değilse buna gönlümüz razı olacaktır. Ama ben olayın kesinlikle bir sabotaj, bir suikast, bir terör olduğuna inananların başında geliyorum. Bu karara da ancak saygı duyuyorum, yapacak bir şey yok."

TBMM'DE ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASI TEKLİF EDİLECEK

Davayı takip eden CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, dosyanın TBMM'de komisyon tarafından araştırılması gerektiğini ifade etti. Köksal, şunları söyledi: "6 yıldır süren davada bugün bir karara tanıklık ettik. Aslında geç gelen adalet bir zulümdür. 6 yıldır her duruşmada aileler evlatlarının acılarını bir kez daha derinden hissetti. Bu olayı tekrar tekrar yaşadılar. Bugün bir karar çıktı, bu kararın üstüne de fazla konuşmak çok da doğru değil. Ama dosyanın tüm yönleriyle araştırılması ve incelenmesi kanaatindeyiz. Önümüzdeki günlerde de TBMM'de bir önerge vererek, bir araştırma komisyonunun kurularak bu dosyanın tüm yönleriyle araştırması teklifini vereceğiz. Konunun takipçisi olacağız. Dosyada adı geçen, diğer kusuru olanların da hakkında suç duyurusunda bulunulması kararı verildi, bunun da takipçisi olacağız, ailelerle birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz."

'EN AZINDAN MAHKEME BİTTİ'

Şehit astsubay Murat Öğer'in babası Haydar Döğer, şehitlerin yerinde yatamadıklarını belirterek, "5.5 yıldır süren dava bugün bitti. Verilen cezalarla ilgili tatmin olduk mu elbette olmadık. Ancak en azından mahkeme bitti. Mahkemelere gide gele usandık. Biraz önce de bir şehit annesi fenalaştı. Hepimiz üzüldük. Bunların hepsinin gerçek cezasını Allahüteala verecektir. Şehitlerimiz yattıkları yerde yatamıyorlar" dedi.

'BENCE ADALET YERİNİ BULMADI'

Şehit ailesi avukatlarından Nurdan Gökgöz ise kararın verilmiş olmasının bir nebze kabul edilebilir olduğunu söyledi. Gökgöz, "Karar gönlümüze bir parça su serpti ama verilen karar gönlümüzü rahatlatmadı. Çünkü, duruşmaya hiç gelmeyen sanıklar için iyi hal indirimi yapıldı. Bence adalet yerini bulmadı. Sevindiğimiz tek nokta ise haklarında işlem yapılmayan diğer sorumlular ile ilgili suç duyurusunda bulunması" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adliye dış görüntü

- Şehit ailelerinden detaylar

- RÖP 1: Sevgi Karaca (Şehit Aileleri Avukatı)

- RÖP 2: Ali Taştan (Şehit Babası)

- RÖP 3: Zekayi Fırat Düger (Şehit Babası)

- RÖP 4: Burcu Köksal (CHP Afyonkarahisar Milletvekili)

- RÖP 5: Haydar Döğer (Şehit Babası)

- RÖP 6: Nurdan Gökgöz (Şehit Aileleri Avukatı)

- Şehit ailelerinden detaylar

153.57 MB /// 04.48"

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, ()

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"Bu benim babam" diyerek gözyaşlarına boğuldu

Çorum'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan iki kişi dereye uçan otomobilde ölü bulundu. 20 metrelik yükseklikte dereye uçan otomobilde hayatını kaybeden iki kişi, sıkıştıkları yerden güçlükle çıkarıldı.

Kaza Çorum-Alaca Karayolu'nda meydana geldi. Pazar günü sabah saat 09.00 sıralarında buğday satmak için Alaca ilçesi Tevfikiye köyünden çıkarak Çorum'a istikametine gelen Elvan Sucu (75) yönetimindeki 19 EA 504 plakalı otomobil, Hatap köyü mevkiinde yol kenarında bulunan 20 metrelik dere yatağına uçtu. Sucu ile yanında bulunan Sağdık Yağcı ters dönen otomobilin içerisinde sıkıştı. Kazayı, bugün bölgede hurda topladığı belirtilen vatandaşlar fark edip durumu jandarmaya haber verdi.

Olay yerine 112 sağlık ekibi ve jandarma geldi. Sağlık ekipleri dere yatağına uçan otomobilde bulunan iki kişinin öldüğünü belirledi. Otomobildeki cesetlerin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma yapan Jandarma ekipleri araç plakasını sorgulayarak Elvan Sucu'nun oğlu Mehmet Sucu'ya ulaştı. Elvan Sucu’nun yakınlarının ise babaları Elvan Sucu ve Sadık Yağcı'dan haber alamadıkları için Jandarma'ya kayıp ihbarında bulundukları belirtildi. Olay yerine gelen Mehmet Sucu, otomobildeki cesedin babası ve yakını Sadık Yağcıya ait olduğunu teşhis ederek "Bu benim babam" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Otomobil önce vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınıp yola çıkartıldı. Ardından ekipler tarafından otomobilde sıkışan iki ceset çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Dereye uçan araç

-Olay yeri jandarma inceleme

-Ölen sürücünün oğlu Mehmet Sucunun ağlaması

-Cesetlerin vinç yardımıyla araçla birlikte dere yatağından çıkarılması

-Kırım ekiplerinin cesetleri çıkarması

-Detaylar

(SÜRE: 5 Dk ) (BOYUT: 298 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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Okul müdürü barış için şiir okuyup denize atladı

Hatay'ın ın İskenderun ilçesinde, Karaağaç Nuran Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Feremez Balaman, dünyaya barış ve kardeşliğin egemen olmasını dileyerek şiir okuyup denize atladı.

Yazar ve şair yönüyle de bilinen Müdür Feremez Balaman, dünyaya barış ve kardeşliğin egemen olmasını istediğini söyledi. Şaşkın bakışlar arasında İskenderun Denizciler Sahili'nde Cahit Sıtkı Tarancı'nın 'Memleket İsterim' şiirini okuyan Balaman, daha sonra dileğinin gerçekleşmesi amacıyla denize atladı. Bu anlar çevrede bulunanlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Deniz kenarında okul müdürünün şiir okuması

-Denizde arkadaşları ile görüntüsü

-Arkadaşlarından birisinin karaya çıkması ve şiir okuyan müdürü tutarak denize itmesi

SÜRE: 38 sn BOYUT: 29.4 MB

Haber:Ufuk AKTUĞ-Kamera İSKENDERUN(Hatay),()

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İstanbul turu için kapkaç yapmaya kalkıştılar

Antalya'da, kaldırımda yürüyen Gizem Emir'in (27) cep telefonunu kapkaç yöntemiyle gasp etmeye çalışan C.M. ile S. A. polis operasyonuyla yakalandı. İkili, İstanbul'a otobüs bileti almak için telefonu gasp etmeye çalıştıklarını iddia etti.

Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki olay, dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen Gizem Emir'e arkadan yaklaşan C. M. ile S.A., elindeki cep telefonunu almaya çalıştı. Telefonunu vermemek için direnen Emir, çığlık atarak yardım istedi. Gizem Emir'in çığlıkları üzerine C.M. ve S. A. telefonu alamadan kaçtı. Emir'in haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbarın ardından inceleme başlatan polis, güvenlik kameralarından eşkalini beklediği şüphelileri gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler ilk ifadelerinde, İstanbul'a gitmek istediklerini, genç kadınının telefonunu satıp otobüs bileti almak istediklerini söyledi.

Benzer suçlardan kayıtları bulunan C.M. ve S.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin şubeden çıkışı

-Polisle ekip arabasına binmeleri

-Aracın hareket etmesi

-Şube dış plan

"29 MB// 52 SN"

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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Burhaniye'de zeytinyağının yüzde 70'i yemeklik olacak

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bu yıl zeytin hasadından elde edilmesi beklenen yaklaşık 6 bin ton zeytinyağının yüzde 70'i, sofralarda yemeklik olarak kullanılacak.

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan Burhaniye ilçesinde bu yıl hasat döneminde bolluk yaşanıyor. Zeytin bolluğu üreticilerin yüzünü güldürürken, bereketli ve kaliteli ürünlerin elde edilmesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin uçakla zeytin sineğine karşı yaptığı ilaçlamanın da etkili olduğu belirtildi. Bölgede zeytin hasadının sonuna yaklaşılırken, elde edilecek olan yaklaşık 6 bin ton zeytinyağının yüzde 70'inin yemeklik olarak kullanılacağı bildirildi. Yağ fiyatlarının düşüklüğünden yakınan zeytin üreticilerinden Hayati Aydın, zeytin hasadı döneminin bereketli geçtiğini belirterek, "İşçi sıkıntısı var. İnsan bulamıyoruz. Bu sene yağ fiyatları çok düşük. Yağ fiyatlarının düzelmesini istiyoruz" dedi. Üreticilerden Mehmet Yücesoy da "Bu sene Cenab-ı Allah bol bereket verdi. Yalnız fiyatlar çok ucuz. İşçi yevmiyeleri çok yüksek. Yetkililerden fiyatların artırılmasını istiyoruz" diye konuştu. Günlük 150 numuneye bakan Tariş Zeytinyağı Fabrikası'nda laborant Melek Demirkaya, zeytinyağların bu sene kaliteli olduğunu ve çıkan sonuçlardan memnun olduklarını belirtti. Burhaniye bölgesinde bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu ve zeytin hasadının devam ettiğini kaydeden Burhaniye Tariş Zeytinyağı Fabrikası Müdürü Emrah Öztürk ise şöyle konuştu: "Bölgemizde zeytin hasadı yüzde 65'lere yaklaştı. Zeytin hasadı döneminde sonlara geliniyor. Bu yıl gerçekten kaliteli yemeklik yağlar çıkıyor. Üreticilerimizin bazen sıkıntıları oluyor. İşçi bulmakta sıkıntıları çekiyorlar. Ancak hasat yoğun bir şekilde devam ediyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fabrika bahçesinde zeytin kasaları.

-Zeytinyağının musluktan akması.

-Laboratuarda asit ölçümü yapılması.

-Hayati Aydın ile röp.

-Mehmet Yücesoy ile röp.

-Laborant Melek Demirkaya ile röp.

-Müdür Emrah Öztürk ile röp.

Haber-Kamera: Sefer TALAY / BURHANİYE (Balıkesir), ()



