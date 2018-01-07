DHA YURT BÜLTENİ-13

İzne gelen er, göçük altında kaldı

Aksaray'da memleketine izne gelen Jandarma Er Oruç Usluca (20), dedesine ait kerpiç evi yıkmak isterken evin göçmesi sonucu enkaz altında kaldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan Usluca, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, bugün akşam saatlerinde, Aksaray merkeze bağlı İncesu Köyü'nde meydana geldi. Amasya’da acemi eğitimini tamamlayan er Oruç Usluca, dağıtım izni için 2 gün önce memleketi Aksaraya geldi. İncesu Köyü'nde dedesine ait, kerpiç evi yıktığı sırada evin göçmesi sonucu enkaz altında kaldı. Yakınları, itfaiye ve AFAD ekiplerini çağırdı. Ekipler tarafından enkaz altından kurtarılan Usluca, ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Usluca, yapılan tüm müdahaheleye rağmen yaşamını yitirdi. Usluca'nın öldüğünü öğrenen yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Görüntü Dökümü :

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-Ekiplerin müdahalesi

-Usluca'nın göçük altından kurtulması

-Ambulansa alınması

-Yakınlarından detay

-Usluca'nın fotoğrafı

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY,()

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İYİ Parti'li Tümen: Randevu alabilmek için uçak siparişi veriyoruz



İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Aydın Tümen, Fransa'dan randevu alabilmek için uçak siparişi verildiğini belireterek, "Sayın Cumhurbaşkanı Fransa'ya gidiyor. Sırf o randevuyu alabilmek için uçak siparişi veriyoruz. Onun ardından randevu alınıyor. Artık rüşvetle bir yerlere gidiyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Aydın Tümen, Karabük'te gelerek partisinin tanıtım toplantısına katıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda partililere hitap eden Tümen, ülkenin sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla çok hızlı bir şekilde teşkilatlanarak çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Bunun için fazla zamanlarının olmadığını, kısa süre içinde çok işler başarmalarının gektiğini belirten Tümen, "Türkiye tıkandı, yönetilmiyor. Türkiye idare edilmiyor. Birileri bir takım direktiflerle, bindikleri kayıkların sahiplerinin verdiği direktiflerle Türkiye'yi idare ediyorlardı yıllardır. Ama tıkandı, deniz bitti. Bundan sonraki sürece Türkiye'yi mutlaka sağlıklı bir limana çekip artık doğru düzgün kendi iradesiyle yönetilen bir ülkeyi yaratmak zorundayız. Bugün bakıyorsun, bir gerilim, bir ötekileştirme, mümkünse korku salma. İnsanları birbirine selam vermez hale getirdiler. Toplum bunu ne kadar kaldırılabilir, ne kadar taşıyabilir? Bu şekilde ötekileştirerek, birbirlerini taciz ederek, siyasetin diline bakın Allah aşkına. Sokakta insanlar kullanmıyor bunları. Bir sevgi, nezaket ve saygı kalmadı. Bir üslup ve duruş vardı eskiden. Biz bunları yitirdik. Yukarıdaki bunu yaparsa aşağısı ne yapmaz. Toplumu derhal derleyip toparlamamız lazım" diye konuştu. Türkiye'nin tekrar başını kaldırıp bölgesine lider bir ülke olma şansının kalmadığını ifade eden Tümen, şöyle devam etti:

"ARTIK RÜŞVETLE BİR YERLERE GİDİYORUZ"

"Bir tane dostumuz yok. Bütün komşularla kavgalıyız. Sayın Cumhurbaşkanı Fransa'ya gidiyor. Sırf o randevuyu alabilmek için uçak siparişi veriyoruz. Onun ardından randevu alınıyor. Artık rüşvetle bir yerlere gidiyoruz. Artık bu duruma geldik. Ruslarla daha iyi olabilmemiz için 4 milyar dolarlık füze almamız gerekiyor. Böyle bir dış politika var mı? Bir ağırlığımız, bir gücümüz vardı. Biz bu cumhuriyetin kuruluş değerlerinin üzerine bina ettik partiyi. Bunun üzerine siyaset yapacağız. Çağdaş bir Türkiye'yi tekrar o cumhuriyetin kuruluş değerlerine, yerli yerine oturtacağız. Başka çıkış yolumuz yok. Bunun bilincindeyiz ve bu çerçevede hareket edeceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salondan detay

-Aydın Tümen'in konuşması

Süre:(03.27) Boyutu:(110 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Nacakla 79 yaşındaki eşini öldürdü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 81 yaşındaki Mehmet Fedekar, eşi 79 yaşındaki Zeynep'i başına nacakla vurarak öldürdü.

Çarşı Mahallesi'nde geceleyin meydana gelen olayda iddialara göre, Mehmet Fedekar, tartıştığı eşi Zeynep'in başına nacağın arka kısmı ile vurdu. Mehmet Fedekar, eşinin öldüğünü anlayınca Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Eve giden polis ve 112 sağlık ekipleri, Zeynep Fedekar'ın cesediyle karşılaştı. Zeynep Fedekar'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Mehmet Fedekar polislere, eşiyle geçimsizlik nedeniyle aralarında zaman zaman tartışma çıktığını, olay gecesi de tartışırken bir anık öfkeyle eşinin kafasına nacakla vurduğunu söyledi. Fedekar, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Mehmet Fedekar'ın polisler tarafından adliyeye getirilmesi,

-Olayın meydana geldiği evin görüntüsü

Haber-Kamera:Cafer ELMAS- Bahri BAYRAK/BOZÜYÜK (Bilecik), ()

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Trabzon'da, Şoförler ve Otomobilciler Odasında gergin seçim

Trabzon'da yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen, Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Kurulu'nda başkanlığa Ömer Hakan Usta seçildi.

Trabzon'da bir otelde gerçekleştirilen Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Kurulu'nda yeniden aday olan mevcut başkan Turan Altuntaş ile adaylar Hüseyin Turgut Aydın ve Ömer Hakan Usta yarıştı.Jandarma robocop timleri ile alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan seçimlerde salona misafirler ve basın mensupları alınmadı. Sözlü tartışmalarla gergin geçen seçimler sırasında bir kişi görevliler tarafından dışarı çıkarıldı. Seçimler sonucunda 763 oy alan Ömer Hakan Usta Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanlığına seçildi. Turan Altuntaş 452, Hüseyin Turgut Aydın ise 58 oy aldı. Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına seçilen Ömer Hakan Usta, en büyük hayalinin gerçekleştiğini belirterek "1997 yılında Şoförler Odasının önünden geçerken 'Burada çalışmak isterim' dedim. Aradan 1 yıl geçti çalışmaya başladım. Şoförlük yaptım sonra memur oldum. Genel Sekreter'likten sonra Allah’ın izniyle başkan oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Genel kurul salonu önünden detay

-Jandarma timlerinin görüntüleri

-Salona girenlerden detay

-Bir kişinin salondan çıkarılması

-Başkanlığa seçilen Ömer Hakan Usta'nın açıklaması

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON,()

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Binlerce kişi, Yedikuyular Kayak Merkezi'ne akın etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce yakında açılışı yapılacak olan Yedikuyular Kayak Merkezi, hafta sonu vatandaşların akınına uğradı. Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Adana ve Mersin gibi çevre illerden gelen yaklaşık 4 bin kişi kar kenarında mangalda sucuk pişirip, kızaklarla karda kayarak eğlendi.

Kahramanmaraş'ta hafta sonu bahar havasında olunca vatandaşların günlerini dışarıda geçirdi. Şehir merkezine henüz kar yağmaması nedeniyle kar görmek ve kaymak isteyenlerin adresi ise Yedikuyular Kayak Merkezi oldu. Mangal ve semaverlerle kayak merkezinin yolunu tutanlar, kar topu oynayıp yanlarında getirdikleri kızaklarla da kayarak eğlendi. Acıktıklarında ise karın üstüne kurdukları mangallarda sucuk ekmek yaptılar. Ayrıca tesise gelenlere bir firma tarafından da dondurma dağıtıldı. Yeni başlayan, amatör ve profesyonel kayakçılar için ayrı ayrı pistlerin olduğu Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütçüleri için atlama rampaları da oluşturuldu. Tesisin resmi açılışının önümüzdeki günlerde yapılacağını belirten Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Mustafa Aksel Abacıoğlu, merkezin ilgili kurumlarca da akredite edileceğini söyledi. Abacıoğlu, şöyle konuştu: "2 bin 50 rakımda kayak yapılacak yerleri kar ezme makinamızla ezdik. karları tam kayılır vaziyete getirdik, pistlerimiz hazır ve telesiyej gibi tüm halatlı sistemlerimiz çalışıyor. Aşağıda küçük halatlı sistemlerimiz var onları da halkımız kullanmaya başladı. Halatlı sistemlerin büyük olarak kullanıma açılması önümüzdeki haftayı bulacak. Dünyada kabul görmüş akredite firmaları buraya gelecekler, Allah nasip ederse akreditasyonu tamamlayacaklar. Böylelikle burası pistleri ve halatlı sistemleri olan bir yer olacak kayak merkezimiz." Hafta sonu yoğun bir taleple de karşılaştıklarını belirten Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Mustafa Aksel Abacıoğlu, "Beklediğimiz üstünde çok büyük bir talep var. Yol boyu 3,5 kilometre sağlı solu araçlar var. Bin araçlık otoparkımız tamamen doldu. Yaklaşık 3 bin 500 kişi civarı bir gelen var. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde Başkanımız burayı halkımızın hizmetine açacak. Ayrıca paraşüt atlama rampaları da yaptık. Genel olarak tesislerimiz hazır" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kayak merkezi tabelası

- Telesiyej önündeki kalabalık

- Yamaç paraşütü yapanlar

- Mustafa Aksel Abacıoğlu ile röp.

- Kayak yapanlar

- Dondurma dağıtılması

- Vatandaşlarla röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 254 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,()

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Ahmet Şafak, Sakarya'da sevenlerini coşturdu

Ünlü şarkıcı Ahmet Şafak, MHP'nin Adapazarı'nda düzenlediği programda şarkılarıyla sevenlerini coşturdu.

MHP Sakarya İl Başkanlığı, Adapazarı'nda '2019 İçin Harekete Geçiyoruz' sloganıyla etkinlik düzenledi. Adapazarı Spor Salonu'nda düzenlenen programa, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, MHP Sakarya İl Başkanı Levent Bülbül, il yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. 2 bin 500 yeni üyenin katılımı için düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. MHP Sakarya İl Başkanı Levent Bülbül ve milletvekilleri Ruhi Ersoy ile Zihni Açba, partinin 2019 yılı ve daha sonrası için hedefleri hakkında konuştu. Sahneye daha sonra son dönemde 'Vay Delikanlı Gönlüm Vay' isimli şarkısı en çok dinlenen şarkılar arasında olan ünlü şarkıcı Ahmet Şafak çıktı. Ahmet Şafak söylediği şarkılarla sevenlerini adeta coşturdu. Ünlü şarkısı 'Vay Delikanlı Gönlüm Vay' şarkısı söylendiği sırada partililer tribünlerden sahneye kadar indi. Salonun ışıklarının kapanmasından sonra telefonlarının ışıklarını açan partililer görülmeye değer bir manzara oluşturdu. Program, konserin ardından son buldu.

Görüntü dökümü:

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-Salondan görüntüler

-Konuşmalar

-Ahmet şafak konseri

-Detaylar

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()