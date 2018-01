DHA YURT BÜLTENİ-13

BAŞBAKAN YILDIRIM: KOMŞULARIMIZA YÖNELİK TÜM OYUNLARI BOZACAĞIZ (EK)

"2018, 2017'DEN DAHA İYİ OLACAK"

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti 6'ncı olağan il kongresi sonrası Nevşehir Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı'nca düzenlenen 'İş Dünyası Buluşması' toplantısına katıldı. Toplantıda işadamlarına konuşan Yıldırım, "2018 yılı 2017'den daha iyi olacak. Siz hiç endişe etmeyin" dedi. İşadamları sanayiciler ve sivil toplum örgütleri yöneticilerinin katıldığı toplantıda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Nevşehir ve Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ali Parmaksız birer konuşma yaptı. Daha sonra konuşan Başbakan Binali Yıldırım, iş dünyasıyla istişare etmeden hiçbir karar almadıklarını belirterek, şöyle dedi:

"TOBB deyip geçmeyin. 1.5 milyon üyesi var. 15 milyon istihdam sağlıyor. Yılda 300 milyarın üzerinde yatırımı kontrol ediyor. 160 milyara yakında ülkemize ihracat kazandırıyor. Özel sektörün önünü açmak gerekiyor. Şu anda zannederler ki devlet çok büyük yatırım yapıyor. Devletin yatırımı yılda 128 milyar lira. Özel sektör ise, 900 milyar liralık yatırım yapıyor. Demek ki Türkiye 3 kat büyüdüyse bunun arkasında siz varsınız. Üreten ürettiğini katma değere dönüştüren milyonlarca vatandaşa aş, iş sağlayan işadamımız, sanatkarımız var."Başbakan Yıldırım, 2017'nin zorlu ve başarılı bir yıl olduğunu anlatırken, "2017 yılı başında felaket tellalları piyasaya indi; 'İş alemi perişan olacak. AK Parti iktidarı da dersini alacak...' Ülkemiz hakkında kötü senaryolar yazanlara. Odalarımızla karar aldık; Piyasaları canlandıracağız. Krediler açtık. 'İşini büyütmek isteyen büyütsün, işyeri açmak isteyen işyerini açsın' dedik. Kredi Garanti Fonu ile 230 milyarın üzerinde fiilen 300 bine yakın kişi bu krediyi kullandı. Ayrıca buna nefes kredileri de eklersek 600 bin insanımıza kaynak sağladık" diye konuştu. Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani 'Efendim Türkiye yüzde 3 büyüyecekken niye yüzde 11 büyüdü' diyenler olayın arkasını görmüyor. Biz bununla ilgili tedbirlerimizi aldık. Şimdi asgari ücret yine artıyor. Asgari ücrette çalışanı enflasyonun altında bir rakama mahkum etmeyeceğiz dedik. Yüzde 14.1 ile sözümüzü yerine getirdik. İşadamları bize 'Tamam işçi alın terinin karşılığını alsınlar ama bize de destek verin' dediler. Biz de, 'Size 100 lira destek sağlayalım. Siz yeter ki ülkemizi kalkındırın, biz sizin arkanızdayız' dedik. Biz sizin önündeki engelleri aşacağız, yolunuzdaki taşları kaldıracağız. Önünüze taş koyanlar var onları da atacağız."

Bu yılın 2017'den daha iyi olacağını belirten Yıldırım, "Siz hiç endişe etmeyin, işinize gücünüze bakın. Demek ki 100 lira destek devam ediyor. Kredi desteği devam edecek. Son 10 senede dünyada bir küresel kriz var. Yaprak kıpırdamıyor. 2008 yılında başladı hala devam ediyor. Peki bu 10 senede ne oldu. Koca dünyada parmakla gösterilen 10 proje var. Bu 10 projeden 6'dını Türkiye yapıyor. Başka söze hacet ver mı? " ifadelerini kullandı.

2)HEYKELLERİN AÇILIŞI İKİ BAKAN TARAFINDAN YAPILDI

Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 103'ncü yılı anma etkinlikleri kapsamında yapılan kardan asker heykellerinin açılışı iki bakan tarafından gerçekleştirildi. Dev Türk bayrağı ile örtülen karda heykellere, kırmızı karanfiller bırakıldı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Değerli hocalarımıza ve valimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Buradaki amaç özellikle ecdadı anmak yâd etmek ve gençlere o bilinci aşılamak, o bilinçle ecdat bundan 103 sene önce gözünü kırkmadan donmak pahasına şehit oldu. Çünkü bir hedef var bu toprakları bize vatan olarak bırakan ecdadımızın izinden giderek istikbalimiz ve istiklalimiz uğruna bu toprakları gelecek nesillere vatan olarak bırakma ideali var o ideal kapsamında gözlerini kırkmadan şehadet şerbeti içmeye gidiyorlar. Dolayısıyla biz onları rahmetle minnetle yâd ediyoruz"dedi. Gençlik ve Spor Osman Aşkın Bak ise şunları söyledi:

"103 yıl önce vatanı milleti için gözünü kırkmadan şehit olan bir milletiz biz. Her zaman her noktada tüm dünyaya ispatlamış bir milletiz. Bir az evvel açtığımız heykellerle onu yapan öğrencilerimize hocalarımıza teşekkürler ediyoruz. Sarıkamış'ı hatırlamak Çanakkale'yi hatırlamak geçmişimizi hatırlamak bu ülkenin geleceği için çok önemlidir. Gerek geçmişini bilmeyen geçmişini iyi tahlil etmeyen geçmişinden güç almayan geleceğe sağlam adımlarla yürüyemez. Dolayısıyla biz gençlerimize bu vatanı vatan kılmak için verilen şehitleri yapılan mücadeleleri hatırlatmaya devam edeceğiz"

3)BANDIRMA'DA CHP’LİLERİN EYLEMİNE KARŞI EYLEM

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü CHP’li bir grubun İlçe Müftülüğü önünde eylem yaparak Diyanet İşleri Başkanlığına tepki göstermesinin ardından, ilçede faaliyet gösteren Diyanet Sen, Bandırma Din Görevlileri Derneği ve Türk Diyanet Vakıf Sen üyeleri bugün bir araya gelerek CHP’lilerin açıklamalarını eleştirdi.

Cumhuriyet Meydanında ellerinde Türk Bayrakları ile toplanan yaklaşık 70 kişilik grup İstiklal Marşı ve dualar okuyarak basın açıklamasına başladı. Sık sık “Din, devlet, diyanet hepsi bize emanetö sloganlar atan grup adına basın açıklamasını okuyan Diyanet Sen Bandırma Temsilcisi Mustafa Bilir, açıklamada CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP ve Alevi Kültür Derneğine yönelik eleştirilerde bulundu. Bilir “Balıkesir CHP milletvekili Ahmet Akın, Bandırma CHP İlçe Teşkilatı, Kadın Kolları ve Alevi Kültür Derneği’nin de aralarında bulunduğu bir grup, Bandırma Müftülüğü önünde toplanarak Diyanet İşleri Başkanlığımızı, kurum üzerinden de dinimizi ve din görevlilerimizi hedefe koyan bir basın açıklaması yapmış ve demeçler vermiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik bu saldırılar maksatlıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı bahane edilerek, milletin değerlerine, dini inançlarına, din görevlilerimize hatta direkt dinimiz İslam'a saldırılmaktadır. ‘Diyanet kaldırılsın’ diyenlerin bilinçaltında aslında ‘İslam kaldırılsın’ düşüncesi vardır. Diyanet İşleri Başkanlığına yapılan itibar suikastları kesinlikle kabul edilemez. Bazı basın yayın organlarında kız çocuklarının erken yaşta evlenmesi hususunda Diyanet İşleri Başkanlığının Terimler Sözlüğünde bulunan açıklamaları çarpıtarak farklı gösterilmeye çalışılmaktadır. Bu durum kabul edilemez bir itibar suikastıdır. Yapılan bu basın açıklaması Diyaneti siyasete alet etme arayışıdır. Camilerimiz lokanta değil ibadethanedir. İslam kültüründe evlerimizi ihtiyaç sahiplerine açmak emredilmektedir. Çocuk yaşta evliliklerin karşısında duran Diyanet İşleri Başkanlığını her defasında yıpratmak ve itibarsızlaştırmak için bazı odaklar hınca hınç bir gayret içerisine girmiştirödedi.

“BU İFADELER ÇOCUK YAŞTA EVLENEBİLMENİN ŞARTI DEĞİLDİRö

Diyanetin Terimler Sözlüğünde var olan ifadelerin kesinlikle erken evlilik ile ilgili olmadığını savunan Bilir, “Başkanlığın Terimler Sözlüğünde açıkladığı husus, kişinin biyolojik gelişiminin iklim şartları açısından da göz önünde bulundurarak, dini sorumlulukların çocuklarda hangi yaşlarda başlayabileceğini tespit etmek için İslam bilginlerinin görüşlerine yer verilmesidir. Bu ifadeler çocuk yaşta evlenebilmenin şartı değildir. Kız çocuklarının 9 yaşında evlendirilebilir iddiası kesinlikle yapılmamaktadır. Her zaman olduğu gibi dinden ve diyanetten rahatsız olanların, yüce dinimizi, diyanetimizi küçümsemek için ortaya koydukları pervasızca saldırılardan başka bir şey değildir. Yapılan tanımlamayı itibarsızlaştırıcı bir algı suikastına çevirmek akla ziyan bir davranıştır. Çok kısa bir süre önce, yüce meclisimiz tarafından alınan, başkanlığımızın görüşüne de başvurulan resmi nikâh kararı, çocuk yaşta evliliklerin önünü kesmeye yöneliktir. Fakat Diyanet İşleri Başkanlığı için her zaman pusuda bekleyen, dine ve diyanete nasıl zarar verebilirim sorularıyla kafaları bulandıranlar yine hezimete uğrayacaktır. Çünkü toplumun genel kabulü haline gelmiş olan hususları, doğmalara çevirme anlayışı bu sefer de tutmayacaktır. Başkanlığımız ve bütün din görevlileri erken yaşta evliliğin her zaman karşısında durmuş, durmaya da devam edecektirödiye konuştu.

4)YALOVA BELEDİYE BAŞKANI SALMAN, ÇÖLYAK VE PKU HASTALARINA HİZMET VEREN MUTFAĞI TANITTI

ENGELSİZ Cafe içerisinde ‘Çölyak Mutfağı’ ve ‘Glutensiz Menü’ ile hizmet veren ve bu hizmetle Sosyal Belediyecilik dalında ödül alan Yalova Belediyesi, enzim eksikliği nedeniyle vücuda yüksek protein içeren gıdaların girmesinin yasak olduğu hastalık olarak bilinen ‘Fenilketonüri’ (PKU) hastaları için de hizmet vermeye başladı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da Engelsiz Cafe’yi ziyaret ederek hem çalışmalar hem de bu mutfak hakkında bilgi verdi. Marmara Belediyeler Birliği’nden Çölyak Mutfağı ile ilgili geçtiğimiz yıl ödül aldıklarını söyleyen Başkan Salman, “Ürün yelpazemizi genişleterek Çölyak hastalarına ve Fenilkötonüri hastalarına hizmet vermeye başladık. Bu mutfakta; mantı, pide, poğaça, kurabiye, tatlı çeşitleri, krep, pasta çeşitleri gibi her türlü ürünü haftanın üç günü yani Salı, Perşembe ve Cuma günleri aktif olarak çıkarmaya başladık. Hastalarımız buraya gelip istedikleri ürünü yeme şansı bulabiliyorlar" dedi. 2018 yılı itibariyle yine hastalardan gelen talepler doğrultusunda bir ilke daha imza atıldığını belirten Başkan Salman, “Çölyak ve Fenilkötonüri hastaları için un ve ekmek satışını da başlattık. Çünkü bunu hastalarımızın dışarıdan getirmeleri çok maliyetli oluyordu. Ben buradan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Özellikle hastalarımız istedikleri zamanda veya doğum günlerinde dışarıdan yeme gibi bir imkâna sahip değillerdi. Ama bu mutfak sayesinde Yalova ve çevresindeki bütün bu hastalıkla boğuşan evlatlarımız, kardeşlerimiz ve aileleri artık bu imkândan yararlanabileceklerö diye konuştu.

5)SOSYAL MEDYADAKİ YER BİLİDİRİMİ ŞAKASI YÜZÜNDEN TEDİRGİN GÜNLER YAŞIYOR

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde muhasebeci Burak Dağcı (21), Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi sonrası şaka amacıyla sosyal medyada 'Ankara Milli Piyango İdaresi'nde olduğuna dair yer bildiriminde bulundu. Şaka ardından 10 milyon lira ikramiye kazandığı söylentisi yayılan Dağcı, arkadaşlarının 'Art niyetlilerce kaçırılabilirsin' uyarısı nedeniyle tedirginlik yaşadığını söyledi.

Kahramankazan'daki bir muhasebe bürosunda çalışan Burak Dağcı, Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi sonrası şaka amacıyla sosyal medya hesabı üzerinden 'Ankara Milli Piyango İdaresi'nde olduğunu belirten yer bildiriminde bulundu. Dağcı'nın biletine ikramiye çıktığını sanan arkataşları ve yakınları kendisini kutladı. Ayrıca ilçede Burak Dağcı'ya çıkan büyük ikramiyenin 10 milyon lira olduğu söylentisi yayıldı. Bunun üzerine Dağcı, yaptığı paylaşımının şaka amaçlı olduğunu ve kendisine herhangi bir ikramiyenin çıkmadığını yazdıb Paylaşımın şaka olduğunu gören arkadaşları Burak Dağcı'ya, "Bu iş art niyetli insanlar tarafından gerçek sanılabilir, seni kaçırabilirler" diye uyarlarda bulundu.

Daha önce müşterileri gezip fatura topladığını anlatan Burak Dağcı, uyarılar üzerine çok korktuğunu belirtti. Dağcı, "Sadece yer bildiriminde bulunarak kendimi mutlu hissettiğimi belirttim. İşin bu aşamaları geleceğini kestiremedim. Başlarda eğlenceli geliyordu ancak uyarılar artınca korkmaya başladım" dedi.



Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), ()-

6)OVACIK'A SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ DESTEĞİ

MERSİN’e gelen Tunceli’nin Ovacık ilçesinin komünist Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, ilçede hayvancılığın geliştirilmesi, marka süt ve süt ürünleri üretilmesi, güneş enerjisinden elektrik üretimi için danışmanlık almak için iş dünyası ile bir araya geldi.

Ovacık Belediye Başkanı Maçoğlu, bir dizi etkinlik için Mersin’e geldi. Maçoğlu, Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi, işadamı Mustafa Güler’in ev sahipliğinde iş adamları ve akademisyenlerle bir araya geldi. Toplantıya katılan iş adamları, süt ve süt ürünleri üretimi, güneş enerjisi santralleri yatırımları konusunda Ovacık Belediyesi’ne danışmanlık hizmeti vermeye talip oldu.

Maçoğlu, sağlıklı gıda bulamayan insanlar arayış içinde olduğunu belirterek, "Ovacık’ta geçmişte günlük 10 ton süt işlenebilecek bir mandıra yapılmış ama bugün çalışmıyor. Mesele hayvancılıkla ilgili altyapı çalışmasının olmamasıdır. Hayvancılık çökmüş durumda. Biz bunu biraz daha alevlendirmek istiyoruz. Sağlıklı gıda bulamayan insanlar arayış içinde. Bunun adımlarını atıyoruz. Başarabileceğimizi düşünüyoruz. Bu dert sadece bizim derdimiz değil. Bütün insanlar aynı dertte. Sadece bir yerden başlamak gerekiyordu. Özgür, bireysel ve köylü üretimi geliştirmemiz lazım. Ovacık bunu tek başına yapar, ihtiyacı biz karşılarız diyemeyiz. Türkiye’nin bütün toprak parçaları üzerinde bu yapılmalı, herkes ihtiyacına göre çalışmalar yapmalı. 4-5 ilçe ile ilişki kurmaya başladık. Bu çalışmalarla ilgili tartışmalar yapıyoruz. Birçok alanda yavaş yavaş bu farkındalık yaratılıyor. Biz de bu farkındalık içinde bir parçayız" dedi.

