DHA YURT BÜLTENİ-13

Bakan Soylu: Benim polisim, jandarmam ne demek istediğimi anladı - (2)

2017'DE FETÖ'DEN 48 BİN 305 KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de katıldığı Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı'nda terörle mücadeleyi de anlattı. Herkese düşen sorumluluk olduğunu söyleyen Süleyman Soylu, "Kültür, sağlık, ahlak, medeniyet, eğitim, sosyal politika, şehircilik kurallarıyla sorunları değerlendiriyoruz. Böylelikle sonuca ulaşıyoruz. 15 Temmuz milattır, devleti bir virüs gibi sarmış FETÖ tehdidini bu millet bastırdı. Örgütün kamuda yarattığı, bizlerin görev sahasında yarattığı tahribatı inkar etmiyoruz. FBunların içinde güvenlik görevlilerimiz, yargıçlarımız, hakimlerimiz, savcılarımız var, devlet kurumlarında çalışanlar var. Her birinin eksilmesi bizim mücadele kabiliyetimizin eksildiği anlamına geldi ki bu aslında temel bir yanılgı. Çünkü tam tersi oldu, onlar eksildikçe görev heyecanı arttı, motivasyon ve koordinasyon yükseldi" dedi. Süleyman Soylu, milletin 15 Temmuz'da Türkiye topraklarında gözü olanlara cevabını verdiğini de vurguladı.

Haber: Taylan YILDIRIM / İZMİR ()

====================================

Kavga ettiği genci bıçaklayan kişi yakalandı

İZMİT'te, 2 kişinin darp edildiği, 1 kişinin bıçaklandığı kavganın ardından kaçan 5 kişi yakalanırken, genci bıçaklayan 19 yaşındaki Y.D. adliyeye sevk edildi.

14 Aralık'ta İzmit Seka Park'ta yaşanan olayda, S.Y.(20) ve B.A. (29) darp edilirken, F.B. (21) ise aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, V.A. (19), Y.A. (19), Y.D. (19), E.Y. ve M.A.'yı gözaltına aldı. V.A. ve Y.A alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, küçük yaştaki E.Y. ve M.A. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayda bıçağı kullandığını itiraf ederek, bıçağı polise teslim eden Y.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: İZMİT(Kocaeli), () -

===================================

Sağanak yağışın seralardaki ürünlere olumsuz etkisi sürüyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 2 gündür belirli aralıklarla sağanak şekilde yağan yağmur tarım arazilerini de olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı Özel Bahşiş ve Kulak Mahallesinde binlerce dönüm arazide kurulan seralarda ekili halde bulunan yetişmiş ürünler, çiftçiler tarafından toplanılmaya çalışılıyor. Su basan bölgelerde naylondan yapılma çadırlarda kalan tarım işçileri daha güvenli bölgelere sevk edilirken, Yenice mahallesinde bulunan süs bitkisi üretim tesislerindeki tüm fideler de su altında kaldı. Çiftçiler ise, seralara su girmesin diye kendi imkanları ile tuttukları iş makineleri aracılığıyla topraktan set oluşturuyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, "20 yıldan bu yana bu sel afetini yaşıyoruz. Tarımdaki ihracatta yüzde 20-25 pay alan bir bölgedeyiz. Buradaki aksaklığı kalıcı bir şekilde ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu konuda devletimize görev düşüyor. Bize kalıcı bir hizmet yapsınlar. Biber, patlıcan, marul, kabak, domates ve fasulye üretiminde Türkiye'nin yüzde 20 üretimi buradadır. Türkiye’nin sebze üretiminin en yüksek olduğu bu bölgede her sene 50 bin dönüm arazimiz sular altında kalıyor" dedi.

Her yıl birinci ürünün sele gittiğini kaydeden Ergezer, "İkinci ürünümüz de borcumuza yeterse ona veriyoruz. Buranın her sen için bize maliyeti iki defa oluyor. Sizlerinde şahit olduğu gibi burada her sene bu afet yaşanır. Bizlere şunu yapacağız bunu yapacağız derler, sel gider bizi unuturlar. Bu sene çok kararlıyız, çiftçiler olarak kalıcı bir çözüm getirilene kadar burada ayak direyeceğiz. Burada kalıcı çözülmede daha güzel daha verim ürünler yetiştirmek için çaba sarf edeceğiz. Burada ilkel seracılık yapıldığı için sigorta yapılmıyor. Bizi geçici hizmetler ile aldatmasınlar, kalıcı çözüm getirsinler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Yenice yakınlarında demiryolu kenarında biriken suların drenaj kanalına yoğun şekilde akması

-Süs bitkileri üretim sahasındaki fidelerin sular altındaki durumu

-Üretim sahasına akan su

-Tarlalarda biriken suyun görüntüsü

-Tarım işçilerinin çadırları

-İçleri su dolu seralar

-Su yüzündeki patlıcanlar

-Çiftçilerin seraların çevrelerinde iş makinesi ile toprak yığarak set kurma çabası

-Seralardan görüntü

-Yetişmiş kabaklarını kurtarmaya çalışan ve tek tek silen kadın çiftçi

-Seralardan toplanan kabağı taşıyan tarım işçisi

-Kadın çiftçinin konuşması

-İş makinesinin çalışmasından görüntü

-Bölgedeki su yoğunluğu

-Detay görüntü

-Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer ile röportaj



Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),()

===========================================

Hatay Havalimanı'nda yağmur suyuna kovalı önlem

HATAY Havalimanı'nın çatısından şiddetli yağmurun ardından akan suların yayılmasını önlemek için yan yana konulan kovalar görenleri şaşırttı.

Hatay ve ilçelerinde dün şiddetli yağış etkili oldu. Bu sabaha kadar süren yağış nedeniyle Hatay Havalimanı'nın çatısı da su akıttı. Havalimanı görevlileri, suyun aktığı yerden kesemeyince altına kova koyarak önlem almaya çalıştı. Görevliler farklı noktalardan akan su için yan yana kovalar koydu. Kovaları gören yolcular şoke olurken, yağmurun kesilmesiyle kovalar da kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-Havaalanı içerisinde kovalar

-Temizlik görevlilerinin çalışması

-Çevrede bekleyen yolcular

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

=========================================



Annenin eve kilitlediği 3 çocukla babalarını polis kurtardı

ANTALYA'da L.B. adlı kadın, hakkında uzaklaştırma kararı olan kocası M.B. ile 3 çocuğunun üzerine kapıyı kilitleyip evden ayrıldı. Baba ve 3 çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay, saat 14.20 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Aydınlık Sokak'ta bulunan 8 katlı sitenin 7'nci katında meydana geldi. İddiaya göre uzaklaştırması olmasına rağmen eve giden M.B'yi, karısı L.B. içeri aldı. Bir süre sonra L.B., 3'ü de erkek olan 2, 3 ve 5 yaşlarındaki çocukları ile eşinin üzerine kapıyı kilitleyip evden ayrıldı.

POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Uzun süre çocuklarıyla evde kilitli kalan M.B., polisi arayıp yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese giden ekipler, kilitli kapıyı açamayınca çilingir istedi. Bir süre bekleyen polis, itfaiye merdiveni yardımıyla evin penceresinden önce 3 çocuğu, daha sonra M.B'yi kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ayakta kontrol edilen 3 çocuk ve M.B., polis merkezine götürüldü.

Çiftin sürekli kavga ettiğini, durumdan rahatsız olduklarını belirten komşuları, "Daha dün akşam karakolluk oldular. Geceyi polis merkezinde geçirdiler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- İtfaiye ve sağlık ekipleri, polisten detay görüntü

- Binadan detay görüntü

- Kurtarılan çocuklardan görüntü

- Kurtarılan babadan görüntü

- Çocukların araca bindirilişi

- Çilingirden detay görüntü

Haber: Bülent TATOĞULLARI // KAMERA: Emrah GÜL

====================================

Cinayet iddiasında, mahkeme 'ceset yok' diyerek serbest bıraktı (2)

NEHİRDE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN ÇOBAN ARANDI,

Edirne'de 1.5 yıldır kayıp olan Engin Kocaoğlu'nun öldürüldüğü iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada katil zanlıları Recep D. ile Nasuh U.A., 'ortada ceset olmadığı' gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili soruşturmasını sürdüren Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, öldürüldüğü öne sürülen Engin Kocaoğlu'nun atıldığı belirtilen Meriç nehrinde aranması için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nden yardım istedi.

Edirne'ye gelen dalgıç polis ve Edirne AFAD ekipleri Recep D.'nin ifadesinde geçen Meriç nehrinde arama yaptı. NATO yada demir köprü olarak bilinen Süvari Köprüsü civarında yaklaşık 2 saat süren aramalarda herhangi bir ize rastlanılmadı. Ekipler, parçalanarak poşetlere konulduğu öne sürülen Engin Kocaoğlu'na ilişkin köprü altındaki çalışmalardan da herhangi bir sonuca ulaşamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Meriç nehri

-Arama ekipleri

-Nehirdeki dalgıçlar

-Arama çalışmaları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/EDİRNE,()-

=======================================

Diyarbakır'da okul önlerinde Narkotik operasyonu

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, okul önleri ve çevresindeki uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yüzlerce polis, kentin değişik noktalarındaki okul çevrelerinde uyuşturucu taciri ararken, ekiplerin her gün okul bu uygulamaya devam edeceği bildirildi

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde torbacı olarak nitelendiren uyuşturucu tacirlerine yönelik kurulan özel ekiplerle operasyon düzenledi. Okulların dağılma saatlerinde, yüzlerce polis kentin değişik noktasındaki bir çok okula eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Bağlar İlçesindeki Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresine gelen ekipler, şüpheli kişileri arayarak, kimlik kontrolü yaptı. Öğrencilerle sohbet ederek bilgi alan narkotik polisleri, okul önlerinde, okulla ilgisi bulunmayan kişilerin uzaklaştırılmasını sağladı. Ekiplerin uygulamaları devam ederken, emniyet yetkilileri kentteki okulların çevresinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların her gün sıklıkla yapılacağını söyledi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Polislerin okul önüne gelmesi

- Şüpheli şahısları araması

- Okul çevresinde dolaşmaları

- Muhabir anons

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()

==========================================

Konut tercihleri değişti

ESKİŞEHİR Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, halkın emlak tercihinin son yıllarda değiştiğini söyledi. Çelik, "İnsanlar artık havuzlu, bahçesi olan, çocuklarının bahçesinde oynayabileceği, şehir merkezine yakın, site tarzı evleri tercih ediyor" dedi.

Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, Eskişehir'de 2017 yılındaki emlak piyasasını değerlendirdi. Sektörde her geçen yılın bir önceki yılı arattığını ifade eden Çelik, "Bilindiği gibi inşaat sektörü 550-600 iş koluna hitap eden bir sektör. Bundan dolayı inşaat sektöründe bir hareketlenme olursa diğer bütün sektörlerde de bir hareketlenme meydana geliyor ve piyasada bir canlanma meydana getiriyor. Dünyada yaşanan olaylar, Türkiye'nin komşu ülkelerinde yaşanan olaylar bizim sektörümüzü çok etkiliyor. Televizyonlardaki en ufak olumsuz haber, savaş, terör türü bir haber, piyasaları durgun hale getiriyor. Bu tür olaylar arz-talep dengesini bozuyor. Bizim sektörümüz ekonominin iyi olması ile doğru orantılı. Olumsuz bir durumda piyasalar anında hareketsizleşiyor" diye konuştu.

Oda Başkanı Çelik, bankalardaki konut kredi faizlerinin düşmesinin emlak piyasasını canlandırdığını belirterek, "Eğer ekonomi düzgün giderse bankalardaki konut kredi faizleri düşüyor ve sektörde hızlanma meydana geliyor, emlak satışları hızlanıyor. İnsanlar kiralık eve para ödeyeceklerine kendi evlerini almak için girişime geçiyor ve piyasalarda hareketlilik meydana geliyor" dedi.

Çelik, 2018 yılından beklentileriyle ilgili olarak da "2018 yılının 2017 yılını aratmayacağını düşünüyorum. 2017 yılı gibi bir yıl geçireceğimizi tahmin ediyorum. Gerçekten dünyada yaşanan olaylar anında iç piyasayı etkiliyor. İnşallah 2017 yılını aramayız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

KONUT TERCİHLERİ DEĞİŞTİ

Konutlar tercihlerinin son 4-5 yıldan bu yana değiştiğini ifade eden Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, "İnsanlar artık havuzlu, bahçesi olan, çocuklarının bahçesinde oynayabileceği, şehir merkezine yakın, site tarzı evleri tercih etmektedirler. Büyük firmaların yaptığı evleri, büyük projeleri tercih ediyorlar. İnsanlar artık şehir merkezinde değil de şehre en yakın mahallelerde, semtlerde gayrimenkul arıyorlar" diye konuştu.

EV SAHİPLERİ ÖĞRENCİLERİ YADIRGAMIYOR

Eskişehir'in bir öğrenci kenti olduğunu ifade eden Çelik, ev sahiplerinin artık öğrencileri yadırgamadıklarını söyleyerek şöyle dedi:

"Şehrimizde iki tane büyük üniversite var. Eskişehirliler artık öğrencileri yadırgamıyorlar ve rahatlıkla öğrencilere kiralık ev veriyorlar. 3-4 yıldan bu yana Eskişehir'de öğrenci evlerine fazla zam yapılmamakta. Evler 350 ila 700 lira arasında. İki öğrenci 55 metrekarelik '1+1' dediğimiz kombili evlerde kalabiliyorlar. Türkiye'de öğrencilerin en rahat yaşayabilecekleri, en rahat ev kiralayabilecekleri illerden bir tanesi Eskişehir. Çevre illere baktığımızda 6 aylık veya senelik kira bedelinin peşin alındığını görüyoruz, duyuyoruz. Oysa bizde öyle değil."

YENİŞEHİR KONAKLARINA İLGİ ARTIYOR

Şehir merkezine yakın Boyacıoğlu Mahallesi'nde yapılan içinde havuzlu villalarında olduğu Yenişehir Konaklarına ilgi her geçen gün artıyor. Yenişehir Konakları Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Begiter, Yenişehir Konakları'nın uydu kent anlayışıyla yapıldığını söyledi. Havuz ve parklar nedeniyle Yenişehir Konaklarının son yıllarda büyük ilgi gördüğünü belirten Begiter, "Eskişehirliler bu şehir dışı yaşamına daha yeni alışıyor. Bu site yaşamı Avrupa’da 40 yıl önce başladı. İstanbul ve Ankara’da 10 yıldır var. Şimdi yavaş yavaş Anadolu şehirlerine de geliyor. Çok katlı evler yerine villalar ya da villa tarzı konutlar şeklinde dizayn ettik. Yaklaşık 500’e yakın aile burada ev sahibi oldu. Son etabın bitmesiyle 700-750 konutu bulacak. Biz sadece konut yapmıyoruz. Bizim yaptığımız şekil bir yaşam biçimi. Çocuklar burada hayatlarını biliyorlar. Şehirde yaşayan çocuk sokağa çıkamaz. Sokak aralarındaki, mahalle aralarındaki o yeşil sahalarda kalmadı. Ayrıca trafik ve asayiş sorunu var. Bu nedenle 7-8 yaşındaki çocuklar belki günde 10 saat bilgisayara kapanıyorlar. Burada spor tesislerimiz var. Voleybol, tenis sahalarımız var. Hatta golf sahamız bile var. Burada çocuklar akşama kadar eğleniyorlar. Çocuklar temiz havada spor yapmış oluyorlar. Bir de bu çocuklar arkadaşlık sevgisiyle büyüyorlar. Burası 250 dönüm ve yaklaşık 120 dönümü yeşil alandan oluşuyor. Şu anda 4 adet olimpik havuzumuz oldu. Bir de ana havuzumuz var. Yeni yapacağımız 4’üncü etapta ise 3 havuz daha geliyor. Şu anda 7 havuzlu adeta Resort Hotel gibi Resort siteyiz. Eskişehir’de yaz hayatı 4 ay falan sürüyor. Ne gereği var diye düşünülebilir ama havuzu sadece yüzmek anlamında görmemek lazım. Diğer 8 ayda da bu havuz büyük bir dekorasyon yaratıyor. Kışın vatandaşlar verandalarında ışıl ışıl bir havuzun karşısında oturuyorlar" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Emlak Komisyoncuları Oda Başkanı Gazi Çelik'in konuşması

-Çelik'in ofiste çalışırken görüntüsü

-Emlakçıların camklarındaki kiralık ve satılık yazılarının görüntüsü

-Şehir merkezinden, porsuk çayından görüntü

-Kiralık yazısı asılı bir apartmanın görüntüsü

-Yenişehir Konakları Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Begiter'in konuşması

-Yenişehir Konaklarındaki havuzlu villaların görüntüsü bulunuyor.)

Haber:Hakan TÜRKTAN-Kamera:Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,()

=====================================

Zonguldak'ta sis etkili oldu

ZONGULDAK'ta öğle saatlerinde etkili olan yoğun sis ulaşımı aksattı.

Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Zonguldak ile Ereğli arasındaki bölümünde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle sürücüler araçlarıyla güçlükle ilerledi. Zonguldak çıkışında trafik ekipleri, ulaşımın yavaşlamasına neden olan sise karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü

-Yoldaki sis

-Sisde ilerleyen araçlar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

==========================================

Aksaray'da otomobildeki çifte cinayette kocaya gözaltı (4)



'NAMUS İÇİN YAPTIM'

Aksaray'da bir tarlada otomobil içinde tabancayla öldürülmüş olarak bulunan Tuncer Kütük (27) ve yanındaki Mediha Akdağ (50) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Mediha Akdağ'ın iki yıldır boşanma davası süren eşi Şükrü Akdağ (52) , yapılan sorgulamasında olayı namus için yaptığını söyledi. Akdağ, jandarmadaki ifadesinde 'Namus için yaptım. Eşimle iki yıldır ayrı yaşıyorduk. Eşim benden ayrılarak Konya'da ev tuttu. Ben Sarayönü ilçesinde yaşamaya devam ettim. Olayın olduğu gün eşimin komşuları beni arayarak, 'Eşin eşyaları toplayıp gidiyor' dedi. Bunun üzerine takip etmeye başladım. Sultanhanı ilçesinde yakınlarında arabayla önlerini kestim. Benden kurtulmak için şarampole indiler. Peşlerinden şarampole indim. Tuncer Kütük'e iki el, Mediha'ya da altı el ateş edip öldürdükten sonra ayrı arabayla Sarayönü'ne geri döndüm" dedi.



TUTUKLANDI

Aksaray'da bir tarlada otomobil içinde tabancayla öldürülmüş olarak bulunan Tuncer Kütük (27) ve yanındaki Mediha Akdağ (50) cinayetiyle ilgili gözaltına alına Mediha Akdağ'ın iki yıldır boşanma davası süren eşi Şükrü Akdağ (52) , yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Akdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ())

========================================

Alanya'da yeni yol protestosu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yeni hizmete giren şehirlerarası yolda yeterli sayıda ara geçit bulunmadığını belirten vatandaşlar, yolun karşısına geçerken can güvenliklerinin olmadığını ileri sürerek yolu trafiğe kapatıp eylem yaptı.

Alanya'da yapımı yeni tamamlanan çevre yolunda hizmete trafiğe açılmasının ardından kazaların meydana gelmesinden dolayı çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Yeni yolun Cikcilli Mahallesi'nden geçen kısmındaki Hacıbaba Mezarlığı önünde toplanan yaklaşık 100 kişi ellerinde dövizlerle slogan atarak alkışla protesto etti. Yaya geçidi yapılmasını isteyen grup, trafiğe kapattı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, protestocu vatandaşları yolun kenarına yönlendirerek tekrar açtı. Aileleriyle gelen çocuklar ellerinde 'Ölmek istemiyoruz', 'Okuluma gidemiyorum. Geçecek yer yok. Korkuyorum, uçarak geçecek kanadım yok' yazılı dövizler taşıdı.

'EVİMİZE GİDEMİYORUZ'

Burada grup adına konuşan Selami Çınar, yeni yolun eziyete dönüştüğünü söyledi. Selami Çınar, "Okulumuz 200 metre ötede fakat oraya gitmek için 3- 5 kilometrelik yol gidiyoruz. Evimize gidemiyoruz, iş yerimize müşteri gelmiyor. Yolun açılmasından bir hafta geçmesine rağmen 4 kez yaralamalı kaza meydana geldi ve aralarından birisi okul öğrencisi var. Üst veya alt geçit yok. Çocuklar tehlike yaşıyor. Vatandaşımızın yüreği yandığı için toplandık" dedi.

'ÖLÜM YOLU'

Çocuklarını tek başına okula gönderemediklerini belirten gruptan Neslihan Yılmaz ise "Burada yetkililerle konuştuk ve 1 hafta içerisinde gerekeni yapacaklarını söylediler. Burada yaralanan çocuk benim veya bir başkasının çocuğu olabilirdi. Gereken mercilerle konuşulmuş. Eğer gereken yapılmazsa vatandaşlar yine bu ölüm yolunda olacak" diye konuştu.

Polisle konuşan vatandaşlar, yetkililerin geçit çalışması başlatılacağı yönünde söz vermesinin ardından dağıldı. Dağılan vatandaşlar, polisin trafiği durdurmasının ardından yolun karşısına geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

-Protestodan genel görüntü

-Yolun trafiğe kapatılması

-Pankartlardan görüntü

-Vatandaşların tepkileri ve konuşmasından görüntüler

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), ()

========================================