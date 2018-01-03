DHA YURT BÜLTENİ-13

Malatya'daki darbe girişimi davasının 8’inci duruşması başladı/EK

TANIKLAR DİNLENDİ

Malatya'da 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 8'inci duruşmasını Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve bazı STK temsilcileri de izledi. Mahkeme heyeti duruşmada tanıkları dinledi.

Tanık sıfatıyla dinlenen Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nda görevli Taarruz Helikopter Bakım Onarım Bölük Komutanı Binbaşı Engin Kilercioğlu, Mahkeme Başkanı İzzettin Duman'ın, "Ankara'ya gitmen için çaba sarf eden biri var mıydı?" şeklindeki ısrarlı sorusuna şöyle yanıt verdi: Anormal bir durumdu, akşama doğru kalkması. Taarruz helikopterlerinin öğleden sonra Ankara'ya gideceğini öğrendim. Benim bilgim olması gerekiyordu. Ataklar daha öncesinden, Ankara'da kurs açılacağı ve oraya gidecekleri konuşuluyordu. İç güvenlik ve terör bölgesini destekleme görevi bir de Ankara'da eğitim görevi. Uzun süre Kara Havacılık'ta, eğitim orada olduğu için Ankara'ya gideceği konusunu biliyorum. Uzun süredir gideceği biliniyordu. 15 Temmuz değil daha sonrasında bir tarihte Ataklar eğitim için Ankara'ya gidecekti. Tören bahane edilerek, Kara Havacılık Komutanı'nın yokluğunda Kurmay Başkanı tarafından bir emir hazırlandı ve ona istinaden Atak'lar Ankara'ya gitti. Helikopterler genelde eğitime boş gider. Mühimmat alarak gitmediler. Mühimmatlar bir önceki gün gitmiş. Hakan Erol, o helikopterleri törenden sonra beni arayıp, Ankara'ya gideceğini konu hakkında bilgim olup olmadığını söyledi. Benim bilgimin olması lazım. Atak'larla ilgili mutlaka benim fikrim alınır. Bilgim yoktu. Hakan Erol beni aradı, Kara Havacılık Alayı'nda devir teslim oldu. 'Ankara'ya atakların gideceğini' söyledi. Kursla ilgi olup olmadığını sordum, 'Hayır bugün gidecek' dedi. Öğle yemeği esnasında Kara Havacılık Mehmet Şahin'in emri olduğu, Atak'larla ilgili yazı geleceği söylendi. Birçok telefon görüşmesi yaptı. Ankara'da Bakım Onarım Tabur Komutanı telefondan aradı, 'Atak'ların bugün Ankara'ya geleceğini' söyledi. Ne acelesi olduğunu sordum, sabah ayarlarım dedim, 'Bugün gelecek' dedi." akan Erol’un helikopterlerin yanına Sikorsky tipi helikopter de istediğini söyleyen Kilercioğlu, "Olmadığını söyledim, yanına başka bir helikopter istediler. Bir emir geldiğini söylendi. Emirde 2 atağın Ankara'ya gitmesi yazıyordu ve Mehmet Şahin imzalıydı" dedi. 'nci Ana Jet Üssü'nde teğmen olarak görevli Oğuzhan Yaşar da tanık olarak dinlendi. 15 Temmuz akşamı nöbetçi subay olduğunu belirten Yaşar, saat 18.45 gibi iki Terörle Mücadele Harekat uçağının uçuş yapacağı yönünde bilgi aldığını anlatarak, şunları söyledi:

"Hat bölgesine geçtim. F-4 kalkışları iptal oldu. 2 tane uçak saat 19.00'da kalktı. Arızalı uçaklar vardı. O zamanki harekat komutanı 4 uçağın daha hazırlanması gerektiğini söyledi. Saat 21.30 gibi uçaklar hazırlandı. Üsteğmen ile hata geldik. Saat 22.00 sularında. 4 uçağın hazırladığını görünce tahsise geldik. Terörle Mücadele Harekat görevi devam edecek mi, etmeyecek mi diye belirsizlik vardı. Şaban albay arayıp bize görevin devam ettiğini söyledi. Saat 23.00 sularında Başbakanımızın 'Bu bir kalkışma' ifadesini öğrendim. Daha sonra Şaban albayımız ayrıldı. Olayı televizyondan takip etmeye başladım. Saat 00.15 sularında Resul üsteğmen hattı emniyete aldı. Saat 00.30 sularında hat bölgesi emniyete alındı. Daha sonra hattın emniyete alındığını görünce, istirahata ayrıldı. Gece saat 04.00 civarına kadar herkes olayı televizyondan takip etmeye başladı. Bölük komutanı Metin binbaşı, 4 Terörle Mücadele Harekat uçağının hazırlanması gerektiğini söyledi. Şaban albay, 3 uçak isteği yaptı. Merkez piste indik. Uçaklar emniyete alındı." ahkeme Başkanı İzzet Duman'ın 'Uçakların havalanma imkanı var mıydı?" sorusuna tanık Oğuzhan Yaşar, "Bizim gördüğümüz kalkma olayı vardı. İsteselerdi kalkabilirlerdi. Çünkü ana pist açıktı" ifadesini kullandı. Duruşmaya öğle arası verildi.

ÇALIK: ADALETİN ŞAŞMAYACAĞINA OLAN İNANCIMIZ TAMDIR

Malatya'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 27'si tutuklu, 76 sanıklı davanın 8'inci duruşmasını, Ak Parti Genel Başkan yardımcıları Öznur Çalık ile Ravza Kavakçı Kan da takip etti. Duruşmanın yapıldığı Yakınca Spor Salonu önünde açıklama yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, FETÖ davalarını yakından takip ettiklerini belirterek, şöyle dedi: Adaletin şaşmayacağına olan inancımız tamdır. Özellikle mahkûmların tek tip kıyafet giyinmesi konusunda şimdi siz hepiniz içeride gördünüz, renkli kıyafetlerle içeriye giriş çıkışlardaki kıyafet tarzları dahil olmak üzere bizleri rahatsız etmiştir. Bu konuda Adalet Bakanlığı'mızın almış olduğu karar ve Kanun Hükmündeki Kararname'nin yayınlanması da hassaten çok önemlidir. Tek tip kıyafet uygulaması, bu anlamda görüntüyü, özellikle sanıkların ortaya koymuş olduğu tavrı bir nebze de olsa aşağı çekmek adına önemli bir adımdır. İkincisi, Kanun Hükmündeki Kararname'de çok önemli bir maddeyi çıkardık. En önemli gerekçemiz 15 Temmuz gecesinde ve 16 Temmuz sabahında milli iradeye sahip çıkan, vatanının, bayrağını, ezanının savunmasında olan kahraman vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu korumak olan çıkarmış olduğumuz KHK'yı suistimal edecek cümleler kullanan, başta Ana Muhalefet Partisi Lideri olmak üzere hepsini şiddetle kınıyoruz. En önemli gerekçe şudur; burada hiçbir muğlaklık yoktur. Muğlaklık varsa, bu onların beyinlerinde ve zihinlerindedir. 15 Temmuz gecesi kahramanlık yapan vatandaşlarımı korumak, hukuk ve adalet önünde kollamak devletin ve bizlerin vazifesidir."

KAN: ADALETİN TECELLİ EDECEĞİ GÜNÜ SABIRLA BEKLİYORUZ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Meclis Araştırma Komisyonu Üyesi Ravza Kavakçı Kan ise adaletin tecelli edeceği günü sabırla beklediklerini ifade ederek, "Mahkemeler devam ediyor. Hem Ak Parti olarak, teşkilatlarımız olarak, sivil toplum olarak hem de bütün vatandaşlarımızla beraber bu mahkemeleri yakından takip ediyoruz. Adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekliyoruz. Savunmalar yapılıyor ve ümit ediyoruz ki mahkeme, en kısa zamanda bütün faillerin hesap vereceği şekilde kararlarını verecektir. Biz bu vesileyle Malatyalı kardeşlerimizle 15 Temmuz'da verdikleri mücadele için şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yakınca Spor Salonu

- Öznur Çalık'ın konuşması

- Raza Kavakçı Kan'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 416 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ALATYA,()

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Büyük ikramiye çıkan bilet Adana'da satıldı' iddiası

MİLLİ Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerden birinin Adana'da satıldığı iddia edildi.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin dörde bölünerek İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya’ya çıktığı açıklandı. Talihlilerden bazıları ortaya çıkıp ikramiyesini teslim alırken diğerleri merak konusu oldu. Adana'da baş bayi olarak 27 yıldır Milli Piyango bileti satan Mehmet Karakuş, şunları söyledi: "Ankara'dan İngbank Ulus Şubesi'nden İngbank Adana Küçüksaat Şubesi'ne 10 bin bilet getirttim. Pazartesi günü bordroyu aldığımda büyük ikramiyeyi benim sattığımı fark ettim. Milli Piyango Genel Müdürlüğü'ne durumu bildirdik, 'Bu bilet İstanbul bileti olarak lanse edildi, neden böyle oldu?' diye sorduk. Onlar da bize biletin Adana'ya geldiğine ilişkin bilgilendirme yapacaklarını söyledi ama henüz bir açıklama yapmadılar. İstanbul'a çıktığı söylenen bileti ben sattım. Bayilere kaşeliyorum veya vatandaşlara bilet satıyorum. Şu an biletin kimde olduğunu bilmiyorum. 9790000 numaralı biletten 9800000 numaralı bilete kadar 10 bin bilet sattım. Bunun içinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet de var. İngbank Türkiye'de Milli Piyango baş bayisidir. Biz de İngbank'ın bayileriyiz. Bize bilet getiriyor. Biz de bunu alıp vatandaşa satıyoruz. 10 bin bilet aldım ve büyük ikramiye bunun içinde. Neden İstanbul bileti olarak yansıtıldı bilemiyorum. Bilet Adana'da satıldı. Biletlerin hepsi Ankara'da basılıyor. Hangi şehre gidiyorsa zaten küpürlerinden belli oluyor nereye gitti. Bilet bize geliyor ama nasıl İstanbul görünüyor onu anlamadım. Müşteri olarak kime verdiğimi bilmiyorum. Kazanan talihli bizi görürse iyi olur. Görmezse de canı sağolsun. Allah hayırlı yedirmeyi nasip etsin. "

'VATANDAŞLAR BİLETLERİNİ KONTROL ETSİN'

Adana Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Odası Başkanı Mustafa Gökay Karakuş ise şöyle konuştu: "Büyük ikramiyenin nereye çıktığıyla ilgili bir kargaşa var. Bayilerimiz kontrolleri yaptığında Adana'da satıldığını saptadı. Bayimiz Mehmet Karakuş, İngbank'a getirttiği bilete en büyük ikramiye isabet etti. Kayıtlarımız burada. Genel müdürlükle bunu paylaştık. Resmi yazımız elimizde. Büyük ikramiye, Samsun, KKTC, Antalya ve Adana'da satıldı. Son 10 yılda 4 büyük ikramiye satmıştık, bu 5'inci büyük ikramiye oldu. Herkes biletini kontrol etsin. Şimdiye kadar 5-6 tane teselli ikramiyesi ödedik zaten. İngbank başbayilik olarak bayilerimize bilet temin ediyor. Bizim bayimizde bankadan almış. Bilet satış dekontu var zaten. Mehmet Karakuş'un büyük ikramiyeyi Adana'da sattığı belgelerden anlaşılıyor."



Görüntü Dökümü

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- Bileti satan bayii Mehmet Karakuş röp

- Adana Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Odası Başkanı Mustafa Gökay Karakuş röp

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:02'56" BOYUT:178 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ - Kamera:Eser PAZARBAŞI / ADANA, ()

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'112 aşkı' karakolluk etti



Erzurum'da 112 Acil Servis görevlilerin üniformasını giyerek caddede dolaşan Cihat Alişan (18), ihbar sonucu polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, "Ben bu mesleği çok seviyorum. O kadar seviyorum ki bazen üniforma ile yatıyorum" diyen ve üzerinden de 112 amblemli kimlik kartı çıkan Alişan, serbest bırakıldı.

Erzurum'da yaşayan açık lise öğrencisi ve işsiz Cihat Alişan, iş elbisesi satan bir mağazadan 600 liraya Acil Tıp Teknisyeni (ATT) üniforması aldı. Alişan, iddiaya göre, bir internet sitesine sipariş vererek, 5 liraya 'sahte' ATT kimliği getirtti. Cihat Alişan, kentte günlerce üzerinde üniforma ile gezip, konuştuğu kişilere de kendisini ATT olarak tanıttı. Vatandaşlar şüphelendikleri Alişan'ı polise ihbar etti. Kısa sürede olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri, Cihat Alişan'ı bir süre uzaktan takip etti. Bir polis memuru yanına yaklaştığı Alişan'a kimliğini göstererek, genci durdurdu. Polisleri karşısında görünce şaşıran Cihat Alişan, üzerindeki sahte görevli kimliğine el konulup, gözaltına alındı. Cihat Alişan, ilk ifadesinde, polislere, "Ağabey ben bu mesleğin âşığıyım, çok seviyorum. Kıyafetleri çok havalı. Bu mesleği yapamadım ama kıyafetlerini satın alıp giyindim. Bana çok da yakıştı. Kıyafetlerini o kadar seviyorum ki bazen onlarla uyuyrum" diye konuştu. Sivil polis aracıyla emniyete götürülen Cihat Alişan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-112 üniformasıyla sokakta dolaşması

-Sivil polisler tarafından takip edilmesi

-Sivil polislerin kimlik göstererek Cihat Alişan ile konuşması

-Sivil polislerin üzerini araması

-Sivil polislerin Cihat Alişan ile konuşması

-Sivil polis aracına bindirilmesi

(SÜRE: 02.35 BOYUT: 158 MB)

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

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Para nakil aracının çarptığı takside can pazarı



Erzurum'da bir bankaya ait para taşıma aracının çarptığı takside sıkışan yolcu, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Yolcu ve yaralanan sürücü, hastaneye götürüldü.

Kaza, dün öğlen saatlerinde merkez Yakutiye ilçesindeki Karayolları mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen Nizamettin Taşdemir (55) yönetimindeki 25 TT 165 plakalı taksiye Mikail Tanyeli yönetimindeki 06 DT 9747 plakalı bir bankaya ait para taşıma aracı çarparak sürükledi. Refüje çıkan taksinin sürücüsü Nizamettin Taşdemir, göğsünden aldığı darbe nedeniyle nefes alkmakta güçlük çekerken, ön koltukta oturan yolcunun da ayakları sıkıştı. Taksi şoförü ve müşterisine yardım etmeye koşanlar çaresiz kalınca durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri taksi şoförüne müdahale ederken, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye erleri de takside sıkışan ismi öğrenilemeyen müşteriyi kurtardı. Taksiden çıkarılan iki yaralı, sağlık ekipleri tarafından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detay

-Polis ve Zabıta ekiplerinin olay yerinde önlem alması

-Yoldan geçen araçlar

-Cep telefonu ile çekilen görüntü

-Yaralıların araç içerindeki telefonla konuşması

-İtfaiye ekiplerinin yaralıları çıkarması

SÜRE: 05.13 BOYUT:318 MB)

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

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Şehit polisin kızıyla son görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, yol kontrolü sırasında meslektaşının kaza kurşunu ile şehit olan polis memuru, 28 yaşındaki Hakan Can'ın kızı Asel ile oyun oynarken ortaya çıkan görüntüleri yürekleri burktu. 2 yaşındaki Asel'in "Baba seni çok seviyorum' dediği görüntülerde şehit polis "Ben de seni çok seviyorum" diye karşılık veriyor.

Gölbaşı ilçesinde geçen 19 Aralık'ta durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan arama sırasında kaçan kişiyi kovalama esnasında polis memuru Hakan Can, meslektaşının silahından çıkan kaza kurşunu ile şehit oldu. Evli bir çocuk babası Hakan Can'ın cenazesi memleketi Erzincan'da gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Şehit polis memurunun kızı Asel ile birlikte çektikleri görüntüleri ortaya çıktı. Ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntülere birlikte oyun oynayan şehit polis ile kızının birbirlerine "Seni çok seviyorum" diye seslenmeleri yürek burkuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit polisin kızıyla olan diyalogları

Haber:Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()

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Rahatsız ettiği iddiasıyla eski sevgilisini öldürttü

Antalya'da A.B. (37) adlı kadın, ayrıldığı eski sevgilisi Osman Çıkan'ı (55), kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle iki arkadaşına öldürttü.

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2244 Sokak üzerindeki Ozankent Sitesi'nde meydana geldi. Osman Çıkan, bir süredir birlikte yaşadığı A.B.'den ayrılmaya karar verdi. İddiaya göre bir süre sonra yeniden görüşmek isteyen Osman Çıkan, A.B.'yi sık sık telefonla aradı. Isrardan rahatsız olan A.B., durumu arkadaşları C.Y. (20) ve T.U.'ya (19) anlattı. İddiaya göre cinayet planı yapan şüpheliler, dün gece gizlice Çıkan'ın oturduğu daireye girip saklandı. Geç saatte eve gelen Osman Çıkan ile A.B. ve arkadaşları arasında tartışma çıktı. Tartışma sonunda şüphelilerden T.U ve C.Y., Çıkan'ı önce dövdü, ardından boğazını sıkarak öldürdü. T.U. ve C.Y. kaçarak evden uzaklaştı.Sabah saatlerinde Osman Çıkan'ı evde ölü bulduklarına dair polise ihbarda bulunan A.B., yardım istedi. Olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet ihtimali üzerine A.B.'yi sorguya aldı. A.B.'nin sorgusu sonrasında T.U. ile C.Y. de gözaltına alındı. T.U. ile C.Y.'nin yanı sıra cinayete yardım etmekten gözaltına alınan A.B. ile adı açıklanmayan biri kadın iki kişi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin polisler arasında şubeden çıkışı

-Polis araçlarına binmeleri

-Araçların adliyeye gidişi

-Adliye dış plan görüntü

71 MB /// 00.38 saniye

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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Asgari ücretli işçi, parayla birlikte bulduğu su faturasını ödedi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde oturan ve bir etiket fabrikasında asgari ücretle çalışan 32 yaşındaki Ramazan Özlen, işyerine giderken, yolda, yanındaki parayla birlikte bulduğu su faturasını ödedi. Bunu sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta paylaşan Özlen, çok sayıda beğeni aldı. Çalıştığı fabrikanın yetkilileri ise Özlen'e takdir belgesi verdi.

Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk babası işçi Ramazan Özlen, dün (salı) sabah çalıştığı fabrikaya gitmek için evinden çıktı. Kayıhan Mahallesi'ndeki işçi servisi beklerken yolda yere düşmüş bir su faturası ve yanında 50 lira para olduğunu gördü. Özlen, yoldaki, İ.B. (İsa Bakan) adına düzenlenmiş su faturası ve 50 lirayı alarak servise binip, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalıştığı etiket fabrikasına geldi. Özlen, internetten Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nın (DESKİ) internet sitesine girerek, 48.79 liralık su faturasını yatırdı. Özlen, daha sonra yolda 50 lirayla birlikte su faturası bulduğunu ve yatırdığını Facebook hesabında paylaştı. Özlen'in bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni ve takdir topladı.

"FATURA SAHİBİNİ BİR DAHA GÖREMEM DİYE YATIRDIM"

Faturayı kaybeden kişinin başka parası olmayacağını düşünerek yatırdığını söyleyen Ramazan Özlen, "İşyerine gitmek için servis beklerken yerde fatura ve 50 lira parayı gördüm. Para olduğu için dikkatimi çekti. İşyerine gelirken, fatura sahibinin belki başka parası yoktur, ihtiyaç sahibidir, yaşlı birisidir diye düşünerek yatırdım. Benden önce davranıp faturayı öderse o zaman parası bende kalacaktı. Fatura sahibini bir daha göremem diye ödedim. Daha sonra fatura sahibine ulaşmak için, tanıyanlar çıkar diye, faturayı yatırdığımı söylemek için sosyal medyadan paylaştım. 48.70 liralık fatura borcu vardı. 1.30 lira para üstü kaldı, fatura sahibi benden alabilir" dedi. Özlen, bu davranışı nedeniyle çalıştığı fabrikadaki yetkililer tarafından takdir belgesiyle ödüllendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ramazan Özlen'den detay görüntü

- Faturadan görüntü

- Ramazan Özlen'in konuşması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Geri manevra yapan servisin çarptığı kadın yaralandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, öğrencisini bırakan okul servisi, geri manevra yaparken yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.

Kaza, öğleden sonra Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde öğrenci bırakan Fikret K. yönetimindeki 27 S 6801 plakalı minibüs, önünde araç olduğu için geri manevra yapmak isterken yolun karşısına geçmeye hazırlanan 46 yaşındaki Münevver Kartal'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri yaralıyı İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Kartal'ın hayatı tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Minibüs sürücüsü Fikret K. ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri

- Yaralı ambulansta

- Görgü tanığı ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 75 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP,()

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İşçi kardeşler patron oldu



Yıllar önce Muş'un Yazla köyünden işsizlik nedeniyle İstanbul'a göç eden 6 kardeş, girdikleri bir tekstil fabrikasında yıllarca işçi olarak çalıştı. Bilgi ve birikimlerini birleştiren 6 kardeş, biri İstanbul'da diğeri Muş'ta iki atölye açtı, kendi işlerinin patronu oldu.

Tekstil işini öğrenen kardeşlerden Şaban (29) Yunus (27) ve Hüseyin Çelik (24), 2017 yılında baba ocağına dönerek İstanbul'da kurdukları atölyenin aynısını Muş'ta açtı. Çelik kardeşler, İl Özel İdare'ye ait bir iş yerini kiralayarak İş ve İşçi Bulma Kurumu'ndan 65 işçiyi de çalıştırmaya başladı. Burada ürettikleri pantolonları başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Avrupa'ya ihracat ettiklerini belirten Şaban Çelik, "İşsizlik nedeniyle kardeşlerimle birlikte İstanbul'a gittik. Hepimiz bir tekstil fabrikasına girip 7 yıl işçi olarak çalıştık. İşi çok iyi öğrendikten sonra artık kendi işyerimizi açmaya karar verdik. İstanbul'da bir atölye açtık ve işlerimiz çok iyi. Daha sonra memleketimiz Muş'a da yatırım yapmaya karar verdik. Burada kiraladığımız İl Özel İdare'ye ait bir yerde atölye kurduk. 65 kişiyi bu atölyede çalıştırmaya başladık. Hem İstanbul'da hem de burada işlerimiz çok iyi. Bizim bu başarı hikayemiz umarım herkese örnek olur. Atalarımızın de dediği gibi bir elin nesi var iki elin sesi var. Güç birliği ettiğinizde tek yumruk olduğunuzda başaramayacağınız iş yoktur. Bizde patron yok. Hepimiz işçi gibi çalışırız" diye konuştu. İşçiler de hemşehrileri kardeşlerden memnun olduklarını belirterek, isteklerinin bu gibi iş yerlerinin memleketlerinde çoğalarak işsizlik sayısının azaltılması olduğunu söyledi. Diğer 3 kardeşin ise İstanbul'daki atölyenin başında oldukları öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fabrikada pantolon üretiminden detaylar

-İşçilerle röportaj

-İşyeri sahipleri ile röp

-Atölyeden genel ve detay

Haber-Kamera: Eser AYDIN / MUŞ, ()