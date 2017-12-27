DHA YURT BÜLTENİ-13

Bakan Özlü: Türkiye'nin otomobil projesini hafife alıyorlar/EK

BAKAN ÖZLÜ: MUHALEFET, KHK'DA KÖTÜ NİYET ARIYOR

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Konya'daki programında Ak Parti İl Başkanılığı'nı ziyaret etti. Son çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameyi (KHK) değerlendiren Bakan Özlü, muhalefetin KHK'da kötü niyet aradığını söyledi. Özlü, şöyle konuştu: "Bu KHK'nın bazı bölümleri birkaç gündür tartışılıyor. Bu, KHK'da muhalefetin itiraz ettiği biçimde herhangi bir anlaşılmaz taraf yoktur. Madde son derece açık ve nettir. Hem sayın Başbakanımız hem de bakanlarımız ve parti sözcülerimiz gerekli açıklamayı yaptılar. Bu düzenleme 15 Temmuz'dan öncesini ve 16 Temmuz'dan sonrasını kapsayan düzenleme değildir. Muhalefet ısrarla bunu anlamak istemiyor. Satır aralarında kötü niyet arıyor. Devlet çete kuruyor türünden bir muhalefet anlayışını reddediyoruz. Ne demek, devlet çete kuruyor? Ne demek bu düzenleme ile ilgili insanlar sokaklarda birbirinin kafasına sıkacak demek. Bu ifadeler son derece tehlikeli, yanlış ve çirkindir. Muhalefet, bu düzenlemenin diliyle ve mantığıyla uğraşıyor, uğraşmamalı. Kendi diliyle kendi mantığını gözden geçirmeli" MİLLETİMİZİN KAHRAMANLIĞI KORUMA ALTINA ALINIYOR KHK ile birlikte 15 Temmuz'da milletin gösterdiği kahramanlığın hukuki olarak koruma altına alındığı söyleyen Özlü, "Türkiye, bir darbe girişimine muhatap oldu. Darbe girişimine karşı demokrasiyi savunan, halkın kendi iktidarını savunan, aziz milletimizin o gece gösterdiği cesaret ve feragat hukuken koruma altına alınması gereken bir durumdur. Dolayısıyla 15 ve 16 Temmuz da aziz milletimizin cesareti, kahramanlığı, fedakarlığı hukuki bir düzenlemeyle koruma altına almak gerekiyordu. Bu KHK da yapılan budur. Dolayısıyla muhalefetin değerlendirmeleri fırtına koparmalarının hiçbir anlamı yoktur" diye konuştu.

Görüntü Dökümü :

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-Bakan Özlü'den detay

-Bakan Özlü'nün açıklaması

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA,()

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Özel-Kapadokya’da yılbaşına oteller dolu giriyor

Peribacaları, yer altı yaşam merkezleri ve farklı coğrafyasıyla Kapadokya bölgesinde turistik işletmeler yılbaşı hazırlıklarını tamamladılar.

Kapadokya Turistik İşletmeler Derneği Başkanı Yakup Dinler, Türkiye’nin büyülü turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinde yılbaşı için yaklaşık yüzde, Yüz bir doluluk olduğunu söyledi.Dinler, Kapadokya bölgesi son yıllarda iç pazarda ciddi talepler almaya başladığını, özellikle Akdeniz bölgesinden Adana, Mersin gibi illerden ciddi talepler aldıklarını yurt dışında ise Çin’den talep geldiğini söyledi. Bölge’de Yılbaşını Hedefledikleri yüzde ,yüz doluluğu yakaladıklarını belirten Dinler, yılbaşı gecesi için bölgedeki 4 ve 5 yıldızlı turistik konaklama tesislerinde gerçekleştirilecek gala programlarının ücretinin kişi başı 200 TL başladığını söyledi. Kapadokya bölgesinde yılbaşı için farklı bir önem taşıyan tüf kayalara oyulu yeraltı eğlence merkezlerinde de bir dizi etkinlik düzenlenecek. Bölgede sayıları 10'a yaklaşan yeraltı eğlence merkezlerinde de fiyatlar 100-350 TL arasında değişiyor.Göreme Turizm geliştirme kooperatif başkanı Mustafa Durmaz, Yeni yıl dolayısıyla beklediğimiz tek şey kar,karın güzelliği ile daha da iyi olacak, Kapadokya, butik otelleriyle ,Balon, ATV ve At turlarıyla kış Turizmine hitap eden bir bölge, Otellerimiz ve butik oteller şu anda doldu artık hafta sonu misafirlerimizi bekliyoruz dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Göreme açık hava müzesinden genel ve detay görüntü

- Kapadokya Turistik İşletmeler Derneği Başkanı Yakup Dinler ve Göreme Turizm geliştirme kooperatif başkanı Mustafa Durmaz ile röportaj

-Ürgüp Üç güzel mevkiinden Erciyes dağının kar görüntüsü

3 Dakika 13 Saniye 205 -MB

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,()

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Kardak'ta yine Yunan tahriki

Muğla'nın Bodrum, Gümüşlük mahallesi açıklarındaki Kardak kayalıklarına gelmek isteyen ve Türk balıkçıları taciz eden Yunan Sahil Güvenlik Botu ile Yunan balıkçılara bölgede devriye gezen Türk Sahil Güvenlik botu engel oldu.

Yunanistan'ın Kilimli (Kalimnos) adasından gelen bir Yunan Sahil Güvenlik botu ile 6 Yunan balıkçı teknesi Kardak kayalıkları yakınlarına gelerek Türk karasularına girmek istedi. Ancak, bölgede devriye görevi yapan Türk Sahil Güvenlik botu, engel oldu. Bunun üzerine Yunan Sahil Güvenlik Botu ve Yunan balıkçılar bu defa Çavuş Adası açıklarındaki uluslararası sularda avlanan 8 Türk balıkçı teknesinin bulunduğu bölgeye gidip, 100 metre kadar yaklaştı. Ancak, burada da Türk Sahil Güvenlik botunun engeliyle karşılaşan Yunan botu ve balıkçıları kendi kara sularına dönmek zorunda kaldı. Böylelikle bölgede 6 saat süren gerginlik yerini sakinliğe bıraktı. Türk Sahil Güevinlik botunun Kardak kayalıkları ve çevresindeki devriye görevi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Türk balıkçıları taciz eden Yunan botu, balıkçıların görüntüsü

-Kardak bölgesindeki hareketlilik

-Türk Sahil Güvenlik Botu'nun Yunan Sahil Güvenlik Botu'nu uzaklaştırması

-Türk balıkçıların görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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Kayseri'de otomobillerden hırsızlık yapan 2 kişi, tutuklandı



Kayseri'de, park halindeki otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, kent genelinde, çeşitli tarihlerde park halindeki otomobillerin arka kelebek camlarını kırıp, içerisindeki değerli eşyaları çalan maskeli hırsızlara yönelik çalışma başlattı. Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin Murat A. (19) ve Berat Ç. olduğunu saptadı. Ekipler, 20 otomobilden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheliyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlıların Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplikte görüntüsü

-Genel detay

1 Dakika 06 Saniye / 36 MB

Haber - Kamera:Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ()

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Sahte FETÖ operasyonu ile amcalarının 500 bin lira ve altınlarını aldılar



Kayseri'de, F.G.'nin (62) evine gelerek kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, FETÖ operasyonu iddiası ile Kurban Bayramı'nda hayvan satışından elde edilen 500 bin lira para ile bir miktar altını alan 6 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerden 3'ünün F.G.'nin yeğenleri olduğu belirlendi.

Merkez Melikgazi ilçesi Karacaoğlu Mahallesi Baruthane çıkmazında oturan F.G. ve ailesi Kurban Bayramı'nda sattıkları 50 büyükbaş hayvandan elde ettikleri 500 bin lira para, 35 adet Cumhuriyet altını, 8 adet burma bilezik, 10 çeyrek altın ve tüm birikimlerini evdeki çeyiz sandığına sakladı. Amcalarının sandığında bulunan para ve altınları öğrenen Ejder G., Mehmet Şirin G. ve Nadir G. paraları ve altınları almak için arkadaşları Mehmet G., Bülent S. ve Orhan Ö. ile plan yaptı. Geçen 13 Kasım saat 01.00 sıralarında, plan gereği 2 kişi kendilerini polis olarak tanıtarak ellerinde silah ve telsizle F.G.'nin evine girdi. FETÖ operasyonu yaptıklarını söyleyen 2 kişi, F.G'yi terör örgütüne destek vermekle suçlayıp çeyiz sandığındaki para, altınlar ve evde bulunan 4 kişinin cep telefonlarını aldı. Ardından bir cip ile olay yerinden ayrıldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olay sonrası F.G. polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili özel ekip kuruldu. Ekipler 550'ye yakın güvenlik kamerasından 5 bin 200 saatlik görüntü incelemesi yaparak, 750'ye yakın kişiye ulaştı. Bu kişilerle yapılan görüşme neticesinde olayda kullanılan araç belirlendi. Ekip, yaptığı inceleme sonucu olayı Ejder G., Mehmet Şirin G., Nadir G., Mehmet G., Bülent S. ve Orhan Ö.'nün yaptığını belirledi. Şüpheliler eş zamanlı operasyonla yakalandı.

PARA, ALTIN VE TABANCALAR ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramada 44 bin 220 lira para, 2 adet Cumhuriyet altını, 8 adet çeyrek altın, 8 adet burma bilezik, çeşitli ziynet eşyaları ile 3 adet kurusıkı tabanca, 113 adet tabanca fişeği, 2 adet bıçak, çok miktarda plastik kelepçe ve 1 adet polis arması ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü:

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-Zanlıların Emniyet Müdürlüğünden çıkışları

-Genel detay

1 Dakika 06 Saniye / 52 MB

Haber - Kamera:Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,()

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Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep'te, kaçak içki imalathanesine düzenlenen operasyonda yılbaşında piyasaya sürülmek istenen çok miktarda sahte içki, şişe ve alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla yaptıkları çalışmada iki adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda aranan adreslerde 800 içki etiketi, 500 içki barkodu, 500 şişe kapağı, 250 boş şişe, 829 şişe sahte içki ve 30 litre alkol ele geçirildi. Sahte içki ve malzemelere el koyan ekipler, isimleri açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı. Ele geçirilen sahte içkilerin yılbaşında piyasaya sürüleceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Baskın düzenlenen adresler

- Ekiplerin arama yapması

- Ele geçirilen sahte içkiler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 96 MB

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP,()

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Gerçeğini aratmayan rehine kurtarma tatbikatı

Osmaniye'de özel harekat polislerinin görev aldığı rehine kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Senaryo gereği, 2 terörist tarafından kaçırılan yolcu otobüsündeki rehineler, ekiplerin operasyonuyla kurtarıldı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Özel Harekat Şube Müdürlüğü koordinesinde yolcu otobüsünde rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Emniyet bahçesinde düzenlenen tatbikata, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat, Terörle Mücadele, Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha Uzmanı personel katıldı. Senaryoya göre, yolcu otobüsü kaçırılması ihbarını değerlendiren polis, Gaziantep yolu üzerinden aracı takibe başladı. Kontrollü bir şekilde güvenli bir noktaya çekilerek durdurulan otobüsteki teröristlere, rehineleri bırakmaları ve teslim olmaları yönünde iki defa anons edildi. Teslim olmayacaklarını, isteklerinin yerine getirmesini isteyen teröristler, aksi bir durumda tüm rehineleri öldürecekleri yönünde karşılık verdi. Bunun üzerine Özel Hareket Polisleri, operasyon için hazırlık yaptı. Aracın bulunduğu bölgedeki hakim noktalara keskin nişancılar yerleştirilirken, müzakereler sonuç vermeyince operasyon başlatıldı. Operasyonda Özel Harekat timleri otobüse yaklaşıp sis bombası atarak içeri girdi. Rehineler kurtarılarak güvenli bölgeye götürülürken etkisiz hale getirilen 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyonun ardından bomba imha uzmanı ve olay yeri inceleme ekipleri araştırma yaptı. İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Özel Harekat Şube Müdürlüğümüz tarafından rutin olarak düzenlenen rehine kurtarma tatbikatının birini daha başarılı bir şekilde tamamladık. Biz her zaman arkadaşlarımızı bu tür görevlere hazır tutmak için bu tür tatbikatları yapıyoruz ve bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımızın göreve hazcılıklı olmaları noktasında bunlar bizim için önemli" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Haber merkezi tarafından şüpheli aracın ekiplere anons edilmesi

- Şüpheli otobüsün gelişi, takibindeki zırhlı araçlar

- Şüpheli araç içindeki teröristlere teslim olmaları için anons yapılması

- Teröristlerin teslim olmayacaklarını söylemesi

- Müzakereden detay görüntüler

- Araç içindeki rehinelerden detay

- Özel harekat polislerinin araçtan inmeleri

- Otobüse yaklaşmaları

- Sis bombaları atılması

- Aracın etrafının sarılması

- Otobüsün içine giriş, patlama sesleri

- Teröristlerin aşağıya indirilmesi üst araması yapılması, detaylar

- Özel harekatçılardan detay görüntüler

- Bomba imha ekibinin çalışması

- Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman Özel Harekat Polislerini tebrik etmesi

- Nurettin Gökduman'ın operasyon sonrası açıklaması

BOYUT: 247 MB SÜRE: 04'03"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

