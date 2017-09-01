DHA YURT BÜLTENİ-13

Genelkurmay Başkanı Akar ile Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa'da bayram namazı kıldı (EK)

1)SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİLER

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye'deki Süleyman Şah Türbesini ziyaret etti. Birecik İlçesi'ne bağlı Eşme Mahallesi'nin karşısında bulunan Suriye'nin Eşme Köyü'ndeki türbeyi ziyaret eden Orgeneral Akar, Bakan Fakıbaba, Vali Erin ve beraberindeki heyet daha sonra Birecik’te bulunan 8'inci Hudut Bölük Komutanlığı'nda askerlerle bayramlaştı.

ŞANLIURFA/

=====================================================

2)VARTO KAYMAKAMI'NDAN ŞEHİT AİLELERİNE KURBANLIK KOÇ

MUŞ’un Varto ilçesi Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, 2 şehit ailesini ziyaret ederek kurbanlık koç hediye etti. Kaymakam Mehmet Nuri Çetin beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Terzi ile birlikte ilk olarak Diyarbakır Sur'da şehit olan Uzman Çavuş Serdar Akın'ın Beşikkaya köyünde oturan ailesini ziyaret etti. Şehidin annesi Fikriye Akın'ın bayramını kutlayan Nuri Çetin, aileye kurbanlık koç hediye etti. Fikriye Akın'a yaptırılan evin bir eksiğinin olup olmadığını öğrenen Kaymakam Çetin, eksikliklerin giderilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç’a talimat verdi. Kaymakam ve komutana teşekkür eden Filiz Akın, "Kaymakam beyin bize sunmuş olduğu katkılarından ve verdiği kurbandan dolayı kendisine teşekkür ederim" dedi.

Çetin ve Terzi daha sonra Tunceli'nin Ovacık ilçesinde şehit düşen Uzman Çavuş Hüseyin Beşli'nin Hürriyet Mahallesi'nde oturan eşi Hasgül Beşli'yi ziyaret ederek kurbanlık koç verdi. Aile ile sohbet eden Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, "Şehit alileri başımızın tacı bir ihtiyaçları olduğu zaman her zaman kendilerine kapımız açık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Köyden görünüm

-Şehit Serdar Akın'ın evi

-Kurban verilmesi

-Şehit Hüseyin Beşli'nin evi

-Kurban verilmesi

-Fikriye Akın ve Hasgül Beşli ile röp.

-Kaymakam Çetin'in konuşması

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK /VARTO, (Muş),()

====================================================

3)İZMİT'TE ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU

İZMİT'te, kurbanları kendileri keserken, etleri doğrarken, hayvanı yere yatırırken altında kalarak yaralanan acemi kasaplar hastanelerin acil servislerini doldurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk günü hastanelerin acil servisleri acemi kasaplarla doldu. Kurbanı keserken, etleri doğrarken ellerini kesen, kurbanlık hayvanları yatırmaya çalışırken altında kalarak yaralananlar hastanelere geldi. Bugün öğle saatlerine kadar Kocaeli Devlet Hastanesi'ne 20, Seka Devlet Hastanesi'ne 11, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 13, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ise 7 kişi olmak üzere 51 acemi kasap geldi. Hastanede tedavi gören acemi kasaplardan Osman Keskin, "Hayvanı yatırırken kolum altında kalarak kırıldı"' dedi. Hastaneye tedavi olmaya gelen Hasan Dilek ise kesilen eline 8 dikiş atıldığını söyledi.

Görüntü Dökümü

----------------------

Yaralananlardan görüntü

Acil servise gelmeleri

Röp.

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), ()

=======================================================

Kasiyer, soyguncunun elindeki kurusıkı tabancayı aldı (EK)

4)TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüpheli Volkan Bayır, savcılıktaki sorgusu ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, 'Silahlı işyeri soygunu ve yağma' suçundan tutuklandı.

-Güvenlik - Türkiye-Karabük - Bülent DİKTEPE