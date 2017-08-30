DHA YURT BÜLTENİ-13

1)OTEL HAVUZUNDA BOĞULAN YİĞİT, GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde ailesiyle tatil yaptığı 5 yıldızlı otelin havuzunda ihmaller dizisi sonucu boğularak yaşamını yitiren 6 yaşındaki Yiğit Atakan Arı, bugün Eskişehir'de düzenlenen törenle gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kurban Bayramı tatili için Manavgat'taki 5 yıldızlı otele giden Hatice ve Ersin Arı çiftinin iki çocuğundan büyüğü Yiğit Atakan Arı, güpe gündüz göz göre göre boğuldu. Adil Tıp'ta yapılan otopsinin ardından Yiğit Atakan Arı'nın cenazesi Antalya'dan Eskişehir'e getirildi. Yiğit için öğlen Uluönder Mahallesi'ndeki Tepebaşı Camii'nde tören düzenlendi. Törene Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde (ESKİ) çalışanı anne Hatice Arı, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir cam fabrikası çalışanı baba Ersin Arı, yakınları, Tepebaşı Kaymakamı Salih Keser, Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ile çok sayıda kişi katıldı. Cenaze törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isminin yazılı olduğu çelenk gönderilmesi dikkat çekti.

'BEN GİTMEYELİM DEDİM, OĞLUM İSTEDİ'

Anne Hatice Arı ve baba Ersin Arı, tören boyunca gözyaşlarını tutamayıp sürekli ağladı. Baba Ersin Arı oğlunun tabutuna sarılıp "Ben tatile gitmeyelim dedim ama oğlum çok istedi" diyerek gözyaşı döktü.

Ersin Arı, cenaze töreni öncesinde de gazetecilere yaptığı açıklamada, otelin ihmali olduğunu ileri sürerek şunları söyledi:

"Tamamen otelin ihmali var. Oğlum havuz kenarında otururken ona birisi çarpmış, son görüntülerde var. Kimin çarptığı gözükmüyor. Ama oğlum çırpına çırpına büyük kaydırağın olduğu yere geliyor. Çırpınışlarını gördüm. Saniyeler kala kaydıraktan bir kız kayarak yanına düşüyor. O da oğlumun yüzdüğünü zannediyor. Ama yukarıdaki cankurtaran oğlumun çırpındığını görmüyor. Otel yalan söylüyor. Oğlumu çırpınırken çıkardığını söylüyor yalan. Vallahi çırpınırken değil. Oğlum havuzun içinde batıyor, 5-10 dakika. Şahitler görmüş. Cankurtaran ne yapacağını bilmiyor. Otelde doktor yok. İlk müdahaleye tatil için gelen bir doktor yapıyor. Koskoca otelin doktoru yok. Oksijen tüpü yok, ekipman yok. Sağlık ekibi yok. Cankurtaran 112'yi kendisi aradığını söylüyor bu da yalan. 112'yi de ilk yardımı yapan otel müşterisi doktor arıyor. Otel hakkında şikayette bulunacağım. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Benim oğlum geri gelmeyecek, ama başka canlar yanmasın. Havuzun olduğu yerde güvenlik kamerası yok. Oğlum kaydırağın karşısında çırpınıyor ama cankurtaran gelmiyor. Ben oğlumu ilk bıraktığım merdivenin orada arıyorum. Acaba dibe mi düştü diye bakıyorum. Oğlumu çıkarıp suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı, oğlum kustu. Orada oksijen tüpü olsa, sağlık ekibi olsa oğlum yaşayacaktı. Cankurtaran ise yukarıda düdük çalıp kayanları seyrediyor. Bir tane de aşağıda cankurtaran olması gerekiyor. Ne olduysa bir dakika içerisinde oldu."

Öğle namazının ardından cenaze namazı kılınan Yiğit Atakan Arı, merkeze bağlı Yusuflar Mahallesi'ne götürülerek buradaki mezarlıkta gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Baba Ersin Arı'nın konuşması

-Hastane morgundan cenazenin alınması,

-Baba Ersin Arı'nın cenaze aracından inişi,

-Ersin Arı'ya başsağlığında bulunanlar,

-Baba Ersin Arı'nın tabuta sarılıp öpmesi,

-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çelengi,

-Baba Ersin Arı'nın tabut başında ağlaması,

-Anne Hatice Arı'nın görüntüsü,

-Tepebaşı Camii'nin dışından,

-Cenaze namazının kılınması,

-Cenazenin cenaze aracına taşınması,

-Ölen Yiğit Atakan'ın babası ile birlikte havuzda çekilmiş fotoğrafının görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,()

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GEBZE'DE MİNİBÜS SÜRÜCÜLERİ BİRBİRİNE GİRDİ (EK)

2)TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Gebze ile Harem arasında yolcu taşıyan minibüs sürücüleri arasındaki gerginlik sürüyor. Öğle saatlerinde, Gebze Otogarı'ndaki Gebze-Harem durağında minibüs sürücüleri arasında yeniden kavga çıktı. Polisin güvenlik önlemlerine rağmen Gebze ve İstanbul'dan gelen iki grup birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Polis, kavga eden minibüs sürücülerine biber gazı ile müdahale etti. Polis kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Olaylar sırasında bir kişinin üzerinde bulunan tabancayı çalılıkların arasına attığı iddia edildi. Bunun üzerine polisler çalılıkların arasında uzun süre silah ararken bir sonuç elde edilemedi. Yaşanan kavga sırasında yeniden minibüslere hasar verildi. 2 minibüsün camları kırıldı. Polis kavga sırasında kullanılan sopalara el koydu. Minibüs sürücüleri arasındaki gerginlik devam ederken, polis bölgede bekleyişini sürdürüyor.

HABER-KAMERA: Mesut IŞIK-Büşra KAYA

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3)BABA ÖLDÜ, OĞLU KURTULDU

MALATYA’nın Akçadağ İlçesi Sultansuyu Barajından su almak için gölet kenarına yaklaşan 57 yaşındaki Osman Yılmaz, ayağının kayması sonucu gölete düşerek öldü. 15 yaşındaki Ö.Y ise yüzerek kurtuldu.

Sultansuyu göletinden Traktöre su depolamak için baraj kenarına gelen baba oğul traktörün römorkunda bulunan su deposuna su çekmek için baraj kenarında hortumu gölete koymak için aşağıya indiler bu sırada baba Osman Yılmaz’ın ayağı kayarak gölete düştü. Babasının gölete düştüğünü gören 15 Yaşındaki Ö.Y suya atlayarak babasını kurtarmak istedi. Ancak baba bir anda gözden kayboldu. Bir süre babasını gölet içerisinde arayan Ö.Y gücünün tükenmesi üzerine karaya çıkarak Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen dalgıçlar talihsiz baba Osman Yılmaz’ın cesedini göletten çıkardı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Boğulan Osman Yılmaz’ın göletten çıkartılması

-genel detaylar

Taha AYHAN / MALATYA, () -

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4)KUTLAMALARA KATILIM AZ OLUNCA VALİ SORDU: HALK NEREDE?

KARS'ta düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katılım az olunca Vali Rahmi Doğan "Halk nerede?" diye sordu.

Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başlayan törenlere Vali Rahmi Doğan, makamında AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Turan İnan ve Belediye Başkanı MHP'li Murtaza Karaçanta ile birlikte tebrikleri kabul etti. Vali Rahmi Doğan’ın tebrikleri kabulünün ardından program hükümet konağı önünde düzenlenen kutlama töreni ile devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlayan kutlama töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunması, Vali Doğan’ın törenlere katılan halkın bayramını kutlaması, günün anlam ve önemine dair yapılan konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından tören geçişi ile sona erdi.

'HALK NEREDE?'

Vali Rahmi Doğan’ın tebriklerin kabulünden sonra tören alanına girişte görevlilere "Halk nerede?" diye sordu. Vali Rahmi Doğan, garnizon komutanı ve belediye başkanıyla halkın, askeri erkanın ve protokolün bayramını kutlamak için tören aracına bindi. Kutlamalar, tören geçidiyle sona erdi.

Kutlama töreninin ardından Kars Garnizon Şehitliğinde de program düzenlendi. İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı göndere çekildi ve tören atışı yapıldı. Daha sonra şehit mezarlıkları ziyaret edildi ve karanfiller konuldu. Garnizon Şehitliğindeki tören, Kur’an-ı Kerim okunmasıyla sonra erdi.

Görüntü Dökümü

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Valinin tören alanına gelişi

Tören aracıyla halkı selamlamak için gezmesi

Alananın bo hali ve barikatlar

Az sayıdaki vatandaş görüntüsü

Tören alanına giren anacın önündeki barikatların kaldırılması ve valinin araçtan inmesi

Alandan genel ve detaylar

Bir öğreninin yiir okuması

Resmi geçit töreni

Şehitlik anıtındaki tören

Atile Nebioğlu isimli vatandaşın protokol yanında durması

Vatandaın geri götürülmesi

İstiklal şarşında vatandaşın selam durması

Saygı atışı

Atile Nebioğlu isimli vatandaşın konuşması

Bayrakları eline alması

Dua edilmesi

Protokolün kabirlere karanfil bırakması

Vatandaşın karangil bırakması

Garnizon komutanı ile vatandaş arasında geçen diyalog

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

431 MB – 6 DK 25 SN -

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5)ATATÜRK BÜSTÜNE SALDIRIYA TEPKİ

MERSİN'in Anamur İlçesi'nde Devlet Hastanesi bahçesinde sopalı saldırısı sonucu kırılan Atatürk büstünün yerine yenisi monte edilirken, burada toplanan bir grup yaşananları protesto etti.Eğitim-İş, Genel Sağlık-İş, Eğitim-Sen, Atatürkçü Düşünce Derneği, Anamur Kültür Derneği, CHP ve Vatan Partisi'nin bulunduğu yaklaşık 200 kişi ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile yenilenin büstü önünde bir araya geldi. Grubu, Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Özkan ve bazı hastane personeli karşıladı. Burada grup adına konuşan Mustafa Uğuray Uysal, bu saldırıların arkasında düzenli bir örgütün olduğunu ve saldırganların ceza almamaları için sürekli bir hastalık bahane edildiğini söyledi. Konuşmanın ardından katılımcılar İzmir Marşını okuyup dağıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

MERSİN/

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6)TRAVESTİYE SOKAK ORTASINDA DARP

DİYARBAKIR'da, polis merkez Yeniyşehir ilçesinde sokak ortasında bir Travestinin boğazını sıkarak, darp eden kişileri arıyor.

Merkez Yenişehir İlçesi ofis semtinde kimliği belirlenemeyen bir Travesti herkesin gözü önünde darp edildi. Kurt İsmail Paşa ara sokakta meydana gelen olayda iki kişi bir Travestinin boğazını sıkarak darp etmeye başladı. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde Travestinin çığlıklar atarak kendisini bırakmalarını isterken, şahısların "150 liramı"' ver diyerek, darp etmeye devam ettikleri görüldü. Olay sırasında bir çok kişinin de darp anını izleyerek müdahale etmediği gözlenirken, bir süre sonra elinde bıçakla gelen başka bir trans şahısların üzerine yürüyünce 2 saldırganın kaçtığı görüldü. Olayın yaşandığı bölgeye gelen polis kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilen Travesti ve onu darp eden kişilerin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis, Travestiyi ile darp eden kişiler arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktığı daha sonrada darp edildiği belirtilirken, Olayla ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Transa kadının darp edilme anları

-Vatandaşların izlemesi

-Çığlık atması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,()

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7)VALİDEN SÜRÜCÜLERE TATLI UYARI

BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, Burdur-Antalya karayolunda uygulama yapan trafik ekiplerini denetledi, sürücülere Burdur'a özgü ceviz ezmesi ikram ederek kurallara uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Kurban Bayramı boyunca emniyet ve jandarmanın 29 ekiple kentte trafik denetlemesi yapacağını söyledi. Burdur-Antalya karayolunda trafik uygulaması yapan ekipleri denetleyen Vali Yılmaz, "Can ve maddi kaybın olmadığı bir bayram diliyoruz. Bunun için de önlemlerimizi en üst seviyede aldık" dedi.

"Bayramlarımız sevinç olsun, gözyaşına boğulmasın" diyen Vali Yılmaz, İçişleri Bakanlığı'nın 'Frene değil, kurala güven' sloganını hatırlattı. İl Jandarma Komutan Vekili Albay Muzaffer Canbal ve İl Emniyet Müdürü Arif Çankal'ın da eşlik ettiği Vali Yılmaz, sürücülere, Burdur'a özgü ceviz ezmesi ve çikolata ikram ederek, kurallara uymaları konusunda uyarıda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Trafik uygulamasından

- Vali Yılmaz'ın vatandaşlarla sohbeti

- Ceviz ezmesi ikram etmesi

- Detay

- Vali Yılmaz ile röportaj

243 MB 07,46

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,()



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8)BARTIN'DA HAYVAN PAZARINDA YOĞUNLUK

BARTIN'da Kurban Bayramı'na 2 gün kala kurbanlık almak isteyenler hayvan pazarında yoğunluk oluşturdu.

Abdipaşa Beldesi'nde kurulan hayvan pazarında bayrama 2 gün kala yoğunluk arttı. Pazarda küçükbaş kurbanlıklar 750 lira ile 1500 lira, büyükbaş kurbanlıklar 5 bin ile 5 bin lira arasında satılıyor. Vatandaşlar, besiciler ile sıkı pazarlıklar sonucunda kurbanlıklarını almanın sevincini yaşadı. Kurbanlıkların götürülmesi sırasında ilginç görüntüler de oluştu. Vatandaşlardan bazıları küçükbaş hayvanları otomobillerinin bagajına koyarken zorlandı. Kurbanlıklar ayakları bağlanarak bagaja konuldu.

Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, çevre il ve ilçelerden de hayvan besicilerinin pazara geldiğini söyleyerek, "Bayrama 2 gün kala güzel bir yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlarımızın kurbanlarını en sağlıklı ve huzurlu şekilde almaları için biz de belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kurban pazarı

-Detay görüntüler

-Satıcılar ve alıcılar

-Küçükbaşların otomobile konulması

-Satıcılarla röp.

-Başkan Dönmez ile röp.



Süre: 3.15 Boyut: 103 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()



