DHA YURT BÜLTENİ-13

Dörtyol'da sağanak yağış etkili oldu

HATAY'ın Dörtyol İlçesi'nde sağanak yağış sonucu bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Dörtyol İlçesi'nde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sabaha kadar aralıklarla devam etti. Yağış sonucu ilçedeki bazı dereler taşarken gece saat 03.30 itibariyle Dörtyol Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçede seferber edildi. Taşan dere yataklarına yakın noktalardaki evleri su bastı. Vatandaşlar ekiplerle birlikte evlerden suları boşaltırken, iş makineleri de dere yataklarında temizlik çalışmaları yaptı.

Görüntü Dökümü

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- Taşan derelerden detaylar

- Sele müdahale eden itfaiye

- Selin ortasında kalan bir otomobil

- Dsi ekiplerinin sel bölgesinde iş makineleriyle çalışma yapması



SÜRE:02' 07" BOYUT:68 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

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Eren Bülbül için Samsun'dan Maçka'ya yürüyor

BURDUR'da yaşayan 63 yaşındaki Osman Koç, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Trabzon'un Maçka İlçesi'nde şehit olan Eren Bülbül için, elinde Türk bayrağı ile Samsun'dan Maçka İlçesi'ne yürüyor.

Trabzon'un Maçka İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 16 yaşındaki Eren Bülbül için Burdur'dan otobüsle yola çıkan 4 çocuk babası Osman Koç, bir hafta önce Samsun'a geldi. Samsun'dan Trabzon'un Maçka İlçesi'ne kadar tek başına yürüyüş yapmak için ilgili kuruluşlardan yazılı izin alan Osman Koç, elinde Türk bayrağı ile yürümeye başladı. 24 Ağustos günü Samsun'dan yola çıkan ve 5 günde Ordu'nun Altınordu ilçe merkezine ulaşan Osman Koç, yaklaşık 7 gün daha yürüyeceğini, toplamda 370 kilometre yol kat edeceğini belirtti. Gündüzleri yürüdüğünü, gece ise konaklayarak dinlendiğini vurgulayan Osman Koç, "Sembolik olarak Samsun'dan yürümeye başladım Ordu'ya kadar geldim. Allah nasip ederse Maçka'ya kadar yürüyeceğim. Eren evladımız teröristler tarafından şehit edildi. Eren'in anısı için yürüyorum. Genç yaşta hak etmediği bir olayla karşılaştı. Günde 30 ile 40 kilometre yürüyerek gideceğim. Benimle birlikte yol boyunca yürümek isteyenler de oluyor, onlarda ilgi gösteriyor sağolsunlar" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Osman Koç ile röportaj

-Osman Koç, Ordu'da elinde Türk bayrağı ile yürürken görüntüsü

(SÜRE: 03.41 Dk) (BOYUT: 214 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN /ORDU,()

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6 yaşındaki Yiğit Atakan, 5 yıldızlı otelin havuzunda boğuldu (3)



OTEL DOKTORU HASTA GÖTÜRMÜŞ

Antalya'nın Manavgat İlçesi Kızılağaç bölgesindeki beş yıldızlı otelde 6 yaşındaki Yiğit Atakan Arı'nın boğularak ölmesiyle ilgili ailenin turistik tesiste sağlık ekibi bulunmadığı iddialarına otelin Genel Müdürü Ömer Özkul, yanıt verdi.

Otelin Side Özel Anadolu Hastanesi ile anlaşmalı olduğunu ve tesiste gündüzleri görevli bir doktor bulunduğunu söyleyen Ömer Özkul, "Hastanenin otelimizde görevlendirdiği doktor, boğulma olayının olduğu esnada oteldeki bir başka hastanın Manavgat'a naklini yapıyordu. Ambulansla birlikte ilçeye gitmişlerdi. Bu nedenle oteldeki doktorumuz müdahale edemedi. 112'den talep edilen ambulansın gelmesini bekledik. Turistik tesislerde 24 saat doktor bulundurmak gibi bir zorunluluk yok" dedi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yiğit Atakan Arı'nın havuzda boğulmasının ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kızlağaç'ta bulunan otelde jandarma tarafından inceleme yapıldı. Otel yetkililerinin ifadelerini alan jandarma ekipleri, havuzda gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığını kontrol etti. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor.

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()



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ÖZEL - Balıklıgöl şantiyeye döndü, esnaf tepki gösterdi

ŞANLIURFA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin simgesi olan Balıklıgöl platosunda yapılan revizyon çalışmaları nedeniyle turistik alan şantiyeye döndü. İş makinelerinin çalıştığı Balıklıgöl’de iş yapamaz duruma geldiklerini söyleyen esnaf, turizm sezonunda yapılan çalışmaya tepki gösterdi.

Kentin simgesi olan Balıklıgöl yerleşkesindeki alanlarda Büyükşehir Belediyesi'nce revizyon çalışması başlatıldı. Her yıl binlerce tatilci turistin uğradığı mekanların başında yer alan ve dünyanın tek doğal akvaryumu olarak bilinen Balıklıgöl’de, yıllardır tünelde yaşanan su sızıntısını tespit etmek, 2 yıldır tadilatı devam eden Döşeme Camisi'ni onarmak için çalışan ekipler, son olarak yıkılan amfi tiyatrosundaki molozların oluşturduğu göçük nedeniyle turistik alan inşaat şantiyesine döndü. Balıklıgöl’e gelenler, çalışan iş makineleri nedeniyle zor anlar yaşarken, çarşı esnafı da çalışmaların turizm sezonunda yapılmasına tepki gösterdi. Molozların arasında geçmeye çalışan vatandaşların işyerlerine uğramadan gittiğini, bu nedenle siftah yapamadıklarını söyleyen bölge esnafı, basın açıklaması yaparak çalışmaların hızlandırılmasını istedi. Gruptan isotcu esnafı Çerkez Korkmaz, şunları söyledi: "Şu an bir rezalet içeresindeyiz. 2011 yılından beridir bölgede terör nedeniyle iş yapamıyorduk. Bu yıl ise burada yapılan inşaat nedeniyle iş yapamaz durumuna geldik. Biz esnaf olarak kiramızı ödemekte zorluk çekiyoruz. Birçok esnafımız kepenk kapattı. Burası inşaat alanımı yoksa turizmin gözbebeğimi." Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise Balıklıgöl platosunda yapılan revizyon çalışmalarının hızla tamamlanması için ekiplerin daha fazla çalıştığını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Balıklıgöl

- Balıklıgöl’deki alt ve üst yapı çalışmaları

- İş makinelerinin çalışması

- Esnafın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ömer ŞULUL -Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 318 MB

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Sopalı saldırıda kırılan Atatürk büstü yenilendi

MERSİN’in Anamur İlçesi’nde Devlet Hastanesi bahçesinde sopalı saldırısı sonucu kırılan Atatürk büstünün yerine yenisi monte edildi.

24 Ağustos'ta akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen 48 yaşındaki Y.S., hastane bahçesindeki Atatürk büstüne sopa ile saldırarak kırdı. İhbar üzerine gözaltına alınan Y.S., mahkemece akıl sağlının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Büyük tepki çeken saldırıda hasar gören Atatürk büstünün yerine ise yenisi monte edildi.

Görüntü Dökümü

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- Anamur Devlet Hastanesi Tabela

- Büstün Kırık hali

- Büstün yeni hali

- Saldırganın adliye önündeki görüntüsü

SÜRE: 55 " BOYUT: 90 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()

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Suriyeli ve Iraklı çocuklar sinemayla tanıştı

KAHRAMANMARAŞ'taki konteyner kentte kalan Suriyeli ve Iraklı 70 çocuk, AFAD İl Müdürlüğü ve Türk Kızılayı işbirliğinde düzenlenen organizasyonla ilk defa sinemaya gitti.

Türk Kızılayı'ndan Mustafa Bilici ve Konteyner Kent Müdürü Yardımcısı Cemal Öztürk ile birlikte bir alışveriş merkezine giden çocuklar, ilk defa sinema izlemenin heyecanını yaşadı. Hazırladıkları 'Çocuklar gülerse dünya güler' projesi kapsamında konteyner kentte kalan çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Mustafa Bilici, "Bu yaptığımız 4'üncü organizasyonumuz. Bayram öncesi çocuklarımızın yüzünde bir gülümseme, bir mutluluk yaşatmak istedik ve bu da başardığımıza inanıyoruz" dedi. Cemal Öztürk ise, her şeyin çocuklar için olduğunu ve çocukların bu tür etkinliklere de ihtiyacı olduğunu söyledi. Çocuklar ise hayatlarında ilk defa sinemaya gittikleri için çok mutlu olduklarını belirterek AFAD ve Türk Kızılayı'na teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çocukların minibüsten inmeleri

- Alışveriş merkezine girmeleri

- Sinemaya girişleri

- Mustafa Bilici'nin konuşması

- Cemal Öztürk'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 121 MB