DHA YURT BÜLTENİ -13

DEAŞ'ın araç tamircisi Tekirdağ'da yakalandı /EK

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçesi Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yakaladığı DEAŞ'lı Abdurrahman A.'nın ardından sürdürülen soruşturma kapsamında 4 kişi dah agözaltına alındı. Emniyetteki soruşturmaları tamamlanan 5 şüpheli yoğun güvenlik önlemleri altında Çorlu adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Abdurrahman ile birlikte A.T., A.M., A.H. ve A.A., "DEAŞ terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlıların hastaneye getirlmesi

-Hastane'den çıkışları

-Polis aracına binmeleri

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU,(Tekirdağ)()

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Kaçak Suriyelileri döven 3 asker tutuklandı



HATAY'ın Altınözü İlçesi'nde sınırı kaçak geçmek isteyen Suriyeliler'i dövdüğü öne sürülen sınır birliğinde görevli 4 askerden 3'ü tutuklandı 1'i serbest bırakıldı.

Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 askerin sorgusu tamamlandı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen askerlerden 3'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı. Genel Kurmay Başkanlığının internet sitesinde 30 Temmuz'da açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: "28 Temmuz 2017 günü saat 11.00 sularında, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan şahıslara yönelik, hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak davranışlarda bulunan ilgili personel göz altına alınmış olup, haklarında derhal her türlü idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan 4 şahıs kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş, yasal mevzuat çerçevesinde sağlık kontrollerinin yapılmasını ve durumlarının iyi olduğunun tespitini müteakip sınır dışı edilmişlerdir."

Haber: ALTINÖZÜ(Hatay), ()

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Kreşte 2.5 yaşındaki çocuğu odaya kilitleyip darp ettiler iddiası

ADAPAZARI şehir merkezindeki özel bir kreşte 2.5 yaşındaki kız çocuğunun kurum sahibi tarafından odaya kilitlenerek dövüldüğü iddia edildi.

Adapazarı şehir merkezindeki Orta Mahallesi'ndeki Çeşme Meydanı Caddesi'nde yaşayan 30 yaşındaki Neslihan Gökmen, 2.5 yaşındaki kızını 2015 yılında devrdildiği için geri aldığı özel kreşe 4 ay önce yeniden verdi.

Sahibinin değişmesiyle, öğretmen kadrosu da değişen kreşin sahibi Z.G adlı kadın ve eşi E.G iddiaya göre küçük çocuğu ceza olarak boş bir odaya kilitleyerek darp etti.

Çocuğuna şiddet uygulandığını kreşteki duyarlı bir öğretmenin çektiği ses kaydını dinleyince öğrenen anne Neslihan Gökmen, polise giderek kreş sahiplerinden şikayetçi oldu.

'KIZIM SÖYLÜYORDU AMA İNANMIYORDUM'

Anne Neslihan Gökmen, darp sırasında alınan ses kaydında kızının çığlıklar atıp yardım istediğinin duyulduğunu ifade ederek, "Kızım Sakarya'da bulunan Adapazarı ilçesinde bir tane özel kreşe gidiyordu. Kızım daha önce bana orayla ilgili şikayetlerde bulundu ama ben 2.5 yaşında diye hiç bir şekilde inanmadım ona. Bu şikayetler, darp, kızma, bağırma gibi şikayetlerdi. Seni çöpe atarım, seni buralara kilitlerim gibi şeylerdi. Çocuğumun piskolojisi alt üst oldu. Ben çocuğumu oradan aldıktan sonra vicdanlı bir anne bana ulaştı, 3 gün uğraşmış ulaşmak için. Ses kaydı çekmiş, çocuğum oradan bağırıyor 'Ne olur, çok üşüyorum. Beni buradan çıkarın kilitli kaldım' diye. Kilitleyip ceza vermişler. Bu havada nasıl üşür çocuk bilmiyorum, benim çocuğum ısıyı da soğuğu da çok iyi ayırt eden bir çocuk. Son zamanlarda yıpranmış bir şekildeydi, öğretmen ismi duyunca çılgına dönüyordu." dedi.

'GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEYE CESARETİM YOK'

Kreş sahiplerinin kızlarını vahşice darp ettiğini ifade eden Gökmen, "Yüzünü sıkmışlar. Kolunun üzerinde morluklar vardı, sıkmışlar. Odaya kilitlemişler, ceza vermişler. Bunları sordum, 'Uyku uyumuyor diye ceza verdik, biz böyle terbiye veriyoruz' dediler. Çocuğuma benden başka anne-babasından başka kimse ceza veremez. Ulaşabildiğim tüm ailelere ulaştım, mesaj attım. Çekilen ses kaydını paylaştım. Evet benim çocuğum da bunları söylemişti, ben inanmadım dediler. Küçücük çocuk bunlar. Biz gitmek istemiyoruz, bize bağırıyorlar diye söylüyorlarmış ama aileler inanmamış. Şikayetçi olduk her yere başvuru yaptık. Sabahın erken saatlerinde polisler tarafından kreşten görüntüler alınmış. İzlemeye içim el vermiyor. Zaten mahfoluyorum, kendimden geçiyorum. Görüntüleri izlemeye cesaretim yok. Cezalarını çekene kadar her yere şikayetlerim devam edecek. Bunlar vahşi insanlar, bizim bakmaya kıyamadığımız çocuklarımıza onlar vahşice şiddet uyguluyorlar. Buradan herkese sesleniyorum, bugün benim çocuğuma oluyor, yarın başkalarınınkine daha kötüsü olabilir." diye konuştu.

Annenin ihbarı üzerine polis kreşteki güvenlik görüntülerini incelemeye alarak kreş sahipleri Z.G ve E.G hakkında soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da kreş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunarak kurumla ilgili inceleme başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Anne Neslihan Gökmen rop

-Çocuk görüntüsü

-Darp edildiği iddia edilen ses kaydı

Haber: Aziz GÜVENER/Adapazarı(Sakarya),()-

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17 yaşındaki Ayşe'nin katil zanlısı tutuklandı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 17 yaşındaki Ayşe Meşe'yi pazar yerinde 6 yerinden bıçaklayarak öldüren şüpheli Sinan Çelebi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki gün ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Gökal Kasabasında anne ve babasıyla birlikte pazarda alışveriş yapan Ayşe Meşe, 1 yıl önce birlikte kaçtığı, daha sonra ayrıldığı 32 yaşındaki Sinan Çelebi ekmek bıçaklı saldırısında yaşamını yitirdi. Olayın ardından teslim olan şüpheli jandarmadaki sorgusunun ardından sabah saatlerinde Erbaa Adliyesine sevk edildi. Şüpheli Sinan Çelebi çıkarıldığı mahkeme tarafından akşam saatlerinde tutuklanarak Tokat Çamlıbel T Tipi cezaevine gönderildi. Çelebi, adliye çıkışında sorulara yanıt vermedi.

Öte yandan kızı Ayşe Meşe’yi kurtarmaya çalışırken aldığı bıçak darbesiyle yaralanan ve Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan baba Ali Osman Meşe'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Yaşamını yitiren Ayşe Meşe ise bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının sonrası Gökal Kasabası mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Hükümet binasından görüntü

-Şüphelinin jandarma eşliğinde götürülüşü

Haber-Kamera:İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), ()

(108 mb)

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Çiçek serasında 38 kök hintkeneviri ele geçirildi



İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, polisin çiçek serasına düzenlediği operasyonda 38 kök hint keneviri ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

İhbarı değerlendiren Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tombaklı Mevkisi'nde 58 yaşındaki M.D.'ye ait çiçek serasında izinsiz hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Bunun üzerine seraya bu sabah operasyon düzenlendi. Seradaki aramada boyları 50- 250 santimetre arasında değişen 38 kök hintkeneviri ele geçirildi. Hint kenevirleri imha edilmek üzere sökülürken, seranın sahibi M.D., gözaltına alındı. M.D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Haber: Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ(İzmir), ()

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Boş binada yangın çıktı

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde boş binada çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yeni Mahalle Ahmet Çavuş Caddesi'nde eskiden bir otel tarafından personel lojmanı olarak kullanılan boş binanın birinci katındaki odada saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Görgü tanıklarından Talih Kurga, binanın önceden bir otel tarafından lojman olarak kullanıldığını söyledi. O otelde işten çıkanların burada birkaç kere kaçak olarak kaldığını ve bina görevlisi tarafından çıkartıldıklarını belirten Kurga, yangını kokudan anladıklarını ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradıklarını anlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dumanların olduğu noktadan detay

- İtfaiye erinin kapıyı açması ve yanan odanın dışından detay

- Talih Kurga konuşma

- Balkondaki itfaiye eri

- Elektrik şartellerinin kontrol edilmesi

- Camdan itfaiye hortumunun çıkartılması

- Bina önünde itfaiye bina yetkilileri ve polis

- İtfaiye aracının gitmesi ve bina genel detay

59.9 MB /// 01.52

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER, ()