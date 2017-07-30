DHA YURT BÜLTENİ-13 

Kayseri'de polis 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirdi (2) (Yeniden)

Kayseri- Malatya karayolunda polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda bir otomobilde 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili 37 yaşındaki Ali E. gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Doğu illerinden kente uyuşturucu getirilip torbacı denilen satıcılara dağıtıldığı ihbarı üzerine Kayseri- Malatya karayolunda operasyon yaptı. Hakkari'den geldiği belirlenen Ali E. yönetimindeki 38 AV 297 plakalı araç durduran ekipler, arama yaptı. Aracın tamponunda gizli bölmeye yerleştirilen 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirilirken şüpheli Ali E. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Uyuşturucunun saklandığı yerde köpek tarafından bulunması

- Detay görüntü

Haber- Kamera: KAYSERİ, ()

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Antalya Festival Çarşısı'ndaki yangında 100 işyeri kül oldu (3)

BAYKAL, YANAN FESTİVAL ÇARŞISI'NI İNCELEDİ

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 116 işyerinin kül olduğu Festival Çarşısı'nda incelemelerde bulundu. Yanında partililerle öğleden sonra Festival Çarşısı'na gelen Deniz Baykal, esnafa 'geçmiş olsun' diyerek yangının çıkış nedeni ile ilgili bilgi aldı.

Yagında büyük bir facianın atlatıldığını belirten Deniz Baykal, “Çok ağır hasar gözüküyor. Ama galiba dükkanların bir kısmı boştu. O bakımdan yapılacak incelemenin ardından zararın boyutu ortaya çıkacaktır. Yangın çıkışı nedeniyle şu anda herhangi bir teşhis yok anladığım kadarıyla. Hepsi inceleme sonucunda ortaya çıkacak. Bu mevsimde Antalya'da böyle bir yangının yaşanması çok acı verdi. Çok üzüntü verici. Buradaki dükkan sahiplerine, Antalyalı hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum" dedi.

Deniz Baykal ile bir süre sohbet eden Festival Çarşısı Halk Pazarı Dernek Başkanı Muzaffer Canoğlu, yangının elektrik aksamındaki kısa devreden çıkma ihtimalinin zayıf olduğunu söyledi. Canoğlu, “Birçok işyerinin elektriği kesikti. Yangın da elektriklerin kesik olduğu yerde çıkmış. Zaten 15 gündür elektrik kesintisi nedeniyle güvenlik kameraları çalışmıyordu. İtfaiye ve polis yangının çıkış nedenini araştırıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polisin inceleme yaparken görüntüsü

- Deniz Baykal’ın dükkanları incelemesi

- Baykal vatandaşla konuşurken

- RÖP: Baykal

- Dükkanlardan görüntü

- İtfaiyenin soğutma çalışmaları

HABER: Süleyman EKİN- Tolga YILDIRIM- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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İmam, 11 yaşındaki Kuran Kursu öğrencisine tacizden tutuklandı

KONYA'nın Akşehir İlçesi'nde cami imamı 46 yaşındaki M.F., Kuran Kursu öğrencisi 11 yaşındaki kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Olay, Sorkun Mahallesi Mescit Camii'nde meydana geldi. Camideki Kuran kursuna devam eden bir kız öğrenci, ailesine kurs hocası ve aynı zamanda cami imamı M.F.'nin tacizde bulunduğunu söyledi. Aile bunun üzerine Jandarma Karakolu'na gidip, imam M.F. hakkında şikayette bulundu. Şikayet ardından evli ve 2 çocuk babası imam M.F. gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen M.F., dün sevk edildiği mahkeme tarafından 'Çocuğa Cinsel İstismar' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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46 yaşındaki M.F.'nin görüntüsü

detaylar

Haber-Kamera: KONYA ()

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Şemdinli'de 4 yerleşim yerinde sokağa çıkma yasağı konuldu



HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı 4 yerleşim yerinde yapılacak operasyon nedeniyle bugün saat 17.00 itibariyle ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü, Dereboyu Meydan Elde, Altınsu Merkez ve İncesu Köyü sınırları içerisinde operasyon düzenleneceği belirtildi. Valilik açıklamasında şöyle denildi: "Operasyon esnasında vatandaşların can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü, Dereboyu Meydan Elde, Altınsu Merkez ve İncesu Köyü mülki sınırları içerisinde 30 Temmuz 2017 günü saat 17.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü, Dereboyu Meydan Elde, Altınsu Merkez ve İncesu Köyü mülki sınırları içerisine giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır."

Haber: Behçet DALMAZ / HAKKARİ,() -

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Antalya'da olası faciadan dönüldü

ANTALYA'da ot ve çalılık alanda çıkan yangın, bölgede bulunan plastik boru ve tesisat deposuna sıçradı. Alevler, depodaki azot tanklarına ulaşamadan söndürüldü.

Yangın, Muratpaşa İlçesi Kızılarık Mahallesi Kızılarık Caddesi'ndeki boş arazide bugün saat 16.30 sıralarında başladı. Bilinmeyen bir nedenle ot ve çalılık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye geldiği sırada alevler arazide bulunan ve içerisinde plastik boru ve tesisat malzemelerinin bulunduğu depoya sıçradı. Mahalle sakinleri ellerine geçirdikleri kovalarla yangına müdahale ederken, içeride azot tankları bulunduğunun söylenmesi paniğe neden oldu. İtfaiye erleri azot tanklarının bulunduğu bölgeyi çevreleyen demir sacları keserken, polis de tankların patlama olasılığına karşı yakında bulunanları uzaklaştırdı.

Kesilen demir saclardan içeri giren itfaiye erleri, alevler azot tanklarına sıçramadan söndürdü. Azot tanklarının patlaması halinde olası büyük bir facia görülebileceği belirtildi. Bölgede bulunanlar itfaiye erlerine ve dumandan etkilenenlere ayran ikram etti. Yangın kısa süren çalışmanın ardından tamamen kontrol altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ot yangınından görüntü

- İtfaiyenin söndürme çalışması

- Alevlerin plastik boru deposuna sıçraması

- Vatandaşların depoyu boşaltma çalışması

- İtfaiyenin kapıyı kırıp alevlere müdahalesi

- Depo önündeki arabanın kaldırılması

- Vatandaşın itfaiye erlerine ayran ikram etmesi

- İtfaiye araçlarının görüntüsü

- Vatandaşların görüntüsü

- Vatandaş ile röportaj

- Detaylar

HABER: Süleyman EKİN- Tolga YILDIRIM- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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Yanan hafif ticari araç kül oldu

ANTALYA'da bir işyeri bahçesinde bulunan kullanılmayan hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle yanarak kül oldu.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Emrah Caddesi üzerindeki bir mobilya atölyesi bahçesinde çıktı. Bahçe içerisinde kullanılmayan hafif ticari aracın motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Aracın motor kısmı ve etraftaki bazı mobilya parçaları tamamen yanarken, alevlerin yandaki binaya sıçramaması için itfaiye erleri pencerelerdeki panjurlara su sıktı.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasından görüntü

- İtfaiye erinin bina dış bölgesini su ile soğutma yapması

- Takviye itfaiye ekibinin gelmesi

- Soğutma çalışmasından görüntü

- İtfaiye araçlarının görüntüsü

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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Baraj gölünde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde serinlemek için girdiği baraj gölünde kaybolan 60 yaşındaki Rafet Aydoğan'ın cesedi bulundu.

Dün öğlen saatlerinde Elazığ'ın Ağın ilçesi Badem Adası'nda serinlemek için Keban baraj görülen giren 60 yaşındaki Rafet Aydoğan suya kapılarak kayboldu. Aydoğan'ın suda kaybolması üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar olay yerine çağrılarak, arama çalışması başlatıldı. Dalgıçların dünden bu yana yaptıkları arama çalışmaları sonucunda Aydoğan'ın cesedi baraj gölünde bulundu. Sudan çıkarılan Aydoğan'ın cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Gölde tekne ile arama çalışmaları

- Genel ve detaylar

Haber - Kamera:Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ,() -

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CHP'li Arslan: Müftülere nikah kıyma yetkisi şer'i anlayışa davettir



CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, TBMM'ye sunulan ve müftülere nikah kıyma imkanı tanıyan Nüfus Hizmetleri Kanun Tasarısı'nı eleştirdi. Arslan, "Müftüye nikah kıyma yetkisi hem şer'i anlayışa davettir, hem de zorla evlendirmeleri, çocuk yaşta evlilikleri göz önünden kaçırmaya kalkmaktır" dedi.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, 15 Temmuz darbe girişimi ve 16 Nisan referandumu sonrası getirilen yasa düzenlemelerinin toplumu şeriatla baskı altına almaya adandığını ileri sürdü. Yeni Nüfus Hizmetleri Kanun Tasarısı'nda yer alan müftülere nikah kıyma, yeni doğumları nüfus dairelerine sözlü bildirmeyi yeterli sayma maddelerinin şeriat düzenine davetiye olduğunu öne süren Kazım Arslan, şunları söyledi:

"15 Temmuz'da bir din istismarcısı grubun, FETÖ'nün başaramadığını, şimdi başka bir şeriat koalisyonu yapmaya kalkıyor. Devleti yeni tarikatların paylaşım alanına bırakan bu iktidar, Meclis'ten ön kapıdan kovduğumuz çocuk yaşta evlilikleri, şimdi arka kapıdan müftülükler eliyle getirmeye kalkıyor. Nüfus Hizmetleri Kanun Tasarısında önce müftülere resmi nikah kıyma yetkisi verenler, aynı tasarıda yeni doğumları nüfus müdürlüklerine sözlü olarak bildirmeyi yeterli sayıyor. Böylece evlilik dışı dünyaya gelen çocukları tek taraflı kayıt durumuna imkan veriyor. Türkiye'de çocuklarına, yaşam tarzına, tercihlerine gözü gibi bakan her vatandaşın bu sinsi yasa maddelerine karşı koyması gerekmektedir. Tasarının bu maddeleri geri çekilmelidir. TBMM'de bunun mücadelesini yapacağız."

Belediyelerin nikah hizmetini yerine getirebildiğini belirten Arslan, "Çocuk istismarına, resmi olmayan evliliklere, tecavüz sonucu doğumlara yasal kılıf dikmeye kalkanlar, toplumun tecavüz, kadın cinayeti, çocuk evliliği konusundaki hassasiyetini gördü, şimdi arkadan dolanmaya kalkıyorlar. Müftüye nikah kıyma yetkisi hem şer'i anlayışa davettir hem de zorla evlendirmeleri, çocuk yaşta evlilikleri göz önünden kaçırmaya kalkmaktır. Ayrıca çok eşliliğin önünü açan, onun altyapısını oluşturan bir düzenlemedir" diye konuştu.

Haber: Deniz TOKAT/DENİZLİ, () -

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