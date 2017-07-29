DHA YURT BÜLTENİ - 13

Zonguldak'ta uluslararası motosiklet festivali başladı



ZONGULDAK Motosiklet Spor Kulübü tarafından ilk kez düzenlenen Uluslararası Motosiklet Festivali, 350 motosikletin kortej yaparak kent turu atmasıyla başladı.

Kozlu İlçesi Değirmenağzı plajında düzenlenen Zonguldak Uluslararası Motosiklet Festivali'ne Türkiye'nin yanı sıra Almanya ve Bulgaristan gibi çeşitli ülkelerden 350 motosiklet ile yaklaşık bin motosiklet tutkunu katıldı. Festival alanında çadır kuran katılımcılar, gün içinde denize girerek serinledi. Akşam saatlerinde ise İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli yunus timleri eşliğinde kortej yapılarak kent turu atıldı.

Zonguldak Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Suat Ölmez, pazar akşamına kadar devam edecek festivalde Türkiye'nin birçok motosiklet tutkununu bir araya getirdiklerini söyledi. Amaçlarının motosiklet kültürünün ve bilincini vatandaşlara anlatmak olduğunu ifade eden Başkan Ölmez, şöyle dedi:

"Bu yıl birincisini yaptığımız festival coşkuyla başladı. Almanya'dan katılımcılarımız var. Polisimiz kortej için güvenlik önlemi alarak bize destek oldu. Bugün muhteşem bir gün yaşıyoruz. Motosiklet kültürünü insanlara yansıtmak için bu tür festivaller çok önemli. Burada çeşitli aktiviteler yapıyoruz, eğlenceler düzenliyoruz. Ayrıca motosiklet tutkunları birbirleriyle tanışma fırsatı yakalıyor. Biz hava atmak yerine kente motosiklet kültürünü yerleştirmek için mücadele ediyoruz. İnsanlara nasıl motosiklete binebileceklerini ve kuralları gösteriyoruz. Bundan sonrada bu çalışmalarımız devam edecek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Festival alanında motosikletlerin toplanması

-Kortejden detaylar

-Suat Ölmez ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,()

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Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi (3)

BÜYÜKERŞEN: BU TÜR SALDIRILAR BENİ ASLA YILDIRIMAZ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Başkan Büyükerşen'e yapılan saldırıyla ilgili yapılan açıkalamada, saldırganın Mahfuz Banlı adlı bir sabıkalı ve adamları olduğu belirtildi. 'Kamuoyunun dikkatine başlıklı açıklama şöyle:

"29 Temmuz 2017 cumartesi günü saat 17.30 sıralarında TCDD'ye ait YHT yeraltı hattı üzerindeki alanda, işletmecilik yapan kişiler tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e silah çekilmiştir.

Büyükşehir belediye başkanı seçildiği ilk günden bu tarafa, Eskişehir'in çağdaş ve huzurlu bir kent olması için çalışan ve bu gerçek tüm ülke kamuoyu tarafından bilinen Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in uğradığı bu menfur saldırı kabul edilemez.

Olay sırasında eski sabıkalı Mahfuz Banlı isimli şahıs ve adamları Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişiminde bulunmuşlardır. Hemşehrilerimizin Başkan'a siper olması sonucu girişim başarılı olamamıştır.

Bir huzur kenti olarak bilinen Eskişehir'de sıklıkla yaptığı gibi, yanında koruması olmadan yaya olarak dolaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, seçildiği 1999 yılından bu yana ilk kez böyle bir saldırıya maruz kalmasının ardından yaptığı kısa açıklamada, "Bu tür tehtitler ve saldırılar beni asla yıldırımaz. Şehrin menfaatleri her şeyin üzerindedir" dedi.

Büyükerşen'in sağlığıyla ilgili herhangi bir olumsuzluk yoktur, olayla ilgili yasal işlemler derhal başlatılmış olup, yetkili merciler konuyla ilgili bilgilendirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Görüntü Dökümü

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-Büyükerşen'in açıklaması

-Kafeden detay görüntüler

-detaylar

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, ()

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Orgeneral Hulusi Akar, Rahmo Tepe Üs bölgesinde incelemelerde bulundu



Orgeneral Akar, üs bölgesinde görev yapan askerin babası ile telefonda konuştu:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hakkari Yüksekova'daki Rahmo Tepe Üs bölgesinde incelemelerde bulundu. Orgeneral Akar, üs bölgesinde görev yapan bir askerin babası ile telefonla konuştu. Akar daha sonra üs bölgesinde nöbet tutan bir asker ile sohbet etti.

Görüntü Dökümü

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Üs bölgesinden görüntü

askerin babası ile telefonla konuşması

Akar'ın askerin babası ile konuşması

Akar'ın nöbet tutan asker ile sohbet etmesi

Haber: HAKKARİ ()

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Boşanmak isteyen eşi ve kızını sokakta tabancayla öldürdü

ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi'nde Hasan Ertan, boşanmak isteyen eşi 40 yaşındaki Hanife Ertan ile kızı 20 yaşındaki Sevda'yı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Azadi Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ertan, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle kendisinden boşanmak isteyen 4 çocuğunun annesi Hanife Ertan ile sokakta karşılaştı. Hasan Ertan'ın konuşup barışma isteğinde bulunduğu Hanife Ertan, yanındaki kızı Sevda ile uzaklaşmak istedi. Bu sırada öfkelenen Hasan Ertan, yanındaki tabancayı çekip, eşi Hanife ve kızı Sevda'ya peş peşe ateş etti.

Anne ve kızı yere yığılırken, Hasan Ertan olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Sevda Ertan'ın yaşamını yitirdiği belirlerken, annesi Hanife Ertan ise ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Hanife Ertan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Anne ve kızının cesetleri, otopsi için morga konulurken, olay yerinde inceleme yapıp boş kovanları toplayan polis, Hasan Ertan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yerde bulunan ceset

- Polis ekiplerinin önlem alması

- Polis ekiplerinin incelemelerde bulunması

- yerde bulunan boş kovanlar

- Sağlık ekiplerinin beklemesi

- Hastane morgu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa MERT-ŞANLIURFA-)

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