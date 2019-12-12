DHA YURT BÜLTENİ-13 

'Şırınga çikolata' firmasının mali işler müdürü: Adli Tıp raporunu bekliyoruz



Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 'şırınga çikolata' üretimi yapılan firmanın mali işler müdürü Yüksel Uçkun, Mert Yağız Köksal'ın (7) ölümünün ardından açıklama yaptı. Uçkun, "Birkaç firma daha üretiyor. Bizim ürünümüz olduğuna dair net bilgi yok. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izniyle üretiyoruz. Konuyla alakalı tam bir açıklama yapmak için Adli Tıp raporunu bekliyoruz" dedi.

Ankara'da, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı, şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, iddiaya göre, kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdi. Çikolatanın üretildiği, Kocaeli Gebze'deki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan firmanın mali işler müdürü Yüksel Uçkun, ürünle ilgili açıklama yaptı. Uçkun, "Öncelikle olaydan duyduğumuz üzüntüyü belirtmek istiyoruz. Ailenin acısını paylaşıyoruz. Konuyla alakalı tam bir açıklama yapmak için Adli Tıp raporunu bekliyoruz. Her ne kadar savcılık, ölümü çikolataya bağlasa da çocuğun ağzında ve gırtlağında yediği çikolatadan dolayı olduğuna dair bulguya rastlanamadığı bilgisi var elimizde. Ayrıca bu ürünü birkaç firma daha üretiyor. Yüzde 100 bizim ürünümüz olduğuna dair net bilgi yok" diye konuştu.

'SORUMLULUĞUMUZUN ARKASINDA DURURUZ'

'Şırınga çikolata'yı yurt dışına da ihraç ettiklerini belirten Yüksel Uçkun, "Ürünümüz Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izni ile üretilmektedir ve birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Üzerimize düşen ne var ise yapmaya hazırız, sorumluluğumuzdan kaçmayacağız. Avukatlarımız konuyu yakından takip etmeye devam ediyor. Bu üzücü olay çocuklarımızı teslim ettiğimiz okullarda ilk yardımı bilen hiç kimsenin olmadığını ortaya çıkarmıştır. Okulda öğretmenlerden bir kişi ilk yardımı bilmiş olsaydı belki çocuğumuz yaşıyor olacaktı. Okulun hemen karşısında sağlık ocağı olmasına rağmen olaya zamanında müdahale edilmediği ortadadır. Şirket olarak altını çizerek söylemek istiyoruz ki Adli Tıp raporları netleştikten sonra sorumluluğumuzun arkasında durarak, kamuoyuna gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.

Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), ()

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Umut'un da şırıngalı çikolata kapağıyla öldüğü iddiası (2)



AİLE ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ

Diyarbakır'da bakkaldan aldığı şırıngalı çikolata ambalaj kapağının soluk borusuna kaçmasıyla yaşamını yitirdiği öne sürülen Miraç Umut Bilgi'nin (7) ailesi önlem alınmasını istedi. Seyrantepe Mahallesi'nde evlerinde taziyeleri kabul eden küçük Miraç Ümit'in annesi Gülşen Bilgi, firmayı şikayet ettiğini belirterek, bu ürünlerin yasaklanması gerektiğini söyledi.

3 çocuk annesi Gülşen Bilgi, yaşananları Demirören Haber Ajansı () muhabirine anlattı. Acılı anne Bilgi, şunları söyledi:

"Okuldan gelişte bir bakkal var, oradan alıp gelmişti. Elindeydi, gelirken yarısını yemişti. Yemek hazırlamıştım, yemek yiyecektik. Onu da fırına yollayacaktım ekmek alsın diye. Eline parayı verdim, yemeye devam ediyordu. Kapıdan çıkana kadar yanındaydım, merdivenden iki adım inip, bana döndü, nefes almadığını gördüm. Çırpınıyordu. 'Ne oldu? Gel' dedim. Bana doğru geldi. Anladım ki parçayı ağzına koymuş, o da boğazına kaçmış. Kendime çektim, sırtını çevirdim, başını aşağı doğru eğdim, sırtına vurdum, kaldırıp tekrar vurdum. Baktım hala nefes alamıyor. Kucağıma alıp, karnından baskı uyguladım, nefesle beraber dışarı atsın diye. O da olmadı. Parmağımı boğazına koydum parçayı çıkarmak için yine olmadı. Çünkü parça, nefes borusuna girmişti. Bağırıp çağırmama komşular geldi, ablası, ağabeyi geldi, hepimiz çırpındık. Komşum da müdahale etti, sonuç alamadı. Komşum oğlunu çağırdı, hastaneye götürmesi için. Kucağımdan alıp koşarak, caddeye çıktı. Bir araç durdu. Hastaneye götürdük. Çocuk hastanesi acil bölümüne yetiştirdik. O sırada mosmor olmuştu. Sedyeye alıp müdahale ettiler. Onlar da bir sonuç alamadı. Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk ettiler. Orada müdahale odasına aldılar, onlar da çıkaramadılar parçayı. Acilen ameliyata alındı, yolda zaten kalbi durmuştu, nefes alamıyordu. 'Beyne oksijen gitmemiş' dediler. Ameliyatta kalbini çalıştırıp parçayı çıkarmışlar, nefes yolu açmışlar. Ameliyattan sonra yoğun bakıma aldılar. 8 gün kaldı yoğun bakımda.Sonra bize cenazesini verdiler. Beyin ölümü gerçekleşmişti, kalbi de durmuştu. Şikayette bulundum, firmayı şikayet ettim. Bunların satılmaması lazım. Kantinlerde bile satılıyor. Yasak olması lazım. Oğlum 6.5 yaşındaydı, okulu çok seviyordu."

Görüntü Dökümü

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Miraç Umut Bilgi'nin evi

Mehmet Mücahit Ceylan'ın anonsu

Anne Gülşen Bilgi'den detaylar

Miraç Ümit Bilgi'nin fotoğrafı

Anne Gülşen Bilgi'nin Röp.

Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Mücahit CEYLAN, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,()

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Antalya'da yaşam normale döndü

Antalya'da 'kırmızı kod' uyarısının kaldırılmasının ardından yaşam normale döndü. Konyaaltı Sahili'ne gelenler, turkuaz renge dönen denizle birlikte selfie çekti, amatör balıkçılar oltalarını denize fırlattı. Sahile dedektörle gelen bir kişi ise altın, takı gibi değerli eşya aradı. Yağmurun durmasıyla birlikte sahile geldiğini belirten Barış Kömür, dedektörle denizin sahile attığı değerli eşyaları aradığını söyledi. Sahilde bulduğu bozuk paraları, oltaya takılan kurşunları gösteren Kömür, "Ben bunları bulmasam devlet hazinede açık verecek. Hem geri dönüşüm oluyor, hem harçlığımı çıkarıyorum" dedi.

Boğaçayı'nın denizle buluştuğu bölgeye balık tutmaya gelen Celal Aydın, “Çok şükür beklediğimiz gibi bir kaza olmadı. Balık tutabilir ümidiyle sahile geldim fakat hala balık tutamadım" dedi. Dalgaların 2-3 metreyi bulmasıyla sörf tutkunları, Boğaçayı bölgesinde sörf yaptı. 10 yıldır sörf yaptığını söyleyen Cihan Şenel (36), “Dalgaların boyu 2-3 metre arasında değişiyor. Gün içerisinde, öğleden sonra 1 metreye kadar düşüyor. Biz de bunu fırsat bilip sörf yapıyoruz" dedi.

TAPINAK SU ALTINDA KALDI

Manavgat ilçesinde de dünden bu yana etkili olan yağış nedeniyle Side Antik Kenti içerisindeki Tyche Tapınağı ve sütünlu caddenin olduğu bölüm su altında kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yat limanında balıkçı teknelerinden görüntü

- ANONS --1

- Sahil yolunda yürüyenlerden spor yapanlardan görüntü

- RÖP 1: Ertaç Sezer

- RÖP 2: Celal Aydın

- ANONS -- 2

- Balık tutanların görüntüsü

- Sahilden görüntü

- Dedettörle sahilde arama yapan adamın görüntüsü

- RÖP 3: Cihan Şener ( Sörfcü )

- Sörf yapanlardan görüntü

- Detaylar

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sahilde dedektör ile altın ve değerli eşya araması

- Barış kömür ile röp

- Bulduğu değerli metalleri göstermesi

- Detaylar

İbrahim LALELİ-Aslı DURAN-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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Kuyumcu soyguncusu: Zevk için yaptık

Bursa'da bir kuyumcudan 20 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin "'Neden yaptınız" sorusuna "Zevk için yaptık" cevabını verdi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Salı günü Reyhan Mahallesi Hoşgör Sokağı'nda bir kuyumcu dükkanının soyulmasıyla ilgili çalışma başlattı. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polisler, geldikleri kuyumcu dükkanında şüphelilerden birinin eğilip, diğerinin de sırtına çıkarak kepenklerin üstünde açık olan pencereden girdiğini belirledi. Şüphelilerin M.G., S.A. ve M.K. olduğu tespit edildi. M.G.'nin 21, S.A.'nın 17 ve M.K.'nin 6 suç kaydı bulunduğunu tespit eden ekipler, gece saatlerinde evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte, çaldıkları 6 altın kolye, 3 yüzük, 122 kolye ucu, 35 çift küpe ile 17 gümüş küpe ve bileklik ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, emniyet çıkışında gazetecilerin, "Neden yaptınız" sorusuna "Zevk için yaptık" cevabını verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anları güvenlik kamerası

-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Emniyet binasından görüntüler

-Detaylar

Haber: Mehmet İNAN - Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, ()

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Amasya’da kaçak içki operasyonu

Amasya’da jandarma ekiplerince kaçak alkol üretimine yönelik düzenlenen operasyonda, 2 bin 572 litre kaçak içki ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yağcıabdal ve Uygur köylerinde kaçak alkol üretimi ve satışı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, kentte tespit edilen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 2 bin 572 litre kaçak alkol, alkol yapımında kullanılan bakır damıtma düzeneği düzeneği, 2 kurusıkı tabanca ve alkol imalatında kullanılan 60 kilogram anason tohumu ele geçirildi. Baskınlar sonucu gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Operasyona giden jandarma ekiplerinden detaylar

-Arama yapan ekiplerden detaylar

-Aramalarda ele geçirilen kaçak içkilerden ve kaçak içki yapımında kullanılan malzemelerden detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()

