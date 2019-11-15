DHA YURT BÜLTENİ-13 

Minik Esila, ona can verecek donörünü arıyor (2)



5 BİN NÜFUSLU İLÇE ESİLA İÇİN SEFERBER OLDU

Uşak'ta oturan hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH) teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3 yaşındaki Esila Kurt için memleketi Kütahya'nın 5 bin nüfuslu Hisarcık ilçesinde kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlenirken, ilk günde 265 kişi bağışta bulundu.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinden olan ve Uşak'ta oturan Ercan ve Çiğdem Kurt çiftinin yakınları ilçede kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenledi. İlçe camisinden, belediye hoparlörlerinden ve sosyal medyada minik Esila için kampanya kısa sürede duyuruldu. 5 bin nüfuslu ilçe bağışta bulunmak isteyenler belediye düğün salonunda uzun kuyruklar oluşturdu. Türk Kızılay'ı Hisarcık Şubesi de bağışların toplanması için stant kurdu. İlk günde 265 kişi minik Esila için hücre ve kan bağışında bulundu.

Esila Kurt'un dedesi Ümmet Kurt, torununa 4 ay önce HLH teşhisi konulduğunu ve şu an kemoterapi gördüğünü belirterek hastalığın sürekli kendini yenilediği için kemik iliği naklinin şart olduğunu söyledi. Bu nedenle ilçede kampanya düzenlediklerini ve herkesin torunu için seferber olduğunu ifade eden Ümmet Kurt, "Bunun üzerine Uşak'taki kök hücre ve kan bağışı kampanyasından sonra kendi memleketimiz olan Hisarcık'ta da kampanya düzenlendi. Hisarcık ve köylerinden kampanyaya yoğun katılım oldu. Hepsinden Allah razı olsun. İnşallah torunum en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Yaptığımız kampanyalarla binlerce Esila'nın kurtulmasına vesile olmuş oluruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Uşak'ta ikamet eden HLH hastası Esila için gerek sosyal medyadan gerekse belediye hoparlörlerinden yaptıkları duyurularla halkı kök hücre ve kan bağışı kampanyasına davet ettiklerini söyleyerek, "Kampanyaya halkımız yoğun ilgi gösterdi. İnşallah minik Esila'mız bir an önce sağlığına kavuşur" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Belediye düğün salonu ve kalabalık

-Bağış için sıraya girenler

-Dede Ümmet Kurt ile röp.

-Kızılay'ın bağışları alması

-Fatih Çalışkan ile röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa AKÇAY/HİSARCIK(Kütahya),()-

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25 bin liralık ıslak mendil hırsızlığına 5 gözaltı



TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bir işletmeden 25 bin lira değerinde 2 bin 500 paket ıslak mendil çalınmasıyla ilgili 5 kişi, yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin kamyonetle iş yerine girişleri ve çaldıkları ıslak mendil kolilerini kamyonete yükledikten sonra kaçmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ergene ilçesinin Ulaş Mahallesi'nde mendil ve kağıt havlu üretimi yapılan işletmeden hırsızlık yapıldığı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. İşletmede yapılan incelemede 25 bin lira değerinde 2 bin 500 paket ıslak mendilin çalındığı belirlendi. Jandarma ekipleri güvenlik kameraları üzerinde yaptığı incelemede çalınan mendillerin 59 AAK 913 plakalı bir araca yüklenip, Çorlu ilçesinde bir gıda toptancı deposuna indirildiğini tespit etti. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan kararla depoda yapılan aramada çalınan mallar bulunarak sahibine teslim edildi. Hırsızlığın yapılması işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Jandarma hırsızlık olayına karıştığını belirlediği 5 şüpheliyi gözaltına alırken, firari olan 3 kişini de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Jandarmadaki soruşturmaları tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin jandarmalar arasında adliyeye getirilişi

-Adliye tabelası

-Güvenlik kamera görüntüleri

-Kamyonetle geliş ve gidişleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()

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Liseli gençler, emniyet duvarını polis resimleriyle donattı



Muş Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, soğuk havaya aldırış etmeden, 57 metre uzunluğundaki güvenlik duvarını, şehitlerin ve görevdeki polis memurlarının resimleriyle donattı.

Muş Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitim-öğretim gören ve şehit ile görevi başındaki polisleri hatıralarda yaşatmak isteyen 35 öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında başarılı bir çalışmaya imza attı. İl Emniyet Müdürlüğü ve okul yönetiminin de desteğiyle Muş-Bingöl karayolu Köprü Köy yakınındaki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün 57 metre uzunluğundaki güvenlik duvarında, yağlı boya resim çalışması yaptı. Etkili olan soğuk havaya aldırış etmeden duvara şehit ve gazi polislerin yanı sıra Türk bayrağı, güvenlik güçlerine ait araç, helikopter resimleri çizerek, güvenlik görevlilerine renkli bir ortam oluşturan öğrenciler, çalışmalarını başarıyla tamamladı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile birlikte çalışmanın yapıldığı alanı ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Burada öğrencilerin duvara yansıttığı başarılı çalışmaları inceleyerek, öğrencileri tebrik eden Vali Gündüzöz, öğrencilere yeni görevler verdi. Ara tatil sonrasında öğrencilerin fırça sallamaya devam edeceğini belirten Vali Gündüzöz, "Gençliğimizin ne kadar yetenekli olduğunu ve yönlendirilirse ne kadar iyi sonuçlar verilebileceklerini hep birlikte görüyoruz. Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi’nin kıymetli öğrencileri, öğretmenleriyle, idaresiyle birlikte burada bir emek sarf ettiler. Muş’umuzda bir farkındalık oluşturuldu. Dümdüz bir duvar, çok anlamlı ve derinliği olan bir hikayesi olan duvar haline geldi. Önemli olan bu kaynaşmayı sağlamaktı ve kalıcı olarak güzel Muş'umuza bir eser bırakmaktı. Şimdi 60 metre kadar uzunluğundaki bu duvar bitti. Daha kısa olan ön cephede biraz çalışmamız var. Bundan sonrada inşallah jandarmamızda yolun kıyısında, jandarmanın da duvarlarını boyayacağız hep birlikte. Ben gençlerimizin anlından, gözlerinden öpüyorum. Onların hayatta her zaman böyle başarılı olmalarını ve güzel işlere imza atmalarını diliyorum. Biz Muş’ta zaten et-kemik gibiyiz. Sonuç itibariyle her zaman iyi ilişkiler içerisinde ama bu sembolik değeri olan bir hadise. Gençlerimiz burada emeklerini ortaya koydular. Bazen hava soğudu, elleri buz gibi üşüdü, eldivenlerle çalıştılar ve gayet güzel bir çalışma oldu. İnşallah bu birlik ve beraberlik devam edecektir. Bu atılan tohumlar ileride büyük ağaçlar olacak, ormanlar olacak. Ben hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Polis resimlerini soğuk duvarlara yansıttıklarını söyleyen öğrencilerden Zehra Çelik ise "Biz altı gündür burada çalışıyoruz. Şehit olan polislerimizin resimlerini, soğuk duvarlara yansıttık. Tamamen içten ve duygusal bir şekilde yansıttık. Polis ağabey ve ablalarımız sayesinde çok eğlendik. Kalbimizi, yüreğimizi ısıttılar bu soğuk havada. Her şeye rağmen güzeldi" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Resimlerin çizildiği duvardan detaylar

-Resimler ile çizim yapan öğrencilerden detaylar

-Vali İlker Gündüzöz ve heyetinin alanda gelişinden detay

-Vali Gündüzöz ve heyetinin çalışmaları incelemesinden detaylar

-Vali İlker Gündüzöz Röp.

-Öğrenci Zehra Çelik Röp.

-Öğrenci Seher Çelik Röp.

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ, ()

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Ceylan, yeni imajıyla Sinop Cezaevi'nde klip çekti

ŞARKICI Ceylan, yeni single çalışması 'Cennetim Ol'a Sinop Cezaevi'nde klip çekti.

Ceylan, söz ve müziği Ebru Elver'e, aranjesi Caner Tepecik'e ait 'Cennetim Ol' şarkısı için imaj değiştirdi. Kısa saçlı görünümüyle Selim Akar'ın objektifine poz veren Ceylan'ın, yeni şarkısı için Sinop Cezaevi'nde çektiği klip, sosyal medya üzerinde en çok izlenenler arasına girdi. Ceylan hayranları sanatçıya, 'Modern Ceylan' yorumları yaptı.

Klibin yönetmenliğini, İdil Dizdar ile Said Dalveren yaptı. Klip, 11 kişilik ekiple 6 saatte çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Klip görüntüsü

İbrahim LALELİ/ANTALYA, ()

