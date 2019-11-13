DHA YURT BÜLTENİ - 13

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Bursa Nilüfer'de tartışmalara yol açan o villa yıkıldı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi'nde kaçak olarak yapıldığı gerekçesiyle bir süredir tartışma konusu olan villa, Büyükşehir Belediye Encümeni'nin yıkım ve para cezası kararı doğrultusunda iş makinesiyle tamamen yıkıldı.

Bir süredir kamuoyunda tartışmaya konu olan Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'ndeki Hasanağa Göleti manzaralı Mümin Terzioğlu adına kayıtlı kaçak villa ile ilgili Büyükşehir Belediyesi inceleme başlattı. Bina ile ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılması için 30 Temmuz 2019'da Nilüfer Belediyesi'ne resmi yazı gönderildi. Nilüfer Belediyesi'nden 07 Ağustos 2019'da gelen cevapta ise binanın Yapı Kayıt Belgesi bulunduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelecek görüş doğrultusunda adım atılacağı belirtildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Büyükşehir Belediyesi'ne gelen 10 Eylül 2019 tarihli yazıda ise, uydu fotoğraflarından elde edilen verilere göre binanın 31 Aralık 2017'den sonra yapıldığının tespit edildiği, bunun için Yapı Kayıt Belgesi'nin iptal edildiği belirtildi.

Bu arada 11 Eylül 2019 tarihinde Bursa Valiliği'nden Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Nilüfer Belediyelerine gönderilen yazıda, 15 gün içinde Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yıkım işleminin tesis edilmesi gerektiği bildirildi. Büyükşehir Belediyesi yapı kayıt belgesinin iptaline istinaden konunun gereğinin yapılması için 12 Eylül 2019'da tekrar Nilüfer Belediyesi'ne resmi yazı gönderdi. Nilüfer Belediyesi 02 Ekim 2019'da gönderdiği cevapta, yapı kayıt belgesi iptaline ilişkin kararın hukuka aykırılık gerekçesiyle açılan yürütmeyi durdurma ve iptali davası nedeniyle herhangi bir işlem uygulanamayacağı ve dava işlemi sürecinin bekleneceği bildirildi.

TAMAMEN YIKILDI

Kaçak olduğu tespit edilen bina ile ilgili hiçbir işlem yapılmaması üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, 31 Ekim 2019'da binayı mühürlerken, binanın maldan ve nüfustan tahliyesi için bina sahiplerine 13 Kasım 2019'a kadar süre verdi.

Bu arada Büyükşehir Belediyesi ekipleri binanın istinat duvarlarının yıkım sürecini başlatmış ve iki gün içinde binayı çevreleyen bahçe duvarları tamamen yıkılmıştı. Tahliye için verilen sürenin tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sabah erken saatlerde kaçak binanın yıkımına başladı. Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 5 Kasım 2019 tarihli yıkım ve para cezasını içeren kararı doğrultusunda, 'Su Kaynakları Koruma Kuşağı ve Mutlak Tarımsal Niteliği Korunacak Tarım Alanı' içerisinde bulunan kaçak bina tamamen yıkıldı.

TARTIŞMA KONUSUYDU

Villayı, Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem'in geçen yıl imara kapalı olan baraj havzasında, 1700 metrekarelik arsayı satın alarak 7 milyon TL harcayıp yaptırdığı iddia edilmişti. Sulama göletinin hemen yanında bulunan arsadaki ağaçlar da kesilmişti. Kısa sürede yapılan inşaatın ardından, villanın kapısının önüne asfalt dökülmüştü. Başkan Erdem, CHP'li belediyelerin yıpratılmaya çalışıldığını öne sürmüş, "O binayla ilgili biz bakanlığa görüşlerini sorduk. Herhangi bir sıkıntı varsa, 'yasadan sonra yapıldı mı' diye, sorduk. Tabi ki yıkım konusunda da gerekli tebligatları yapacağız ve yıkmazlarsa da biz bizzat gidip, kendimiz yıkacağız" diye konuşmuştu.

Villa sahibinin kendisinin şoförü olduğuna dair iddiaları yalanlayan Erdem, bu kişinin iki yıl önce belediyede çalıştığını, ancak ardından ayrıldığını söylemişti. Villanın önüne belediye ekipleri tarafından asfalt döküldüğü yönündeki iddiaları da reddeden Turgay Erdem, "Eğer belediye bütçesinden bir tek kuruş orada harcandığına dair bir veriye ulaşsınlar, bütün her şeyimi açarım, belediye başkanlığından istifa ederim" demişti.

AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Ay ise "Bu yapı acilen kaldırılmalıdır. Bu yapıyı yapanlar hakkında da imar barışı ile ilgili yasal düzenlemede belirtilen TCK'nın 206'ncı maddesine göre gerekli soruşturma da açılmalıdır" demişti.

Görüntü Dökümü

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-Drone görüntüleri

-Yıkımdan detaylar

Haber: Vedat YÜCEBAŞ/BURSA,Kamera: BURSA,()

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Bünyamin Sürmeli: Selin rotasını, dolunun boyutunu söyleyebilecek hale geleceğiz

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 3.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi'ne katılan CNN Türk Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, "Yakın zamanda hava durumlarında selin rotasını, süper hücrenin rotasını, dolunun boyutunu söyleyebilecek hale geleceğiz" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, İLBANK, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve İstanbul Üniversitesi'nce (İÜ) bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam ediyor. Kongre kapsamında Anadolu Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Orhon'un moderatörlüğünde 'Su ve Medya' toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan CNN Türk Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, Türkiye'de meteorolojide gelinen aşamaları değerlendirirken şunları kaydetti: "Ülkemizde meteorolojinin bir olasılık bilimi olduğu kabullenilemiyor. Dünyanın her yerinde, ABD'de bile bir kar tahmini yapılır, yollara kar küreme araçları, tuz araçları, solüsyon araçları çekilir, kar yağmazsa bunlar geriye döner. Bu, riski krize dönüşmeden yönetmektir. Biz bunu kabul etmiyoruz, biz diyoruz ki, 'Bunu söylüyorsan arkadaş, bu gerçekleşecek, bana bir hafta önceden söylemiştin. Kar yağacak diye, niye yağmıyor.' Ayrıca iklim değişikliğinin getirdiği öngörülebilirliğin düşüyor olması ayrı bir kaosu beraberinde getiriyor."

'METEOROLOJİDE CİDDİ BİR GELİŞİM VAR'

Türkiye'nin meteorolojide uzunca süre iyi bir yerde olmadığını anlatan Sürmeli, şunları söyledi:

"Özellikle son 10-12 yılda modelleme noktasında meteorolojide de çok ciddi bir gelişim söz konusu. Ama bizim mikro ölçekte modellemelere biraz daha yükleniyor olmamız lazım. Yani modeli haritanın üzerine yerleştirdiğimizde sokak sokak, semt semt, nerde ne var görebileceğiniz hale gelmemiz lazım. Bize daha çok detay lazım, mesela dolu yağacak mı? Dolunun çapı 1 santimetreyi geçecek mi? Bir metal yüzeyde travma oluşturabilecek mi? Bunların cevaplarını alabileceğimiz modelleri oluşturmalıyız. Bunlar üzerinde de Türkiye'de son birkaç yıldır çalışma yapılıyor. Yakın zamanda hava durumlarında selin rotasını, süper hücrenin rotasını, dolunun boyutunu söyleyebilecek hale geleceğiz. Bununla ilgili dünyada çalışma yapan 3-5 merkez var. Türkiye de onlardan biri olma çabasıyla çalışıyor."

Görüntü Dökümü

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-Toplantıdan genel görüntü

-Bünyamin Sürmeli'nin açıklamaları ve sunumu

-Toplantıdan detay görüntüler

HABER: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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'Markette satılanda binde 4 salep var'

Ünü Türkiye'ye yayılan Bucak salebinin 7 gramıyla 1 kiloluk salep elde edilirken, marketlerde 17-20 gramlık paketlerde satılan salep tozuyla sadece bir kupa salep elde ediliyor. Akdeniz Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Barçın Karakaş Budak, marketlerde satılan paketlerin içinde binde 4 oranında salep olduğunu söyledi.

Burdur'un Bucak ilçesinde Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde yetişen yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor. Yapışkan özelliği, tadı ve aromasıyla diğer saleplerden farklı olan Bucak salebinin kilosu, 700 liradan satılıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA ÜNLENDİ

Toros Dağları'nda nisan-haziran ayları arasında yabani olarak yetişen orkide bitkisinin yumruları yöre halkı tarafından toplanarak 6 ay süresince kurutuluyor. Bucak ilçesindeki tüccarlar tarafından satın alınan yumrular, taş değirmenlerde işlenerek toz haline getiriliyor. Toz salep kaynatılmış inek sütünde, şekerle birlikte 1 saat karıştırılarak kıvamlı olarak içime hazır hale getiriliyor. Bucak salebinin ünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçeyi ziyaretinde kendisine ikram edildikten sonra gazetecilere "Çarşı pazar değil, hakiki Bucak salebi" demesinin ardından ülke geneline yayıldı.

1 KİLOGRAM SÜTE 7 GRAM KARIŞTIRILIYOR

Türkiye'nin birçok iline internetten sipariş üzerine gönderilen salepten 1 kilogram süte 7 gram karıştırmak yeterli oluyor. Kış aylarında sıkça tüketilen ve sıcak bir şekilde sunumunun yapıldığı yerlerde kupasının 8-10 TL arasında değiştiği saleple ilgili yeni bir tartışma da ortaya çıktı.

PAKET İÇİNDE BİNDE 1-4 ORANINDA VAR

Üretici, doğal salebin 100 gramının 70 TL olmasını çok bulan tüketiciye, 100 gramın 4 kişilik bir ailenin kış süresince salep ihtiyacını karşılayacak miktarda olduğunu açıklarken, marketlerde 17- 20'şer gramlık paketler halinde 0.50 TL'ye satılan salebin doğal salepten uzak olduğunu öne sürüyor. Marketlerden alınan salep etiketiyle satışa sunulan ambalajlı ürünlerin içeriğinde patates nişastası, süt tozu, kıvam ve aroma artırıcı ve çok sayıda kimyasal gıda katkı maddesi bulunurken salep tozu ise binde 1-4 oranında yer alıyor. Salep tozunun eser miktarda yer alması nedeniyle fiyatının bu kadar düşük olduğunu vurgulayan üretici, tüketicinin aslında salep yerine salep benzeri sıcak içecek içtiğini söyledi.

Bucak'ta salep ticareti yaparak babadan kalma mesleği sürdüren Aziz Gündüz, Bucak salebinin renkten dahi ayırt edilebilecek özellikte olduğunu vurguladı. Gündüz, doğal salebin kokusunun, aromasının ve kıvamının kendini her yerde belli ettiğini söyledi. Marketlerde satılan saleplere oranla kendi saleplerinin doğal olduğunu vurgulayan Gündüz, doğal salebin daha faydalı olduğunu ifade etti.

'PAKETLERDEKİ SALEP DEĞİL, SICAK İÇECEKTİR'

Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Barçın Karakaş Budak, salebin Türkiye dışına çıkarılmasının yasak olduğunu dile getirdi. Gümrüklerden kaçak geçirilmesinin önlemek için bir çalışma yaptıklarını anlatan Budak, "TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje sayesinde DNA molekülleri üzerinden salebi tespit etmekte kullanılabilecek bir yöntem geliştirdik ve uluslararası bir yayın olarak bilim camiasının faydasına sunduk. Salebin yurt dışına çıkışı yasak" dedi.

Paketlerdeki salebin tüketicilerin kullanımı için geliştirilmiş 'salep benzeri' sıcak içecek olduğunu da kaydeden Budak, "Sıcak suya ilave ederek içilebilecek bir karışımdır. Doğal salep oranı azdır. Bileşenlerinde salep kıvamı, tadı, kokusu verecek maddeler vardır. Bu şekliyle de kış soğuğunda keyif verici içeceklerdir. Kimi zaman nişasta, süt tozu, çeşitli zamklar, tarçın gibi katkılar kullanıyor üreticiler. Gerçek salebin yerini tutmasa da sıcak içecek olarak bu ürünler de değerlendirilebilir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Salep maddesinin görüntüsü

-Sütün ısıtılmasından görüntü

-Şeker ve salep tozunun süte dökülmesi

-Sütün tencerede kaynarken görüntüsü

- Muhabiri Alparslan Çınar ANONS

-RÖP: Aziz Gündüz ( Salep Tüccarı)

-Gerçek salep ve market salepinin tadımının yapılması

-Salep köklerinin görüntüsü

-Yapılan salep ve market salebinin müşterilere tattırılması

-Müşterilerle röportajlar

-RÖP 2: Dr. Barçın Karakaş Budak

-Detaylar

HABER: Alparslan ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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Düzce'de polis ile öğrencileri kaynaştıran proje

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, okullarda güvenliğin sağlanması amacıyla 'Polis Öğrenci Dostluğu' projesi başlattı. Okul önlerinde önlem alan polisler, okulların bahçelerine girerek, öğrencilerle teneffüslerde oyunlar oynayarak zaman geçiriyor.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, trafik, çocuk şube ve toplum destekli polis şube müdürlüklerine bağlı ekipler, öğrencilerinin okullarına daha güvenli gidip gelmeleri için okul önlerinde denetimler yapıyor. Denetimleri 'Polis Öğrenci Dostluğu' projesi ile birleştiren İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilk olarak Aziziye İlkokulu ve Ortaokulu'na giderek teneffüs aralarında çocuklarla zaman geçirmeye başladı. Bu çerçevede polis ekipleri öğrencilerle öz çekim yaptı, voleybol ve futbol oynadı. Ayrıca öğrencilere yunus ve motosikletli trafik polislerinin motosikletlerine binme fırsatı verildi.

Proje hakkında görüşlerini dile getiren Okul Müdürü Ebubekir Yılmaz, "Polis ile çocukların kaynaşması için projenin çok güzel ve etkili olduğunu gördük. Polislerin sık sık okulumuzu ziyaret etmesini isterizö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Polis ve öğrencilerin voleybol oynaması

-Öğrenciler ile polisleri ortada vurmaç oynamaları

-Polis motosikletine binen öğrencilerin görüntüsü

-Öğrenciler ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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