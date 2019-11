DHA YURT BÜLTENİ - 13

Sınır dışı edilen DEAŞ'lıyı Yunanistan kabul etmedi

Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nda yakaladığı DEAŞ'lı terörist, bugün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi. Yunanlıların kabul etmeyip geri gönderdiği DEAŞ'lı, Türkiye de kabul etmeyince iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terörist unsurlara yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanan DEAŞ'lı, tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden bugün sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lı Türkiye'den sınır dışı (deport) edilmek üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na getirildi. Pazarkule'den Yunanistan'a sınır dışı edilen terörist, Pazarkule Sınır Kapısı karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler tarafından kabul edilmedi.

Yunanlılar, DEAŞ'lı teröristi yeniden Türkiye'ye yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği DEAŞ'lı iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı. İki ülkenin de kabul etmediği terörist, tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor.

Bakan Varank, "Çevre hassasiyeti yapay olan bir siyasi anlayışla mücadele ediyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Geleceğe Nefes' projesi kapsamında katıldığı fidan dikme töreninde "Temel atmama töreni yaparak dünyanın en absürt ve müsrif olayını gerçekleştirip ‘Ağaçların yaprakları beni alkışlıyor’ diyenlerin, bugün dikilecek 11 milyon fidanı da görmeyeceği kesin. Maalesef her konuda olduğu gibi çevre hassasiyeti de yapay olan bir siyasi anlayışla mücadele ediyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan 'Geleceğe Nefes' projesi kapsamında Konya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşen fidan dikim törenine katıldı. Törende konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, "Türkiye’de yeşil ve çevreci bir Organize Sanayi Bölgesi olarak öne çıkıyoruz. Öyle ki, 'Çevre Yönetim Sistemi' ile çevre kirliliğinin en aza indirildiği Konya Organize Sanayi Bölgemiz, 1 milyon metrekare yeşil alanı ile Türkiye’nin en yeşil OSB’lerinden birisidir." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün 81 iyre 2023 noktada 3 saat içinde 11 milyon fidanın toprakla buluşacağını hatırlattı. Bakan Varank, ülkemizde 1999 yılında 20.8 milyon hektar olan orman varlığının, 2018 yılında 22.6 milyon hektara ulaştığını söyledi.

Gezi Parkı olaylarına da değinen Bakan Varank, "Biz böyle bir yeşil seferberliğinin içindeyken kendisine sözüm ona çevreci diyenlerin hükümetimize, devletimize yönelik saldırılarını gördük. İşte Gezi Parkı olaylarında birkaç ağaç için sokak olayları çıkarıp, ülkemizi sözüm ona dünyaya şikâyet etmeye çalışanların artan orman varlığıyla alakalı tek bir sözünü duyamazsınız." dedi.

Bakan Varank, isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun temel atmama töreninde yaptığı konuşmaya da değinerek şunları söyledi:

" Temel atmama töreni yaparak dünyanın en absürt ve müsrif olayını gerçekleştirip ‘Ağaçların yaprakları beni alkışlıyor’ diyenlerin bugün dikilecek 11 milyon fidanı da görmeyeceği kesin. Maalesef her konuda olduğu gibi çevre hassasiyeti de yapay olan bir siyasi anlayışla mücadele ediyoruz. Bugünkü fidan dikim seferberliğimiz bu siyasi anlayışa en güzel cevap olacak."

İslahiye’de 6 bin fidan toprakla buluştu

Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde,11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde düzenlenen ‘Geleceğe nefes’ kampanyası kapsamında 6 bin fidan toprakla buluşturuldu.

İlçede Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde yapılan fidan dikim etkinliğine, Kaymakam Muhammet Lütfi Kotan, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşların oluşturduğu yaklaşık 750 kişi katıldı. İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Ağalarobası Mahallesi kırsalındaki 4 ay önce çıkan yangında kül olan 20 hektar alana 5 bin fıstık çamı, bin karaselvi olmak üzere 6 bin fidan toprakla buluştu.

Törende konuşan Kilis Orman İşletme Müdür Yardımcısı Adem Özdemir, "Geleceğe nefes kampanyasına İslahiye’de başladık. Kaymakamlık, belediyemiz vermiş oldukları her türlü destekle sahamıza 5 bin fıstık çamı, bin kara selvi fidanlarımızın dikimine başladık. 450 öğrenci, mahkum ve kurumlarımızla birlikte yaklaşık 750 kişiyle fidanlarımızı dikiyoruz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorumö dedi.

Trabzon'da sabun ağacı fidanları toprakla buluşturuldu

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında, Trabzon Üniversitesi'nde 14 farklı noktada 12 bin fidan toprakla buluştu. Trabzon Üniversitesi kampüsünde ise literatürde ‘sapindus mukorossi' olarak bilinen sabun ve şampuan yapımında kullanılan sabun ağacı fidanları dikildi.

Trabzon Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen fidan dikimi programına, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, kurum müdürleri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Üniversite belirlenen alanlara katılımcılar, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından 12 bin fidanın dikimi yapıldı. Trabzon Üniversitesi kampüsünde ise literatürde ‘sapindus mukorossi' olarak bilinen sabun ve şampuan yapımında kullanılan sabun ağacı fidanları dikildi. Etkinliğe ilgi gösteren bazı öğrenciler, dikip suladıkları fidanlarla da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, 81 ilde eş zamanlı yürütülen projenin hedefine ulaştığını belirterek, "Bugün burada üniversitemizle ortak çalışarak belirlediğimiz 14 parselde fidan dikimi gerçekleştirdik. 12 bin civarında fidanı toprakla buluşturduk. Güzel ve anlamlı bir katılım oldu. Projenin hedefine ulaştığını düşünüyoruz. Hem burada üniversitenin yeşillenmesine katkı sunulacak, hem de öğrencilerimizde bu anlamlı bilincin kazanılmasına olumlu katkılar sunacaktır. 81 ilde eş zamanlı sürdürülen bir proje, biz de Trabzon'da 100 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Kampüs alanına ayrıca sabun ağacı fidanı da diktik" dedi.

'SEVİNÇLİ VE GURURLUYUZ'

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu da, kampanyaya ev sahipliği yaptıklarından ötürü mutlu ve gururlu olduklarını kaydederek, "12 bin fidanın üniversitemiz bünyesindeki alanlarda toprakla buluşması, son derece sevindirici, mutluluk verici ve gururlandıran bir etkinliktir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım ve üniversitem adına saygılarımı sunuyorum. Projeyi başlatan ve destek olan bakanlık yetkililerine de teşekkür ediyorum. 'Bugün fidan yarın nefes' diyoruz. İnşallah bu fidanlar, yarın öbür gün hayat olacaktır. Bu anlamlı kampanyanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Projeyle sınırlı kalmayarak bu fidan dikim alışkanlığını sürdürmeye gayret edeceğiz" diye konuştu.

Fethiye'de 10 bin 300 fidan dikildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için gerçekleştirilen etkinlikte, 10 bin 300 fidan toprakla buluşturuldu.

Fethiye'deki 14 aynı noktada, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için ülke geneliyle eş zamanlı fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Göcek Mahallesi'ndeki Göcek Fidan Dikim Alanı'nda tören alanında sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve orman işçilerinden oluşan yaklaşık 1000 kişi yer aldı. Konuşma yapan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Dalaman'dan başlayarak Fethiye'ye sıçrayan yangının 350 hektar alana zarar verdiğini hatırlatarak, "931 kilometrekare alanda yer alan Fethiye'nin yüzde 72'si ormanlarla kaplı. İlçemiz bu anlamda çok şanslı. Bu nedenle yangınlarda kaybettiğimiz alanları hızlı şekilde ağaçlandırıp eski güzel görünümüne kavuşturmak istiyoruz" dedi.

Konuşma sonrası ilçe genelinde yapılan fidan dikim etkinliğinde toplam 11 bin 300 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe katılan anaokulu öğrencilerinin fidan dikme çabası renkli görüntüler oluşturdu.



Kayseri'de 487 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

Kayseri'de, 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında karaçam, sedir, iğde ve mahlep türlerinden 487 bin 500 fidan, toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda 'Geleceğe Nefes Ol' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Kayseri'de 157 bölgede 44 bin kişinin katılımıyla 487 bin 500 fidan dikildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, etkinliğe Kocasinan ilçesi Akçatepe Mahallesi'ndeki fidan dikim alanından katıldı. Özhaseki, doğanın son yıllarda aşırı derecede kirlendiğini belirterek, "Çok fazla tüketip, dışarı çok fazla atık atıyoruz. Bunlar da bir süre sonra insanoğlunun başına bela olmaya başlıyor. 'Bu beladan nasıl kurtuluruz, dünyayı ve yaşamış olduğumuz çevreyi nasıl kurtarırız' diye dünyada bir takım örgütler kurularak, milyarlarca dolar para toplanarak, kurutuluşun çaresi aranıyor" diye konuştu.

'AĞAÇLARI YAKAN BİR TOPLUM OLDUK'

Özhaseki, Türk ve İslam dünyasında ağaca verilen değere vurgu yaptığı konuşmasında, "Ağacı kutsayan, 'Kıyamet koparken bile elinizdeki fidanı dikin' diyen bir medeniyetin çocuklarıyız. Ama son dönemde uğradığımız zaaftan dolayı bol bol ağaç kesen, ağaçları yakan bir toplum haline dönüştük. Kendi aslımızı, neslimizi ve medeniyetimizi neredeyse inkâr eder hale geldik. Bizim yeniden asli hüviyetimize dönmemiz gerekiyor. Bu anlamada yapılan bu çalışmaları takdir ediyoruz" dedi.

Programa yoğun ilgi gösteren katılımcılar, dikilen fidanların düzenli olarak takip edilmesini gerektiğini belirterek, bölgelerinin daha yeşil olmasını istediklerini söyledi.

Fidanlar sınırda toprakla buluştu

Türkiye-Gürcistan sınırındaki Ardahan'ın Posof ilçesi Taşlık Mevkiinde, 7500 fidan toprakla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes 11 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor' kampanyası kapsamında Ardahan'ın Posof İlçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan Posof İlçesi Taşlık Mevkiinde düzenlenen fidan dikme programına Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Posof Kaymakamı Murat Mete, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, il ve ilçe protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Sınırda 7500 fidan toprakla buluştu.

Bölgede her yıl yeşillendirme çalışması yapıldığını söyleyen Vali Mustafa Masatlı, "Hemen her yıl bölgelerimiz yeşillendirmek için çalışmalar yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Ancak bu yıl ki çalışma hepsinin dışında Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin talimatlarıyla yürütülmekte ve 11 Kasımı Milli Ağaçlandırma Günü olarak kabul edip bu çerçevede tüm yurdumuzda 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması amaç edinildi. Şunu ifade etmek isterim ki, bu millet her zaman ve her yerde her işin en iyisini yapacağını bir kere daha gösterdi. Sahiplenilen ağaç miktarı şuan itibariyle 13 milyon 700 bine ulaşmıştır. Bu çalışmalar geleceğe bırakılacak mirastır. Başka bu bölgemiz olmak üzere ilimize, ülkemize faydalı olacağından hiç kimsenin şüphesi yoktur. Başta bu fidanları sahiplenenler olmak üzere bu fidanları hazırlayanlara, dikimine katkı sağlayan kim varsa herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Maden işçileri fidan dikti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes' sloganıyla başlattığı ve 81 ilde dikimi yapılacak 11 milyon ağaç projesi kapsamında Zonguldak'ta maden işçilerinin de katılımıyla 86 bin 500 fidan dikildi.

Zonguldak’ta fidan dikim törenleri Çaycuma ve Ereğli ilçelerinde gerçekleştirildi. Çaycuma ilçesine bağlı Kahvecioğlu köyünde düzenlenen fidan dikme törenine, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri, maden işçileri ile öğrenciler katıldı. Vali Erdoğan Bektaş, etkinliğe katılımının yüksek olmasının kendilerini sevindirdiğini söyleyerek, Zonguldak'ın çevre bilinci yüksek bir yer olduğunu ve çevre temizliği için de aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Konuşmaların ardından saat 11:11’de fidanlar dikildi. Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı müesseselerde çalışan yaklaşık 100 maden işçisi de fidanları toprakla buluşturdu.

Ereğli ilçesine bağlı Danışmentli Köyü’nde gerçekleştirilen törene ise Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Ereğli Orman İşletme Müdürü Temel Nadir, planlanan alana arıcılıkta fayda sağlaması bakımından yaban mersini ve kızılcık fidanı dikimi yaptıklarını söyledi.

