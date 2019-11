DHA YURT BÜLTENİ - 13

Albayrak: Dar gelirlileri ev sahibi yapacak modelin altyapısını tamamladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak modelin finansal altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış, tarihin en düşük faiz oranı ile kira hatta kiradan daha ucuz maliyetle bu gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak finansal altyapıyı tamamladık" dedi.

Samsun'a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Albayrak, Türkiye'nin yaklaşık 6 yıldır çok yoğun kuşatma planı ile mücadele ettiğini söyledi. Albayrak, "Gezi, 17-25, çukur eylemleri, sözde kanton girişimleri, DEAŞ, PKK, FETÖ, 15 Temmuz hain darbe girişimi. Hiçbirinin amacı ekonomide yaşadığımız saldırıların, tehditlerin taşıdığı amaçtan farklı değildi. Hiçbiri birbirinden bağımsız değildi. Hepsinin esas amacı, milletimizin birliğine kastederek ülkemizin bekasını yıkmaktı. Şükürler olsun, hepsi de milletimizin desteği ile kenetlenmesiyle bertaraf edildi. En son ekonomideki bu saldırıların, tehditlerin dozunu çıkarabilecekleri en üst düzeye çıkararak, son 15 ayda yaşadığımız bütün bu süreçlerde, şu son 15 ay hep birlikte yaşadık. Ülkemizi kur, faiz, enflasyon sarmalına almak için her yolu denediler. Son 1 yılı aşkın bu sürede 3 büyük kur atağı yaşadık. Birileri kuru çıkarabildikleri yere kadar çıkarıp, sonucunda enflasyonu kontrol edilemez noktaya getirmek için çaba sarf ettiler. Ülkemizi de altından kalkılamayacak faiz yükü ile çökerteceklerini zannettiler. Şükürler olsun, tüm bu süreçlerde tüm kurumlarımızla güçlü refleks gösterdik" diye konuştu.

'GÜÇLÜ BİLANÇOMUZU SÜRDÜRÜYORUZ'

15 aylık olağanüstü dönemin, tahminlerden çok daha az hasarla geride bırakıldığını belirten Bakan Albayrak, şunları söyledi:

"Türkiye olarak güçlü bilançomuzu sürdürüyoruz. Kamu borç yükünde en sağlam duruşa sahip ülkelerden biriyiz. Genel Yönetim Borç Stoku'nun milli gelire oranında yüzde 30,2'lik orana sahip olarak dünyadaki en iyi ülkelerden biriyiz. Maastricht Kriterleri yüzde 60, OECD ortalaması yüzde 110, gelişmiş ülkelerin ortalaması yüzde 102, gelişmekte olan ülkelerin oranı ise yüzde 50'nin üzerinde. Başarılı finansman yönetimi ile çok daha ileri stratejik anlamdaki adımları taşımaya devam edeceğiz. Yastıkaltının ekonomiye kazandırılması, yerli ve daha düşük faizli finansman kaynağı değerlendirme noktasında altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası dönemini başlattık. Bu yıl itibarıyla başlattığımız bu hamle ile 2019 yılı içinde tarihimizin en yüksek altın ihraç kapasitesine ulaştık sadece bu yıl 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdık. 2019 yılında bakanlığımızca izlenen strateji sayesinde sene başında bütçeye koyduğumuz 117 milyar liralık faiz ödeme kapasitesini inşallah bu yıl 100 milyarın da altında kapayarak elde ettiğimiz tasarrufu ekonomiye, diğer kalemlere aktararak önemli yeri ortaya koyacağız."

'TİCARİ KREDİ BÜYÜMESİ YÜZDE 6,4 OLDU'

Makroekonomik göstergelerin hepsine bakıldığında, tarihi başarı elde edildiğinin görüldüğünü belirten Albayrak, "Özellikle üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler ekonomik aktivitede toparlanma eğiliminin güçlendiğini ortaya koyuyor. 25 Ekim itibarıyla yıllık ticari kredi büyümesi geçen yılın ilk 9 aylık dönemine göre yüzde 6,4 oranında büyüdü. 4A kapsamındaki toplam sigortalı sayısında Eylül ayında 431 bin kişilik artış gerçekleşti. Yani 2017 Mart ayındaki 505 bin kişilik artıştan sonra son 10 yılın en önemli istihdam artışlarından biri gerçekleşti. Yine 2019 yılında özellikle Haziran ayında 61 bin seviyesine kadar gerileyen aylık toplam konut satış rakamları Eylül ayında 147 bine ulaştı. İpotekli konut satışında ise yine Haziran ayında 7 bin seviyesine kadar gerileyen aylık satışlar, Eylül'de 58 bin seviyesine ulaştı" dedi.

'OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 138 ARTTI'

Ekimde aylık otomobil satışlarının önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 138 artarak, yaklaşık 40 bine ulaştığını dile getiren Bakan Albayrak, şöyle konuştu:

"Ekonomik aktiviteye ilişkin önemli göstergelerin başında gelen Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 2018 Eylül ayında 42,7 seviyesindeydi. 1 yıl sonunda 50 eşik değerine ulaştı ve bu değer paralelinde devam ediyor. 1 yıl önce Ekim ayında 75,2 seviyesinde olan ekonomik güven endeksi, bu yılın Ekim ayında yaklaşık yüzde 20 artarak 89,8 oldu. Eylül ayında yeni açılan şirket sayısı 7 bin 805 ile son üç yılın içindeki en yüksek rakamına ulaşarak başarılı performans ortaya koydu. Son çeyreğin bu öncü rakamları da gösteriyor ki birilerinin aksine yılı pozitif büyüme ile kapatacağız. Özellikle üçüncü çeyrekteki yüzde 1'e yakın pozitif ivme tahminlerini görüyoruz. Dördüncü çeyrekte çok daha güçlü geçen hafta Malatya'da yüzde 4'ler demiştim ama Kasım'ın ilk öncü verilerinin de Ekim'i destekleyici nitelikteki piyasadaki hareketlenme, düşen faizler, yatırım ortamının iyileşmesiyle çok daha iyi bir son çeyreği, yılı tamamlayacağımızı ortaya koydu."

DAR GELİRLİLERE 'KONUT' MÜJDESİ

Bakan Albayrak, ekonomideki tüm kazanımları toplumun tüm kesimlerine yansıtma iradesini her seferinde ifade ettiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Geçen hafta istihdam odaklı kredi paketinin ve kurumsal faizlerdeki indirimlerin müjdesini Malatya'da vermiştik. Bu hafta da özellikle dar gelirli vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finansman altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira hatta kiradan daha ucuz bir maliyetle bu gelir gurubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak finansal altyapıyı tamamladık. Bakanlarımızla görüştük, ilişkin kurumlarımızla görüştük, işin finansal altyapısı tamamlandı, çalışmalar devam ediyor. TOKİ'nin de içinde yer alacağı ve her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak bu modelin tüm ayrıntılarını; evlerin modellerini, şehirleri, şartlarını inşallah bu ay bitmeden Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde özel bir programla vatandaşlarımıza detaylarını anlatacağız. Şükürler olsun, bu manada sosyal adalet notasında, sektörler, yan sektörler noktasında bu önemli adımı başlatıyoruz. İnşallah çok daha güçlü adımlarla çok daha güzel müjdeleri önümüzdeki dönemde vereceğiz."

Enflasyon ile mücadele başta olmak üzere bu mücadelede en ufak gevşemeye izin vermeyeceklerini vurgulayan Albayrak, "'Ekonomiyi durdurma' böyle bir şey yok. Üreticimize vereceğimiz destekle üretim hedeflerimizle arzı güçlendirerek, üretimi artırarak, sanayicimize, üreticimize rekabet gücü sağlayarak, eş güdümlü bir şekilde enflasyonda hedeflerimize ulaşacağız. Birilerine kalsa Türkiye, bu yıl yüzde 3 küçülecekti, yüzde 18- 19 işsizlik olacaktı, Türkiye krizi girecekti. Biz şükürler olsun, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde buna izin vermedik. Türkiye'nin büyük ve travmatik bir bedel ödemesine izin vermedik" dedi.

Bakan Albayrak'ın konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

Kurtulmuş: Trump ile görüşmede Türkiye'nin hakkı sonuna kadar korunacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin, "Türkiye'nin hakkı ve hukukunu en iyi şekilde koruyacak. Biz bütün bu süreç içerisinde iplerin en gergin olduğu zamanlarda bile asla diplomasiyi ihmal etmedik. Bu görüşmede de Türkiye'nin hakkı sonuna kadar korunacak ve Türkiye'ye verilen sözlerin yerine getirilmesi için inşallah teyit alacaktır" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Barış Pınarı Viyadüğü'nün açılışı için Erzurum'a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret etti. Barış Pınarı Harekâtıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, Türkiye'nin geldiği noktanın fevkalade önemli olduğunu vurguladı. En baştan itibaren ilan edilen pozisyonu sahada da göstererek, adımlarımızı atmaya devam edildiğini bildiren Kurtulmuş, "Türkiye hiçbir ülkenin bir karış toprağında gözü olmayan ülkedir. Hatta hiçbir ülkenin bir damla petrolünde de gözü olmayan bir ülkeyiz. Bizim amacımız çok açık ve netti. 4 temel amaçla bu Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Cumhurbaşkanımızın liderliği, önderliği, cesareti ve kararlığıyla belli bir noktaya gelindi. Mehmetçiğimizin kahramanlığı, ordumuzun dirayetiyle de güzel bir sonuç elde edildi. Şimdi bundan sonra Amerika ve Ruslarla masada varılan anlaşmanın inşallah sahada da sonuçlarını görmek istiyoruz. Sadece efendim 'bunlar çekildiler, çekiliyorlar' demek yetmez. Bütün bu terör gruplarının Suriye'nin kuzeyinden tamamıyla temizlenmesi Türkiye'nin hedefidir. Ayrıca oradan Türkiye'ye karşı yapılacak olan saldırıların artık ne olursa olsun bitirilmesini arzu ediyoruz. O bölgenin güvenli bir bölge haline getirilerek 2 milyona yakın Türkiye'de yaşayan Suriyelinin oraya kendi memleketlerine dönmelerini temin etmeye gayet ediyoruz. En nihayetinde zaten emperyalizmin bir projesi olan Orta Doğu'nun daha fazla dağılması, parçalanmasına mani olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü temin etmek için gayret gösteriyoruz" dedi.

'AMACIN KANLI SATRANÇ TAHTASINDA GÜÇ ELDE ETMEK OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

Masaya oturdukları ülkelere Barış Pınarı Harekatı'nın hedefleri konusunda Türkiye'nin kararlılığını aktardıklarını ifade eden Kurtulmuş, "Ruslara ne söylüyorsak, Avrupalılara da, Amerika'ya da diğer insanlara da aynı şeyi söylüyoruz. Şimdi bundan sonra inşallah Barış Pınarı Harekatı'nın sonuçlarının sahada da çok güçlü şekilde görülmesini temin edeceğiz. Bunun için büyük bir kararlılıkla Sayın Cumhurbaşkanımız, Amerika'da Sayın Trump’la yapacağı görüşmeyle de bunları nihayetinde temin edecektir diye ümit ediyorum. Ayrıca diğer alanlarda da Rusların da garanti ettiği bölgelerde de bir tane teröristin kalmaması için müşterek çalışmayı sürdüreceğiz. Nihayetinde terör örgütlerinin tamamını bu coğrafyadan söküp atmak mecburiyetindeyiz. Terörün bir araç olarak kullanılması ise maalesef bunu kullanan ülkeler için yeterince büyük bir ayıptır. Zaten bu terör örgütlerinin kullanılması işi de yeni bir iş değildir. Osmanlı cihan devletinin çözülmeye başladığı, yıkılmaya başladığı dönemlerden itibaren maalesef emperyalist güçler bu terör örgütlerini çok iyi kullandılar. Bizim için eski bir senaryonun yeniden oynanmasıdır. Dünya siyaseti için de DEAŞ'ını, PYD'sini, YPG'sini, FETÖ'sünü bir araya getirip kullananların esas amacının bu kanlı satranç tahtasında güç elde etmek olduğunu da çok iyi biliyoruz. Türkiye, oynanan oyunun farkındadır. Bu oyunların oynanmasına müsaade etmeyecek. Bu emperyalizmin piyonları olan terör örgütlerine karşı mücadeleye devam edeceğiz, ta ki bölge bir esenlik yurdu haline gelsin" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN HAKKI SONUNA KADAR KORUNACAK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında 13 Kasım'da gerçekleşecek görüşme hakkındaki görüşleri sorulan Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız tabi kararını verecek. Biliyorsunuz Türkiye'nin hakkı ve hukukunu en iyi şekilde koruyacak. Biz bütün bu süreç içerisinde iplerin en gergin olduğu zamanlarda bile asla diplomasiyi ihmal etmedik. Sayın cumhurbaşkanımız muhataplarıyla birebir gerektiğinde telefonla, gerektiğinde yüz yüze bu görüşmelerini yaptı ve Türkiye'nin hakkını, hukukunu sonuna kadar korudu. Bu görüşmede de Türkiye'nin hakkı sonuna kadar korunacak ve Türkiye'ye verilen sözlerin yerine getirilmesi için inşallah teyit alacaktır" diye yanıtladı.

HES inşaatı bölgesinde heyelan



Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, hidroelektrik santrali (HES) inşaatı bölgesinde, heyelan meydana geldi. Park halindeki otomobil, yamaçtan kayan toprak ile ağaçların altında kaldı.

Sapanca'ya bağlı İkramiye Mahallesi'nde, saat 11.00 sıralarında, yapımı sürdürülen HES bölgesinde heyelan meydana geldi. Şantiyeye işçi taşıyan Oğuz Çoban'ın kullandığı 06 GB 6640 plakalı otomobil, park halindeyken, yamaçtan kayan toprak ile ağaçların altında kaldı. Heyelan nedeniyle şantiye yolu, kapanırken, ulaşıma açma ve otomobili toprak altından çıkarma çalışması başlatıldı.

Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Adıyaman'da polisin uyuşturcu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, M.T. ve M.S.D.'nin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler M.T.'yi Kahta ilçesinde yapılan operasyon ile gözaltına aldı. M.S.D. ise İstanbul'da polis tarafından gözaltına alınarak Adıyaman'a gönderildi. M.T.'nin evinde yapılan aramada 5 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu yapımında kullanılan cihaz, 9 uyuşturucu hap ve 7 tabanca mermisi ele geçirildi. 2 şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Uçan tekme'yle düşen gaspçı ve sevgilisi adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde, evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı'nın (32), banka şubesinden çektiği parayı gasp etmeye çalışan Cengiz B. (22) ve birlikte yaşadığı sevgilisi Dilber E. (35), adliyeye sevk edildi. Cengiz B'nin, piyasaya yaklaşık 200 bin TL borcu olduğu, kredi çekemeyince sevgilisiyle bu yola başvurdukları kaydedildi.

Olay, geçen salı günü saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı, ev almak için 10 yıldır biriktirdiği 120 bin TL'yi banka şubesinden çekerek, başka bir bankanın şubesine yatırmak istedi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Tuzlalı'yı takip eden kimliği belirsiz kişi, para dolu poşeti alarak kaçtı. Hızlı davranan Tuzlalı, şüpheliyi kovalamaya başladı. Banka şubesinin önüne gelen Deniz Tuzlalı, 'uçan tekme' attığı şüpheliyi düşürdü. Poşetin yırtılmasıyla para etrafa saçılırken, kargaşadan faydalanan gaspçı kaçtı. Deniz Tuzlalı ve çevredekiler ise parayı topladı. Parasını kurtarmayı başaran Deniz Tuzlalı, gaspçıdan şikayetçi oldu.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olayla ilgili inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Deniz Tuzlalı'nın ifadesinin ardından, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulacan'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürü Furkan Satılmış Gediktaş'ın kurduğu özel ekip, Kepez ilçesi Teomanpaşa, Yeni Emek mahallelerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Özel ekip, Deniz Tuzlalı'nın parasını gasp etmeye çalışan kişilerin Cengiz B. ve birlikte yaşadığı sevgilisi Dilber E. olduğunu, Muratpaşa ilçesine kaçtıklarını belirledi. Polis, Kızılarık ve Konuksever Mahallesindeki güvenlik kameralarını da inceledi. Yaklaşık 80 güvenlik kamerasına ait kayıtlarını inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde telefoncu dükkanında olduğunu belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, dün iş yerine yaptıkları baskında Cengiz B. ve sevgilisi Dilber E'yi gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramada, şüphelilerin olay sırasında giydikleri elbiseleri bulundu. Polis şüphelilerin evlerinde de arama yaptı.

GÖZCÜLÜK YAPAN SEVGİLİSİ, KURBANININ FOTOĞRAFINI ÇEKİP GÖNDERMİŞ

Ekipler, Cengiz B. ve Dilber E'nin cep telefonlarında yaptığı incelemede, Deniz Tuzlalı'nın bankada para çektiği sırada ve bankadan elinde para dolu poşetle çıktığı anlarda çekilen fotoğraflarını buldu. Dilber E'nin bankada gözcülük yaptığı, hedef seçtiği Deniz Tuzlalı'nın fotoğraflarını çekip dışarda bekleyen sevgilisine mesaj yoluyla attığı tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgularının ardından önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından adliyeye sevk edildi. Gasp suçundan sabıka kaydı bulunan Cengiz B., polisteki ifadesinde yaklaşık 200 bin TL borcu olduğunu, ödeme güçlüğü çektiğini belirtti. Bankadan kredi çekemeyince gasp yapmaya karar verdiklerini anlatan Cengiz B., birlikte yaşadığı sevgilisiyle plan yapıp bankada takibe aldıkları Deniz Tuzlalı'nın parasını gasbetmeye çalıştıklarını söyledi.

OLAY ANI KAMERADA

Diğer yandan olay anı, anbean güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde, şüpheli elinde para dolu poşetle koşarken Deniz Tuzlalı'nın uçan tekme atması ve birlikte yere düşme anları yer alıyor.

