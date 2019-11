DHA YURT BÜLTENİ - 13

Malatya'da 16 kaçak göçmen yakalandı

Malatya'nın Kale ilçesinde, jandarmanın kimlik kontrolü yaptığı yolcu otobüsünde 16 kaçak göçmen yakalandı.

Malatya- Elazığ karayolunda uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurulan yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde çoğu Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 16 kişinin, sahte belge düzenlenerek yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edildi. Jandarma ekiplerince ilçe merkezine götürülerek acil ihtiyaçları karşılanan kaçaklar, daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaçakların, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

Erzincan'da 2 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi

Erzincan’ın Tercan ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma ile 2 kilo 400 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımın önlenmesine yönelik Tercan ilçesinde çalışma yaptı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen D.S.'nin evinde narkotik köpeği ile yapılan aramada, 2 kilo 400 gran kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. D.S. gözaltına alınırken, av tüfekleri ve uyuşturucuya el konuldu.

Bakan Soylu: Bu yıl 371 bin kaçak göçmen yakaladık (3)

'ERDOĞAN OLMASAYDI'

İçişleri Bakanı Salman Soylu, Antalya'da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti MYK üyesi Gökcen Özdoğan Enç ve İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın karşıladığı Bakan Soylu, ilçe başkanları ve parti yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı öncesi açıklamada bulunan Bakan Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'nın arkasında koskoca bir siyaset olduğuna işaret ederek, "Eğer 21'inci asrın başında Tayyip Erdoğan bu ülkenin başında olmasaydı ve biz savunma sanayinde kendi yerli mühimmatımızı yapamasaydık, eğer biz insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçlarından yoksun olsaydık, bize Resulayn ve Tel Abyad'da bir adım attırmazlardı. Bizim Afrin'e burnumuzu sokturmazlardı" dedi.

366 BİN KİŞİ SURİYE'YE DÖNDÜ

Bir tarafta Amerika, bir tarafta Rusya'nın masaya oturtulduğunu anlatan Soylu, "Bütün dünya sizin özellikle Afrin, Cerablus, Azez, 366 bin kişinin geri dönerek orada sağlık, huzur, eğitim, adalet, güvenlik, tarım bütün bunlarda elde ettiğiniz başarıyı görecek, bunu bir politika olarak kabul ettireceksiniz, bir siyaset olarak kabul ettireceksiniz. Güvenliğinizi alacaksınız. O insanların güvenliğini alacaksınız. Kendi ülkeniz içinde 3 milyon 670 bin insan barındıracaksınız ve ardından o insanlara dünyanın en iyi muamelesini gerçekleştireceksiniz. Yanı başımızda Yunanistan var, 3 binlik kampında 14 bin kişi var. Peki, bunu yönetebilmeleri, hizmet sunabilmeleri mümkün mü? Elbetteki değil. Onun için bu işin başından itibaren dik duracaksınız" diye konuştu.

'AYAĞIMIZI BAĞLARLAR KÖR KUYUYA ATARLARDI'

Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu adımları atarken vesayet sistemini ortadan kaldıracaksınız, tarumar edeceksiniz. Devletin ve siyasetin hızlı karar alma mekanizmalarını ortaya koyacaksınız. Bu arada da Türkiye'nin altyapısını hazırlayacaksınız. Bunlardan birini eksik yapmış olsaydık, ayağımızı bağlar, kör kuyuya atarlardı bizi. Tayyip Erdoğan, Ak Parti, Türkiye, devletimiz, siyasetimiz, hükümetimiz bunlardan bir tanesini eksik yapmış olsaydı bizi dünyaya rezil rüsva ederlerdi. Milletimizin içine çıkacak hal bırakmazlardı. Çünkü geçmişte hep böyle oldu. Gazete manşetlerinden, kendi oluşturdukları sivil toplum örgütlerinden, dönem dönem darbelerle, ekonomik saldırılarla, insan ya olur yaptığımız eksiklikleri abartarak, büyüterek, onları sanki dünyanın en kritik krizleri haline döndürerek bunları yaparlardı."

'YORULDU ARTIK HERKES, TERÖRDEN YILDI'

Türkiye'nin terörle mücadelede ne kadar hem etkin hem kararlı hem de bu konuda gözükara olduğunu ortaya koyduğunu belirten Soylu; yol, üniversite, okul, öğretmen, doktor olmayan Doğu ve Güneydoğu'da hepsinin bugün var olduğu ve makus talihinin yenildiğini de belirterek, "Bugün eğer burada huzur varsa Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihinin yenilmesinden kaynaklıdır. Bakın biz oradaki terör sebebiyle belediyeleri görevden alıyoruz, oradaki vatandaşlar huzurlu ve mutlu. Neden huzurlu ve mutlular. Çünkü yoruldu artık herkes, terörden yıldı. Çocuklarının okumasını, mutlu olmasını, meslek sahibi olmasını, sabah evinden çıktığında akşam evine huzur ve rahat içinde dönmesinin nasıl olabileceğinin fotoğrafı ortaya konuldu. 21'inci asrın başından itibaren fotoğrafı ortaya konuldu ve bu aynı şekilde devam ediyor" diye konuştu.

'TERÖR ORADA, NE DEMEK NE İŞİMİZ VAR'

Ülke dışındaki terörle mücadeleden de bahseden Soylu, "Orta Doğu coğrafyasındaki bu konuyu, huzuru hep birlikte sağlamak bizim mükellefiyetimizdir. Kendi çocuklarımız adına. Dönem dönem 'Efendim bizim Suriye'de ne işimiz var.' Ee terör orada, ne demek ne işimiz var. Terör orada, milyonlarca insan terör sebebiyle Türkiye'ye geliyor. Eğer biz o problemi orada çözemezsek anlaşılıyor ki bu bizim sahamıza yıkılacak. Bu kadar açık ve net, bunu anlamaktan uzak insanlar görüyorum. Yani anlıyorum ki özellikle anamuhalefet partisi ve karşımızda duran siyasal mahaller halkla çok temas içinde değiller. Aslında halkla çok temasta olsalar meseleyi bütün çerçevesiyle beraber vatandaşımız onlara anlatacak" dedi.

Üniversitelilerden lösemiye farkındalık etkinliği

Burdur'da üniversite öğrencileri lösemiye farkındalık etkinliği düzenledi. Bedenleriyle 'LÖSEV' yazısını oluşturan öğrenciler, duvarlara ise 'Yalnız değilsiniz', 'Lösemiyi fark et', 'Lösemi yolun sonu değil, umudun başlangıcıdır' yazılı afişler astı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle farkındalık etkinliği düzenledi. MAKÜ İstiklâl Yerleşkesi Avşar Han'da düzenlenen etkinlikte Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü son sınıf öğrencileri ile MAKÜ Sosyal Yaşam Topluluğu öğrencileri, lösemiye dikkat çekmek için el baskısı yaptı, öğrencilere maske dağıttı. Duvarlara ise 'Yalnız değilsiniz', 'Lösemiyi fark et', 'Lösemi yolun sonu değil, umudun başlangıcıdır' yazılı afişler asıldı.

Sosyal Yaşam Topluluğu Başkanı Onur Gökgöz, "Bu etkinliği yapmaktaki amacımız, lösemili arkadaşlarımızı anlamak, onlara anlayış göstermek ve empati kurmak" dedi. MAKÜ PDR Bölümü son sınıf öğrencilerinden oluşan grup ise vücutlarıyla 'LÖSEV' yazısı oluşturdu ve 'Yaşama el ver' sloganıyla boyayla el izi bıraktı.

MAKÜ Eğitim Fakültesi PDR Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Çakır, "Topluma hizmet dersi kapsamında 2-8 Kasım Lösemi Haftası'nda LÖSEV İl Temsilciliğinin destekleriyle farkındalık yaratmak, duyarlılık kazandırmak amacıyla bu etkinliği düzenledik" şekliinde konuştu.

MAKÜ öğrencisi Duygu Gül Aykon ve Ramazan Elçin de "Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla öğrenci arkadaşlarımızla farkındalık yaratmaya çalıştık. Projemizin adı 'Maskemi takarım, farkındalık yaratırım' idi. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu hastalığı olan herkese şifalar diliyoruz" dedi.

Sivas'ta organ bağışlayanlar için lokma dağıtıldı

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında organ bağışında bulunanlar için lokma dağıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi Merkezi Kafeterya önünde 'Bir Lokma Can' sloganıyla program düzenlendi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı. Organ Bağışı ve Doku Haftası nedeniyle kurulan organ bağışı standında Vali Ayhan ve öğrenciler form doldurarak organlarını bağışladı. Organ bağışında bulunanlar için de bin kişilik lokma dağıtıldı.

Vali Salih Ayhan, organ bağışının önemine dikkat çekerek, "Ülke genelinde ve ilimizde organ bağışıyla ilgili farkındalık oluşturmak, bilinç oluşturmak ve bilgilendirme yapmak maksadıyla programlar yapıyoruz. Organ bağışı çok önemli ve hassas bir durum dinen de bir sakıncası olmayan bilgilendirme ve bilinçlendirme noktasında eksiklik olan bir alan. Hayatta herkesin başına gelebilecek bir hususta destek olması gerekmektedir. Fani dünyada doğal yollarda bir ölüm gerçekleştiği takdirde organlarımızın başkasına hayat verme noktasında cesur davranmamız gerekmektedir" dedi.

'30 BİN KİŞİ ORGAN BEKLİYOR'

Türkiye genelinde 30 bin kişinin organ beklediğini ifade eden Vali Ayhan "Ciddi manada bu konuda sıkıntılar olmaktadır. Dünyada da 1 milyara yakın ölümcül vaka olacak şekilde hayati olan insanlarımız var. Dinen sakıncası olmayan ama toplumsal anlamda duyarlılık konusunda eksik kalan hususlarla ilgili kurumlarımız çalışma gerçekleştirmektedir. İlimizde de organ bağışında Türkiye geneline göre çok cesur değiliz. Bu konuda biraz daha gayret göstermemiz lazım. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını, destek olmalarını istiyoruz. Bu kampanyaya herkesi davet ediyoruz. İnsanoğlunun başına her zaman her şey gelebilir. Bugün bir başkasından beklediği bir davranışı kendisinden yapabilecek iradesini, gücünün ve kuvvetinin olması gerekir" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Ayhan, organ bağışına dikkat çekmek amacıyla vatandaşlara ve öğrencilere lokma dağıttı.

Futbol oynayan yapay zekalı robotlarıyla Türkiye'yi temsil edecekler

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, öğrencilerin yaptığı herhangi bir müdahale olmaksızın futbol oynayabilen yapay zekalı robotlar, Türkiye'yi Macaristan'da düzenlenecek dünya şampiyonasında temsil edecek.

Eğitim teknolojileri ile yazılım uzmanı Seçkin ve Deniz Aksoy çiftinin koçluğunda, özel bir yazılım ofisinde kodlama eğitimi alan öğrenciler, tasarladıkları robotlara yapay zeka kazandırdı. Yaşları 12 ile 14 arasında değişen öğrenciler tarafından tasarlanan yapay zekalı robotlar, herhangi bir müdahale olmadan futbol oynayabiliyor. Yazılımı tamamen yerli ve milli olan robotlar, sahanın içerisindeki topu ve kaleleri kendi yapay zekalarıyla buluyor. Kızıl ötesi ışınlar yayan elektronik top sayesinde yeşil sahada topu algılayan robotlar, topu karşı kaleye sürerek gol atmaya çalışıyor. İki robottan oluşan takımlarda robotlardan biri defans yaparken, diğeri ileride gol atmaya çalışıyor.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEKLER

Denizlili öğrenciler, geliştirdikleri yapay zekaya sahip robotlarla Türkiye'yi dünyada temsil etmeye hazırlanıyor. Mayıs ayında İzmir'de düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye elemelerinde birinci olan öğrenciler, 8- 10 Kasım tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenecek 2019 Uluslararası Dünya Robot Olimpiyatı'nda futbol kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek. Robotlarıyla Türkiye 1'inciliği elde eden 12 yaşındaki 7'nci sınıf öğrencisi Kaan Uçar, 13 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi Sarp Şahin ve 14 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi Berk Can Kiraz, koçlarıyla birlikte Türkiye'yi temsil etmek için Macaristan'a gidip, diğer ülkelerin birincileriyle mücadele edecek.

HEDEF ULUSLARARASI BAŞARI

Eğitim teknolojileri ve yazılım uzmanı Seçkin Aksoy, takımlarının daha önce Kosta Rika ve Tayland'da düzenlenen yarışmalarda Türkiye'yi temsil ettiğini belirtti. Macaristan'dan başarılı bir neticeyle dönmek istediklerini kaydeden Aksoy, "Bu sene Uluslararası Dünya Robot Olimpiyatı Macaristan'da düzenleniyor. Tüm dünya birincilerinin katıldığı bu turnuvada, Roboscorpion takımımızla Türkiye'yi temsil edeceğiz. Öğrencilerimin hedefi uluslararası düzeyde başarılar elde etmek. Bu başarının şehrimizden çıkıyor olması gurur verici. Denizli'ye yaşattıkları bu gururu, dünya birincilerine karşı tüm Türkiye'ye yaşatıp, bu sene Macaristan'da ülkemize yakışan başarıyı alacaklarına inanıyorum. Bu konuda öğrencilerime sonuna kadar güveniyorum" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ DÜNYADA TEMSİL EDECEĞİZ'

Öğrencilerden Kaan Uçar, arkadaşları ile birlikte yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtip, "Bu yıl Türkiye birincisi olduk. Karşılaştığımız diğer ekipleri çok farklı skorlarla mağlup etti. Ekip olarak okul sonrası da robotlarımız için yoğun bir çalışma yaptık. Takım olarak Macaristan'a gideceğiz. Türkiye'yi dünyada temsil edeceğiz. Başarı elde etmek istiyoruz. İleride yazılım mühendisi olup yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapmak istiyorum" dedi.

5 yıldır robotik çalışmalar yaptıklarını söyleyen Sarp Şahin, ürettikleri yazılım ve yapay zeka sayesinde robotlarının her yöne gidebildiğini ve karşılaşmalarda bu durumun kendilerine avantaj sağladığını söyledi. Berk Can Kiraz Macaristan'da Türkiye'yi başarıyla temsil etmek istediklerini kaydetti.

