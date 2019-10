DHA YURT BÜLTENİ - 13

CHP Milletvekili kazada yaralandı (Görüntü ekiyle yeniden)

İzmir'in Bayındır ilçesinde, CHP İzmir Milletvekili, 44 yaşındaki Mahir Polat'ın içinde bulunduğu otomobil, önündeki başka bir otomobile çarptı. Kazada, Milletvekili Polat'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bugün saat 11.00 sıralarında partisinin Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'i ziyaret etmek üzere bir arkadaşının kullandığı 35 HUP 96 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Torbalı-Bayındır karayolu, Canlı Mahallesi girişine geldiklerinde, Milletvekili Polat'ın içinde bulunduğu otomobil, önündeki aniden şerit değiştirdiği ileri sürülen 77 yaşındaki Kamuran Sönmez'in kullandığı otomobile çarptı. Kazada, göğsüne darbe alan Milletvekili Polat ile diğer aracın sürücüsü Kamuran Sönmez ve yanındaki eşi 61 yaşındaki Kaniye Sönmez yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirilen 3 yaralı da tedavilerinin ardından taburcu edildi. CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, Milletvekili Mahir Polat'ı hastanede ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Servis minibüsü kaldırımda yürüyen öğrencilere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kontrolden çıkan servis minibüsü, kaldırımda yürüyen 3 öğrenciye çarptı. Servis minibüsünün çarptığı öğrencilerden 15 yaşındaki İskender Şimşek ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralanan 2 öğrencinin tedavisi sürüyor.

Kaza, Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Bademli Eski Mudanya Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, kaldırımda yürüyen lise öğrencileri İskender Şimşek ile henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 öğrenciye çarptı. Kazada yaralanan Şimşek ve arkadaşları ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İskender Şimşek, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer iki öğrencinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Servis sürücüsü, kazanın ardından gözaltına alındı. Bu arada kaza çevredeki güvenlik kameralarınca an be an kaydedildi.

PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

Hayatını kaybeden İskender Şimşek'in paylaşımı ise yürekleri dağladı. Nilüfer Altınşehir Gençlik ve Spor'da amatör lisanslı kalecilik yapan Şimşek, 2 yıl önceki paylaşımında "Anneme sözüm var, onu villalarda yaşatacağım" yazmıştı. Şimşek'in arkadaşları ise derin üzüntü yaşadı.

BAŞKAN TÜRKYILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kaza ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden "başsağlığı" paylaşımında bulundu. Türkyılmaz, soysal medya hesabı üzerinden, "Gencecik evladımızı kaybettik, acımız büyük… Bu sabah çok üzücü bir haberle sarsıldık. Mudanyamızın pırıl pırıl gençlerinden, Mudanya Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi İskender Şimşek'in Mudanya'da okuluna girmek üzereyken, kaza sonucu hayatını kaybettiğini öğrendim. Gencecik İskender'in vefat haberi hepimizi yasa boğdu. Hepimizin başı sağ olsun…Şimdi gözümüz kulağımız aynı kazada yaralanan yavrularımızda… Hepsinden gelecek iyi haberleri bekliyoruz" paylaşımını yaptı.

Mardin'de sağanakta ev ve iş yerleri zarar gördü

Mardin'de dün öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları sonucu itfaiye ekipleri 55 olaya müdahale etti. Yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerinde hasar oluşurken 75 kişilik itfaiye ekibi yoğun mesai yaptı.

Kent merkezi ile Derik ve Kızıltepe ilçelerinde dün öğleden sonra sağanak etkili oldu. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış nedeniyle birçok ev ve iş yeri ile yollarda su baskınları yaşandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 75 kişilik ekiple su baskını yaşanan 55 farklı adrese müdahale etti. Seviyenin yükseldiği alanlardaki su, ekipler tarafından tahliye edilirken, hasar gören yol ve kaldırımlarda ise yenileme çalışmaları başlatıldı. Merkez ve ilçelerdeki birçok ev ve işyerinde hasar oluştuğu belirtildi.

OÇİ Bebek kamu spotu olsun isteği

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ertuğrul Gazi İlkokulu Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi Sınıf Öğretmeni Mehrem Kurt, öğrencileri ile tasarladığı 'OÇİ Bebek' (Otistik Çocuklar İçin) karakterinin otizmlilerin sesi olması için yetkililerden destek istedi. Kurt, otistik çocuklar ve ailelerinin yaşadığı sıkıntıların topluma anlatılmasında ve bakış açılarının olumlu yönde değişmesinde 'OÇİ Bebeğin' kamu spotlarında kullanılmasının çok etkili olacağını söyledi.

Ertuğrul Gazi İlkokulu Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi Sınıf Öğretmeni Mehrem Kurt, öğrencileriyle birlikte tasarladığı OÇİ bebeğin otistik çocuklar ve ailelerinin yaşadığı sıkıntıların topluma anlatılması konusunda aracı olması için yetkililerden yardım istedi. OÇİ bebeğin kamu spotlarında kullanılmasını isteyen Kurt, "Ailelerin yaşadığı dramlara şahit oldum. Çocukların nasıl yalnız kaldığını, toplumda nasıl izole edildiklerini ve bu yolda yapılması gereken çok şey olduğunu fark ettim. Sınıfımızdaki çocukların aileleriyle birlikte bir atölye çalışması yaptık. Sıfır Atık Projesi'nden yola çıkarak bir bebek oluşturduk. Yapılması çok kolaydı. Çoraptan yaptık. Öğrenci ve velilerimizin yardımıyla içine pamuk doldurduk. Bu bebeği önemli kılan en belirgin özellik bir kahramana dönüşmesiydi. Adını 'otizmli çocuklar için' kelimelerinin baş harflerinden alarak 'OÇİ Bebek' koyduk. Kulağa çok hoş geldiği, akılda kaldığı ve çok da güzel duygular uyandırdığı için de bebeğe 'OÇİ Bebek' ismini uygun gördük. 'OÇİ Bebek, dile gelsin' istiyorum. Kamu spotlarıyla, çizgi film kahramanı olarak kendisini anlatsın. Sokakta OÇİ Bebeği neler bekliyor? OÇİ Bebek ne istiyor? Dolmuşta, otobüste, metroda, alışveriş merkezinde, parkta OÇİ Bebeği görenler ona nasıl yardımcı olabilirler? Onun farklı olduğunu ama ilgiyle, alakayla, eğitimle şifa bulabileceğini herkese kendi diliyle anlatmasını istediğim için bir farkındalık oluşturmak için yola çıktım. Toplumdaki her bireyinde bu konuda yardımcı olması gerektiğine inanıyorum" dedi.

'YURTDIŞINDAN GELDİK TÜRKÇE BİLMİYOR'

Diğer çocukların otizmli çocuklara tuhaf gözlerle baktıklarına dikkati çeken Kurt, "Bazı ailelerin diğer çocuklarla konuşmayan çocukları için 'Biz yurtdışından geldik. Yabancı uyrukluyuz. Çocuğum yabancı dil konuşuyor, Türkçe bilmiyor. O yüzden sizi anlamıyor. O yüzden konuşmuyor' diye cevap vermesi beni çok etkiledi. Bir annenin kendisini böyle hissetmesi, böyle hissettirilmesi toplum olarak hepimizin hatası olarak düşünüyorum. Bu konuda hepimizin mutlaka yapacağı bir şey var. Sadece özel günlerde, Otizm Haftası'nda anmak, onları çok yaralıyor. 'Bu özel günlerde bu çocuklarımızı anmak, kendi kişisel vicdanlarımızı rahatlatmaktan başka bir şey değil' diyorlar. Aileleri sadece; onların herhangi bir çocuk gibi, sevgi ve saygı görmesini, ilgi ve eğitim almasını istiyor. Diğer çocuklar sınıfın düzenini bozduğunu iddia ederek otistik çocukları sınıflarında istemiyor. Oysa eğitim onların da hakkı. Biz birlikte olursak, el ele verirsek, birbirimize şifa oluruz. Birbirimize dokunmak zorundayız. En çokta bu çocuklara" diye konuştu.

Kadınlar, meme kanserine dikkat çekmek için yürüdü

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında yürüyüş düzenledi.

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) öncülüğünde Ömer Halisdemir Meydanı'nda gerçekleşen yürüyüşe, Vali Yılmaz Şimşek'in eşi Çiğdem Olgun Şimşek ile Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in eşi Duygu Özdemir de katıldı. Meydanda branda üzerine pembe kurdele çizen kadınlar, 30-60 yaş arası kadınları tarama için merkeze davet etti. KETEM önünde açıklama yapan Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, "'Dünyada en çok ölüm nedeni kanserler. Ülkemizde de ikinci sırada kanser bulunuyor. Kadınlarda en çok ölüm nedeni meme kanseri. Mamogrofi ile 10 dakikada tarama yapılıyor. Kadınlar için 2 yılda 1 tarama hayat kurtarıyor. Kadınlarımızı mutlaka davet ediyoruz. Yine erkekleri de kanser tarama için merkezimize davet ediyoruz" dedi.

Cumhuriyet Bayramı'nı köy kahvesinde pasta keserek kutladılar

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Mumcuoğlu Köyü'nde, kahveyi Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla süsleyen köylüler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı pasta keserek kutladı.

Mumcuoğlu Köyü'nde yaşayan Birol Özsoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle köy kahvesini Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla süsledi. Toplanan parayla ise Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıldönümünü kutluyoruz' yazılı pasta alındı. Akşam kahveye getirilen pasta, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından köyde yaşayan Kıbrıs gazisi Memduh Cinel tarafından kesildi. Köylüler, alkışlarla bayramı kutladı. Birol Özsoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı köylerinde kutlamak istediklerini belirterek, "Cumhuriyetimizi, devletimizi çok seviyoruz. Köylüler olarak bayramımızı kutlamak istedik. Hep birlikte şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunduk" dedi.

Denizde cumhuriyet coşkusu

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümünü denizde kutladı. Gemiyle Düden Şelalesi'ne kadar giden üyeler, cumhuriyet coşkusunu denizde yaşadı.

ANTİAD tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Antalya'nın en büyük yolcu gemisi 'Harem'de 'Hepimiz Cumhuriyette Aynı Gemideyiz' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe ANTİAD Başkanı Ersen Göksan, Genel Sekreter Hande Aykent, Başkan Yardımcısı Bayram Bakırbaş, Genel Sekreter Yardımcısı Yiğit Atmaca, Sayman Feran Alıcı, Yönetim Kurulu üyeleri Taner Benteşen, Rıza Atçı, ANTİAD üyeleri ve aileler katıldı. Etkinliğe katılanlar, dün saat 17.00'de, 'Harem' gemisi ile Sarısu Setur Marina'dan hareket etti. Kırmızı- beyaz giyinen ANTİAD üyeleri, kıyafetleriyle dikkat çekti. Gemiyle Düden Şelalesi'ne kadar giden üyeler, cumhuriyet coşkusunu denizde yaşadı. Gecenin ilerleyen saatlerinde şarkıcı Görkem Durmaz, konser verdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının denizden takip edildiği etkinliğin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini anlatan ANTİAD Başkanı Ersen Göksan, "Antalya Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte hareket ediyoruz. Onlar karadan, biz denizden cumhuriyet coşkusuna eşlik ediyoruz. Kundu Tekneciler Birliği yaklaşık 15 teknesiyle denizdeki Cumhuriyet kutlamalarına eşlik etti. Cumhuriyetin değerlerini unutmadan, sözde değil özde cumhuriyetçi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu değerler bizi bu güne kadar getirdi. Antalya'ya renk katalım, cumhuriyeti birlikte özümseyelim istiyoruz" diye konuştu,

Down sendromlu Aysun, temsili kına gecesinde eğlendi

Adıyaman'da yaşayan down sendromlu Aysun Balkan'ın (22), kına gecesi hayali gerçek oldu. Belediye tarafından düzenlenen temsili kına gecesinde genç kız, arkadaşları ve akrabalarıyla bir araya gelerek davul zurna eşliğinde oynadı.

Adıyaman'da yaşayan Mehmet ve Ayşe Balkan çiftinin 8 çocuğundan 7'ncisi olan Aysun Balkan down sendromlu olarak dünyaya geldi. Kına gecesi isteğini ailesine söyleyen genç kızın babası Mehmet Balkan, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'tan yardım istedi. Başkan Kılınç'ın talimatı ile harekete geçen Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi çalışanları Aysun Balkan için kına töreni düzenledi. Siteler Mahallesi'ndeki gençlik merkezi önünde düzenlenen kına törenine hazırlanan Aysun Balkan, davetlilerle halay çekti, çiftetelli oynadı. Babası ile de dans ederek bol bol fotoğraf çektiren Balkan’ın eline gelin kınası yakıldı.

Törenden duyduğu mutluluğu dile getiren baba Mehmet Balkan, "Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç'a durumu anlattım. Başkan talimat verdi ve kızım için kına gecesi düzenlendi. Kızım çok mutlu oldu herkesten Allah razı olsun" dedi.

Annesi Ayşe Balkan ise kızının hayalini gerçekleştirenlere teşekkür etti.

