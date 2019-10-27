DHA YURT BÜLTENİ-13

Resulayn şehidi için tören düzenlendi



ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesine komşu, Suriye’nin Resulayn bölgesinde arama tarama faaliyeti yapan askerlere PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Adana'ya uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Resulayn'ın doğusundaki Ebu Raseyn köyünde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Türkel için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ve Ahmet Akay, CHP milletvekili Aziz Aydınlık, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İl Müftüsü tarafından okunan duanın ardından şehit Türkel’in Türk bayrağına sarılı tabutu, dualar eşliğinde askeri kargo uçağına konuldu. Şehit Uzman Çavuş Türkel'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehit Erdoğan Türkel içim düzenlenen tören

- Törene katılan protokol

- Okunan dualar

- Genel ve detay görüntüler

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, ()-

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Av tüfeğiyle vurulmuş bulunan 2 kadın, intihar etmiş; ses kaydı ortaya çıktı



ADIYAMAN'da, boş arazide av tüfeği ile vurularak ölen Songül Önemli (26) ve Cansu Güven'in (21) intihar ettiği belirlendi. Olay öncesi cep telefonlarına ses kaydı yaptığı belirlenen kadınların, kayıtta intiharlarından sorumlu tuttukları 6 kişinin ismini söyledikleri, gözaltına alınan şüphelilerin de bu kişiler olduğu bildirildi.

Olay, cuma gecesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Boş araziden gelen silah sesleri üzerine bölgeye giden mahalle sakinleri, Songül Önemli ile Cansu Güven'i yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Cansu Güven'in öldüğü belirlendi. Hastaneye kaldırılan Songül Önemli de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, ikisi de bekar olan Önemli ile Güven'in arkadaş olduklarını, ailelerinin birbirleriyle görüşmesine izin vermediği için intihar etmeye karar verdiklerini belirledi. Akşam saatlerinde boş araziye gelen iki arkadaştan Songül Önemli'nin önce Cansu Güven'e ateş ettiği, ardından da aynı tüfekle kendini vurduğu belirlendi. Ölen Güven ve Önemli'nin cep telefonunu inceleyen polis, telefon intihara karar verdiklerini ve intiharlarından dolayı sorumlu tutulması gereken ailelerinden 6 kişinin isminin geçtiği ses kayıtlarına ulaştı. Polis, bu bilgiler üzerine ses kayıtlarında ismi geçen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Adliyesi

- Şüpheliler araçlar ile gelmesi

- Şüpheliler adliyeye götürülmesi

- Şüphelilerin yakınları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 75 MB

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Viyadükten düşen İbrahim öldü

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, 60 metre yükseklikteki viyadükten düşen İbrahim Ethem S. (16) yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra, Nurdağı'ndaki Başpınar Viyadüğü'nde meydana geldi. İbrahim Ethem S., iddiaya göre, bir süre dolaştığı viyadüğün kenarından bilinmeyen nedenle düştü. İbrahim Ethem S.'nin yaklaşık 60 metre yükseklikten kayalıklara düştüğünü görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan İbrahim Ethem S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İbrahim Ethem S.'nin cansız bedeni, jandarma ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından kayalıklardan alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma, İbrahim Ethem S.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Başpınar viyadüğü

- Gencin cansız bedenin aşağıya indirme çabası

- Görgü tanıkları ile röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-Ramazan TUNCER-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:261MB

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Kadirli'deki orman yangınında 6 hektarlık alan zarar gördü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 6 hektar alan zarar gördü.

Kadrili ilçesi Akarca Yaylasi Çevlik mevkiindeki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına helikopterle de havadan destek verildi. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, dumandan etkilenen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

6 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), ()

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Yüksekova'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin taklalar atarak şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yüksekova'ya 10 kilometre uzaklıktaki Demirkonak köyü yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden Yukarı Oluk köyüne giden sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 65 NU 092 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, taklalar atarak 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada otomobildeki Rojdar Çiçek ve kuzeni Haşim Çiçek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Kaza yapan araç

-Sağlık ekiplerinin yaralılara mühadalesi

-Ambulansın yanında toplanan vatandaşlar

-Yaralıları taşıyan ambulanslar

-Detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()