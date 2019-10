DHA YURT BÜLTENİ-13 

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor



Çanakkale Boğazı'nda inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükselmeye devam ediyor. Gelibolu yakasındaki keson üzerine 5'inci, Lapseki yakasındaki keson üzerine ise 4'üncü bloklar yerleştirildi. Bir basamak daha yükselen köprü ayaklarının toplam uzunluğu 318 metre olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı devam ediyor. Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasına yapılan köprünün, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’ncü yılını simgelemesi nedeniyle orta açıklığı 2023 metre olacak. Bu açıklık köprüye, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü unvanını kazandıracak.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün iki kıtadaki yakalarında denize batırılan kule kesonları üzerine Ağustos ayında her biri 800 ton ağırlığındaki bloklar yerleştirilmeye başlandı. Gelibolu ve Lapseki yakasında denize batırılan kesonlar üzerine konulan ilk blokların ardından beliren köprü ayakları, Eylül ayında konulan üçüncü bloklarla birlikte iyice yükseldi. Bu ay ise, köprünün Gelibolu Sütlüce'de deniz içerisindeki keson üzerine 5'inci, Lapseki'nin Şekerkaya mevkisindeki keson üzerinde ise dördüncü bloklar yerleştirildi. Köprünün Lapseki'nin Şekerkaya mevkiinde karada da çalışmalar sürüyor.

KÖPRÜ AYAKLARI 318 METRE OLACAK

Denize batırılan kule kesonları üzerine konulmaya devam eden bloklarla köprü ayakları önümüzdeki günlerde yükselmeye devam edecek. Tüm blokların konulmasının ardından Türk bayrağının renklerini alacak olan 318 metrelik köprü kuleleri tamamlanacak. Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü günü olan 18 Mart'ı temsil eden 318 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.

İNCELİKLİ TASARIM

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet’in 100’ncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2 x 3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte, deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.



'İznik Gölü'ndeki çekilme mevsimsel'



Bursa'da İznik Gölü'nün 25 metre kadar çekilmesiyle ilgil açıklama yapan İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, çekilmenin her yıl yaşandığını ve mevsimsel olduğunu söyledi.

İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, Türkiye’nin 5'inci büyük gölü olan İznik Gölü'ndeki 25 metre çekilmenin mevsimsel olduğunu ve her yıl yaşandığını belirtti. 20 yıldır gölde balıkçılıkla uğraştığını ifade eden Konur Genç, "Daha önceki yıllarda da gölümüzde bu tür çekilmeler oluşmaktaydı. Fakat bu bu sene kuraklık nedeniyle az seviyede çekilme var. Fakat korkulacak bir şey yok. Kış aylarında yağışlarla birlikte eski seviyeye gelecek. Yağışlar çok olursa eski seviyeyi bile geçebilirö dedi. İznik'te turizm işletmesi bulunan Ali Karaman ise, “Bu gölde 25 yıldır tekne turu yapıyorum. Havanın yağışlı gitmeme nedeni ve buharlaşma sonucu çekilme olduğu görülmektedir. Yağmur yağdığı takdirde eski seviyeye ulaşacaktır" dedi.

Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Samsun'da özel halk otobüsü şoförü Mehmet Aydın (45), bayılan kadın yolcuyu, kısa sürede güzergahı üzerindeki hastaneye yetiştirdi. Bu anlar, araçtaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsünde 17 Ekim günü saat 18.30 sıralarında yaşanan olayda; genç bir kadın, ön koltuğunda oturduğu otobüste fenalaşıp sürücü Mehmet Aydın'ın koluna yattı. Genç kadının rahatsızlandığını anlayan Aydın, güzergahındaki duraklarda durmayarak hastaneye hareket etmeye karar verdi. İçindeki yolcularla birlikte Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doğru giden şoför Aydın, yolda sürekli klakson da çalarak önündeki araçların kendisine yol vermesi için uyardı. 4 dakikalık sürede hastaneye geldiklerinde yolcular ve şoför, sara nöbeti geçirdiği öğrenilen kadını, sedyeyle hastaneye taşıdı. Şoför Mehmet Aydın, genç kadını hastaneye bıraktıktan sonra yoluna devam etti. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada, özel halk otobüsü şoförünün duyarlı davranışı araç içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüs sürücüsünün rahatsızlanan kadına müdahale ettiği, ardından da dörtlülerini yaktığı otobüsle hızla hastanenin yolunu tuttuğu anlar görülüyor.

'O AN HER ŞEYİ BİR KENARA BIRAKTIM'

Otobüste yaşananları anlatan sürücü Mehmet Aydın, kadının kırmızı ışıkta aniden koluna yattığını söyleyerek, "Ben uyudu sanarak uykusunu bozmak istemedim. Yeşil yanınca vitesi değiştirirken de öbür tarafa düştü ve rahatsızlandığını anladım. Hemen yanımda bulunan suyu alarak yüzünü yıkadım. Allah razı olsun arkadan bir kadın koşarak gelip yardımcı oldu. Ben de bu sırada Allah ne verdiyse korna çala çala hastaneye gitmeye başladım. O an her şeyi bir kenara bırakarak en yakın hastaneye yetiştirdim. Bu sırada duraklarda inmek isteyen yolcular oldu, fakat açıkçası onlara kızdım. Yolcuları indirmedim ve sol şeridi kapatarak hastaneye gittim. Önüme bir şey çıkar diye de korktum, fakat Allah yardım etti, sorunsuz şekilde hastaneye vardık. Ailesine bilgi verildi. Hastanenin ardından da otobüste bulunan bütün yolcuları tek tek inecekleri yere bırakıp bir sonraki seferime yetiştim. Hastayı yetiştirmeye çalışırken çok duygulandım. O hasta benim ailemden biri olabilirdi, çocuğum olabilirdi. Ben de hastaneye yetiştirmek benim boynumun borcu diyerek devam ettim" dedi.

'AMBULANSTAN BİLE HIZLIYDIM'

25 yıllık otobüs şoförü olduğunu da dile getiren Aydın, "İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz ama yine olsa yine yaparım. Herkesin gideceği yere sağ salim varmasını isteyen biriyim. Ambulanstan bile hızlıydım. Fakat başımıza da böyle bir şey gelirse ilk hedefim görevimiz neyse onu yerine getirmektir. Çok şükür hastamızın sağlığının yerinde olduğunu öğrenmek benim için her şeye bedeldi" diye konuştu.

Cankurtaranlar, 145 yorgun yüzücüyü kurtardı

Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yer alan Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda görevli 50 cankurtaran, yaz sezonunda boğulma tehlikesi geçiren 369 kişi ile 145 yorgun yüzücüyü kurtardı.

Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda görevli cankurtaranlar, 31 Ekim'de sona erecek yaz dönemi öncesinde tatbikat yaptı. Senaryo gereği denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi kurtaran cankurtaranlar, daha sonra ilk yardım müdahalesi yaptı. Tatbikatın ardından ALSE Sahil Antalya Yaşam Parkı ve Alkoçlar Grubu Yönetim Kurulu İcra Başkanı Turan Toprak, dünyanın sayılı güzel sahillerinden Konyaaltı'nda, halka en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.

Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda 90 işletme ve 30 plaj bulunduğunu, bu plajların büyük bölümünün mavi bayraklı olduğunu dile getiren Toprak, sahilin, Antalya'ya tatile gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olduğunu vurguladı. Turan Toprak, yaz döneminde sahile günlük 100 bin ziyaretçi geldiğine dikkati çekti.

369 BOĞULMA TEHLİKESİ

Güvenliğe önem verdiklerini, bu noktada cankurtaranlara önemli iş düştüğünü anlatan Toprak, "Sahilde 50 cankurtaran, 200 metre aralıklı görev yapıyor. Sabahtan güneş batımına kadar görev yapıyor. Bu sezon boğulma tehlikesi geçiren 369 kişiye müdahale edildi. Bunlardan 126'sı hastaneye sevk edildi. Denizde, sahilde basit yaralanan 182 kişiye müdahale edildi. Cankurtaranlar 145 yorgun yüzücü, 12 güneş çarpması, 52 deniz canlılarıyla temasta vücutta oluşan olumsuzluğa müdahale etti" dedi.

Sahildeki cankurtaranlardan Yaşar Aydın, 3,5 aydır Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda görev yaptığını, gümüş bröve sahibi olduğunu anlattı. Görevinin zorluğunu anlatan Aydın, "Bu sezon 12 boğulma tehlikesine müdahale ettim. Genellikle yorgun yüzücü, çok nadir de olsa gerçek boğulma tehlikesine müdahale ettik. Sahilin güvenliği bizden sorulur. Sabah 09.00'da kuleyi açıp, bayrağımızı çekeriz. Gözümüz denizde olur. Tek sorumluluğumuz gözümüzü denizden ayırmamak" diye konuştu.

Lastik kontrolü yapan TIR sürücüsüne kamyonet çarptı

Aksaray'da ses gelen lastiği kontrol etmek için aşağıya inen TIR sürücüsü Mehmet Ölmez (62) kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 13,30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi organize sanayi yolunda meydana geldi. AJ 158 plakalı Tır'ı ile seyir halinde olan Mehmet Ölmez, lastiğinden ses gelmesi üzerine kontrol etmek için aşağıya indi. Tekerleri kontrol eden Ölmez'e, arkadan gelen Bayram Ali Yıldız (55) idaresindreki 68 DA 944 plakalı tuğla yüklü kamyonet çarptı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Ölmez, olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ölmez'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

