DHA YURT BÜLTENİ - 13

Denizlispor Yönetimi'nin basın toplantısına silahlı kişilerce baskın girişimi

Süper Lig'de 6 maçtır galip gelemeyen, son olarak Fenerbahçe maçında hakemlerin yönetimine tepki gösteren Yukatel Denizlispor'da yönetim bu konularda basın toplantısı düzenlediği esnada şok bir olay yaşandı. Kulübün eski başkanlarından Süleyman Urkay ve beraberindeki 2 kişi, toplantıya girmeye çalıştı. Güvenlik görevlileriyle arbede yaşayan Urkay ve beraberindekiler gözaltına alınırken bir kişinin belinde silah olduğu, olay esnasında silahına davranmaya çalıştığı görüldü.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlediği sırada tesise gelen eski başkanlardan Süleyman Urkay ve beraberindeki 2 kişi toplantıya katılmak istedi.

Bu sırada kulüp korumaları ile Urkay ve yanındakiler arasında arbede yaşandı. Olay yerine polis ekibi sevk edildi. Urkay ve yanındaki 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya tepki gösteren Başkan Ali Çetin, insanların kendisine yakışanı yaptığını ve sağlam yerlere parmak bastıkları için bu olayın meydana geldiğini ifade ederek, "Toplantıya girmek isteyen bir kişinin belinde silah varmış. Gerçekten ayıp, yazıklar olsun. Yapacak birşey yok. Canı sağolsun. O da burada emek vermiş yıllarca. Ama gerçekten üzücü bir durum. Hiç yakışmadı kendisine. Olayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ama bizi hiç kimse yıldıramayacak. Sonuna kadar bu şehre mahçup olmamak için tüm mücadelemizi vereceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Olaydan görüntü

- Eski Başkan Süleyman Urkay ve beraberindekilerin gözaltına alınması

HABER-KAMERA: DENİZLİ, ()

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Vali koltuğunu lise öğrencisine bıraktı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kamu adına sorumluluk almanın ne olduğunu anlatmak için başlattığı projede koltuğunu bir günlüğüne lise son sınıf öğrencisi Pelin Ebe’ye bıraktı. Sabah evinden makam aracıyla alınan Ebe, gün boyunca valilik yaptı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kamu sorumluluğunu anlatmak için başlatılan proje kapsamında kentte görev yapan başta valilik makamı olmak üzere, kamu kurum müdürleri, meslek seçimi ve yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla koltuklarını bir günlüğüne öğrencilere bıraktı. İl Valiliği de dahil olmak üzere Kaymakamlıklar ile kamu kurumlarında bir günlüğüne idarecilik yapan 30 öğrenci, idarecilerin rutin programlarına dahil oldu. Proje kapsamda Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi son sınıf öğrencisi Pelin Ebe, Vali Bilal Şentürk'ün yanında staj için sabah valilik makam aracı ile evinden alınarak, Bilecik Valiliği’ne geldi. Girişte Özel Kalem Müdür vekili Gülgün Işık tarafından karşılanan Ebe, gün boyu Vali Şentürk ile birlikte çalışmaları izledi, program ve etkinliklere katıldı. Valilik birimlerinin işleyişi hakkında bilgilendirildi.

‘DIŞARDAN BAKILDIĞI GİBİ DEĞİL’

Öğleden sonra makamı devralan Ebe, gün içerisinde katıldığı toplantılar ve etkinliklerle ilgili yaptığı değerlendirmede, valilik makamının ve görevinin beklediği gibi olmadığını, dışarıdan bakınca daha kolay gelen mesleğin yükümlülüğünün çok fazla sorumluluk gerektiren bir görev olduğunu söyledi.

Sürekli teftiş ve takip gerektiren valilik makamını yakından tanıma imkanı veren ve projeyi hazırlayan Vali Şentürk'e teşekkür eden Ebe, “Konularla yakından ilgilenmenin her zaman için daha olumlu sonuçlar verdiğini canlı olarak görmüş oldum. Toplantılarda, işsizlikle ve eğitimle ilgili hazırlanan projeleri değerlendirme fırsatı buldum. Valilik makamıyla ilgili görüşlerim değişti, güzel ama sorumluluğu ağır bir meslekmiş. Vali tüm ili idare ediyor. Uygulanan proje, meslekleri tanımamız açısından yararlı ve önemli. Sonuçta biz mesleği tanımadan yazdığımız bölümlere gidersek sevmeyebiliriz. Birçoğumuz da bunu yapıyor, sonradan mesleğimizi öğreniyoruz. Bu projeyle ben çok daha yakından öğrendim. Arkadaşlarımın da öğrenmesini isterimö dedi.

Bilecik'te kadınların çalışma alanının fazla olmadığını belirten Pelin Ebe, Bilecik'in gençler için yetersiz, orta yaşlılar ve yaşlılar için sakin bir şehir olmasından dolayı gençlerin sosyal olanaklarının geliştirilmesini istedi.

‘SORUMLULUĞA TALİP GENÇLERİN ÇIKMASINA VESİLE OLUYORUZ’

Bilecik Valisi Bilal Şentürk de Bilecik'te eğitimin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında uyguladıkları projeyle ayda bir gün bir öğrencinin tam gün vali makamı da dahil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapacaklarını belirterek şunları söyledi:

“Stajyer vali Pelin kızımız, burada yaşadığı tecrübeleri arkadaşlarıyla da paylaşarak hem devleti tanıması, hem kurumların işleyişini görmesi, hem de kamu adına sorumluluk taşımanın ne olduğunu görmesi önemli. Hayata hazırlanırken sorumluluğa talip gençlerin çıkmasına vesile olmak istiyoruz. Staj yapan öğrencilerimizle diyaloğumuz bitmiyor, sonrasında da diyaloglarımız devam ediyor. Dışarıdan bakan bir göz olarak gençlerin bizlere önerileri olsun istiyoruzö

Stajyerlik görevini tamamlayan Ebe, makam arabasıyla tekrar evine bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Pelin Ebe’nin evinden çıkması

-Vali makam aracına binmesi

-Valilik girişinde karşılanması

-Valilik makamı

-Vali Şentürk ile konuşması

-Vali Şentürk ile programlara katılması

-Pelin Ebe’nin konuşması

-Vali Şentürk’ün açıklaması

-Makam aracıyla evine bırakılması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,()-

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İlkokul öğrencileri sokak hayvanlarına kulübe yaptı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi 75'inci Yıl İlkokulu öğrencileri, kışın sokakta barınacak yer bulmakta zorlanan sokak hayvanları için köpek ve kedi kulübeleri yaparak, site, cadde ve sokaklara dağıttı.

Malkara hayvanseverlerin 'Pati Kardeşin' projesi kapsamında, 75'inci Yıl İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri kış aylarında sokakta kalan ve barınacak yer bulamayan sokak hayvanlarını gördükten sonra kedi ve köpekler için kulübe yapmaya karar verdi. Projesi yöneticisi Özlem Esen ile 75'inci Yıl İlkokulu sınıf öğretmeni Hülya Tarih'in de destekleriyle öğrenciler plastik geri dönüşüm malzemelerinden kulübe yapmaya başladı. Öğrencilerin yaptığı 20 kulübe, kurumların bahçelerine, sitelere, cadde ve sokaklar olmak üzere hayvanların bulunduğu yerlere konuldu. Öğrenciler ayrıca yaptıkları kulübelerde barınacak hayvanların aç kalma ihtimaline karşı harçlıklarından arttırdıkları paralarla mama aldı.

Öğrencilerden Berk Gülmez, "Yaptığımız kulübelerden bir tanesini bizim sitenin bahçesine koyduk. Bu projemizi arkadaşlarımızda örnek alsın. Biz hayvanları çok seviyoruz, herkes sevsin" dedi. Deniz Karabulut ise, "Biz arkadaşlarımızla hayvanları çok seviyoruz ve onlar için kulübe yaptık. Şimdi yaptığımız kulübeleri dağıtıyoruz. Yanlarına yemlik ve sulukta koyuyoruz. Şimdi ise hayvanların koyduğumuz yemlik ve suluklara gelmesini istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Öğrencilerin kulübeleri mahallelere dağıtımı

Öğrencilerin kulübeleri araca yüklemesi

2 öğrenci ile röp.

Kulübelerden detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ),() -

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Eda’nın düğün hayali gerçek oldu

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde zihinsel engelli Eda Kırmızı’nın (31) gelinlik giyme hayali gerçek oldu. Yapılan temsili düğünde beyaz gelinlik giyen Eda için Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın makam aracı da gelin arabası oldu.

Toroslar Belediyesi, en büyük hayali gelinlik giymek olan zihinsel engelli Eda Kırmızı’ya temsili düğün organize etti. Damatsız düğün öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Başkan Yılmaz’ın makam aracı, Eda Kırmızı için ‘gelin arabası’ olarak hazırlandı.

İlçede konvoyla tur atıldı. Düğün salonu önünde Başkan Yılmaz ve eşi Meltem Yılmaz tarafından karşılanan Eda Kırmızı, salona girince ayakta alkışlandı. Heyecanı gözlerinden okunan Kırmızı, ilk dansını da Başkan Yılmaz ile yaptı. Başkan Yılmaz, "Bizler engelli kardeşlerimizin gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olmaya devam edeceğiz. İhtiyaç duyduklarında onların yanlarında olduğumuzu hissetmeleri bizim için ayrı bir mutluluk" dedi.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Temsili düğünle Eda Kırmızı'nın hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Engelli kardeşimize belediyemiz himayesinde temsili düğün organize ettik. Her genç kızın hayali gelinlik giymek. Biz de bu hayalini öğrenince gerçekleştirmek istedik. Ne mutlu bize ki; hayaline ortak olduk, hep birlikte gerçeğe dönüştürdük. Damatsız, temsili düğün öncesi gelin aracı olarak hazırladığımız makam aracımızdan el sallayan Eda ile ilk dansı yaptık, gelin kuşağını bağladık. Eda kızımızı bu özel gününde yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Gözlerimizin dolduğunu, yüzlerimizin güldüğünü gördüm. Hepinizden Allah razı olsun. Eda kızımıza da hayatının bundan sonrasında sağlık, mutluluk diliyorum" diye konuştu.

Eda Kırmızı’nın ablası Gizem Kırmızı da Başkan Yılmaz’a teşekkür ederek, "Annem ve babam hayatta değil. Kardeşim Eda’nın tek hayali gelinlik giymekti" ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Makam aracının görüntüsü

Makam aracı süslenirken

Süslemeden genel ve detay

Eda’nın kuaförde hazırlanması

Eda’nın evden çıkması

Eda’nın makam aracındaki görüntüsü

Konvoy görüntüsü

Gelin arabasının salon önen gelmesi

Belediye Başkanı Yılmaz’ın Eda’yı karşılaması

Başkan Yılmaz’ın Eda ile birlikte salona gelmesi

Salondan görüntü

Başkan Yılmaz, Eda ile dans ederken

Eda’nın masadaki görüntüsü

Düğüne katılanlardan genel ve detay

Belediye Başkanı Yılmaz’ın konuşması

Başkan Yılmaz Eda ile karşılıklı oynarken

Oynayanlardan genel ve detay

Başkan Yılmaz Eda’nın kuşağını bağlarken

Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı

(BOYUT: 655 MB) (SÜRE:3,27 DK)

Haber-Kamera: MERSİN, ()

