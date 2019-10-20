DHA YURT BÜLTENİ-13 

ŞEHİT MAZLUM'UN HAYALİ, DOKTOR OLMAKMIŞ

Suriye'den teröristlerce Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine atılan havan mermisinin patlaması sonucu şehit olan Mazlum Güneş'in (11), görme problemi yaşayan annesini iyileştirmek için göz doktoru olmak istediği ortaya çıktı. Baba İbrahim Güneş, "Mazlum, 'Göz doktoru olup, annemi iyileştireceğim' diyordu" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin kuzeyinin terör örgütlerinden temizlenmesi için başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nda, Ceylanpınar'a, karşısında bulunan Resulayn kentindeki teröristlerce 11 Ekim'de havan mermisi atıldı. Sivillerin hedef alındığı saldırıda, ekmek almaya giderken, yakınana düşen havan mermisinin patlaması sonucu Mazlum Güneş, şehit oldu. Mazlum'un babası İbrahim Güneş, aslen Siverekli olduklarını ve maddi imkansızlıklar nedeniyle Ceylanpınar'a yerleşerek, mevsimlik işçi olarak çalışmaya başladıklarını söyledi. Acılı baba, oğlu Mazlum'un okulda çok başarılı öğrenci olduğunu söyledi.

'ANNESİNİ İYİLEŞTİRMEK İSTİYORDU'

Mazlum Güneş'in hayalinin, göz doktoru olup, görme problemi yaşayan annesini iyileştirmek olduğunu anlatan İbrahim Güneş, "Acımız daha yeni ve taze. Allah kimsenin başına böyle bir olay getirmesin inşallah. Yetkililerden bize el uzatmalarını ve yardım etmelerini bekliyoruz. Mazlum'un bazı hayalleri vardı. O gerçekleştirmedi, inşallah kardeşleri gerçekleştirir. Maddi durumuz iyi olmadığından annesinin göz tedavisini yapamıyorduk. Mazlum hep 'Ben göz doktoru olup, annemi iyileştireceğim' diyordu. Hayali doktor olmaktı" diye konuştu.

'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak istediğini söyleyen baba Güneş, "Oğlum Mazlum; elim, kolum ve ayağımdı. Hainler onu şehit etti. Benim sefer görev kağıdım var. Beni askere alsınlar. Gerekirse ben de seve seve canımı veririm" dedi.

Ailenin en küçük çocuğu olan Muhammed Güneş (6) ise şehit ağabeyinin hayalini kendisinin gerçekleştireceğini ve doktor olacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mazlum’un ailesi

- Ağlayan anne ve babası

- Mezarı başında dua eden ailesi

- Babasının konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

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YILLAR SONRA 'KOMANDO MARŞI' OKUDULAR



Kayseri Hava İndirme Komando Taburu'nda 1980 yılında görev yapan askerler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de düzenlediği, ABD ile varılan uzlaşma çerçevesinde 5 gün ara verilen Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Antalya'da bir araya gelerek 'Komando Marşı' okudu.

Kayseri Hava İndirme Komando Taburu'nda 39 yıl önce görev yapan askerler, İstanbul, Burdur, Isparta, Denizli'den Antalya'ya geldi. Muratpaşa ilçesi Saat Kulesi önünde açıklama yapan grup, Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı bir araya geldiklerini kaydetti. Her türlü hava ve arazi şartlarında sefer ve göreve hazır olduklarını söyleyen grup adına açıklama yapan İsmet Akçayır (56), Türkiye'nin en seçkin ve tek birliği olan Kayseri Hava İndirme Komando Tugayı'nda 20 ay askerlik yaptıklarını, yıllar sonra bir araya geldiklerini anlattı. Devlet, vatan, bayrak, iç güvenlik için sınır ve ötesindeki harekat tatbikatlarında paraşütçü komando olarak görev aldıklarını hatırlatan Akçayır, kararlı bir asker olarak her türlü sefer ve göreve hazır olduklarını belirtti. Birlik, bütünlük çağrısı yapan Akçayır, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sürdüğünü, Mehmetçiğin destan yazdığını söyledi.

Açıklamanın ardından mavi bere takan grup, 'Komando Marşı'nı okudu ve şehit askerler için dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Saat Kulesi önünde toplanan mavi bereli askerlerden detaylar

- Barış Harekatına destek pankartından detay görüntü

- Türk bayrağını dalgalandıran askerlerden detaylar

- Atatürk posterinden detay

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

- İsmet Akçayır'ın konuşması

- Komando Marşı'nın okunmasından detay görüntüler

- Mavi bere takan küçük çocuktan detay

- İmamın Türk askerlerine dua okuması

- Çevredeki kişilerden detay görüntüler

- Toplu fotoğraf çekimi görüntüsü

HABER- KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA, ()

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HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Çankırı'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla attı. Kazada hurdaya dönen araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Çankırı merkeze bağlı Karaşeyh köyü mevkisinde meydana geldi. Çankırı'dan Ankara yönüne giden Fehmi Ersoy (63) yönetimindeki 06 MIZ 91 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada, hurdaya dönen araçta bulunan Mustafa Ersoy (92) hayatını kaybederken, sürücü Fehmi Ersoy ile Hatice Ersoy (60) da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Ersoy'un cansız bedeni de olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yerinden görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, () -

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'MOR EKMEK' İLK KEZ MALATYA'DA ÜRETİLMEYE BAŞLANDI



Japonya'da, zorunlu olarak tüketilen ve vücutta onarım başlattığı belirtilen mormiksten yapılan 'mor ekmek', Türkiye'de ilk olarak Malatya'da da üretilmeye başlandı.

Türkiye'de İstanbul Üniversitesi, Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nin 12 yıllık araştırmaları sonucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından geliştirilen mor ekmeğin imalatına Malatya'da başlandı. Malatya'da ekmek imalatı yapan bir firma tarafından ilk kez üretilen mor ekmeği vatandaşlar almaya başladı. Japonya'da vücut onarımına katkı sunduğu için zorunlu olarak üretilen mor ekmeği Türkiye'de ilk kez Malatya'da üreten firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Yılmaz, Malatyalı Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibine teşekkür etti.

Beyaz ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu ve mor ekmeğin vatandaşlar tarafından rağbet gördüğünü dile getiren Bahadır Yılmaz şunları dedi:

"Bu büyük sorumluluğu bize verdiği için şirketim, çalışanlarım ve Malatyalılar adına Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibine teşekkür ediyorum. Özellikle beyaz ekmeğin, çok hızlı sindirildiği, kan şekeri düzeyini olumsuz etkilediği, glisemik indeksi yüksek olduğu ve obezitenin nedenlerinden biri sayıldığı için, artık tüketilmesi tavsiye edilmemektedir. Bir başka deyişle, beyaz ekmek artık sağlıklı beslenmenin bir parçası değildir ve hatta bir cips, bir kola gibi de düşmandır. Biz mor ekmeği ürettik, öncelikle kendimiz tükettik, faydalı olduğuna inandık, yakınlarımıza önerdik, onlardan da olumlu tepkiler gördük ve piyasada satmaya karar verdik. Şimdi burada mor ekmek, simit, baklava üretimini yapıyoruz. Şu an için çok olumlu tepkiler alıyoruz. Ürünlerimizi Malatya dışına da göndermeye başladık. Malatyalılar ürünlerimizi firmamız şubelerinden rahatlıkla alabilirler. Ürünlerimiz tamamen mormiksten yapılmaktadır. Mormiks bir fonksiyonel gıdadır. Fonksiyonel gıda demek, vücutta onarım işlemlerini başlatmaya çalışan gıdadır. Bu tür gıdalar Japonya'da devlet kanunuyla zorunlu hale getirilmiştir. Türkiye'de mormiks Prof. Dr. İhsan Kara tarafından 19 kişilik ekiyle 12 yılda ortaya çıkan bir başarı ve emeğin ürünüdür. Tamamıyla doğaldır ve tamamıyla orijinaldir. Mormiksin faydaları; şeker hastalarımızın şekerini baskılamakta ve şeker hastalıklarının yan etkileriyle de mücadele etmektedir. Mormiks kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp, beyin damarları tıkanmalarında, böbrek yetmezliklerinde, kol- bacak ağrıları ve uyuşmalarında, diz ve kalça eklem ağrıları, unutkanlık ve Alzheimer hastalıklarında çok başarılı sonuçlar elde edildiği hocalarımız tarafından kanıtlanmıştır. Malatyamıza hayırlı olsun, şifa olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Taha AYHAN/MALATYA, ()

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ÇUKUROVA'DA ASFALT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, asfalt ihtiyacı olan sokakları bildiklerini belirterek, "Yağışlar başlamadan acil bölgelerden başlayarak asfalt dökmeye başladık" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, halk günü toplantısında vatandaşlarla buluştu. Belediye ekiplerinin asfalt çalışmalarına başladığını belirten Çetin, kısa zamanda bu konuyu Çukurova’da sorun olmaktan çıkaracaklarını söyledi. Başkan Çetin, "Nerede, hangi sokakta yol sorunu var biliyoruz. Dövizdeki yükseliş nedeniyle bir süredir fiyatlar arttığı için asfalt üretimi durma noktasına gelmişti. Şimdi yeniden üretim başladı biz de asfalt almaya başladık. Ekiplerimiz Huzurevleri, Belediyeevleri ve 100. Yıl gibi mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Kısa sürede bu konuda sorun kalmayacak. Türkiye’de en uygun fiyatla asfaltını biz alıyoruz. Belediyenin parasını harcarken titiz davranıyoruz. Her konuda olduğu gibi asfalt alırken de en uygun fiyatı buluyoruz. Yağmurlar başlamadan sorunu çözeceğiz. Acil olan bölgelerden asfalt dökmeye başladık" diye konuştu.

Başkan Soner Çetin, Türkmenbaşı Tıp Merkezi ile belediyenin yaptığı protokole de değindiği konuşmasına şöyle devam etti: "Her işin başı sağlık. Zaman zaman sağlık kuruluşları ile protokol imzalıyoruz. Personelimizin de sağlığına önem veriyoruz. Bunun yanında emekli dinlenme, kadın sohbet ve dayanışma evlerinde çocuklarımız için kreşlerle sağlık taraması yapıyoruz. Çukurova halkının da sağlığını düşünüyoruz. Sizin sağlığınız bizim için çok önemli."

Başkan Soner Çetin, konuşmasının ardından vatandaşlardan gelen soruları cevapladı, sorunları dinleyerek anında çözüm üretilmesi için gerekli birimlere talimat verdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

ADANA, ()

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TÜRKİYE RAFTİNG ŞAMPİYONASI, FİNAL YARIŞMASIYLA SON BULDU



Türkiye Rafting Federasyonu'nca Van'ın Bahçesaray ilçesinde startı verilen şampiyonanın son etabı Çatak ilçesindeki final müsabakalarıyla sona erdi. Şampiyonada birinci olan takımlar Türkiye'yi dünya rafting şampiyonasında temsil edecek.

Türkiye Rafting Federasyonu'nca Bahçesaray ilçesinde 3 gün önce startı verilen şampiyonanın son etabı Çatak ilçesinde devam etti. 40 ilden 470 sporcunun katıldığı yarışmalarda sporcular, yağmura rağmen 400 metrelik zorlu parkurda iniş, kafa kafaya, slalom ve RX kategorilerinde kürek çekti. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği şampiyonanın final karşılaşmalarıyla sona erdi.

BÖLGENİN KADERİ TERÖR DEĞİL, DOSTLUK VE KARDEŞLİKTİR

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, bölgedeki başarılı operasyonlarla alanın terörden temizlendiğini, bu alanların da spor aktivitelerle doldurulması gerektiğini söyledi.

Yardımcı, "40 ilden 470 sporcu ve 100'e yakın teknik heyetle buranın kardeşliğini dostluğunu, spordaki güzelliğini bütün dünyaya tanıtıyoruz. Neden Çatak ve Bahçesaray derseniz, Kahraman güvenlik güçlerimizin yapmış olduğu operasyonlarla şehirde yaşam mükemmel bir şekilde ilerlemeye doğru başladı. Bu sahayı da sportif etkinliklerle, turizm ile doldurmamız gerekiyor. Biz burada bu sporları yaparken asla bu sahayı terk etmeyeceğiz. Bu sahalarda turizm amaçlı sportif faaliyetlerimiz de devam edecek. Artık bu gençlere terör noktasında dokunanların yavaş yavaş sahada yok olduklarını görüyoruz. Eğer bu çocuklara biz dokunmazsak, biz burada var olduğumuzu göstermezsek başkaları dokunur. Bunu tarih boyunca yaşadık. Onun için çok önemsiyorum. Buradan tüm Türkiye’deki federasyon başkanlarıma sesleniyorum. Evet batı da bizim ama ihtiyaç burada var. Saha temizlendi. Şu anda gençlerimiz burada bizi bekliyorlar. O temizlenen sahada biz sportif olarak olacağız. Sadece sportif aktiviteler yetmeyecek onunla birlikte Turizm aktivitelerinin gelişmesi gerekiyor. Halkın sporculara yoğun ilgisi var. Müthiş bir sahiplenme söz konusu. Biz burada bu projemizi devam ettireceğiz. Ve diyeceğiz ki; bizim kaderimiz terör değildir, bölgenin kaderi asla terör değildir. Bölgenin kaderi dostluk ve kardeşliktir. Dün nasılsa bugünde aynı olacağız o boş alanları biz burada dolduracağız" dedi.

Şampiyonada, karışık katagoride Muğla'nın Salsala takımı, açık yaş kadın katagorisinde İstanbul Üniversitesi, açık yaş erkekler kategorisinde Rize'nin Ali Paşa Spor Kulübü, 19 yaş altı erkekler katagorisinde Düzce'nin Mehmetçik Spor Kulübü, U19 yaş altı kadınlar katagorisinde ise Tunceli'nin Pertek Belediye Spor Kulübü, birinciliği elde elde etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Drone ile rafting yarışmaları

-Rafting takımlarının kıyasıya yarışması

-Rafting takımlarından detaylar

-Yarışmaları izleyen vatandaşlar

-Takımların müsabakalara hazırlanması

-Takımların mücadelesi

-Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ile röportaj

-Sporcularla röportaj

-Drone ile yarışlardan detaylar

Orhan AŞAN/VAN, ()

