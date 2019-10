DHA YURT BÜLTENİ- 13

SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa’ya hareketi sürüyor

SURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa’ya hareketi sürüyor.

Suriye’nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan SMO Özel Kuvvetler askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüslerle Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti. Askerlerin kullanacağı mühimmat ve araçlar ise TIR'lar ile Şanlıurfa’ya gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Otobüslerin geçişi

- Araç yüklü tırların geçişi

- Mühimat yüklü tırların geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:310 MB

===================

TEL ABYAD'DA KONTROL ÖNEMLİ ÖLÇÜDE SAĞLANDI

Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün (8)

Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK ve Suriye Milli Ordusu askerlerinin Tel Abyad kent merkezinde kontrolü önemli ölçüde sağladığı belirtildi. Öğleden sonra Tel Abyad’ın dış mahallelerinde görülen TSK ve SMO askerleri, kent merkezini ele geçirdi. Bazı noktalarda ise operasyonların sürdüğü, yer yer çıkan çatışmalarda teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tel Abyad'ın Türkiye sınırına yakın bölgelerindeki Suriye Milli Ordusu askerleri, zafer işaretiyle sevinç gösterisi yaptı.

ŞANLIURFA ()

====================

BAKAN AKAR, BARIŞ PINARI HAREKÂTI'NDA YARALANAN ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa ziyareti sırasında Barış Pınarı Harekâtı'nda yaralanan askerleri ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ŞANLIURFA-

===================

EMEKLİ ASTSUBAY VE STK'LARDAN 'BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK



EDİRNE'de, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) ile sivil toplum örgütleri üyeleri, Suriye'nin kuzeyinde terör unsurlarına yönelik sürdürülen 'Barış Pınarı Harekatı'na düzenledikleri etkinliklerle destek verdi.

TEMAD'ın 35'inci kuruluş yıl dönümünde, Edirne'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı önündeki törene TEMAD Edirne Şube Başkanı Aydın Bildiş, çok sayıda astsubay emeklisi ve gazi ile şehit yakını katıldı. Anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine dair konuşmayı ise TEMAD Edirne Şube Başkanı Aydın Bildiş yaptı. 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Mehmetçiklerin seferde olması dolayısıyla her yıl kuruluş yı ldönümü için gerçekleştirdikleri kutlamaları bu yıl iptal ettiklerini belirten Bildiş, şunları söyledi:

"Bugün bize yakışan en güzel kutlamanın Ata'mızın huzurundan başlayıp, şehitlerimizin manevi huzurunda son bulan bir kutlama olacağına karar verdik. Bugün de ülkemiz üzerinde her gün şekil değiştiren taktiklerle alçak oyunlar oynanmaya devam etmektedir. Mehmet Akif'in Çanakkale'de "Kimi Hindu kimi yamyam kimi bilmem ne bela" olarak tarif ettiği Türkiye düşmanları, bugün de karşımıza PKK, IŞİD, FETÖ gibi değişik isimler altında çıkmaktadır. Bu hain taşeronlar, ülkemiz üzerinde tarihten bugüne olduğu gibi bundan sonra da emperyalist emellerin uşağı olmaya devam etmektedir. Bugün Suriye'de de aynı oyunun sahnelendiğini hep birlikte görmekteyiz. Sınırımızda bir terör devleti kurarak, bir beka sorunu yaratmak ve geleceğimizi tehdit altına alma girişimleri açıkça sergilenmektedir. Ancak bu büyük millet, bu oyunlara fırsat vermeyeceğini 9 Ekim günü başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' ile bütün dünyaya ilan etmiştir."

'VERİLECEK GÖREVE İLK KOŞACAKLARDAN OLURUZ'

Emekli astsubaylar olarak her ne kadar ordudaki aktif görevlerini tamamlamış olsalar da kalplerinin her zaman orduyla ve milletle birlikte atmaya devam edeceğini dile getiren Bildiş, "Tarihte olduğu gibi bugün de bu aşağılık oyunların karşısında aziz milletimizle birlikte dimdik duran ve bütün oyunları bozacak olan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Bizler de bu kahraman ordunun mensubu şerefli astsubaylar olmaktan büyük onur ve şeref duyuyoruz. Biz emekli astsubaylar her ne kadar ordudaki aktif görevimizi tamamlamış olsak da kalbimiz her zaman ordumuzla ve milletimizle birlikte atmaya devam etmektedir. Mehmet'imizin ayağına değen her taş bizim yüreğimize saplanmaktadır, onları üzecek her kelime bizim uykularımızı kaçırmaktadır. Bugün de vatan, millet ve bayrak uğruna bizlere düşecek bir görev olduğunda bir saniye bile düşünmeden verilecek göreve ilk koşacaklardan olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Aydın Bildiş, konuşmasının ardından Türk bayrağını şehitliğe götürmek üzere bisiklet derneklerine teslim etti. Tören, Türk bayrağının Asker Hastanesi Şehitliği'nde göndere çekilmesi ile son buldu.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ ÜYELERİNDEN DUA

Edirne'de faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de bir araya gelerek, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini belirtip, Mehmetçik için İl Müftüsü Emrullah Üzüm eşliğinde dua okudu. Eski Camii önünde gerçekleştirilen basın açıklamasıyla harekata destek veren STK'lar adına açıklamayı Edirne Cihannüma Derneği Başkanı Muzaffer Tudan okudu. Harekatın, Türkiye sınırının güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna müsaade etmemek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma amacı taşıdığının aşikar olduğunu kaydeden Tudan, şunları söyledi:

"Millet iradesinin temsilcisi olan, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen 'Fırat Kalkanı Harekatı' ve 'Zeytin Dalı Harekatı' gibi bugünde gerçekleştirilen 'Barış Pınarı Harekatı'nı, kardeş STK'lar olarak destekliyoruz. Bu harekatın amacı, ülkemize karşı terörist saldırıları ortadan kaldırmak, silah gücünü kullanarak ülkelerinden göç etmek zorunda bırakılan insanlara güvenli bölge oluşturmak ve yurtlarına dönmelerini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna müsaade etmemek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaktır."

Açıklamanın ardından Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm tarafından 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için dua yaptırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Eski Camii önünde basın açıklamasıyla harekata destek veren STK'lar

Olgay GÜLER/EDİRNE, () -

===========================

Tokat'ta, motosiklet tutkunlarından Barış Pınarı Harekatı’na destek

TOKAT'ta motosiklet tutkunu 200 kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Türk bayraklarıyla kentte tur attı.

Şehitler Parkı'nda bir araya gelen 200 kişi, motosikletlerine Türk bayrakları asarak konvoy oluşturdu. Grup, Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde tur attı. Burada grup adına açıklama yapan Hüseyin Keskindelen, "Bu organizasyonda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Barış Pınarı Harekatı’ndaki şanlı Türk askerine destek amaçlı buradayız. Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. Yapılan açıklamanın ardından grup, konvoy halinde kentte tur attı.

Görüntü Dökümü:

-Grubun görüntüsü

-Tur atmaları

-Konuşma

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, ()-

==========================

Borcunu ödeyecekti, soyulduğunu fark etti

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, işçi Ahmet Çevik'in (33) evinin yatak odasına koyduğu 4 bin lira değerinde para ve altını çalındı. 3 kadın şüpheli Çevik'in evine girerken güvenlik kamerasına yakalandı. Polis şüphelileri yakalamak çalışma başlatırken Ahmet Çevik, "Arkadaşıma borcumu ödeyecektim" dedi.

Sandıklı merkez Çakır Mahallesi'nde oturan işçi Ahmet Çevik, geçen pazartesi akşamı arkadaşına olan borcunu ödemek için evinin yatak odasında sakladığı 4 bin lira değerinde altın ve parayı almaya geldi. Parayı yerinde göremeyen Ahmet Çevik, eşine sordu. Eşi almadığını söyleyince Ahmet Çevik soyulduklarını fark etti. Ahmet Çevik olayla ilgili polise başvurdu. Çevredeki güvenlik kamerasını inceleyen polis, kadın 3 şüpheli tespit etti. Ahmet Çevik şikayetçi olurken, polis güvenlik kamerasına yansıyan 3 şüphelinin peşine düştü.

'BORCUMU ÖDEYECEKTİM'

Ahmet Çevik, "Olay geçen pazartesi günü saat 14.30 ve 15.00 sularında meydana geliyor. Hırsızlar giriş kapısının aralıklı olduğunu görüyor. Burada ortalığı kolaçan ediyorlar, kameraların çekip çekmediğine bakıyorlar. Sonra eve giriyorlar. 15 dakika falan evde duruyorlar. Sonra hiçbir şey olmamış gibi buradan meydana doğru gidiyorlar. Akşam geldim bir arkadaşıma borcumu ödeyecektim. Paraya baktım, yerinde bulamayınca şüphelendim. Eşime sordum. O da haberi olmadığını, parayı almadığını söyledi. 4 bin lira değerinde paramız, altınlarımızdan oluşan kaybımız var. Mahalleli olarak tedirginiz. Bir öğretmen arkadaşımız var. Onun da 13 bin lira gibi kaybı var. Onun da 5'inci kattaki evine girmişler, çelik kapıyı açmışlar. Evleri bırakıp bir yere gidemiyoruz" dedi.

HIRSIZLAR KAMERADA

Diğer yandan Ahmet Çevik'in evine giren hırsızlık şüphelilerinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yüzleri kapalı 3 şüpheli kadının eve girişleri yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Üç şüpheli kadın eve girişlerinden görüntü

- Üç şüpheli kadın sokakta giderken görüntü

- RÖP: Ahmet Çevik

316 MB /// 02.49"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), ()

======================

Tarsus'ta kamyonetler çarpıştı: 2 yaralı

PATLICANLAR YOLA SAVRULDU



Mersin'in Tarsus ilçesinde sebze yüklü iki kamyonetin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Tarsus ilçesi D-400 karayolu Nusret Mayın Gemisi Kavşağı'nda, her ikisi de sebze yüklü olan Yunus E. yönetimindeki 33 CJF 80 plakalı kamyonet ile henüz sürücüsü belirlenemeyen 33 P 1380 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken, kamyonetlerde bulunan sebze ve meyveler yola saçıldı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle trafiğin aksadığı karayolunda, sebze ve meyvelerin temizlenmesi, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), ()