DHA YURT BÜLTENİ - 13

Macaristan Büyükelçisi Mati: 3 çocuğu 200 bin TL ödüyoruz, 4 çocukta anneye vergi yok

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan'da azalan nüfus nedeniyle aile politikalarının değiştirildiğini söyleyerek, 3 çocuğa 200 bin TL hibe verildiğini, 4 çocuğu olan annenin ise ömür boyu vergi ödemediğini kaydetti.

Macirastan Büyükelçisi Viktor Matis, 'Türkiye-Macaristan Ekonomik İlişkileri ve İkili İşbirliği İmkanları' toplantısına katılmak üzere bugün Erzurum'a geldi. Vali Okay Memiş'i ziyaret eden Büyükelçi Matis, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında bilgi verdi. Erzurum ile olan ilişkileri canlandırmayı amaçladıklarını belirten Matis, Macaristan'ın Doğu'ya açılım politikası izlediğini kaydetti. Konuşmasında ülkesiyle ilgili bilgiler veren Matis, 10 milyon olan nüfuslarının sürekli azaldığını anlattı. Nüfusta yaşanan azalma sebebiyle aile politikalarında inanılmaz değişiklikler olduğunu kaydeden Matis, "Mesela bir ailede 3 çocuk doğduktan sonra otomatik olarak 200 bin TL'ye yakın destek alıyorsunuz. Kredi değil, hibe. Bunun yanı sıra 200 bin TL kredi de alabilirsiniz. Çok düşük bir faiz ile. Yine 200 bin TL ev satın alma durumunda destek oluyor. 4'üncü çocuk doğduğunda anne hayatında hiçbir zaman gelir vergisi ödemiyor. 4'üncü çocuktan sonra işe gitmek zaman alır. Ama ondan sonra anne çalıştığında hiçbir şekilde gelir vergisi alınmıyor. 4 çocukta yaklaşık 50 bin TL.'lik bir araç satın alma desteğini alıyorsunuz. 4 çocuk olduğunda lojistik inanılmaz bir problem. Benim bir tane çocuğum var ama lojistik çok zor. Dört çocukla böyle bir desteğin olması çok önemli. Bu gibi çalışmalarla hükümet nüfüs azalmasını durdurmaya çalışıyor. 5 sene önce 2 kişiye 1,25 doğum düştü. Bu sene 1,49. Hala yeterli değil. Ama çok ciddi bir ilerleme var. Oranların 2,1'e kadar gelmesi lazım. Yoksa Macarlar er ya da geç kaybolacaklar. Biz bunu istemiyoruz tabi" diye konuştu.

'BRÜKSEL'DE TÜRKİYE'Yİ YÜKSEK SESLE DESTEKLEDİK'

İki ülke arasında herhangi bir siyasi problem olmadığını ifade eden Matis, 7 Kasım'da yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısının gerçekleştirileceğini kaydetti. Brüksel'de yapılan toplantıda Türkiye'yi yüksek sesle destekleyenin Macaristan olduğunu ifade eden Matis, şunları söyledi: "Başbakanımız çok net şekilde Avrupa'ya şunu anlattı, Avrupa'nın güvenliği şu anda Türkiye'de başlıyor. Türkiye'nin çabaları inanılmaz büyük. Suriye'den gelen mültecileri içeri alması da insani ve vicdanı olarak da çok önemli bir şey. Suriyeliler Türkiye'de güvende, bunu biliyoruz. Bu kişilerin hayatı tehlikede değil. Bu nedenle pasaportsuz, vizesiz devam etmek istediklerinde bu kişiler mülteci değil yasa dışı göçmen oluyor. Bunu da açık açık söylemek gerekiyor ki Suriye'den mülteci olarak gelen kişilerin çoğu iyi insanlar. Kadınlar, erkekler, çocuklar iyi insanlar ama bunların aralarında muhtemelen eskiden savaşçı olan kişiler de var. Biz de diyoruz ki herkes kapıları açsın. Bu teröristlerin tespit edilmesi yerine biz problemi Avrupa'ya getireceğiz."

Vali Okay Memiş, Büyükelçi Matis'e başta kış turizmi olmak üzere kent hakkında bilgiler verdi.

Görüntü Dökümü

------------

-Vali Okay Memişini Büyükelçiyi karşılaması

-Büyükelçi Viktor Matis'in şeref defterini imzalaması

-Ziyaretten detaylar

-Büyükelçi Viktor Matis'in konuşması

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

======================

Otoyolda zincirleme kaza: 4 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda, halı yüklü TIR'ın karşı yöne geçerek, iki otomobille çarpıştıktan sonra yan yattığı kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyol, trafiğe kapandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Çöplü mevkiinde meydana geldi. Halı yüklü Mehmet Gökçeoğlu yönetimindeki 27 BPD 20 plakalı TIR, kontrolden çıkarak bariyere çarptıktan sonra karşı şeride geçti. TIR, Bülent Arıcı yönetimindeki 01 EIA 21 plakalı otomobil ile Abbas Yiğit yönetimindeki 01 AAE 123 plakalı otomobile çarpıp, yan yattı.

Otoyolun savaş alanına döndüğü kazada, otomobil sürücüleri Bülent Arıcı ve Abbas Yiğit, TIR şoförü Mehmet Gökçeoğlu ve otomobillerden birinde bulunan, ismi henüz öğrenilemeyen kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle dört şeritli otoyol trafiğe kapandı. Yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------

- Devrilen tır

- Tırın altında kalan otomobil

- Yere savrulan tıra yüklü tekstil ürünleri

- Olay yerinden genel görüntü

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),()

=================================

Aydın merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

Aydın merkezli 3 ilde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle 4'ü kadın 9 kişi, gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şebekenin yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığını öğrendi. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, hazırlıklarını tamamlayınca Aydın'ın Didim, Kuşadası ve Söke ilçeleri ile İzmir ve Gaziantep'te, dün eş zamanlı operasyon yaptı. 4'ü kadın 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, zanlıların evleri de arandı. Yapılan kontrollerde 3 gram metamfetamin, 1 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 110 değişik çaplarda tabanca mermisi, 41 av tüfeği fişeği, 21 şişe sahte rakı ve uyuşturucu içmekte kullanılan 6 adet bong adlı malzeme ele geçirildi. Ayrıca operasyonda yabancı uyruklu 3 kadın da yakalandı. Bu kişiler hakkında, sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı. Gözaltına alınan zanlılardan 1'i, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 8 zanlı ise işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------

- Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye çıkarılması

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

==================

Otomobilin üzerine kavak ağacı devrildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 10 metre boyundaki kavak ağacı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde maddi hasar oluştu.

Topraklık Mahallesi 583 Sokak'taki kavak ağacı, saat 12.30 sıralarında Ercan Kayabaş'a ait park halindeki 20 AAE 666 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Çevre sakinleri durumu, itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, kısa süreli çalışmayla ağacı kaldırırken, otomobilinde maddi hasar meydana gelen Ercan Kayabaş, "Aracımı park edip sokaktan ayrılmıştım. Üzerine ağaç devrildiğini öğrendim. Ben otomobilimin içindeyken de devrilebilirdi. Daha kötü bir durum da yaşanabilirdi. Aracımın ön kısmında maddi hasar oluştu. Can kaybı ya da yaralanma olmaması sevindirici" diye konuştu.

10 metre uzunluğundaki ağacın, üstteki 5 metrelik kısmının çürümesi sonucu kırıldığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

------------

- Otomobilden görüntü

- Devrilen kavak ağacından detaylar

- Otomobil sahibi Ercan Kayabaş ile röp.

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

======================

Kalp nakli bekleyen ortaokul öğrencisine, doğum günü sürprizi

Osmaniye'de kalp nakli bekleyen ve bu nedenle okuluna devam edemeyen ortaokul öğrencisi Büşra Altın'a (13) öğretmenleri, doğum günü sürprizi yaptı. Uzun süredir hastanede kalp hastalığı nedeni ile tedavi gören Merkez Mimar Sinan Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Büşra Altın'ın annesi Hamide Altın, okul müdürü Tekin Özkan'ı ziyaret ederek yaklaşık 6 aydır tedavisi süren Büşra'nın okulunu ve öğretmenlerini çok özlediğini ve bir an önce derslerine girmek istediğini söyledi. Bu bilgi üzerine müdür Özkan da öğretmenlerle birlikte Büşra'nın doğum gününde ailenin evine ziyarete gitti. Özkan ve sınıf öğretmenleri, Büşra'nın hem doğum gününü kutladı hem de geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Öğretmenlerini gördüğünde yaşadığı mutluluk gözlerinden okunan Büşra, kendisi için hazırlatılan pasta üstündeki mumlara üfleyerek doğum gününü öğretmenleri ve ailesi ile beraber kutladı. Baba Kenan Evren Altın ise okul müdür Tekin Özkan'a ve öğretmenlerine teşekkür ederek, "Kızım Büşra'nın sağlık durumu şuanda iyi amadoktorların dediğine göre kalp nakli gerçekleşmez ise durumun iyi olmayacağı yönünde. İnşallah kızım biran önce sağlığına kavuşur ve ikiz kardeşi Kübra ile birlikte okuluna devam eder." dedi. Okul Müdürü Tekin Özkan ise, "O okula gelemiyorsa, okulu öğrencimize götürelim istedik.Allahtan acil şifalar diliyorum ve kendisini biran önce okulumuzda, arkadaşları ile birlikte mutlu ve sağlıklı bir şekilde görmek istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

-Öğretmenlerin gelişi, Büşra'nın karşılaması

-Büşra'nın öğretmenlerinin elini öpmesi

-Okul Müdürü Tekin Özkan'ın konuşması

-Büşra'nın doğum günü pastasına üflemesi, alkış

-Büşra Altın'ın teşekkür etmesi

-Evde misafir olan Kübra'nın aile yakınları

-Kübra'nın ikiz Kardeşi Kübra ile birlikte görüntüsü

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,()

====================================

Egeli balıkçılar, ışıklı avlanmada kendilerinin örnek alınmasını istiyor

Marmara ve Karadeniz ile boğazlarda ışıklı avlanmanın yasaklanmasını öngören 'Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Meclis Başkanlığı'na sunulmasının ardından Egeli balıkçılar, ışıkla avlanmanın denize ve balıklara zararının olmadığını söyledi. Ege Bölgesi Gırgır Balıkçılığı Derneği Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Canbaz, "Biz Egeli balıkçılar olarak ışıklı avlanmada bilimsel verileri kullanıyoruz. Diğer bölgelerdeki balıkçılar, bizi örnek alsın. Işıklı avlanma yasaklanmasın ama kurallara uyulsun" dedi.

AK Parti Grubu'nun TBMM Başkanlığı'na sunduğu 'Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Kanun Tasarısı'nda yer alan, Marmara ve Karadeniz ile boğazlarda ışıklı avlanmanın yasaklanmasına yönelik çalışmayla ilgili Egeli balıkçılardan açıklama geldi. Urla Çeşmealtı Limanı'ndan 'Afala' isimli gırgır teknesiyle denize açılan ekibi, ışıklı avlanmayı yerinde görüntüledi. Akşamüzeri balıkçılarla birlikte limandan ayrılan ekip, sardalya ve hamsi avlamakta kullanılan ışıklı avcılığı izledi. Av için ışıkları yakan teknenin reisi ve aynı zamanda Ege Bölgesi Gırgır Balıkçılığı Derneği Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Canbaz, yasağın Egeli balıkçıları kapsamadığını belirterek, ışıklı avlanmada 2001'den bu yana Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'yle ortaklaşa çalışmalar yaptıklarını söyledi. Dernek olarak ışıklı avlanmada koydukları kurallara uyulup, balık varlığının sürdürülebilmesi ve gelecek nesillere deniz varlıklarının korunarak, aktarılmasını amaçladıklarını belirten Canbaz, diğer bölgelerdeki balıkçıların da kendilerini örnek almasını istedi. Her gırgır teknesinde tek lamba kayığı kullanıldığını vurgulayan Canbaz, şunları söyledi:

"Ege Denizi'nde balık serpinti halinde geziyor. Serpinti halinde gezdiği için ışık teknesi lambaları yakıyor. Balık, ışığa toplanıyor. Biz de gırgır teknemizle ışığa toplanan balığı operasyonla tekneye alıyoruz. Sabah limana yanaşıp taze taze vatandaşa ulaştırıyoruz. Işıklı avlanmanın herhangi bir zararı yok. Bilimsel ve sürdürülebilir balıkçılık için yararlı, aşırı avlanmadıktan sonra hiçbir zararı yok. Yoksa balığı nasıl tutacaksın? Bu balığı başka türlü tutma şansımız yok. Komşumuz Yunanistan'da da avlanma şekli böyle. Marmara Denizi'nde kitlesel balık vardı. Zamanla bu balık eridi. Marmara'da balık kalmadı. Balıkçı filosunun yarısı 'küçük- büyük' demeden denizden çekilmeli; ama bu yapılırken de tekneler değerinde alınmalı. Makine ve tekne dışındaki malzemeler de alınmalı. Filoyu azaltamıyorsan kota getireceksin. Senede 1 milyon ton avlanıyorsan bunu 500 bine düşüreceksin. Günde 150 ton balığın sadece Ege'de çıktığını düşünebiliyor musunuz? Bunu 4 bölgeye yayarsak bu çok büyük bir sorun. Bunu ilgili birimlerimizin balıkçılarımızla birlikte çözmesi gerekiyor. Biz Egeli balıkçılar olarak çözdük. 1980 yılından beri sıkıntı yaşamıyoruz."

'HER TEKNEDE TEK LAMBA KAYIĞI KULLANILIRSA SORUN ÇÖZÜLÜR'

Işıklı avlanmada kurullara uyulması halinde yasağa gerek kalmayacağını belirten Canbaz, şöyle devam etti:

"Her gırgır teknesi tek bir lamba kayığı kullansın. Aşırı avlanmaya aşırı lamba kayığına gerek yok. 3 bin kasa tutacağına 1000 kasa tut. Burada amaç kuyuyu kurutmamak. Sürdürülebilir balıkçılığı zihinlere yerleştirmek gerekiyor. Biz Ege Bölgesi Gırgır Balıkçılığı Derneği olarak 2001 yılından bu yana Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'yle birlikte çalışıyoruz. Işıklı avlanmada bilimsel verileri kullanıyoruz. Bölgesel balıkçılık, karaya çıkış noktaları, ışıklı avlanma gibi konularda bilimsel çalışmalar yaptık. 2001 yılından önce her tekne 2 ya da 3 lamba kayığı kullanıyordu. Biz bunun önüne geçtik; çünkü tehlikeyi gördük. Derneğimizin kuruluş amacı aşırı avlanmanın önüne geçmekti. Değerli hocalarımızdan yardım istedik. Işıklı avcılığın ne kadarı doğru ne kadarı yanlış kendilerine sorduk. Yapılan araştırmalar sonucunda her teknenin bir lamba kayığı ve bu kayıkta 8 bin watt ışık kullanılmasını kararlaştırdık. Bilimsel ve deneysel görüşü birleştirdik ışıklı avlanmanın yasağını da 30 metre olarak belirledik. Bunun sonucunda günümüze kadar bilimsel verilerle avcılık yapılıyor. Biz, Egeli balıkçılar 8 bin watt lamba bile kullanmıyoruz. Bu çalışmanın Marmara ve Karadeniz'de de yapılmasını gerekirdi. Şu anda Marmara'da kitlesel balık bitti. Ege'de olduğu gibi serpinti balık kaldı. Balıkçılar da ışıklı avlanmayı kullanamaya yöneldiler. Bizim tavsiyemiz ışıklı avlanma yasaklanmasın ama kurallara uyulsun."

'BALIK PAHALIYA TÜKETİLECEK'

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Okan Akyol ise yasağın balık türleri üzerinde zararının bulunmadığını; ancak yasakla balık fiyatlarının artacağını söyledi. Akyol, "Bu yasak kısa süreli ve oldukça derin sularda uygulandığı için dip balıklarını etkilemesi ve sığ sularda avlanan diğer kıyı balıkçılarına bir zararı söz konusu değildir. Yasak getirilmesi halinde Marmara Denizi'nin hamsi ve sardalya avı düşeceğinden balıkçıların geliri azalırken, düşen arza bağlı fiyat artışı oluşacağından halkımız bu balıkları daha pahalı tüketmek durumunda kalacaktır. Bu yasak kısa süreli ve derinlerde uygulandığı için balıkçılık gücünü sınırlı tutmak koşuluyla ki tekneler ışıkla avcılık izin belgesi almak zorundadır, balık stoklarına ciddi bir zararı söz konusu olmaz. Ancak burada filo büyüklüğünü kontrol etmek, aynı zamanda ışık kaynağı olarak kullanılan ve sadece bir ışık teknesi kullanmak kuralını ihlal etmemek gerekir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

- Lamba kayığından görüntü

- Balık tutulmasından görüntü

- Ege Bölgesi Gırgır Balıkçılığı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Canbaz,

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

=====================

Vali Karaloğlu'ndan afet talimatı: Kimse davet-çağrı beklemesin

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, deprem ve afet olaylarına hazırlık çalışmalarının yapıldığı koordinasyon toplantısında, "Burada hangi kurumun, hangi arkadaşımızın ne iş yapacağı bellidir. Allah vermesin bir afet olduğunda hiç kimse oturup davet, çağrı beklemeden herkes yapması gereken işi yapmak durumunda. Bulunması gereken yerde bulunmak durumunda, afetten sonra kimse oturup da davet, çağrı beklemez" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında yapılan AFAD Koordinasyon Toplantısı'na Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ilgili tüm birimlerin yöneticileri katıldı. Toplantıda Antalya'nın afet öncesi yapılan hazırlık çalışmaları kapsamında alınan tedbirler ve eksiklikler değerlendirildi.

NÜFUSUN ÇOĞUNLUĞU DEPREM RİSKİ YÜKSEK BÖLGELERDE

Mutlaka eksiklikler olduğu ve varsa bu eksiklerin giderilmesi noktasında ilgili kurum kuruluşlara ve belediyelere yeni görevler verileceğini belirten Vali Münir Karaloğlu, "Türkiye bir deprem ülkesi, ama sadece depremle de sınırlamamak gerek. Aynı zamanda bir afet ülkesi. Nüfusun büyük çoğunluğu maalesef deprem riski yüksek bölgelerde yaşıyor. Depremin dışında da çok farklı afet türleriyle karşı karşıyayız. Üç senedir Antalya'da yaşadığımız hortum olayları belki 5-10 sene önce hiç yaşamadığımız bir afet türüydü. Ama son üç senedir Antalya'da her sene mutlaka hortumla karşılaşıyoruz, mal kayıpları oluyor, geçen sene maalesef can kayıplarımız da oldu. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti ve bir vatandaşımızın naaşına hala ulaşabilmiş değiliz" dedi.

ANTALYA'DA RİSKLİ BÖLGELER HARİTASI BELİRLENDİ

Bütünleşik afet tehlike haritasının il olarak çıkarıldığını ve dijital ortama aktarıldığını belirten Karaloğlu, “Şu anda Antalya'da 1035 adet heyelan tehlikesi olan bölge, 990 adet kaya düşmesi, 122 adet de çığ tehlikesi olabilecek alanlar belirlenerek, bunlar dijital ortama aktarılmış ve vatandaşla da paylaşılmaktadır. 2019 yılının başında Türkiye'nin deprem haritasını AFAD Başkanlığı yeniledi ve kamuoyuyla paylaştı. Şu anda zaten dijital olarak yaşadığınız bölgeyi girdiğinizde deprem riskinizi harita üzerinde görme şansınız var" diye konuştu.

'DEPREM ÖLDÜRMEZ, VURDUYMAZLIK ÖLDÜRÜR'

Türkiye'nin deprem ülkesi gerçeğini bilerek, bu gerçeğe her an hazırlıklı olarak bu topraklarda yaşamak durumunda olduğumuzu dile getiren Karaloğlu, “Deprem öldürmez, eğer hazırlıklıysanız, eğer yaptığınız konut ve binaları deprem gerçeğine uygun mühendislik alarak yaptıysanız deprem öldürmez. Ama tedbirsizlik, dikkatsizlik, vurdumduymazlık öldürür. Bizim en büyük problemimiz de o. Bizim toplum olarak afete hazırlık konusunda bir sıkıntımız var. Afete hazırlığı çok önemsemiyoruz. Sonra afet ortaya çıktıktan sonra toplumsal dayanışmamız, afete müdahalemiz ve krizi yönetmemizde sorun yok. Ama işin önemli kısmı zararı ve can kayıplarını azaltacak olan esas kısım, afete hazırlık konusunda toplum olarak maalesef çok iyi değiliz" dedi.

'AFET OLDUĞUNDA HİÇ KİMSE DAVET-ÇAĞRI BEKLEMESİN'

Türkiye afet planlarına bağlı Antalya afet planının da bu sene içinde yenilendiği ve yayınladığını açıklayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Burada hangi kurumun, hangi arkadaşımızın ne iş yapacağı bellidir. Allah vermesin bir afet olduğunda hiç kimse oturup davet, çağrı beklemeden herkes yapması gereken işi yapmak durumunda. Bulunması gereken yerde bulunmak durumunda, afetten sonra kimse oturup da davet, çağrı beklemez. Hepimizin yapacağı iş bellidir. Benim vali olarak yapacağım görev, sorumluluk bellidir, sizin temsil ettiğiniz kurumlarda göreviniz bellidir. Sizinle beraber çalışanların, sivil vatandaşın da görevi bellidir. Onun da afetten sonra nasıl davranacağıyla ilgili afet müdahale planlarında her şey tarif edilmiştir. Onun için bir afetle karşılaştığımızda hiçbiriniz oturup davet beklemeyin. Bulunmanız gereken nokta neresiyse, yapmanız gereken iş neyse orada olun. O işe talimat, çağrı beklemeden yapmaya başlayın."

KOMŞU İLLERLE ORTAK HAZIRLIK

Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi'nin (AYDES) afetten sonraki süreci yönetmek için bir dijital ortamda AFAD Başkanlığı'nın oluşturduğu bir platform olduğunu kaydeden Vali Münir Karaloğlu, “Geçen sene Antalya'daki hortum felaketinden sonra bunu canlı olarak da kullandık. Afette sadece kendi iliniz değil, çevre illerinizle hazırlıklı olmanız lazım. Biz birçok çalışmayı komşu Burdur, Isparta, Afyonkarahisar'la da beraber yapıyoruz. Biz de bir sıkıntı olursa onlar bizim yardımımıza gelecek, onlarda olduğunda en yakın il olarak bizim onlara yardıma koşmamız gerekir" dedi.

ANTALYA'DA 967 TOPLANMA ALANI

Toplanma ve geçici barınma alanlarının da Antalya'da gözden geçirecek konulardan olduğunu söyleyen Karaloğlu, “967 tane toplanma alanı tespit edilmiş ve yayınlanmış durumda. Afet olduktan sonra konteyner, çadır kentlerin kurulacağı geçici barınma alanları tespit edilmiş. Şu anda 17 alan var ama 2,5 milyon nüfusun yaşadığı Antalya için çok yetersiz olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

ENKAZ DÖKÜM ALANLARI DA BELİRLENECEK

Afetten sonra en önemli sorunlardan bir tanesinin de enkaz döküm alanları olduğuna dikkat çeken Karaloğlu, “Deprem yaşamış bir vali olarak söylüyorum, oluşacak enkazı nereye dökeceksiniz, çok büyük bir sorundur. Bunu önceden planlayıp tespit etmezseniz, çok zorlanırsınız. Biz Van'da çok zorlanmıştık. Nereye dökeceğiz, insanlar başıboş, hiç dökülmemesi, korunması gereken alana gölün kenarı veya ormanı doldurmaya başlıyor. Onun için bunların afete hazırlık aşamasında tespiti ve ilan edilmesi lazım" şeklinde konuştu.

DÖŞEMEALTI'NA YENİ LOJİSTİK MERKEZ

Hazırlık aşamasında lojistik merkezlerin de çok önemli olduğunu belirten Münir Karaloğlu, “Antalya'da küçük bir lojistik merkezimiz var. Yenisini yapmak üzere Büyükşehir Belediyesi imar çalışmalarını tamamladı, askıya da çıktı. Döşemealtı'nda hazineden yeni bir alıyoruz, inşallah orada daha güzel bir lojistik ve afet koordinasyon merkezi, eğitimde görülebilecek güzel bir alanı da inşa etmiş olacağız. Şu andaki lojistik merkezimizde 1636 çadırımız, 90 adet tek kişilik yatak, 600 adet çarşaf seti, 1144 adet aile mutfak seti, 1320 adet katlanır yatak şeklinde malzememiz konteynırların içinde hazır" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------

112 Acil çağrı merkezi dış plan görüntü

Toplantıya katılan daire amirlerinin görüntüsü

Vali Münir Karaloğlu'nun konuşması

243 MB -- 02.12 /// HD

HABER: Mehmet ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

====================