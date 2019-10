DHA YURT BÜLTENİ - 13

Şehit Bünyamin Dinç son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın Belen ilçesinde, operasyona giden askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki Çerçikaya mevkisinde, operasyona giden jandarma ekibini taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç'in cenazesi, dün akşam memleketi Gaziantep'e getirildi. Şehit Bünyamin Dinç için Asri Mezarlıktaki Bahattin Nakıboğlu Camii'nde askeri tören düzenlendi. Cuma namazının ardından düzenlenen törene, şehidin babası Osman Dinç, annesi Zeynep Dinç, eşi Seher Dinç, 3 çocuğu ve yakınları ile Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Dinç'in tabutuna kapanan yakınları, fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Şehit Dinç'in cenazesi, Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı namazın ardından Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.

Kaldırımda dolmuş bekleyen baba ve 2 yaşındaki kızına kamyonet çarptı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, kaldırımda dolmuş bekleyen baba Simran Hüseyinli (27) ile 2 yaşındaki kızı Ayzen Ayla Hüseyinli'ye çarptı. Kaza anı kameralar tarafından görüntülendi.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde dün öğle saatlerine meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 LOK 81 plakalı kamyonetin sürücüsü Gökhan A., direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımda dolmuş bekleyen Ahıska Türkü Simran Hüseyinli ile kızı Ayzen Ayla Hüseyinli'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle baba ile küçük kız metrelerce sürüklendi. Kamyonet ise, kaza yerinden 200 metre ileride durdu.

Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Hafif yaralanan baba ve kızı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü Gökhan A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ormanda yaprak bırakmayan tırtıllarla mücadele devam ediyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesi İkisular mevkiindeki ormanlık alanı istila eden kızıl kuyruklu tırtıllarla mücadele için ekipleri yerinde inceleme yaparak biyolojik mücadeleye devam ediyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne mücadelede Düzce Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi'nden akademisyenlerde destek veriyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi ve Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki kalan İkisular mevkiindeki ormanlık alanı istila eden kızı kuyruklu kayın tırtıllarına yönelik biyolojik mücade devam ediyor. Bu kapsamında Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi'nden akademisyenler ile Orman Zararlıları ile Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Hakan Ragıpoğlu ormanda ve tırtıllar üzerinde incelemelerde bulundu.

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Beşir Yüksel, ormanda yaptıkları incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunarak, biyolojik mücadeleyi anlattı. Şu ana kadarki çalışmalarda yüzde 90 oranında başarı elde edildiğini ve sonraki yıl daha erken mücadele başlatacaklarını ifade eden Prof. Dr. Yüksel, "Bu bölgede tırtıl sorunu çıkınca bu bölgeye geldik ve tırtılların durumunu inceledik. Burada bir takım gözlemler yaptık ve bu gözlemlerimizi ile Orman Genel Müdürlüğümüz ile paylaştık. Burada neler olabileceği konusunda stratejisini madde madde arkadaşlar ile oturup bir tutanak ve rapor konusunda anlaştık. Bu dönem içerisinde üçüncü Bacillus bakteri uygulaması yaptık. Uygulama sonucunda şu anda mevcut potansiyelin neredeyse yüzde doksana yakın başarı elde ettik. Bacillus, doğa için en uygun kabul edilebilir nitelikte bir ilaç. Ancak bunların nihai çözümü, doğal düşmanını çoğaltmaktır. Bu yönde de planladığımız hedefler var. Bu türe uygun üretim tekniklerini hocalarımız ve üreticilerimiz ile görüştük ve ilk kez belki burada uygulayacağız. Burada yaptığımız bu uygulama başarılı olursa, tüm Türkiye'de bu ve benzeri tırtıllar ile kolay bir şekilde müdahale etme yolunda başarı kazanmış olacağız. Normalde şu an bir ağaçta 10 bin tırtıl görmemiz lazım, mevcut literatür bilgilerine göre. Sonuç itibari ile artık baktığımızda bir ağaçta 10 bin tırtıl yok. Bu da yapılan mücadelenin en az bu yıl için başarı elde ettiğimizi gösteriyor. Gelecek yıl daha erken müdahale biyolojik çalışmalar ile bu sorun çözülmüş olacaktır" dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Sarıkaya ise kızıl kuyruklu kayın tırtıllarının sadece yaprak yediğini ve ağaçları kurutmadığını belirterek, "Sadece zarar sonucunda larvaların yapraklardan beslenmesi nedeniyle yapraksız hale geliyor. Ancak önümüzdeki yıl bu ağaçlar tekrar yeşerecek. Ağaçların kuruması gibi bir söz konusu değil. Sadece larva zararı neticesinde ağaçların artım kaybı gelişiyor. Eylül ve Ekim aylarında esas olarak bu haberlerin öne çıkması ve sorunların çıkmasının temel nedeni larvaların en olgun dönemde olması ve esas yemini bu periyotta yapıyor olması. Normalde bu larvalar Mayıs ayı ayından itibaren yem yapıyor. 2018 yılında 50 hektarlık bir sahada yayılış yapıyordu. Fakat bu yıl sahanın genişlemesi ile beraber zaten Bursa Orman Bölge Müdürlüğü gerekli mücadeleyi gerçekleştiriyordu, bu yılda tekrar mücadeleye hız verdi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve üniversitemiz ile iş birliği içerisinde, bir entegre proje planladık ve yol haritasını belirledik. Bu yol haritasını hemen uygulamaya geçeceğiz. Öğretim üyelerimizin de yer alacağı bir proje olacak. Burada biyolojik bir mücadele yapıyoruz. Türkiye ormanlarına kesinlikle kimyasal bir ilaçlama yapmıyoruz. İnsansız hava araçları ile sahanın genişlemesi ve böceğin ilerleme hızı an ve an ölçülüyor. Böcek İnegöl sınırından, Domaniç sınırına geçti. Önümüzde ki yıl bu yapraklar tekrar yeşerecek" şeklinde konuştu.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ise kayın tırtılına karşı yürütülen mücadele çalışma sahasını destek verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Burada yeterince mücadele edilmezse Domaniç kayın ormanlarına da sıçrayabilir ve aynı zarara yol açabilir. Bizde ilave mücadele tedbirlerini almak ve burada yapılan uygulamaları yerinde görmek için bölgeye geldik. Bu amaçla bugün buradayız. Bununla ilgili Kütahya Bölge Müdürlüğümüzün yapacağı çalışmalar hem biyolojik ilaçlama yöntemini önümüzdeki yıl Nisan ayında uygulamaya koyacağız. Aynı zamanda bu günlerden sonra kayın tırtıllarını bu bölgeden toplayarak, bunların laboratuvar ortamında parazitlerini üretmenin çalışmaları içerisinde olacağız. Bursa Teknik Üniversitesi, Düzce Üniversitesi hocalarımız ile beraber yapılacak çalışmaların yöntemini ve planını belirledik. Bu kapsamda hem Bursa Bölge Müdürlüğü hem Kütahya Bölge Müdürlüğü çalışmalarımızı yürüteceğizö

Kayın ormanındaki incelemeye Orman Zararlıları ile Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Hakan Ragıpoğlu'nun yanı sıra, Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Sarıkaya, Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Beşir Yüksel, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Kütahya Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Mustafa Erten, Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Özden Açıcı ve şube müdürleri ile şefleri katıldı.

Foça'da 45'i kadın 482 subay adayı yemin etti

İzmir'in Foça ilçesinde intibak eğitimlerini tamamlayan 482 subay adayı, törenle yemin etti. Töreni izleyen, sonrasında evlatlarıyla kucaklaşan aileler ise, duygusal anlar yaşadı.

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda; 385'i jandarma komando, 97'si ise sahil güvenlik sınıfı olan subay adayları için yemin töreni yapıldı. Foça Kaymakam Vekili olan Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak, Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, askeri ve mülki erkan ile aileler törene katıldı. 45'i kadın toplam 482 subay adayının yemin töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende ilk konuşmayı, subay adayı öğrenciler adına Ahmet Enes Özinal yaptı. Daha sonra konuşan Tuğgeneral Vedat Çolak ise "Devletimizin ve milletimizin sağladığı imkanlarla kısa sürede kendileri için yoğun gayret sarf edilen 482 genç vatan evladı, ileride yüklenecekleri ve üstlenecekleri büyük ve önemli sorumlulukların birer nişanesi olarak dimdik karşınızdadırlar. Bize bu güzide evlatları yetiştirerek gönderen anne- babalar, onlarla ne kadar gurur duysanız azdır" dedi.

Ardından timlerin silah, kuleden halatla iniş, derin sulardan geçiş ve yakın dövüş gösterileri izlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı uçak ve helikopterler ise tören alanı üzerinde gösteri uçuşu yaptı. Bir grup asker, 'üzüm salkımı' olarak adlandırdıkları hareketle helikopterden halatlarla sarkıtılmış olarak tören alanı üzerinden geçti. Resmi törenin bitimiyle birlikte aileler, çocuklarıyla kucaklaşarak hasret giderdi. Çocuklarıyla gurur duyduklarını belirten bazı anneler, gözyaşlarını tutamadı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Tahtakuşlar Mahallesi'nden geldiklerini ve köyün muhtarı olduğunu belirten Hasan Bozkurt, yeğeni Hüseyin Yıldız'ı bu üniformayla görmekten mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Hüseyin Yıldız, "Tüm evlatlarımızın vatana layıkıyla hizmet edeceklerine ve yeminlerine sadık kalacaklarına yürekten inanıyoruz. Onlara başarılar diliyoruz" dedi.

Oğlu için Adana'dan, Edirne'ye yürüyen baba Ankara yolunda

Pankreas iltihabı hastası oğlunun tedavi masraflarına destek olunması için Adana'dan, Edirne'nin İpsala ilçesine yürüyen Ahmet Sönmezer(53), Ankara'ya yürümeye başladı. Sönmezer, "Sesimi duyurmak için yürüyorum. Tek amacım oğlumu iyileştirmek. Onun tedavisi için yürüyorum. Amacıma ulaşana kadar da yürüyeceğim" dedi.

Adana'da pankreas iltihabı rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatan oğlu Uğurcan Sönmezer'in(26) tedavi masraflarını karşılayamayan Ahmet Sönmezer, sesini duyurabilmek için Adana'dan 1200 kilometre kat ederek 36 günde Edirne'nin Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na ulaştı. İpsala'dan 1 Ekim günü Ankara'ya yürüyüşe geçen Sönmezer, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine ulaştı. Amacının oğlunu iyileştirmek olduğunu söyleyen SÖnmezer, "Oğlum 2 yıl önce askerdeyken rahatsızlandı. İlk etapta pankreasında iltihap ve kanallarında taş vardı. Oğlumun hastalığı ilerledi ve tıp dilinde otoimmun pankreas teşhisi konuldu. Kendim yeşil kartlıyım. Hiçbir gelirim yok. İşim gücüm de yok. Adana ve Ankara'da iki profesörün yardımlarıyla ve onların sayesinde oğlumun tedavisi yapıldı. Bu profesörlerin dışında bana kimsenin faydası olmadı. Ardından başka sıkıntılarımız çıktı" dedi.

Üyesi olduğu CHP'den destek görmediği için istifa ettiğini söyleyen Ahmet Sönmezer, "Bence gerçek adalet yürüyüşü budur. Ben yaklaşık 40 günden bu yana yoldayım. 1500 kilometreyi geçmişte olabilir. Yaya olarak yürüyorum. Şu anda Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeyim. Buradan kesinlikle yaya olarak istikamet İstanbul'dan Ankara'ya gideceğim. Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önüne gideceğim. Ölmek var dönmek yok diyorum. Oğlum, evladım için yürüyorum. Oğlumun tedavisi için yürüyorum,

amacıma ulaşana kadar yürüyeceğim. Ben başka bir şey istemiyorum. Her şey oğlum için" dedi.

Yürüyüşünün zor geçtiğini ifade eden Sönmezer, "27 Ağustos'tan beri yürüyorum.Adana'dan çıktım, 1500 kilometre yürüdüm. İpsala Sınır Kapısı'na geldim. Ve geri gidiyorum. İnanın kemiklerim sızlıyor. Ayaklarım patladı. Her gittiğim yerde yolumun üzerindeki hastanelerde pansuman yaptırıyorum. İlaçlarım sırt çantamda var. Bazen pansumanımı kendim yapıyorum" dedi.

Hintli işadamının lüks yatı Marmaris'te

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki gümrüklü limana, Hindistan'ın en zenginleri arasında gösterilen iş insanı Ravi Ruia'ya ait 'Sunrays' adlı ultra lüks yat demir attı. Yatın akaryakıt ve yiyecek-içecek ikmalinin ardından Akdeniz'e açılacağı öğrenildi.

Hintli milyarder iş insanı Ravi Ruia'ya ait dünyanın en lüks yatlarından 86 metre uzunluğundaki 'Sunrays', bugün öğle saatlerinde, Marmaris'teki gümrük limana demir attı. Yatın gelmesinin ardından personelin temizlik çalışmasına başladığı, ayrıca yiyecek-içecek ve akaryakıt ikmali yapıldığı görüldü. Yat Limanı'nda dolaşan vatandaşlar, dış cephe rengiyle dikkat çeken lüks yatın fotoğraflarını çekti, öz çekim yaptı. Yaklaşık 2 milyon TL tutarında, akaryakıt ile yiyecek ve içecek ikmali yapması bekleniyor.

Hollanda'da 9 yıl önce denize indirilen lüks yat, Uluslararası Süper Yat Derneği (ISS) tarafından en iyi yat seçildi. Her türlü konforu barındıran lüks yatın banyo aparatları ile bazı bölümlerindeki aksamların altın kaplama olduğu belirtildi. 2016 yılında Ummanlı İşadamı Muhammed El Barvani tarafından Hintli işadamı Ravi Ruia'ya satıldığı öğrenilen lüks yat, 2 yıl önce de Marmaris Limanı'na demir atmıştı. 4 gün boyunca Hintli işadamının akrabaları ağırlanmıştı. Yatın ikmalleri ve bakımlarının ardından Akdeniz'e açılacağı öğrenildi. Hintli işadamının yatta olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.

