DHA YURT BÜLTENİ - 13

Amanoslar'da askeri araç devrildi: 2 şehit, 5 yaralı (2)

2 ASKER ŞEHİT

Hatay Valiliği'nce Belen ilçesinin Çerçikaya Mahallesi'nde, saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada yaralanan 7 askerden sağlık durumu ağır olan 2 uzman çavuşun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak, şehit olduğu açıklandı. Valiliğin açıklamasında, kazanın İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyon sırasında meydana geldiği kaydedilirken, yaralı 5 askenin tedavisi ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLMİŞTİ

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

Bursa'da, uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 1 kilo 700 gram metamfetamin, 70 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bonzai ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

27 şüpheliden 17'si haklarında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. E.D., M.A.,M.D., F.Y., O.K., Ş.Z., M.B.G., A.Ö., Ü.B. ve Ü.D. isimli 10 şüpheli ise 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Uzungöl Platformu'ndan 'yıkım' açıklaması

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, imar barışına aykırı inşa edilen 118 yapının yıkımına başlanacak olmasına tepki gösteren Uzungöl Platformu, yıkım kararından vazgeçilip, bölge için kalıcı imar uygulaması başlatılmasını istedi.

İmar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, imar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımına 5 Ekim günü başlanacak. Yıkım kararı, son dönemde, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği, otel, apart otel, pansiyon ve iş yeri sahipleri ile konut sahiplerine, Çaykara Belediyesi'nce yollanan tebligatlar ile bildirildi.

Yıkıma karşı çıkan Uzungöl Platformu üyeleri, bugün işletme sahipleriyle birlikte basın açıklaması yaptı. Yıkım kararının durdurulmasını ve bölge için kalıcı imar uygulaması başlatılmasını isteyen yaklaşık 200 kişilik grup adına konuşan Uğur Çiçek, yaşanan sorunda, yerel yönetimin ilgisiz ve kayıtsız davrandığını öne sürdü. Çiçek, "Eski bir kültüre sahip bu coğrafyada, yaz kış cefa çeken yaklaşık 5-6 bin insan yaşamaktadır. Burada yaşayanların artan konut ihtiyacını karşılamada, yerel ve merkezi yönetimlerimiz maalesef ilgisiz ve kayıtsız kalmışlardır. Uzungöl halkının, dişleri ve tırnakları ile elde ettikleri, birikimleriyle yaptıkları konutlarını çocuklarına ve torunlarına bırakma hakları maalesef ellerinden alınmak istenmektedir. Geçmişten günümüze kadar, atalarından kalan tapulu arazileri üzerinde yaşam alanı yapmak isteyen ya da genişletmek isteyen bölge insanımız ile devletin hazine arazisi üzerinde, ticari işletme yapan diğer bölge insanlarının aynı terazide tartılmaya kalkışılması sizlere ne kadar adaletli gelmektedir" dedi.

'DOĞAYA EN UFAK ZARAR VERİLMEDİ'

Uzungöl'ün doğasına en küçük bir zarar verilmediğini savunan Çiçek, şunları kaydetti:

"Günümüzde her sene milyonlarca turistin ziyaret ettiği, konakladığı Uzungöl, şimdi yıkım ile karşı karşıyadır. Uzungöl'de imar planı bulunmamasına rağmen Uzungöl insanı, kendi tapulu arazisi içerisinde, imkanları ölçüsünde, doğaya zarar vermeden kendi evini ya da tesisini inşa ederek, turizme hizmet sunmaya başlamıştır. Tüm bunları yaparken, dört tarafı orman ile çevrilmiş doğa harikası olmasına rağmen, ormandan tek bir ağaç dahi kesilmemiş,Uzungöl'ün muhteşem doğasına hiçbir şekilde en küçük bir zarar dahi verilmemiştir. 2019 yılının ilk 8 ayı dikkate alındığında, plaka tanıma sistemine göre Uzungöl'e 782 bin araş girişi yapılmış,3 milyon 128 bin turist ülke turizminin en önemli merkezlerinden Uzungöl'ü ziyaret etmiştir. Uzungöl insanı tarih boyunca çalışkan ve uysal yapısı ile hiçbir zaman mahkeme kapısını tanımamıştır. Ancak getirilemeyen imar planı sebebi ile günümüzde 800-850 kişi mahkeme süreci ile karşı karşıya gelmiş, hatta ceza alarak hapis yatmak zorunda kalmıştır."

'BU ÇARPIKLIĞI DÜZELTMEYE HAZIRIZ'

Bölge için uygulanabilir imar planı düzenlemesi getirilmesi önerisinde bulunan ve çarpık yapılaşmanın düzeltilmesi için hazır olduklarını kaydeden Çiçek, şöyle devam etti:

"Üzülerek ifade etmek isteriz ki; Uzungöl insanı alkışı hak etmesi gerekirken, gelinen noktada, alın teri ve emeğini kaybedecek duruma gelmiştir. Çünkü kendi elinde olmayan, getirilemeyen imar planı sebebi ile cezalandırılacak bir konuma getirilmiş, işyerleri ve konutlar için yıkım kararı verilmiştir. Uzungöllü, olmayan bir imar planına nasıl uyabilirdi? Hukuki olarak soralım, kuralları konulmamış olan bir imar planından dolayı Uzungöl insanını, cezalandırmaya kalkmak sizlere ne kadar adaletli görünüyor? Uzungöl halkı olarak imar planı ortaya konulduktan sonra fiziki görünüm olarak Uzungöl'ün ismine hiç yakışmayan çarpık görünümlü yapıların düzeltilmelerinin çok kolay olduğunu da rahatlıkla görmekteyiz. Ve de bu çarpıklığı düzeltmeye hazırız. En büyük özlemimiz, yetkililerimiz tarafından Uzungöl'ü koruyacak olan hem de insanlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek olan uygulanabilir bir imar planının bir an önce halkımızın önüne konulmasıdır."

UZUNGÖL TURİZM MERKEZİ

Çaykara ilçesine 20 kilometre mesafede bin 250 metre yükseklikte yer alan ve eşsiz doğal güzellikleri ile Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikteki Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yaya yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor. Son yıllarda otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artışına bağlı olarak ortaya çıkan imar kirliği sorunu ile tartışılan Uzungöl'de kentsel dönüşüm projesi gündeme geldi. Bunun üzerine Uzungöl'de, Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ili kapsayan, 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı' kapsamında kentsel dönüşüm hazırlıkları başlayacağı belirtildi.

300 yıllık gelenek için mezarlığa akın ettiler

ŞIRNAK'ta, Cudi Dağı eteklerinde sürdürülen gelenek için yaklaşık 300 yıldır olduğu gibi bu sene de binlerce kişi, Balveren Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan Şırnaklılar, her sene gerçekleştirdikleri geleneksel mezarlık ziyareti için Balveren beldesinde buluştu. Yaklaşık 300 yıldır, sürdürdükleri ziyareti bu yıl da gerçekleştiren Şırnaklılar, etkinliği, yıllık buluşma organizasyonu olarak gördüklerini söyledi.

Çevre köylerde yaşayanların da katıldığı Balveren mezarlığı ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Her yıl Ekim ayının ilk Perşembe gününde gerçekleştirilen ziyarette, ailelerin pişirdiği yemekler 100 metre uzunluğundaki sofralara dizildi.

Belde sakinlerinden Osman Yeren, mezarlık ziyaret geleneğinin 300 yıldır sürdürüldüğünü belirterek, "Kurbanlar kesip ölülerimizin hayrına dağıtıyoruz. Kırgınlıklaı, küsmüşleri bugünlerde barıştırıyoruz. Öğle saatinde toplanıp, beraber namaz kılıyoruz. İmamlar vaaz veriyor. Dualar ediliyor. Bugün ihtiyarlar, gençler, çoluk çocuk herkes burada istişare içinde. Birlik ve beraberlik içinde bir gün geçiriyorlar" diye konuştu.

Şemdinli'de ilk beyin tümörü ameliyatı yapıldı

Hakkari'nin Şemdinli Devlet Hastanesi'ne baş ağrısı şikayetiyle gelip, beyninde tümör olduğu belirlenen Mehmet Selim Güldal (50), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Burak Bahadır'ın yaptığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Baş ağrısı ve denge bozukluğu gibi şikayetlerle hastaneye gelen Mehmet Selim Güldal'ın yapılan muayenelerinde beyninde kanama olduğu tespit edildi. Hemen tetkiklere başlayan Beyin ve Sinir Cerrahisi Opr. Dr. Burak Bahadır, hastanın beyninde tümöre bağlı olarak kanama olduğunu tespit ederek emaliyata aldı. Başarılı geçen 6 saatlik ameliyatın ardından Güldal, sağlığına kavuştu.

BU AMELİYAT BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ

Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrah Uzmanı Opr.Dr. Onur Sakallı, hastanede ilk kez tümör ameliyatının yapıldığını belirterek,"Bu ameliyat bizim için büyük bir başarı. Hastanemizde bütün imkanlar mevcut ve tüm ameliyatları yapıyoruz. Sevk oranlarımız her geçen gün azalıyor. Hastanemizde sunulan sağlık hizmetini daha iyi noktaya getirmek için tüm ekip arkadaşlarımızla görevimizin başındayız. Vatandaşlarımız bize güvensin.Hastanemizde bütün imkanlar mevcut. Hemen hemen bütün ameliyatları yapabiliyoruz"dedi.

Başarılı bir tümör ameliyatı gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Opr.Dr Burak Bahadır ise, 6 saat süren başarılı ameliyatla hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi. Opr. Dr. Bahadır,“Hastamızı vakit kaybetmeden ameliyata aldık. Bu ameliyatı kısa zamanda yapmasaydık, hastamızı kaybedebilirdik. Kanamasını durdurduk, kitlemizi çıkardık. Yumurta büyüklüğündeki kitleyi patolojiye gönderdik. Patoloji sonucunu bekliyoruz. Hastamız artık kollarını bacaklarını hareket ettirebiliyor. Hatta konuşabilir bir şekilde uyandı. Kitle konuşmaya yakın bir yerde idi. Biz, hastamızın konuşma yetisini kaybedeceğinden korkuyorduk. Şimdi gayet iyi konuşuyor" diye konuştu.

Komşusunun mezarını kazarken kalp krizi geçirmişti: Muhtar konuştu

Zonguldak'ta Engin Yurtseven'in(32) ölen komşusu Muharrem Aktaş'ın(65) mezarını kazarken kalp krizi geçirmesiyle ilgili konuşan muhtar Şaban Açıkgöz, "Muharrem arkadaşımız vefat eti. Onun mezarını kazarken toprak atarken kalp krizi vuruyor Engin arkadaşımıza. Orada vefat etti" dedi.

İstanbul'da kanser tedavisi gören evli ve 2 çocuk babası Muharrem Aktaş, önceki gün hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Muharrem Aktaş'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Zonguldak'ın Ayvatlar köyüne gönderildi. İstanbul'da yaşayan ve tatil için köyüne gelen Engin Yurtseven de köydeki gençlerle birlikte mezarlığa giderek Muharrem Aktaş için mezar kazmaya başladı. Mezar kazarken aniden fenalaşan Engin Yurtseven mezarın içine yığıldı. Arkadaşları tarafından mezardan çıkartılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülmek istendi. Yolda karşılaşılan ambulansa konulan Engin Yurtseven hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen 2 çocuk babası Engin Yurtseven, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

SAĞLIK OCAĞININ AÇILMASINI İSTEDİ

Muharrem Aktaş ve Engin Yurtseven'in cenazeleri, dün öğle namazının ardından köy camiinde kılınan cenaze namazının ardından birlikte toprağa verildi. Muharrem Aktaş'ın mezarının 10 metre ilerisine kazılan mezarda Engin Yurtseven toprağa verildi. Ayvatlar Köyü Muhtarı Şaban Açıkgöz, ölen iki vatandaşının da çok iyi insanlar olduğunu anlatarak, "Muharrem arkadaşımız vefat eti. Onun mezarını kazarken toprak atarken kalp krizi vuruyor Engin arkadaşımıza. Onu kenara almışlar ambulans gelene kadar. Orada vefat etmiş çocuk. Burası uzak. Ambulans çok geç geliyor buraya. Sağlık ocağı kapandı. Ben sağlık ocağının

açılmasını istiyorum. Şu anda sağlık ocağı yok. Ambulansın böyle konularda bir an evvel gelmesi için çalışma yapılamasını istiyorum. 1 saatte geldi ambulans. Erken gelse belki çocuk yaşardı." dedi.

Tünelde araç yangınına müdahale tatbikatı

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar- İzmir karayolu üzerinde bulunan Karahisar tünelinde 50 personelin katılımıyla yapılan araç yangını tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen araç yangını tatbikatında 50 personel görev aldı. Senaryo gereği Afyonkarahisar- İzmir karayolunda bulunan Karahisar tünelinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araç alev alırken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Aracın içinde bulunan yolcu ise dışarı fırladı. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine 112, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri olay yerinde çıkan yangına müdahale ederken, 112 ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sıkışan araç sürücüsünü AFAD ekiplerinin desteğiyle dışarı çıkaran 112 ekipleri, yaralıların hastanelere sevkini sağladı. Bölgede bulunan polis ekipleri trafik güvenliğini alırken, kargaşa ve paniği önlemeye çalıştı. Yaklaşık 15 dakika süren tatbikatta görev alan ekipler, daha sonra olay yerini temizleyerek, tüneli ulaşıma açtı.

'50 PERSONEL, 12 ARAÇ GÖREV ALDI'

AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, afet ve acil durumlarda müdahale kapasitesini ölçmek adına zaman zaman Afyonkarahisar'da olayın türüne göre tatbikatlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Tatbikatı 50 personel ve 12 aracın katılımıyla yaptıklarını anlatan Buldan, şöyle konuştu:

"Bugün Karahisar tünelinde yaşanan trafik kazası sonucu araçta meydana gelen yangına ve araç içerisinde sıkışan şoföre müdahaleyle tünel girişinde ve içerisinde yaşanabilecek panik, kargaşa ve tünel tahliyesine müdahale edecek birimlerin birlikte işbirliği içinde çalışmasını test ettik" dedi.

