DHA YURT BÜLTENİ-13 

OTOMOBİL PASTANEYE GİRDİ: 6 YARALI

Adana'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki pastaneye girmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesinde Yiğitcan T. yönetimindeki 01 VF 130 plakalı otomobil, Bülent Angın Bulvarı'nda kontrolden çıkarak pastane önünde oturan müşterilere çarptıktan sonra iş yerinin mutfağına girdi. Kazada yaralanan müşterilerden İsmail Eynallı, çağrılan ambulansla götürüldüğü Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Otomobil sürücüsünün de aralarında bulunduğu 5 kişi ise ayakta tedavi edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, iş yerinde maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza anının güvenlik kamera görüntüsü

- Otomobilin kontrolden çıkması

- Pastanede oturan 3 vatandaşa çarpması

- Pastanenin zarar görmüş hali

- Genel görüntü

- İş yeri sahibi ile röp.

- Pastaneye giren otomobilin fotoğrafları

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, ()

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FOÇA'DA, DENİZDE KİRLİLİĞE NEDEN OLAN FİRMAYA 144 BİN LİRA CEZA



İzmir'in Foça ilçesinde, sanayi tesisinin atık havuzunun taşması sonucu denize döküldüğü belirtilen petrol atığının temizlenmesi için bugün de çalışma yapıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce kirliliğe neden olan firma hakkında 144 bin liralık para cezası kesildiği öğrenildi.

Cumhuriyet Mahallesi Gencelli sahili üzerinde evi bulunanlar, 25 Eylül'de denizden ağır koku almaya başladı. Mahalle sakinleri, dayanılmaz olduğu belirtilen kokunun kaynağının araştırılması için belediyelere, Sahil Güvenlik ekibine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Yapılan incelemenin ardından kirliliğin, gemilerden değil bölgedeki sanayi tesisinin atık havuzunun ani ve aşırı yoğunlukta yağan yağmurun etkisiyle taşması sonucu meydana geldiği ve denize petrol sızdığı belirlendi. Bunun üzerine CHP İlçe Örgütü, Foça Belediye Başkanlığı, Foça Kent Konseyi ve bir grup çevreci, adliyeye gidip, sorumluların bulunması için suç duyurusunda bulundu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ise yüklenici firma aracılığı ile bölgede temizlik çalışması yaptı. Kirliliğin temizlenmesi için kadın ve erkeklerden oluşan 100 kişilik ekip, sahile bulaşan atıkları emdirme ve vakumlama yöntemiyle toplamaya başladı. Temizlik çalışması, bugün de sürdürüldü. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce kirliliğe neden olan firma hakkında 144 bin liralık para cezası kesildiği öğrenildi.

1 YIL ARAYLA İKİNCİSİ

Gencelli Cumhuriyet Mahallesi'nin muhtarı Fatih Mol, çevre kirliliğinin üzüntü verdiğini belirterek, "Sahillerimizde 1 yıl arayla 2'nci kez yaşanan bu felaket, bölge halkımızı üzmüştür. Sanayileşmenin göbeğinde kalan Gencelli'nin artık gözden çıkarıldığını düşünmeye başladık. Temiz havası ve sakinliğiyle tercih edilen bölgemiz, büyük bir tehdit altındadır. Çevre kirliliği konusunda daha hassas davranılmasını bekliyoruz. Yapılan temizlik çalışmalarıyla umuyoruz ki denizimiz en kısa sürede eski haline döner. Burada yaşayan insanlar olarak önleyici tedbirler alınmasını, yetkililerin gerekli önlemleri almasını istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Temizlik çalışmalarına katılan kadın işçilerden görüntü

- Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Fatih Mol ile röp.

Haber- Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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MUSTAFA DEDE, KAYBOLDUĞU ORMANDA MEYVE YİYİP, DERE SUYU İÇMİŞ



Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, çıra toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolduktan 3 gün sonra avcılar tarafından bulunan Mustafa Köseler'in (81) ağaçlardan dökülen meyveleri yiyip, dereden su içerek hayatta kaldığı ortaya çıktı. Köseler, “Ormana yeniden çıkmam, tövbe ettim. Zor olmadı aslında yattım, uyudum. Öyle böyle zaman geçirdimö dedi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Yarımca Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk ve 8 torun sahibi Mustafa Köseler, geçen Çarşamba günü çıra toplamak için ormana gitti. Ancak akşam eve dönmedi. Eşi Ümmü Köseler ile çocukları, aramaya çıktı. Gece saatlerine kadar bir iz bulamayan aile, jandarmadan yardım istedi.

Hemen bölgeye gelen jandarma ile AKUT, AFAD, UMKE, Büyükayı Arama Kurtarma, Dorlion Arama Kurtarma ve Türk Kızılayı ekipleri arama çalışması başlattı. Ormanlık alanda yapılan aramaya Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı JAK ve JÖAK ekipleri de destek verdi.

ORMANA GİTMEYE TÖVBE ETTİ

Mustafa Köseler, kaybolduktan 3 gün sonra geçen cumartesi günü, avcılar tarafından, evinden yaklaşık 13 kilometre mesafede bitkin halde bulundu. İlk isteği su olan Köseler, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

AĞAÇTAN DÖKÜLEN MEYVELERLE HAYATTA KALDI

Sağlık durumu iyi olan Mustafa Köseler'in ormanda ağaçlardan düşen meyveleri yiyip, dere suyu içerek hayatta kaldığı ortaya çıktı. Artık ormana gitmeye ‘tövbe’ ettiğini söyeleyen Köseler, “Büyük sıkıntı yaşamadım. Bir süre sonra kafam karıştı. Nereye gittiğimi bilemedim. Çok yürüyemiyorum, emekleyerek ya da kayarak bazı yerleri geçtim. Kaybolduğumu anladığımda da yattım, uyudum. Toprak kuru, yaş olmadığı için hasta olmadım. Su aradım sonra dere suyu buldum. Ağaçlardan dökülen elma, armutları yedim. Ne kadar zaman geçtiğinin farkına varmadan, vakit geçirdim. Orman karanlık ama kuytuydu. Hayvanlarla karşılaşmadım. Hayvan insandan korkar, en soğuk olan insanoğludur. Sağlık durumumda bir şey yok. Sadece dermansızlık var. Ormana çıkmaya tövbe ettimö şeklinde konuştu.

ARAMA EKİBİ 3 GÜNDE 200’E ULAŞTI

Köseler’in 3 oğlundan biri olan Abdullah Köseler de babalarını 3 günde yaklaşık 200 kişinin aradığını ifade ederek, “Normalde ormandan çıra toplayıp dönüyordu.Akşam eve dönmeyince haber verdiler. Arkadaşlar ve yeğenler ile aradık ama bulamadık. Çevre köylerden gelenler de oldu. Avcılar bulup, haber ettiler. İlk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı, şehir hastanesinde sağlık kontrolden geçti. Üç gün boyunca hiç eve dönmeden aradık. Ormanda üç gün kalmak kolay değilö dedi.

Görüntü Dökümü

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- Mustafa Köseler oğlu Abdullah Köseler ile Jandarma’dan çıkışı

-Köseler’in araçtan inmesi

-Oğlu ile birlikte yürümesi

-Köseler detay

-Yaşadıklarını anlatması

-Oğlu Abdullah ile röp.

-Mustafa Köseler detayları

-Araçlarına binmeleri

-Ormanlık alanda yapılan arama çalışması

-Jandarma ekiplerinin araması

-Bulunduğunda araçtaki fotoğrafı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,()

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YÜKÜMLÜLER, FARKINDALIK İÇİN CAMİ TEMİZLİĞİ YAPTI

Konya'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle denetimli serbestliği bulunan 22 yükümlü, cami temizliği yaptı.

Merkez Meram ilçesinde denetimli serbestliği bulunan 22 yükümlü, Aksarnıç Camisi'nde ve bahçesinde temizlik yaptı. Yükümlülerin bu hafta boyunca merkez ilçelerde bulunan 15 caminin temizliğini yapacağı belirtildi. Cami bahçesinde açıklamalarda bulunan Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, "Bu hafta, Camiler ve Din Görevlileri Haftası. Denetimli serbestlikte yükümlü olarak görev yapan yükümlülerimizle beraber Konya'mızda camilerimizin temizliği ile ilgili temizlik yükümlülüğümüzü gerçekleştirmek için buradayız. Camilerimizin temizliği konusunda hassasiyetle davranıyorlar. Toplumsal duyarlılık alanında suç işlemiş, şu an yükümlü olan kardeşlerimizle beraber bu farkındalığı oluşturmak için önce camilerimizin içerisindeki temizliği, sonrasında da bahçe temizliği yaptık. 22 arkadaşımız bu hafta boyunca 15 caminin temizliği konusunda görev alacak. 15 arkadaşımız öğleden önce, 7 arkadaşımız da öğleden sonra bu temizlik görevlerini yerine getirecek" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Ramazan Solmaz röportaj

- Yükümlülerin temizlik yapması

- Ramazan Solmaz'ın yükümlülere hediye vermesi

- Camiden detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA-

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HDP'Lİ LEYLA GÜVEN HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANDI



Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın görevden alınmasının ardından düzenlenen eylemde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderilmek üzere fezleke hazırlandı.

Hakkındaki terör davaları nedeniyle tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 8 Kasım 2018'de açıklık grevine başlayan ve sağlık sorunları nedeniyle 25 Ocak 2019'da tahliye edilen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın görevden alınması üzerine 11 Eylül günü düzenlenen eyleme katıldı. Güven, burada yaptığı konuşmada, Mızraklı'nın görevden alınmasına tepki gösterdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Güven hakkında, bu eylemde yaptığı konuşmada sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Güven hakkındaki soruşturmanın ardından, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke de hazırlandı. Fezleke, TBMM'ye gönderilecek.

NE DEMİŞTİ

HDP'li Güven, 11 Eylül'deki eylem sırasında yaptığı, hakkında soruşturma açılmasına neden olan konuşmada şunları söylemişti:

"Çünkü savaşın sebebi HDP değildir. Savaşı çıkaran HDP değil. Savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Kürt sorunu devam ettiği müddetçe gerillaya da katılımlar olacak çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak."

Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için 29 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler de Leyla Güven'in de aralarında bulunduğu HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Görüntü Dökümü

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-Leyla Güven'nin hakkında soruşturma açılmasına neden olan konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,()

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SİLİFKE'DE RUS ÖĞRENCİLERE ÖZEL OKUL

Mersin'de açılan Özel Moskova Milletlerarası Okulu Silifke Şubesi törenle hizmete girdi. Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki Rus çalışanların çocuklarına özel açılan eğitim kurumunda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitimler verecek.

Okulun açılış törenine Kaymakam Ersin Emiroğlu, Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetici Direktörü Aleksey Frolov, Korzern Tıtan-2 Akkuyu İnşaat NGS Program Direktörü Roman Mustafin, Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat Direktör Yardımcısı Dmitriy Romanest, Rus veliler, öğrencileri, öğretmenler katıldı.

İki ülke marşlarının okunduğu törende Rus minik öğrenciler Matruşka dans yaparken, Türk öğrenciler de Silifke halk oyunu oynadı. Açılışta konuşan Kaymakam Emiroğlu, dünyada geleceğin çocuklar üzerinden kurulduğunu belirterek, "Akdeniz'in en güzel en temiz en nadide noktalarından biri olan Silifke'de sıcak denizlerin karşısında çocukların eğitiminin sağlanacağı özel bir okulun açılısında sizlerle bir arada olmak geleceğe daha umutlu bakmamıza vesile oluyor. Geleceğimiz bu çocuklar. Enerji üzerine temelleri atılan eğitim ve eğitimin bizlere sağlayacağı dostluk kardeşlik tüm dünyaya yayılsın diyorum dostluk kardeşliğimiz daim olsun hayırlı olsun diyorum" dedi.

Belediye Başkan Vekili Altunok, uzun süre iç içe dostça bir arada olacaklarını, bu nedenle mutlu olduklarını söyledi. Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetici Direktörü Aleksey Frolov da, Akkuyu Nükler Santrali'nde çalışan mühendis ve aileleri için oluşan ihtiyaçtan dolayı açılan bu okulun iki ülke için de hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti: "Burada merkezi Alanya'da bulunan Özel Moskova Milletlerarası Okulu Silifke Şubesi olarak eğitim verecektir. Eğitim Rusça olarak verilecektir. İngilizce ve Türkçe zorunlu müfredat kapsamındadır. Bölgede konuşulan dil olarak Türkçe dersleri verilirken, İngilizce derinlemesine öğrenilecektir. Okulda anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise olarak eğitim vereceğiz. Şuan için okumuzda 54 öğrenci bulunmakta, yılbaşı itibariyle bu sayı 150'ye ulaşacaktır. Kapasitemiz 350-400 olduğu için gelecek yıl bu sayıya ulaşacağımızı inanıyorum. Çünkü gelen proje mühendislerimiz her geçen gün artmaktadır. Okulumuzun açılışı için emek veren destek veren herkese ayrıca çok teşekkür ediyorum."

Çalınan açılış zili ve kurdela kesiminden sonra dilek balonları havaya bırakıldı. Okulun anahtarı ise okulun Türk müdürüne teslim edildi. Ardından okul gezilip ikramlarda bulunuldu.

Görüntü Dökümü

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-Toplanan kalabalık

-Okulun tabelası

-Minik öğrenciler

-Öğrencilerin balonları havaya bırakması

-Okul müdürüne temsi anahtar verilmesi

-Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetici Direktörü Aleksey Frolov konuşurken

-Minik öğrencilerin dans gösterisi

-Kaymakamın konuşması

-Folklor gösterisi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin, ()

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