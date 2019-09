DHA YURT BÜLTENİ - 13

Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

İzmit'te de hissedilen İstanbul Silivri merkezli deprem anında yaşanan panik, bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Silivri merkezli 5.8 şiddetindeki deprem Kocaeli'de de hissedildi. Deprem anında yaşanan panik bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyla birlikte dükkanın reyonlarındaki ürünler yere düşerken, müşterilerin ise sokağa kaçtığı görüldü. Aynı güvenlik kamerası görüntüsünde, dükkanın yan binasında bulunan özel eğitim kurumundan koşarak çıkan öğrenciler de görülüyor.

Görüntü Dökümü

-----------

- Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

======================

Bursa'da deprem paniği

AFAD verilerine göre Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem, Bursa ve ilçelerinde şiddetli şekilde hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokaklara çıkarken, okullarda bulunan öğrenciler tahliye edildi.

İstanbul’da Silivri açıklarında saat 14.00’da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem Bursa ve ilçelerinde şiddetli şekilde hissedildi. Uzun süre hissedilen deprem paniğe neden oldu. Binalarda bulunan vatandaşlar, sokağa çıktı. Kent genelinde telefon hatları kesilirken, yakınlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar paniğe kapıldı. Kentteki tüm okullardaki öğrenciler, tedbir amaçlı binalardan tahliye edildi. Veliler, çocuklarını almak için okullara geldi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Muammer İRTEM-Mehmet İNAN-Hasan BOZBEY-Mehmet BULDU/BURSA, ()-

==================

Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde 24'üncü gün (3)

AİLELERE MUŞ VE TUNCELİ'DEN DESTEK

Muş'un Bidri ve Elmani aşiretlerinin liderleri ile Tunceli Memur-Sen başkan ve üyeleri, Diyarbakır'da HDP il binası önünde kayıp çocukları için oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Elmani aşireti lideri Cezmi Asya, ailelere her zaman destek olacaklarını belirterek, "Annelere destek olmak amacıyla buradayız. Bize ne düşerse akrabamızla çevremizle aşiretimizle bu insanlarla beraberiz. Çocukları kandırıp, dağa götürdüler" dedi.

Bidri aşireti lideri Fadıl Baykal ise 30 bin kişiyle ailelerin yanında olduklarını kaydederek, "Biz devletten ayrılmıyoruz. Devlet ne derse onu yaparız. Yardım için geldik. Elimizden ne gelirse canımızı da biz devlet için feda ederiz. Biz Bidri aşireti olarak en az 30 bin üyesiyle ailelerin ve devletimizin yanındayız" diye konuştu.

'KIZIMA GELİNLİK GİYDİRMEK İSTİYORUM'

Tunceli'den gelen Memur-Sen Başkanı Bülent Kar ve üyelerinin ziyaretinde ise duygusal anlar yaşandı. İstanbul Esenyurt'ta, 2014'te tekstil fabrikasında çalışırken, kaybolan ve terör örgütü PKK'nın kaçırdığını iddia ettiği kızı Yasemin (21) için oturma eyleminde olan Yıldız Ballı, çocuğunun gömleği gösterdi. Yasemin'e gelinlik giydirmek istediğini söyleyen Ballı, "Kızımın kokusu var bunda. Vicdanlı olan bunu anlar, vicdanı olmayan anlamaz. Ben bunu yastık diye kullanıyorum" dedi.

Tunceli Memur-Sen Başkanı Kar da annelere sahip çıkmak için geldiklerini belirterek, "Elimizden geldiğince hepsine sahip çıkmaya çalışıyoruz; ama şu anda bunu bütün Türkiye'nin duyması lazım. Bütün Türkiye'deki annelerin buraya destek vermesi lazım. Bir daha bu acılar yaşanmasın, bir daha bu acılara yer verilmesin" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------

HDP il binası

Bekleyen aileler

Ziyaretler

Cezmi Asya'nın röportajı

Fadıl Baykal'ın röportajı

Yıldız Ballı'nın konuşması

Bülent Kar'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 275 MB

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA/DİYARBAKIR,()

================

Minik öğrenciler, ‘ifaiyeci amca’larının elini öpüp, haftalarını kutladı

Edirne’nin Keşan ilçesinde İtfaiye Haftası nedeniyle düzenlenen törene katılan ilkokul öğrencileri elini öpüp sarıldıkları itfaiyecilerin haftalarını kutlarken, belediye bandosunun çaldığı şarkılarla göbek attı.

İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun 305’inci kuruluş yıldönümü ve İtfaiye Haftası kapsamında Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda tören ve etkinlikler düzenlendi. Törene, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kurum amirleri, itfaiyeciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başladı.

Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürü Savaş Yiğit, itfaiyenin tek görevinin yangın söndürmek olmadığını belirterek, “İtfaiye asansörde mahsur kalan, kaza sonucu aracında sıkışan ya da kuyuya düşen insanı da kurtarmakta. Bunun yanında hayvanları da kurtarmaktadır. İtfaiyeciler sürekli göreve hazır vaziyette bulunarak, meslek yaşamları boyunca eğitim ve tatbikatlarla iç içedirlerö dedi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, gözünü kırpmadan kendisini ateş ve dumana atan itfaiyecilerin kutsal bir görev üstlendiklerini ifade ederek, Keşan itfaiyesinin her zaman göreve hazır olduğunu söyledi.

Törene katılan ilkokul öğrencileri, ‘itfaiyeci amca’ diye seslendikleri itfaiyecilerin elini öpüp, sarılarak haftalarını kutladı. Minik öğrenciler, Keşan Belediye Bandosu’nun çaldığı ‘Yangın olur biz yangına gideriz’ ve ‘Yangın var’ şarkıları eşliğinde de oynayarak, göbek attı. Etkinlik, itfaiye ekiplerinin su gösterisi ve itfaiye ekipmanlarının tanıtılmasıyla son buldu.

Görüntü Dökümü

-------------

-Törene katılanlar

-Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal marşı

-Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürü Savaş Yiğit konuşması

-Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu konuşması

-Çocukların itfaiyecilerin elini öpüp, sarılması

-İtfaiyenin su gösterisi

-Çocukların hatıra fotoğrafı çektirmesi

-Çocuklara ikramda bulunulması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

===============

Akdeniz balıklarını yemenin tam zamanı

Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, Balık Hali'nde barbun, mercan, mezgit gibi Akdeniz'de çıkan balık türlerinde artış yaşandığını söyledi. Balık fiyatlarında geçen seneye göre artış olmadığını belirten Demir, "Her keseye, her bütçeye uygun balıklarımız mevcut" dedi.

Türkiye'de balık av sezonunun 1 Eylül itibarıyla başlamasıyla balık halleri hareketlendi. Antalya- Kemer karayolu üzerinde yer alan Balıkçı Hali'nde sabaha karşı kasalardan indirilen balıklar, türleri ve boylarına göre ayrılıp mezat için hazırlanıyor. Market ve restoran işletmelerinin yanı sıra birçok vatandaş, almak istedikleri balıkların mezatına katılıyor.

Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, halde satılan balıkların, geçen seneye göre fiyatlarının aynı olduğunu söyledi. Balığın fiyatının kırmızı et ve tavuğa göre uygun olduğunu vurgulayan Demir, vatandaşlara haftada 2-3 gün balık tüketmeleri konusunda tavsiyede bulundu.

'BALIK, TAVUK VE ETE GÖRE DAHA UYGUN'

Balık Hali'nde barbun, mercan gibi Akdeniz'de çıkan balık türleri olduğunu anlatan Demir, karidesin bu sene fazla olduğunu söyledi. Demir, "Balık fiyatlarında geçen seneye göre artış yok. Her keseye, her bütçeye uygun balıklarımız mevcut. Karides, barbun ve mercana rağbet fazla. Barbun 10 liradan 30 liraya değişiyor. Mercan 10- 25 lira arasında. Biraz önce kupezi kasayla 25 liraya sattık. Bunun kilosu 2-3 liraya denk geldi. Tavuk ve ete göre daha uygun ve daha sağlıklı. Karadeniz hamsi ve palamutun başlamasına yaklaşık bir ay var" dedi.

KARADENİZ'DEN GELEN PALAMUT, HAMSİ, ÇİNEKOP ÜRÜNLERİ AZ

20 yıldır mezattan balık alıp başka yerlere sattığını belirten Mevlüt Özer (65), "Mezat yerine saat 04.00 gibi geliyoruz. Saat 05.00'te kesin ihale başlıyor. Balıkları görerek, ihtiyacımızı belirleyerek alıyoruz. Şu an balık ucuz. İnsanlar balık yesin diye alıp satıyoruz. Türümüz fazla, fakat Karadeniz'den gelen palamut, hamsi, çinekop gibi ürünler az. Akdeniz ürünü olan barbun, mercan, mezgit gibi ürünler fazla olduğu için fiyatları da çok uygun. Önceki yıllara göre ortalama fiyatı çok düşük. En fazla 20 gün böyle sürecek. Vatandaşların bu uygun zamanda yemesini öneririm. Kasayı görerek alışveriş yapmak daha mantıklı oluyor. Örneğin, dışardaki balığın kilosunu 40 liraya alıyorsanız burada 20 liraya denk geliyor. Bu şekilde aldıklarında daha uygun oluyor" diye konuştu.

GÜN AĞARMADAN MEZATA GELDİLER

Sabahın erken saatlerinde ilk defa balık haline gelen Hüseyin Fenercioğlu (31), mezatı merak ettiği için ortamı görmeye geldiğini söyledi. Fenercioğlu, "Barbun, çupra gibi bahtımıza ne varsa onu alacağız" dedi. Eşiyle birlikte balık halinde mezata katılan Deren Pek (30), karides ve barbun almak için geldiklerini söyledi. Sabah erken saatlerinde mezata katıldıklarını anlatan Pek, "Geçen senelerde de geliyorduk. Aldığımız ürünlerle evdeki dondurucuları dolduruyoruz. Bu sene ikinci gelişim. Eğer fiyatlar düşmüşse eli boş dönmeyeceğiz. Balıkları alıp buradan işe geçeceğiz" diye konuştu.

Bir iki hafta önce mezata geldiklerini anlatan Gökçe Hekim (34), mevsimi başlamadığı için ürün alamadıklarını belirtti. Karides fiyatlarını öğrenip uygun fiyata almak istediklerini aktaran Hekim, "Bolca ürün almaya çalışacağız, dondurucuya atıp kışın kullanacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

Balıkhaneden görüntü

Balıkların kasa içinde görüntüsü

Kasalarla balıkların getirilmesi

Muhabiri Aslı Duran ANONS

İhaleden görüntüler

RÖP 1: Hüseyin Fenercioğlu

RÖP 2: Deren Pek

RÖP 3: Gökçe Hekim

RÖP 4: Mesut Özer

RÖP 5: İlhami Demir ( Balık komisyoncuları derneği başkanı )

Detaylar

764 MB -- 06.54 /// HD

Haber: Aslı DURAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()