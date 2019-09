DHA YURT BÜLTENİ - 13

(ÖZEL) - Güneydoğu'da kaçak elektrik kullanımı yüzde 54

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin sorumluluğundaki Güneydoğu'nun 6 ilinde, kaçak elektrik kullanım oranının yüzde 54 oranında olduğu belirtildi.

Dicle Elektrik görevlileri kaçak elektrikle mücadele kapsamında Batman'da çevik kuvvet eşliğinde denetim yaptı. Denetimlere katılan Dicle Elektrik Dağıtım Enerji Kayıpları Kontrol Müdürü Hakan Özcan, 2013 yılında faaliyete başladıklarında sorumlu oldukları Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta kaçak elektrik kullanımının yüzde 80'lerde olduğunu belirterek, yapılan çalışmalarla bu oranın yüzde 54'e gerilediğini söyledi.

Batman'da son 1 haftada 3 bin 674 abone denetiminde 850 kayıt dışı elektrik tüketimi tespit edildiğini ifade eden Özcan, "2013 yılında şirket olarak burayı devraldığımızda bu oran yüzde 80'ler bandındaydı. Gerek sahada yatırım faaliyetlerimizle, gerek teknolojik yatırımlarımızla, gerek denetim ve ıslah faaliyetlerimizle bu oranı yüzde 80 bandından yüzde 54'e düşürmüş bulunmaktayız. Batman'da son bir haftada çoğunlukla güvenlik güçleri eşliğinde gerçekleştirilen 3 bin 674 abone denetiminde 850 kayıt dışı elektrik tüketimi tespit edildi. Kayıt dışı elektriği tüketenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Gerek sahada yatırım faaliyetlerimizle, gerek teknolojik yatırımlarımızla, gerek denetim ve ıslah faaliyetlerimizle bu oranı yüzde 80 bandından yüzde 50 bandına düşürmüş bulunmaktayız. Tabi hedefimiz bunu daha da aşağıya çekip minimize etmek" dedi.

'12 MİLYAR KİLOVAT SAAT SİSTEME KAYITLI OLMAYAN ENERJİ'

Kayıt dışı elektrik tüketiminin ekonomik boyutuna da değinen Özcan, yıllık yaklaşık 12 milyar kilovat saat sisteme kaydolmayan enerjinin olduğunu söyledi. Özcan, şöyle konuştu:

"Normal bir tüketim yapan abone ile kaçak elektrik kullanımı yapan bir abone arasında 7 ile 10 kata bir tüketim farkı oluşmaktadır. Bu tüketim farkı da israfı gözler önüne sermektedir. Ayrıca sisteme kayıtlı olmayan bir enerji olduğu için sisteme, şebekeye, hatlara, abonenin kendi evinde kullandığı beyaz eşyaya, kısacası ülke ekonomisine zararı inanılmaz boyutlara yükseliyor. Mevsimsel olarak yazın tarımsal sulamalardan, soğutmalardan, klimalardan kaynaklı, kışın ise ısınmadan dolayı tüketimlerimiz artıyor. Sahada abone engeli ile karşılaştığımız durumlar oluyor. Ayrıca bölgemizde abonesiz bir tüketim söz konusudur. Bu abonesiz tüketimleri kayıt altına almak için fiili kullanıcıları tespit etmemiz gerekiyor. Bu durumlarda abone engeline maruz kalabiliyoruz. Biz dağıtım şirketi olarak gerekli altyapı çalışmalarımız, yatırımlarımız, teknolojik çalışmalarımız gerekse sahada yürüttüğümüz faaliyetlerle bu oranla mücadele etmeye çalışıyoruz. Fakat bu geçmişten bu yana gelen bir alışkanlık olduğu için bu noktada aynı hassasiyeti abonelerimizden, vatandaşlarımızdan bekliyoruz. Biz ne kadar mücadele ediyorsak, aynı hassasiyeti, duyarlılığı abonelerimizden bekliyoruz. Desteklerini talep ediyoruz. Bizlere 7 gün 24 saat çağrı merkezi ve müşteri memnuniyeti merkezimizden ulaşabilirler."

Terör örgütü PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi

MARDİN'de 'Kıran-2' operasyonu kapsamında ele geçirilen bilgisayarda terör örgütü PKK'nın bölgede yaptığı son 20 yıllık saldırı ve eylemlerin yer aldığı arşiv ele geçirildi. Arşivde yapılan kapsamlı incelemede teröristlere, üst düzey devlet yöneticilerine yönelik suikast talimatı verildiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı'nca, 28 Ağustos'ta Mardin, Şırnak ve Batman'da 117 timin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran-2' operasyonu devam ediyor. 22- 23 Eylül'de 41 timin katılımıyla Nusaybin ilçesindeki Bagok kırsalında düzenlenen operasyonun ayrıntıları da ortaya çıktı. Operasyon sırasında teröristlerin kullandığı tespit edilen 7 sığınak ve 1 depoda güvenlik güçlerince yapılan aramada ele geçirilen bilgisayar, güvenlik güçlerince incelemeye alındı.

ÜST DÜZEY DEVLET YÖNETİCİLERİNE SUİKAST TALİMATI

Bilgisayarda yapılan incelemede, terör örgütü PKK'nın bölgede yaptığı son 20 yıllık saldırı ve eylem arşivine ulaşıldı. Arşivde yapılan kapsamlı incelemede teröristlere, üst düzey devlet yöneticilerine yönelik suikast talimatı verildiği ortaya çıktı.

KİMYASAL FÜNYELER KRİMİNAL İNCELEMEYE ALINDI

Teröristlerin kullandığı sığınak ve depoda terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra kalem şeklinde kimyasal 8 fünye ele geçirildi. Ele geçirilen kimyasal 8 fünyenin 6'sı olay yerinde imha edilirken, 2'si ayrıntılı incelenmek üzere Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, kalem şeklindeki kimyasal fünye, içerisine konulduğu el yapımı patlayıcıyı 45 dakika sonra infilak ettirme özelliği taşıyor. Kalemler, x-ray cihazında tespit edilemediği için saldırılarda kullanılma ihtimali üzerinde duruluyor.

İKİNCİ DEFA FÜZE YAKALANDI

Aynı operasyonda ele geçirilen 2 adet Rus yapımı Metis M-1 füze ateşleyicisinin de ilk defa iki yıl önce Nusaybin’de terör örgütü tarafından kullanıldığı ve karadan karaya, karadan havaya hedefi vurma özelliği taşıyan anti tank füzesi olduğu tespit edildi.

Sınırı geçen Yunan askerlerinin 5 yıl hapsi istendi

Edirne'de Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında sınırı geçmeleri üzerine yakalanan ve 5,5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Teğmen Angelos Mitretodis (26) ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis (30) hakkında 'askeri yasak bölgeye girmek' suçundan dava açıldı. 'Casusluk' suçundan takipsizlik kararı verilen soruşturma sonunda açılan davada, 2 Yunan askeri 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Davanın iddianamesinde ifadelerinde kar yağışı nedeniyle sınır çizgisini fark etmediklerini söyleyen Yunan askerlerinin, tecrübeleri ile savunmalarının bağdaşmadığı vurgulandı.

Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı Karakolu'nda görev yapan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis, 1 Mart 2018 günü birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçince 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alındı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen Yunan askerler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı..

CASUSLUK SUÇUNDAN TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, yakalandıkları sırada üzerlerinde kriptolu cep telefonu bulunan askerler hakkında 'casusluk' ve 'askeri yasak bölgeye girmek' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Savcılık, cep telefonlarında yapılan incelemede suç unsuru tespit edilmemesi üzerine 'casusluk' suçundan takpsilkik kararı verdi.

İDDİANAME TAMAMLANDI

'Askeri yasak bölgeye girmek' suçundan ise iddianame hazırladı. Edirne Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, soruşturma aşamasında 5,5 ay tutuklu kaldıktan sonra salıverilen askerler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddiananamede serbest bırakıldıktan sonra ülkelerine dönen askerlerin ifadeleri de yer aldı.

'KARDAN SINIR ÇİZGİSİNİ GÖREMEDİK'

İddianamede Teğmen Angelos Mitretodis'in ifadesinde Yunanistan Kara Kuvvetleri'nde mekaniker çavuş olarak görev yaptığını anlattığı ancak hangi tarihten itibaren sınır birliğinde görev yaptığına dair soruya cevap vermek istemediği bildirildi. Mitretodis ifadesinde, çok az sınır devriyesine çıktığını iddia ederek, sınırı yanlışlıkla geçtiğini, zeminin karla kaplı olması nedeniyle sınır çizgisini göremediklerini, Türk askerlerinin uyarısı üzerine sınırı geçtiklerini anladıklarını söyledi. Mitretodis, suç işleme kastının bulmadığını ifade ederek, devriye görevi sırasında ayak izleri gördüklerini, göçmen olabileceğini düşünerek izleri takip ettiklerini ve idrar izi olduğunu düşündükleri bir iz görmeleri üzerine takibe devam ederek, normal devriye yolundan saptıklarını anlattı.

Astsubay çavuş Dimitris Kouklazis de devriye görevi sırasında zeminin karla kaplı olması nedeniyle sınır hattını fark etmeyerek, Türkiye sınırına girdiklerini, sınır ihlali yapmamak için gerekli özeni gösterdiklerini ancak kar nedeniyle fark edemeyerek, sınırı geçtiklerini söyledi.

'MESLEKİ TECRÜBELERİ İLE İFADELERİ BAĞDAŞMIYOR'

İddianamede, "Tüm dosya içeriği incelendiğinde, her ne kadar şüpheliler ilk savunmalarında sınır hattında zeminin karla kaplı olması nedeniyle hataya düşerek, Türkiye topraklarını girdiklerini beyan etmişler iseler de, şüphelilerin görev süreleri nazara alındığında mesleki ve askeri tecrübelerinin savunmaları ile bağdaşmadığı, zira askeri teamüllerde sınır hattında bulunan birliklerle burada görev yapan askeri personelin devriye görevi ifa ettikleri alanların belirli ve değişmeyen alanlar olduğu, kaldı ki şüphelilerin Cumhuriyet başsavcılığımızca müdafileri huzurunda alınan savunmalarında sınıra yakın alanda ayak ve idrar izleri gördüklerini ve bu izleri Türkiye sınırına doğru takip ettiklerini beyan etmeleri karşısında, sınırı bilerek ve isteyerek ihlal ettikleri, bu şekilde üzerlerine atılı askeri yasak bölgeye girmek suçunu işledikleri anlamıştır" denildi. Yunan askerlerinin, yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kars ve Iğdır'dan terör mağduru annelere destek

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen annelerin HDP il binası önündeki eylemine Kars ve Iğdır'dan destek geldi.

Kars GAMP Konağı yanındaki park alanında bir araya gelen STK ve bazı siyasi partiler ile vakıflar, eylemleri 22'nci gününe giren annelere destek verdi teröre lanet yağdırdı. Kur’an-ı Kerim okunması ve duanın ardından ortak basın açıklaması okundu. Zihniyetiyle birçok genci, zulmüyle birçok canı alan terör örgütlerinin yerinin daima çukur olduğunu ifade eden İlahiyat 3'üncü sınıf öğrencisi ve TÜGVA Üniversite Kordinatörü Mustafa Kaya, "Terörü, uzantılarını, yıkıcı ve hasar verici tüm var oluşları eylemlerimiz ve çalışmalarımız ile yok etmeye çalışıyoruz. Bize maddi manevi birçok hasar verse de yıkamayacağını bildiğimiz teröre tahammülümüz de, hayatımızda ve geleceğimizde yer yok. Ve yaşı, yaşantısı, derdi, dermanı ne kadar farklı olursa olsun terörü hiçbir zaman içselleştirmeyen bir ülkenin, bir vatanın evladı olarak terörle maddi manevi mücadele etmekten onur duyuyor terör zihniyetindeki ve eylemindeki tüm örgütleri lanetliyoruz. Bizler 81 milyon vatansever olarak bu hain senaryonun farkındayız. Biliyoruz ki, Türkiye'nin istikrarına yönelik hesaplar aslında İslam âlemini köleleştirmeye yöneliktir. Bu vatan hepimizin, bu bölge hepimizin, bu şehir hepimizin, her şeyden önce bu kardeşlik hepimizindir. Bütün terör örgütlerini, onların kalleşçe saldırılarını bir kere daha lanetliyor; terör olaylarında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz" dedi.

KADEM BAŞKANI: ANNELERİNE KAVUŞMALARINI DİLİYORUZ

Iğdır'da isi sivil toplum kuruluşları Zübeyde Hanım Bulvarı'nda basın açıklaması yaptı. STK'lar adına basın açıklamasını okuyan KADEM Başkanı Hayrunnisa Bakkıran, "Iğdırlı STK'lar olarak buradan hep birlikte sesleniyoruz. Diyarbakır'da toplanan annelerin haklı mücadelesine destek veriyor, dağa götürülen çocukların bir an önce annelerine kavuşmalarını diliyoruz.Bugün analarımızın feryatlarını dindirmek, yeni bir tarih yazmak, safları daha da sıklaştırmak ve kardeşlikle var olmak için Ülkemizin en doğusunda Serhat Şehrimiz Iğdır’da meydanlardayız" dedi.

Teröre ve ihanete karşı ayakta olduklarını ifade eden Bakkıran, açıklamada şunları kaydetti:

"Vesayetin emir eri ve işgal aracı terör koalisyonu; PYD/PKK, DAEŞ ve FETÖ’yü lanetleyip, birlikteliğimizi bütün dünyaya göstermek ve Diyarbakır’da HDP İl Binası önünde çocukları için mücadele veren onurlu ve cesur Annelerimize tüm imkânlarımızla yanlarında olduğumuzu haykırmak için buradayız.Terörizmin ve teröristin hedefi; insanlık, kardeşlik, millet, ortak gelecek ve birlikte yaşama iradesini yıkmak, yok etmektir.Oysa Yüce Rabbimiz iman edenleri “Kardeşö kılmıştır. İşte bizler, bu bilinç ve iman ile, hizipçi, mezhepçi, ırkçı ve ayrılıkçı yapıları kınıyoruz. Vatanın bütünlüğü hepimizin koruması altındadır. Kırımızı-beyaz renklerden oluşan Ay Yıldızlı Bayrak, hepimizin ortak değeri ve bağımsızlık sembolüdür. Bir olduk, birlik olduk, birlikte millet olduk! Devletimizin ismi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni birlikte kurduk. Milletimizin her bir ferdinin ölümden korkmadığını, şehitlerin ölmediğini, Milletimizi tanıyan herkes bilir ve bilmelidir."

Doğum günü kutlamasında sigara izmaritinden yangın çıktı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 4 katlı apartmanın giriş katında, doğum günü kutlaması yapıldığı sırada sigaradan çıktığı değerlendirilen yangın, korku ve paniğe neden oldu. Binada yaşayanların tahliye edildiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün saat 23.30 sıralarında, ilçenin Bahçelievler Mahallesi, Çiğdem Sokak’ta yer alan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Evde aile fertleri arasında doğum günü kutlaması yapıldığı sırada, iddiaya göre sigara izmaritinin tutuşturduğu kotluk aniden alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, dumanla kaplanan evde bulunanlar korkuyla kendilerini sokağa attı. Binadakilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki doğal gaz hattını kesip, güvenlik önlemi aldı. Yoğun duman nedeniyle üst katlardaki dairelerde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Engellilere araç ve tekerlekli sandalye

Afyonkarahisar'da 26 engelliye 16 akülü engelli aracıyla 10 tekerlekli sandalye hediye edildi.

Afyonkarahisar Belediyesi akülü engelli aracı ve tekerlekli sandalye ihtiyacı olan 26 engelli vatandaşı sevindirdi. Belediye önünde düzenlenen akülü engelli aracı ve tekerlekli sandalye dağıtım törenine Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in yanı sıra Kent Konseyi Başkanı Şemsettin Yasan, Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur, SYDV Müdürü Yaman Şenol, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

'KENDİMİZDEN FARKLI GÖRMÜYORUZ'

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, belediyenin bu güne kadar engellilere 591 akülü engelli aracı ile 356 tekerlekli sandalye dağıttığını söyledi. 16 akülü araç ile 10 tekerlekli sandalyenin de bugün ihtiyaç sahibi engellilere teslim edildiğini aktaran Başkan Zeybek, "Engellilerimizin de toplum içerisinde rahatlıkla hareket etmeleri adına belediyemiz her zaman onlara destek veriyor. İnşallah gücümüz nispetinde engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Onları hiçbir zaman kendimizden farklı görmüyoruz. Akülü engelli aracı ve tekerlekli sandalye konusunda belediyemize yardımcı olan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Zeybek ve beraberindekiler akülü araçların anahtarları ile tekerlekli sandalyeleri engelli bireylere teslim etti.

DEAŞ'ın infazcısı ve babasına 15'er yıl hapis istemi

Zonguldak’ta, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan Ayman Zainal Ali Dhulfiqar (26) ve babası Zainal Ali Abdullah Dhulfiqar (65) hakkında 7’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Türkiye’ye yasa dışı yollara giren Ayman Zainal Ali Dhulfiqar'ın, 2013-2015 yılları arasında Irak’ta DEAŞ adına ‘infazcı’ olarak görev yaptığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 8 Aralık 2018’te bir adrese yaptıkları operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen Ayman Zainal Ali Dhulfiqar ve babası Zainal Ali Abdullah Dhulfiqar’ı gözaltına alındı. Ayman Zainal Ali Dhulfiqar, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’, baba Zainal Ali Abdullah Dhulfiqar ise 'Örgüte bilerek isteyerek yardım etme’ suçundan tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkındaki soruşturmasını tamamlamasının ardından iddianame hazırladı.

Şüpheliler hakkında 7’şer yıl 6’şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Örgütün kuruluş amacı, yapısı, ideolojisinin anlatıldığı 20 sayfalık iddianamede DEAŞ üyesi Ayman Zainal Ali Dhulfiqar’in 2013-2015 yılları arasında Irak’ın Musul kentinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde 'infazcı’ olarak görev yaptığı ve Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edildiği anlatıldı. Şüphelinin ayrıca terör örgütü içerisinde sözde vali olan kayınbiraderi Ammar Mustafa Yusuf isimli kişinin korumalığını yaptığı da iddianame yer aldı. Ayman Zainal Ali Dhulfiqar, savcılıkta verdiği ifadede örgüte zorla katıldığını iddia ederek, “Ben mecbur kaldığım için bu örgütün içerisine girdim. Örgüt içerisinde silahlı çatışmaya girmedim. Ben DEAŞ içerisinde infazcı olarak görev yaptığım yönündeki iddiayı kabul etmiyorum. DEAŞ benim ağabeyimi öldürdü. Ben bu şekilde olan bir örgüt içerisinden neden insan öldürme görevi yapayım. Hatta kız kardeşim bu örgüt tarafından zorla elimizden alınmıştırö dedi.

Zainal Ali Abdullah Dhulfiqar ise ifadesinde, oğlu Ayman Zainal Ali Dhulfiqar'ı DEAŞ’a katılması için talepte bulunmadığını söyledi. Şüphelilerin evinde ve cep telefonlarına ele geçirilen belgeler üzerine yapılan incelemenin ardından savcılığa gönderilen raporda, sanıkların DEAŞ silahlı terör örgütüne örgütsel bağlılık duydukları belirtildi. Ayrıca şüphelilerin örgütün Türkiye yapılanması içerisinde oldukları ve örgütün kendilerine vereceği eylem ve talimatlarını almak için hazır beklemek suretiyle örgüt hiyerarşisi içerisinde yer aldığının tespit edildiği ifade edildi. Şüphelilerin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, ()-