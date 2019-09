DHA YURT BÜLTENİ - 13

Batan bottan denize düşen bebek bugün de bulunamadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına kaçmak isterken fiber teknenin batması sonucu denizde kaybolan Suriye uyruklu 9 aylık bebek için arama çalışmaları bugün de sürdü. 1'i batan teknede, 5'i ise kentte yapılan operasyonda yakalanan toplam 6 organizatör ise, bugün adliyeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen cuma günü saat 07.00 sıralarında, Bodrum ilçesi Yalıkavak açıklarında içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin battığını öğrendi. Hemen bölgeye harekete eden ekipler, tamamı Suriye uyruklu 14 göçmen ile yüzerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı belirtilen Türk organizatör G.Ç.'yi sudan kurtardı. Ancak 15 Ocak'ta, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dünyaya gelen Suriyeli 9 aylık 'Hilya Ali' adlı bebeğin kayıp olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine bölgede arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Bugün de süren çalışmalara rağmen olumlu bir sonuç alınamadı. Anne- babanın ise endişeli bekleyişi devam ediyor.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla ilgili araştırma başlattı. G.Ç.'nin dışında kaçak geçişi organize ettikleri öne sürülen su sporları istasyonu çalışanı C.E., tekne tamircisi M.T., şoför M.K., otel çalışanı F.M. ve işsiz G.D. adlı 5 şüpheli de aynı günün gecesi, Turgutreis'teki bir otelde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların odasında, 6 bin Euro ve 5 bin TL nakit para, çok sayıda cep telefonu ve tekne çalıştırma aparatları bulunduğu öğrenildi. 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'olası kastla adam öldürme' ve 'örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı' suçlarından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde 6 zanlının işlemleri sürüyor.

Fuat Oktay: Terörü kaynağında bertaraf edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ülkemizi tehdit eden terör nerede olursa olsun, Fırat'ın doğusu batısı, yurt içi yurt dışı, her şekilde kaynağında bertaraf edeceğiz. Çünkü bizim Diyarbakır'daki gözü yaşlı annelere sözümüz var. Şehitlerimizin emanetlerine, gazilerimize sorumluluğumuz var" dedi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğazlıyan Belediyesi tarafından yapılan kapalı yüzme havuzunun açılışına katıldı. Burada toplanan kalabalığa konuşan Oktay, Türkiye’yi geçen 17 yılda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan hizmetler ve gerçekleştirilen reformlar ile egemenliğini her anlamda kullanabilen bir ülke haline getirdiklerini bildirdi. Oktay, "Bunu maruz kaldığımız onca saldırıya, tuzağa ve tehdide rağmen yaptık. Bugün 81 il, 82 milyon dimdik ayaktaysak, bunu sizler gibi haktan, hakikatten yana olan vatandaşlarımıza ve 17 yılda katettiğimiz mesafeye borçluyuz. Artık vesayetlerin zayıflattığı kırılgan bir Türkiye değil, her türlü manipülasyona karşı dimdik ayakta kalan güçlü bir Türkiye var" dedi.

'DİYARBAKIR'DAKİ ANNELERE SÖZÜMÜZ VAR'

Oktay, tüm badirelerin üstesinden birer birer geldiklerini, Türkiye'yi kuşatmaya çalışan hain terör örgütlerinin yuvalarını yerle yeksan ettiklerini söyledi. Terörle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:

"Ülkemizi tehdit eden terör nerede olursa olsun; Fırat'ın doğusu batısı, yurt içi yurt dışı, her şekilde kaynağında bertaraf edeceğiz. Çünkü bizim Diyarbakır'daki gözü yaşlı annelere sözümüz var. Şehitlerimizin emanetlerine, gazilerimize sorumluluğumuz var. Çocuk yaşta kızlarımızı kaçırıp dağlarda teröre alet eden, şehirde de sözüm ona 'kadın hakları savunuculuğu' taslayan iki yüzlülerden soracak hesabımız var. Bildiğiniz gibi Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere, oğlunu-eşini teröre kurban veren şehit yakınlarımız da katıldı. Annelerin gözyaşlarının birbirine karıştığı o ortamda, şehit yakını bir hanım kardeşimizin, 'ben de oğlumu, eşimi geri istiyorum ama gelmesi imkânsız' dediği an sözün bittiği yerdir. Biz tüm vatandaşlarımızla omuz omuza, mertçe terörün ve teröristlerin üzerine gitmeye devam edeceğiz. Annelerin daha fazla ağlamasına izin vermeyeceğiz."

'GECE GÜNDÜZ MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Yapacakları hizmet ve katkılarla Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracaklarını vurgulayan Oktay, "Suriye'den Doğu Akdeniz'e kadar her yerde ülkemizin ve milletimizin hakkını korumak için gece-gündüz mücadeleye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Oktay, konuşmasının ardından yüzme havuzunun açılışını gerçekleştirdi.

Karadeniz'de hamsi sürüleri 'taraklı denizanası' tehdidi altında (2)

‘HAMSİNİN AZALMASINDA DENİZANASI TÜRLERİNİN ETKİSİ ÇOK’

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma Teknolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Rahşan Evren Mazlum, Karadeniz’de hamsi miktarlarının azalmasında etkisi olan deniz anası türü 'Mnemiopsis leidyi' ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 1980’li yılların başında Kuzey Atlantik kökenli jelatinli bir tür olan 'Mnemiopsis leidyi' Türkiye’de denizlere girdiğini belirten Mazlum, “Bu türün gelişi ile deniz balıklarında büyük bir miktarda azalma oldu. Bu jelatinli türler yüksek sıcaklık ve tuzluluk toleransları olması nedeniyle hızlı çoğalıyorlar ve büyük bir boyuta ulaştılar, alanlarını da genişlettiler. Karadeniz için önemli olan hamsinin yumurta ve larvalarını avlıyorlar. Onların besinlerine ortak olarak açılıktan ölümlerine sebep olmaya başladılar. Hamside yüksek miktara düşüşlere neden oldu. 1990’lı yıllarda denizlerimize giriş yapan bir başka türle birlikte ile bir düzelmeye rastlandı. Ancak, Karadeniz’de halen varlığını sürdüren 'Mnemiopsis leidyi' denizanası türleri hamsi başta olmak üzere tüm balıkların yumurta ve larvalar için çok önemli bir avcı. Stoktaki balıkların azalmasına neden oluyor" dedi.

‘ZARARLARI ÇOK BÜYÜK’

Denizanası türlerinin sayılarının gün geçtikçe arttığını ifade eden Mazlum, “Bunların da avcıları ortaya çıkıyor. Bu avcılarının çıkması dengeleme açısından iyi ama biz bunların mide içeriklerinde özellikle hamsi yumurta ve larvalarına sık oranda rastlıyoruz. Özellikle hamsi balıkçılığının ülkemiz deniz balıkçılığındaki yerini düşünecek olursak jelatinli türlerin etkilerini de göz ardı edemeyiz. Bu türlerin zararları çok büyük miktarda. Mekanik, biyolojik önlemler alındı ama bunlar çok zor. Denizlerde ne kadar var bilinmiyor. Gemilerin balast suları ile ülkemize girdiler.Girişlerini önlemek için çalışma yapılıyor. Hamsi miktarlarındaki azalma günümüzde mevcut. Kirlilik ve insan kaynakları etkilerini de es geçemeyiz. Ancak bu türlerin etkisi çok fazla.. Ekolojik nedenler, kirlilik ve küresel ısınmada balık stoklarının azalmasına bir nedenö diye konuştu.

8'inci kattan düşen İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürleri 'ne

'8'inci kattan düşen İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti' başlıklı haberimizi ek bilgi ve fotoğraflarla yeniden veriyoruz

-------------------

Adana'da, 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen İngilizce öğretmeni Selma Mönür (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mönür'ün cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79105 Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın 8'inci katındaki dairede oturan İngilizce öğretmeni Selma Mönür, henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü. Bahçedeki toprak zemine çakılıp, ağır yaralanan Mönür, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Mönür, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öğretmenin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsisi tamamlanan Mönür'ün cenazesi ailesine teslim edildi. Yakınlarının gözyaşlarıyla teslim aldığı Selma Mönür'ün cenazesi götürüldüğü Ali Hocalı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mönür'ün ölümü ile ilgili polisin araştırması sürüyor.

Van YYÜ Rektörü Şevli, lenfoma hastası öğrencinin diplomasını hastaneye götürdü

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli , lenfoma hastalığı nedeniyle tedavi altında olan öğrencisi Ali Yar'ın (33) diplomasını, hastaneye giderek, verdi.

YYÜ Van Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizyon Bölümü İşletme Yönetimi Programı öğrencisi Ali Yar, 'lenfoma' tanısıyla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu kötü olan Yar'ın ailesi, rektörlüğe giderek, moral olması için diplomanın oğullarına verilmesini talep etti. Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli de ailenin talebini kabul ederek, öğrencinin diplomasının hazırlanması talimatını verdi. Ardından da diplomaya alıp, Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik ile birlikte Yar'ı ziyaret etti. Rektör Şevli, üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanarak, çerçevelettirilen diplomayı öğrencisine teslim etti.

MORAL VERMEK İÇİN GELDİK

Bir süre Yar ve ailesi ile sohbet eden Şevli, öğrencisine moral vermek istediklerini söyledi. Ailenin diplomayı erken almak için kendilerine müracaat ettiğini anlatan Şevli, "Ailesi, Ali Yar'ın diplomayı görünce mutlu olacağını iletti. Bugün de başhekimimiz ve doktoruyla diplomasını teslim ettik. Kısa zamanda sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz. Hastalık sürecinde moral vermek için öğrencimizi ziyaret ederek, diplomasını teslim ettik. Umarız kısa zamanda sağlığına kavuşarak, aramıza döner" diye konuştu.

ÇELİK, "HASTAMIZA MOTİVE OLDU"

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik de hastaya lenfoma tanısı konulduğunu, Yar'ın aynı zamanda enfeksiyon tedavisi gördüğünü söyleyerek, "Rektörümüzün diplomayı getirmesi bizi ve hastayı çok mutlu etti. Hastamıza motive kaynağı oldu. İlgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki tedavi süreci de üniversite hastanesinde devam edecek. Kemoterapisini aldı. Enfeksiyonu vardı. Biz bunu tedavi ettik. Bundan sonra doktorlarının uygun gördüğü şekilde tedavisi sürecek" dedi.

OĞLUMUN SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI İSTİYORUM

Gözyaşlarına boğulan anne Leman Koç, kendilerine ve oğluna bu mutluluğu yaşatan Rektör Şevli ve hastane yönetimine teşekkür etti. Tek dileklerinin şu an oğlunun sağlığına kavuşması olduğunu anlatan Koç, "Hocamızdan Allah razı olsun. Bir anne olarak oğlumun kısa sürede ayağa kalkmasını, yürümesini istiyorum. Dört aydır oğlum yatağa mahkum. Doktorlar oğlumla yakından ilgileniyorlar. Allah razı olsun. Bir anne olarak duygularımı ifade edemiyorum. Tek dileğim oğlumun sağlığına kavuşması" diye konuştu.

Neslican’ın sevenleri mezarını ziyaret ediyor

Rize'de, sol bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan, sosyal medya fenomeni haline gelip, milyonların sevgisini kazanan ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybederek toprağa verilen Neslican Tay’ın (21), yakınları ve sevenleri ziyaret ettiği mezarına çiçek bırakarak, dua ediyor. Neslican Tay için anıt mezar yapmak isteyen sosyal medya takipçileri de seferber oldu.

Rize merkeze bağlı Gülbahar Mahallesi'nde ailesiyle oturan Neslican Tay, 3 kez yendiği kanser hastalığına 4'üncü kez yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle 2 yıl önce sol bacağı kesilen Neslican, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede 1,5 milyon takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken bir yandan da Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak, eğitimini sürdürdü. Neslican, son 1 yılını Rize ile İstanbul arasında gidip, gelerek, eğitimi ve tedavisi ile geçirdi. Kanserle mücadelesi sırasında hastalara verdiği moral ve destek ile tanınan Neslican, sağlık durumu kötüleşince 15 Eylül Cumartesi günü, İstanbul'daki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Neslican, 20 Eylül günü akşam saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

MEZARINA ZİYARET

Rize’de dün kılınan cenaze namazı sonrası Neslican Tay, Pehlivan Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında, daha önce kesilen sol bacağının gömüldüğü mezarda toprağa verildi. Neslican Tay’ın mezarı bugünde sevenleri tarafından ziyaret ediliyor. Tay’ın yakınları, sevenleri ve sosyal medya takipçileri ziyaret ettiği mezarına çiçek bırakarak, dua ediyor.

ANIT MEZAR YAPILACAK

Sosyal sorumluluk faaliyetleri yürüten Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) kurucusu şarkıcı Haluk Levent, Neslican Tay’ı için konser gelirlerinden anıt mezar yaptıracağını duyurdu. Takipçileri sosyal medyadan Levent’e çağrı yaparak anıt mezarı yaptırmak için sıraya girdi. Haluk Levent konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Anıt mezar için çok arayan oldu. Mermercisi, heykeltraşı, mimarı. Hiç para harcatmadan üstlendiler. İsimlerini yakında açıklayacağım. Bu konserlerden gelen gelir şu an AHBAP’ların ilgilendiği 6 aile için harcanacak. Duygulandım. Argo söylicem özür dilerim! Seviyorum lan siziö

