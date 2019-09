DHA YURT BÜLTENİ - 13

Bakan Pakdemirli TMO'nun kuru üzüm alımı yapacağını açıkladı

İzmir Ticaret Borsası'nın düzenlediği kuru üzüm ve kuru incir ilk ürün alım töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarının 10 lira civarında seyrettiğini belirterek, üreticiyi desteklemek amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kuru üzüm alımı yapacağını açıkladı. Tarihi binada gerçekleştirilen toplantıda üreticiler üzümlerini en yüksek fiyattan satabilmek için Borsa binasına getirerek hayırlı ve bereketli bir sezon geçirmeyi diledi.

İzmir Ticaret Borsası'nın (İTB), tarım sektörünün gelişimine katkı sağlamak, üretimi ve üreticiyi teşvik etmek amacıyla her yıl geleneksel hale getirdiği kuru üzüm ve kuru incir ilk ürün töreni bu yıl da geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de geldiği törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, CHP İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, ev sahibi İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile çeşitli üniversitelerin rektörleri ve çok sayıda üretici katıldı. Borsanın tarihi binasında düzenlenen 2019/2020 sezonu çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir sezon açılışı törende konuşan Bakan Pakdemirli, çok bereketli bir dönem yaşandığını belirterek, bağ bozumu ve çeşitli ürünlerde hasat sezonunun yaşandığını dile getirdi. Gelecek yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte balık sezonunu İzmir'de açmayı istediklerini kaydeden Pakdemirli, konuşmasının başında son günlerde sıklıkla gündeme gelen orman yangınları konusuna yer verdi. Kamuoyunda konuyla ilgili bir bilgi kirliliği olduğunu anlatan Pakdemirli, "İzmir'de elim bir olay yaşandı. Ben de 55 saate yakın orman personeliyle sahada mücadele verdim. Teşkilatımız çalışıyor. Yangınlar dünyanın bir gerçeği. Temmuz 2018'de son 140 yılın en sıcak temmuz ayını yaşadık. İklim çok hızlı değişiyor. Alaska'da 40 bin hektarlık alan yandı. NASA'ya göre son iki günde Kongo'da 10 binden fazla yangın çıktı. Amazon'da 2 bin hektarın üzerinde alan yandı. Yunanistan'da geçen yılki yangında 91 kişi öldü. Türkiye'deki istatistiklere bakıldığında ise 1974 yılında bin 400 tane yangın çıkmış iken geçen yıl ise 2 bin 100 yangın çıkmış. 1990 yılında her yangında 80 dönüm alan yanarken 2018 ortalamasına göre 2.5 hektar. Çok önemli bir ilermele. Bu başarıları sağlamak için ilk müdahele süresi çok önemli. Ekiplerin yangına ulaşma süresini bu yıl 12 dakikaya indirdik. Teşkilatımızın gayretle çalışmaları ile bunu 10 dakikaya indireceğiz" dedi.

2023 YILINDA 7 MİLYAR FİDAN HEDEFİ

Meteoroloji ile birlikte yapılan çalışmalara göre yangınları engelleme konusunda kaynakların yeterli olduğunu söyleyen Pakdemirli, personel ve iş makinesi konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarının altını çizdi. 36 hava aracı ile yangınlara müdahale konusunda Avrupa ile aynı düzeyde olduklarını anlatan Pakdemirli, "Yenilikleri takip etmek ve yeni çalışmalar yapılması gerekiyor. Yeni uçak konusundaki çalışmalarımız çok önce başladı. Japonya'ya gittik, uçağın performasınyla ilgili inceleme yaptık. Filomuza yeni uçak katılımı konusunda talimat verildi. Önümüzdeki günlerde 15 ton su taşıyan bir helikopteri görmeye gideceğiz. Son İzmir yangınında gece uçuşu yaptık ilk kez. Termal kameralar vasıtasıyla müdahele edilecek yerleri tespit ettik" diye konuştu.

Türkiye'nin yangınlarla mücadelede Yunanistan'dan 10, İspanya'dan 8, Portekiz'den 100 kat daha başarılı olduğunu anlatan Pakdemirli, orman alanının artması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Orman varlığının arttırılması için 2023 yılına bazı hedefler koyduklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Dünyada her doğan çocuk için değil, yaşayan her insan için bir tane fidan dikilmesini istiyoruz. 2023 yılında 7 milyara ulaşmalıyız. Orman teşkilatımız zaten günde 1 milyondan fazla fidan dikiyor. Bilinci arttırarak yeni kampanyalar yapmalıyız.

İzmir'e 1946 ile 2002 yılları arasında dikilen ağaçlar 102 milyon fidan. 2002 ile 2019 arasında ise 106 milyon fidan dikilmiş. Orman yangınlarında son günlerde PKK'nın parmağı olduğu konuşuluyordu. Bunu değerlendirmek kolluk kuvvetlerinin işidir. Ama İzmir yangınını PKK üstlendi. Ağaç ve orman yangınlarıyla ilgili ağır eleştirilere maruz kalıyoruz. Yetersiz müdahale olduğu söylenirken yangını üstlenen PKK'yı lanetlemelerini beklerdik. Umarız bundan sonra olur. Ağaç üzerinden siyaset olmaz. Ormanın birleştirici güç olması lazım. Orman hepimizin, tüm milletin malıdır. Teşkilatımı haksız yere yıpratmayın. Konu İzmir olduğu zaman siyaset yapmıyorum. Ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i seçimi kazanınca tebrik ettim. Kendisinin ağaç konusundaki hassasiyeti ve bu konudaki duyarlılığına teşekkür ederim. 9 Eylül'de bir konser yapacaklarmış. Sanırım bu konserde PKK'yı lanetlerler, bunu arzu ediyorum. Bizim Guiness Rekorlar Kitabı'na girme için çalışmamız vardı, bunu genişlettik. Dünyada bir ilk olarak 81 ilde 11 Kasım saat 11.00'de 11 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturacağız. Bu milli bir girişim."

İZMİR TARIMSAL ÜRETİMDE İKİNCİ İL

Üreticiyi teşvik için ürünün takdir edilmesinin önemine dikkat çeken Bakan Bekir Pakdemirli, tarımın içinden gelen bir ailenin üyesi olarak üreticiyi desteklemek için inisiyatif aldığını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle imkanlar doğrultusunda piyasaları regüle etmeye gayret ettiklerini ifade eden Bekir Pakdemirli, "Bugün birçok üründe pamuk, buğday gibi geçen yıl zor koşullara rağmen çiftçiyi memnun etmeyi başardık. İzmir tarımsal üretimde önemli bir yerde. 14 milyar liralık tarımsal üretimle Türkiye'de ikinci sırada yer alıyor. 2.6 milyar dolar tarım ihracatı var. Türkiye'nin yüzde 15'lik ihracatını tek başına yapıyor. En çok destek alan illerin arasında geliyor" diye konuştu.

İHRACATI ARTTIRMAK İÇİN İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Kuru üzüm ve incire de özel bir destek verdiklerini anlatan Pakdemirli stratejik ürünlerin devlet olarak arkasında olduklarını açıkladı. Japonya'da ağaçları bezle sararak her ürüne bir hikaye yüklediklerini kaydeden Pakdemirli, Türkiye'de de 100 binden fazla ailenin üzümle geçindiğini anlattı. Pakdemirli bu ürünleri en iyi şekilde değerlendirerek dünya markası yaratmak istediklerini ifade etti. Türkiye'nin kuru üzümde dünyada birinci ülke olduğunu kaydeden Pakdemirli, "ABD'nin nefesini sırtımızda hissediyoruz. Fiyat yapmak için mutlaka ya birinci ya ikinci olmalısınız üretimde. İhracatın yüzde 80'i AB ülkelerine yapılıyor. Pazarı çeşitlendirmek gerekir. 2018'de 611 milyon dolar kuru ve yaş üzüm ihracatı yapılmış. Bu geliri arttırmak birlikte çalışarak olur" dedi. Pakdemirli, üretim rakamlarıyla ilgili olarak da şu bilgileri paylaştı:

"2019'da 4.2 milyon ton yaş üzüm, 305 bin ton kuru üzüm üretildi. İncirde 2002'de 252 bin ton iken şimdi 306 bin ton üretim miktarına ulaşıldı. 2018'de kuru ve yaş incirde 78 bin 500 ton ürünle 289 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. 2019'da ise ayrıca 329 bin ton rekolte tahmini yapılıyor."

"KURU ÜZÜMÜN KİLOSU 10 LİRA"

Gelecek 25 yıla ışık tutacak bir tarım şurası yapmak istediklerini de ifade eden Bakan Bekir Pakdemirli, şura ile ilgili görüş ve önerilerini paylaşmak isteyenlerin www.tarımsurası.gov.tr'ye ulaşabileceğini kaydeti. Bu fikirlerin 21 tane çalışma grubunda değerlendirileceğini söyleyen Pakdemirli, ortak aklı bulmak istediklerini dile getirdi. 22 Ağustos'ta Manisa Ticaret Borsası'nda yaptığı açıklamada kuru üzüm fiyatının 10 liranın altına düşmesi durumunda Toprak Mahsülleri Ofisi olarak alım yapacaklarını söylediğini hatırlatan Pakdemirli konuşmasına şöyle devam etti:

"Her ne kadar borsada alım fiyatı 10 lira civarında seyretse de TMO olarak kuru üzüm alım teklifini bu sabah imzaladım ve oraya gönderdim. TARİŞ ile istişare ettik ve bu işin içinde ellerini taşın altına koyacaklarını ifade ettiler. 9 numara üzümün kilosu 10 liradır. En kısa zamanda kuru üzüm alımına başlıyoruz."

Konuşmasının ardından Bakan Bekir Pakdemirli'ye incir ve üzümden oluşan bir paket hediye edildi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da törende yaptığı konuşmada ilk ürün töreninin geleneksel hale geldiğini ifade ederek bunun mimarı olan İTB'ye teşekkür etti. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise yeni sezondan çok daha umutlu olduklarını belirterek şöyle dedi:

"Kuru incirde geçen sezon ilginç bir yıl oldu. 70 bin tonun üstünde bir rekolte olmasına rağmen kalite yönünden önemli sıkıntılar yaşadık. Özellikle iklim koşullarının olumsuz etkisi ile iş malı olarak tabir ettiğimiz kaliteli incir miktarında diğer yıllara göre önemli azalma oldu. Buna rağmen 220 milyon dolar değerinde 56 bin tonu biraz aşan ihracat rakamlarına ulaşmış bulunuyoruz. Yeni sezon için kuru üzümde yaşadığımız uygun üretim sürecinin kuru incir içinde geçerli olduğunu söyleyebiliriz."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da üzüm ve incirin Ege Bölgesi için önemine dikkat çekerek, İzmir'in çeşitli ilçelerinde bu ürünlerin ön plana çıkarıldığı festivaller yapıldığını söyledi. Festivaller ile üreticinin kazanmasını sağlamanın amaçlandığını kaydeden Özuslu üretimin çok değerli olduğunu belirtti. Özuslu Büyükşehir Belediyesi olarak alım garantili ürün üretilmesi konusunda farklı destekler verdiklerini kaydetti.

İLK ÜRÜNLER AÇIK ARTTIRMAYLA SATIN ALINDI

2019-2020 yılı çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir sezonu açılış töreninde konuşmaların ardından açık arttırmayla ilk ürün satışı da gerçekleştirildi. Sezonun ilk kuru incir ve kuru üzümlerini getiren üreticilerin ürünleri salondaki masaların üzerine serildi. Bu ürünler açık artırma usulü ile piyasa fiyatından daha yüksek sembolik bir fiyatla satışa sunuldu. Üzümün kilosu Ege İhracatçı Birlikleri tarafından bin TL'ye satın alınırken, incir de İzmir Ticaret Borsası tarafından bin 50 TL'ye satın alındı. İlk ürün kuru üzümü getiren Manisa Alaşahir'den Veli Şentürk, ilk ürün kuru inciri getiren Aydın Nazilli'den Mutlu Yılmaz'a birer plaket de verildi. Törenin son kısmında Ege zeybek ekibinin gösterisi sunuldu.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Toplantıdan genel görüntü,

-Masaya serilen kuru üzüm ve kuru incir görüntüsü,

-Bakan Bekir Pakdemirli'ye paketin verilmesinden görüntü,

-Bakan Bekir Pakdemirli'nin konuşmasından görüntü,

-İlk ürün alımı için yapılan açık arttırma görüntüsü.

Haber: Nevra UÇKAÇ / Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

===================

Ormanda kaybolan 83 yaşındaki kadın sığındığı köy evinde bulundu

Kütahya’da yakınlarıyla pikniğe gittikten sonra ormanda kaybolan Müzeyyen Turan (83) sabaha kadar yürüyerek ulaştığı başka bir köyde sığındığı evde bulundu. Sağlık görevlileri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen Turan ailesine teslim edildi.

Sırören köyünde oturan Müzeyyen Turan, yakınlarıyla birlikte piknik yapmak için dün ormanlık alana gitti. Bir süre sonra Müzeyyen Turan ortadan kaybolurken, yakınlar tüm aramalara rağmen bulamayınca jandarma komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu. AFAD ekipleriyle birlikte sabah saatlerine kadar aramalarda Turan bulunamadı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra arama çalışmalarına köylüler, Eskişehir AKUT ekipleri ve iz takip köpekleri de katıldı.

SIĞINDIĞI KÖYEVİNDE BULUNDU

Aramaları çalışmaları aralıksız sürerken, Kızılcaören köyün oturan Yakup Öztürk, Jandarma ekiplerini arayıp Müzeyyen Turan’ın evlerine geldiğini söyledi. İhbar üzerine köye giden ekipler Turan’ı sığındığı evde buldu. Öztürk’ün evinde sağlık görevlileri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen Turan, “Abdest aldım namazı kıldıktan sonra çocukların yanına dönmek isterken yönümü şaşırmışım, sonra kayboldum. Sabaha kadar hiç durmadan yürüdüm. Sonra ormanın içinde bu evi görünce kapısını çalıp yardım istedimö dedi. Haberi alan Turan’ın kızı Aysel Özdemir, köy evine gelerek annesinin boynuna sarılıp gözyaşı döktü. Yılmaz Turan ise eşinin sağ salim bulunmasına çok sevindiğini belirterek, Müzeyyen Turan’ı elinden tutup araçlarına bindirdi. Ev sahibi Yakup Öztürk de Müzeyyen Turan’ın evlerinin kapısını çaldığını ifade ederek, “Eve aldık karnını doyurup su verdik sonra da jandarmaya haber verdik. Çok şükür sağlığı yerindeö şeklinde konuştu.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()-

================

Karabük'te DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Karabük'te, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün deşifre ve tespit edilmesine yönelik yürütülen çalışmaları kapsamında kentte yaşayan A.D.'nin Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ ile irtibat halinde olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüpheli A.D., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------

-Şüpheli adliyeye götürülürken

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

================

Vali eşinden Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılına özel marş

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılına özel Sivas Valisi Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan tarafından '4 Eylül Marşı' yazıldı. Hazırlanan marş yoğun ilgi gördü.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan tarafından Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılına özel yazılan marşı, Bilim ve Sanat Merkezi'nde görevli müzik öğretmeni Muhammed Hasan Dağdeviren besteledi. Marş için çekilen klipte, kongre gününe ve Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ne ait görüntüler yer aldı. İlk kez 30 Ağustos resepsiyonunda seslendirilen 4 Eylül Marşı'nın sözleri şu dizelerden oluşuyor:

"Atatürk ülkeye gönlünü verdi,

Bağımsızlığa ilk adım dedi,

Hürriyet için Sivas'a geldi,

Özgür millet, Türkiyem dedi,

İstemeyiz manda, istemeyiz zindan,

Türk milleti ruhunda taşır hür kan.

Anadolu'nun mert Sivas'ı,

Yiğit doludur dört bir yanı,

Yüz sekiz gün başımızın tacı,

Atatürk'e kucağını açtı,

İstemeyiz manda, istemeyiz zindan,

Türk milleti ruhunda taşır hür kan.

Sivaslı yardımsever, şehri emin,

Kadınlar cepheye verdi ziynetin,

Milli Mücadele'de varız her an,

Yaşlısı, genci vatana kurban,

İstemeyiz manda, istemeyiz zindan,

Türk milleti ruhunda taşır hür kan.

Bu millet olmaz asla melül,

Öldüğü zaman Hakk'a yürür,

O zaman ya istiklal ya ölüm,

Yeniden diriliş 4 Eylül"

Görüntü Dökümü:

--------------

-Marş klibinin görnütüsü

Haber:Uğur YİĞİT/SİVAS, ()

=======================

Dünyanın En Başarılı Güreşçileri Hatay’da Yarıştı

HATAY Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu tarafından düzenlenen ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası 10. Aba Güreşi Dünya Kupası Şampiyonası Hatay’da gerçekleşti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi’ndeki aba güreşi mersahında gerçekleşen şampiyonayı, CHP Hatay milletvekilleri Suzan Şahin ile İsmet Tokdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Dünya Aba Güreşi Federasyon Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek ve çok sayıda Hataylı büyük ilgi ile takip etti. Azerbaycan’dan Yunanistan’a, Pakistan’dan Rusya’ya kadar 42 ülkeden yüzlerce sporcu katılım gösterdiği; 60, 70, 80, 90 ve 90+ olmak üzere toplam 5 kategoride gerçekleşen müsabakalar seyir zevki yüksek karşılaşmalara sahne oldu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Şampiyonada; 60 kiloda Fatih Önalan, 70 kiloda Hasan Kaya, 80 kiloda Tuva'dan Aldynsai Odai, 90 kiloda Şahin Turşak şampiyon olurken, 90 kilo ve üzerinde Ali Erdoğan dünya şampiyonu oldu ve başpehlivan olmaya hak kazandı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını ve ödüllerini Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş takdim etti.

Görüntü Dökümü

----------------

- Güreş yapılması

- Genel ve detaylar

SÜRE:02'21" BOYUT:261 MB

Haber-Kamera:Mehmet EZER-Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY,()